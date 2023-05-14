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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Клёб де Фут Монреаль
1:0
Второй тайм: 57'
Торонто
0'
6' Желтая карточка
Кэмпбелл Джордж
24' Желтая карточка
Торкельссон Роберт-Орри
26' Желтая карточка
Маршалл-Ратти Джакил
40' Желтая карточка
Эррера Аарон
1:0
53' Гол
Лаппалайнен Ласси
57' Желтая карточка
57' Красная карточка
40
Сируа
Жонатан
25
Корбо
Габриэле
24
Кэмпбелл
Джордж
26
Торкельссон
Роберт-Орри
22
Эррера
Аарон
11
Ласситер
Ариэль
4
Камашо
Руди
2
Ваньяма
Виктор
29
Шуэньер
Матьё
30
Киото
Ромель
9
Оффор
Чинонсо
1
Джонсон
Шон
22
Ларьи
Ричи
6
Aime
Mabika
14
Кэй
Марк-Энтони
19
Kobe
Franklin
23
Сервания
Брандон
47
Kosi
Thompson
10
Бернардески
Федерико
7
Маршалл-Ратти
Джакил
9
Сапонг
Чарльз
24
Инсинье
Лоренцо
Клёб де Фут Монреаль
3-4-1-2
Торонто
3-4-3

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Торонто

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 12 побед

33 матча

39.4%
15.2%
45.4%
13 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

30.3%
33.3%
36.4%
10 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

М
3:4
М
1:0
М
1:1
М
3:1
М
4:2
М
1:2
М
0:1
М
0:1
М
3:4
М
2:1
М
0:2
М
2:0
М
3:1
М
1:0
М
1:0
М
3:5
М
1:3
М
5:2
М
3:2
М
2:2
М
0:1
М
0:2
М
3:0
М
2:1
М
2:1
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
1:0
М
3:3
М
2:1
М
0:0
М
3:0

Голы

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.65
1.38

Среднее время на гол

54
65

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.94
1.47

Среднее время на гол

46
61

Всего голов

59
47

Голов в среднем за матч

1.79
1.42

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

50
63

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 3 (1) 0.27
Шуэньер Матьё 2 0.18
Оффор Чинонсо 1 0.09
Дюк Брайс 1 0.09
Эррера Аарон 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 3 (1) 0.25
Ларьи Ричи 2 0.17
Кэй Марк-Энтони 2 0.17
Осорио Джонатан 1 0.08
Брэдли Майкл 1 0.08
Сервания Брандон 1 0.08
Инсинье Лоренцо 1 0.08
Сапонг Чарльз 1 0.08
Deandre Kerr 1 0.08
Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэл 5 0
Ваньяма Виктор 4 0
Камашо Руди 2 1
Ilias Iliadis 2 1
Эррера Аарон 2 0
Корбо Габриэле 2 0
Шуэньер Матьё 2 0
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Кэмпбелл Джордж 1 0
Торкельссон Роберт-Орри 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Салиба Натан 1 0
Зухир Рида 1 0
Ри Шон 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Хеджес Мэтт 3 0
Брэдли Майкл 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Петретта Рауль 1 0
Kobe Franklin 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Alonso Coello Camarero 1 0

Результаты матчей

Клёб де Фут Монреаль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Торонто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
6
Клёб де Фут Монреаль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Торонто
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

2
8
Клёб де Фут Монреаль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Торонто
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

18
2

Волевые поражения

2
14

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
3
60%
2
33%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
60%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
100%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
4
29%
1
14%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
3
43%
3
21%
76-90

Пропущено

19
14
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
6
32%
1
7%
31-45
6
32%
3
21%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
4
21%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1
Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2
Торонто
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2
Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Торонто - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4

Результаты матчей

Клёб де Фут Монреаль
Торонто

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:0
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Клёб де Фут Монреаль
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
1
1.5
3
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
8
3
4
6
1.5
5
6
1
9
2.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 0:0 12 6 3 3 18 - 9 21
2.
Сент-Луис Сити
 11 6 1 4 22 - 13 19
3.
Лос-Анджелес
 9 5 3 1 17 - 8 18
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 11 5 3 3 15 - 14 18
5.
Даллас
 0:0 11 4 4 3 12 - 11 16
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 10 4 3 3 10 - 8 15
7.
Ванкувер Уайткэпс
 10 3 5 2 14 - 9 14
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 11 3 4 4 10 - 11 13
9.
Портленд Тимберс
 11 3 3 5 15 - 18 12
10.
Колорадо Рэпидс
 11 2 6 3 9 - 12 12
11.
Реал Солт-Лейк
 10 3 2 5 10 - 17 11
12.
Остин
 0:0 11 2 5 4 10 - 16 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 12 1 4 7 5 - 16 7
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 10 1 3 6 8 - 17 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 11 7 3 1 15 - 12 24
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 12 7 3 2 19 - 11 24
3.
Нэшвилл
 0:0 12 5 4 3 14 - 6 19
4.
Атланта Юнайтед
 0:1 12 5 3 4 20 - 19 18
5.
Коламбус Кру
 2:0 11 5 2 4 21 - 12 17
6.
Нью-Йорк Сити
 0:0 12 4 4 4 14 - 14 16
7.
Интер Майами
 2:1 11 5 0 6 12 - 12 15
8.
Ди Си Юнайтед
 0:0 12 4 3 5 15 - 15 15
9.
Шарлотт
 1:0 12 4 3 5 14 - 21 15
10.
Филадельфия Юнион
 10 4 2 4 15 - 13 14
11.
Орландо Сити
 0:2 11 4 2 5 10 - 14 14
12.
Чикаго Файр
 11 3 5 3 14 - 16 14
13.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 11 4 1 6 9 - 17 13
14.
Торонто
 0:0 12 2 7 3 13 - 15 13
15.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 12 1 7 4 7 - 11 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 6 4 2 0 7 - 0 14
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 6 4 1 1 11 - 2 13
4.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
5.
Ванкувер Уайткэпс
 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Даллас
 0:0 5 3 1 1 8 - 5 10
7.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
8.
Портленд Тимберс
 5 2 2 1 8 - 5 8
9.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 8 7
10.
Остин
 0:0 6 1 4 1 6 - 6 7
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
13.
Миннесота Юнайтед
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 5 0 2 3 1 - 7 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 6 0 0 9 - 3 18
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Нэшвилл
 0:0 7 4 2 1 11 - 3 14
4.
Нью-Йорк Сити
 0:0 5 4 1 0 10 - 5 13
5.
Коламбус Кру
 2:0 6 4 1 1 16 - 4 13
6.
Атланта Юнайтед
 0:1 6 4 1 1 11 - 5 13
7.
Интер Майами
 2:1 6 4 0 2 10 - 6 12
8.
Чикаго Файр
 7 2 5 0 10 - 8 11
9.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
10.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 5 3 1 1 7 - 3 10
11.
Торонто
 0:0 6 2 3 1 8 - 7 9
12.
Ди Си Юнайтед
 0:0 6 2 2 2 8 - 7 8
13.
Шарлотт
 1:0 6 2 2 2 7 - 9 8
14.
Орландо Сити
 0:2 6 2 1 3 5 - 7 7
15.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 6 1 4 1 4 - 4 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
2.
Миннесота Юнайтед
 0:0 7 3 1 3 7 - 7 10
3.
Колорадо Рэпидс
 7 2 3 2 7 - 9 9
4.
Сиэтл Саундерс
 0:0 6 2 2 2 7 - 7 8
5.
Лос-Анджелес
 5 1 3 1 5 - 5 6
6.
Даллас
 0:0 6 1 3 2 4 - 6 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 7 1 2 4 4 - 9 5
8.
Остин
 0:0 5 1 1 3 4 - 10 4
9.
Реал Солт-Лейк
 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
11.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
14.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 6 3 1 2 7 - 8 10
2.
Орландо Сити
 0:2 5 2 1 2 5 - 7 7
3.
Ди Си Юнайтед
 0:0 6 2 1 3 7 - 8 7
4.
Шарлотт
 1:0 6 2 1 3 7 - 12 7
5.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
6.
Нэшвилл
 0:0 5 1 2 2 3 - 3 5
7.
Атланта Юнайтед
 0:1 6 1 2 3 9 - 14 5
8.
Филадельфия Юнион
 5 1 1 3 5 - 8 4
9.
Коламбус Кру
 2:0 5 1 1 3 5 - 8 4
10.
Торонто
 0:0 6 0 4 2 5 - 8 4
11.
Чикаго Файр
 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Интер Майами
 2:1 5 1 0 4 2 - 6 3
13.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 6 1 0 5 2 - 14 3
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 6 0 3 3 3 - 7 3
15.
Нью-Йорк Сити
 0:0 7 0 3 4 4 - 9 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 8 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Нэшвилл Мукхтар Хани 6 (4)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 4
Сент-Луис Сити Паркер Тим 5
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Шарлотт Джонс Деррик 5
Шарлотт Enzo Copetti 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Эррера Аарон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Маршалл-Ратти Джакил получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Роберт Торкельссон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Джордж Кэмпбелл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Клёб де Фут Монреаль
Ничья
Торонто
2.28
3.40
3.25
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