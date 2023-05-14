Тур: 1. Стадион: Audi Field.
1:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаМьюл Алекс
47' Желтая карточкаПинс Донован
54' Желтая карточкаМукхтар Хани
0:1
73' ГолМьюл Алекс
1:1
83' ГолTheodore Ku-DiPietro
85' Желтая карточкаУильямс Дэррик
90'+5
Ход матча
45'
47'
54'
73'
0:1
83'
85'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Пинс
Донован
43
Клих
Матеуш
18
Мур
Шак
20
Годой
Анибал
19
Мьюл
Алекс
12
Банбери
Тил
10
Мукхтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Асад ЯмильПолузащитник
-
33 Грин ДжейкобПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Руни Уэйн
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
-
24 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
22 Josh Bauer
-
Главный тренер: Gary Smith
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Нэшвилл
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|5
|0.42
|Фунтас Таксиархис
|3 (1)
|0.25
|Theodore Ku-DiPietro
|2
|0.17
|Клих Матеуш
|1
|0.08
|О'Брайен Льюис
|1
|0.08
|Бирнбом Стив
|1
|0.08
|Дуркин Кристофер
|1
|0.08
|Пинс Донован
|1
|0.08
|Грин Джейкоб
|1
|0.08
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Сантуш Педру
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
|Kristian Fletcher
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|6 (2)
|0.5
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.25
|Пико Фабрис
|2
|0.17
|Банбери Тил
|1
|0.08
|Циммерман Уокер
|1
|0.08
|Мьюл Алекс
|1
|0.08
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.08
|Мур Шак
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентеке Кристиан
|4
|0
|Клих Матеуш
|4
|0
|Каноуз Расселл
|4
|0
|Найяр Энди
|2
|0
|Палссон Виктор
|2
|0
|Уильямс Дэррик
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|О'Брайен Льюис
|2
|0
|Пинс Донован
|2
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Асад Ямиль
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Грин Джейкоб
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьюл Алекс
|3
|0
|Банбери Тил
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Пико Фабрис
|2
|0
|Мур Шак
|2
|0
|Вашингтон Тейлор
|2
|0
|Маккарти Дакс
|1
|0
|Годой Анибал
|1
|0
|Мукхтар Хани
|1
|0
|Циммерман Уокер
|1
|0
|Анунга Брайан
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
|Хакенсон Люк
|1
|0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Нэшвилл
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
2
Ди Си Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Нэшвилл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
4
11
Ди Си Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Нэшвилл
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
7
13
Голы по времени матча
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
5
56%
1
25%
76-90
Пропущено
8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Забито
7
11
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
3
43%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
4
36%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
67%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
16
15
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
13%
5
33%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
7
44%
5
33%
76-90
Пропущено
16
7
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
3
43%
46-60
4
25%
1
14%
61-75
3
19%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0
Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3
Нэшвилл
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нэшвилл - Даллас 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Нэшвилл - Сан-Антонио 1:0
Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нэшвилл - Торонто 0:0 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Луисвилл Сити - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
Нэшвилл
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Ди Си Юнайтед
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
24
43
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
48
57
39
210
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|2.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|3.
|11
|6
|1
|4
|22 - 13
|19
|4.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|6.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|7.
|1:0
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|8.
|0:1
|11
|3
|5
|3
|14 - 10
|14
|9.
|1:1
|12
|2
|7
|3
|10 - 13
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|11.
|0:2
|11
|3
|2
|6
|10 - 19
|11
|12.
|0:1
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|8 - 16
|9
|14.
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|15 - 12
|24
|2.
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|3.
|12
|5
|4
|3
|15 - 7
|19
|4.
|12
|5
|3
|4
|21 - 21
|18
|5.
|11
|5
|0
|6
|12 - 12
|15
|6.
|11
|5
|0
|6
|11 - 17
|15
|7.
|11
|4
|3
|4
|21 - 14
|15
|8.
|1:1
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|10.
|12
|4
|3
|5
|16 - 16
|15
|11.
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|12.
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|13.
|11
|3
|5
|3
|14 - 16
|14
|14.
|12
|2
|6
|4
|8 - 11
|12
|15.
|12
|2
|6
|4
|13 - 17
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|7 - 0
|14
|3.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|4.
|2:0
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|5.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|7.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|9.
|0:2
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|0:1
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|11.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|1:1
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|14.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|9 - 3
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 3
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|7.
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|8.
|6
|3
|2
|1
|16 - 6
|11
|9.
|7
|2
|5
|0
|10 - 8
|11
|10.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|11.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|13.
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|2:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|3.
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|4.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|5.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|6.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|8.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|9.
|0:2
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|10.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|11.
|0:1
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|14.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|2.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|3.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|4.
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|5.
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|6.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|7.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|9.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|11.
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|12.
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|13.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|15.
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|9 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|6 (4)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 4
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 4
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|5
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5