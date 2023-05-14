Тур: 1. Стадион: Сапуто.
1:0
Второй тайм: 57'
0'
6' Желтая карточкаКэмпбелл Джордж
24' Желтая карточкаТоркельссон Роберт-Орри
26' Желтая карточкаМаршалл-Ратти Джакил
40' Желтая карточкаЭррера Аарон
1:0
53' ГолЛаппалайнен Ласси
Ход матча
40'
46'
53'
57'
57'
22
Эррера
Аарон
30
Киото
Ромель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ри ШонНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
-
65 Antony Curic
-
83 Hugo Mbongue
-
29 Deandre Kerr
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Клёб де Фут Монреаль
Торонто
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 12 побед
33 матча
39.4%
15.2%
45.4%
13 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
30.3%
33.3%
36.4%
10 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.65
1.38
Среднее время на гол
54
65
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.94
1.47
Среднее время на гол
46
61
Всего голов
59
47
Голов в среднем за матч
1.79
1.42
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
50
63
Бомбардиры внутри турнира
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киото Ромель
|3 (1)
|0.27
|Шуэньер Матьё
|2
|0.18
|Оффор Чинонсо
|1
|0.09
|Дюк Брайс
|1
|0.09
|Эррера Аарон
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|3 (1)
|0.25
|Ларьи Ричи
|2
|0.17
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.17
|Осорио Джонатан
|1
|0.08
|Брэдли Майкл
|1
|0.08
|Сервания Брандон
|1
|0.08
|Инсинье Лоренцо
|1
|0.08
|Сапонг Чарльз
|1
|0.08
|Deandre Kerr
|1
|0.08
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Карточки
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэл
|5
|0
|Ваньяма Виктор
|4
|0
|Камашо Руди
|2
|1
|Ilias Iliadis
|2
|1
|Эррера Аарон
|2
|0
|Корбо Габриэле
|2
|0
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|Киото Ромель
|1
|0
|Пьетт Самюэль
|1
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Салиба Натан
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Ри Шон
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|4
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Хеджес Мэтт
|3
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Кэй Марк-Энтони
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Петретта Рауль
|1
|0
|Kobe Franklin
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Alonso Coello Camarero
|1
|0
Результаты матчей
Клёб де Фут Монреаль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Торонто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
6
Клёб де Фут Монреаль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Торонто
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
2
Волевые поражения
2
8
Клёб де Фут Монреаль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Торонто
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
18
2
Волевые поражения
2
14
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
3
60%
2
33%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
60%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
100%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
14
7
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
4
29%
1
14%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
3
43%
3
21%
76-90
Пропущено
19
14
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
6
32%
1
7%
31-45
6
32%
3
21%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
4
21%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1
Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2
Торонто
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2
Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Торонто - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4
Результаты матчей
Клёб де Фут Монреаль
Торонто
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:0
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Клёб де Фут Монреаль
Торонто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
51
31
33
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
83
46
56
19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|2.
|11
|6
|1
|4
|22 - 13
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|4.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|5.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|6.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|7.
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|8.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|10.
|11
|2
|6
|3
|9 - 12
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|12.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|13.
|0:0
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|14.
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|15 - 12
|24
|2.
|1:2
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|3.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|14 - 6
|19
|4.
|0:1
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|5.
|2:0
|11
|5
|2
|4
|21 - 12
|17
|6.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|7.
|2:1
|11
|5
|0
|6
|12 - 12
|15
|8.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|9.
|1:0
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|10.
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|11.
|0:2
|11
|4
|2
|5
|10 - 14
|14
|12.
|11
|3
|5
|3
|14 - 16
|14
|13.
|0:0
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|14.
|0:0
|12
|2
|7
|3
|13 - 15
|13
|15.
|0:0
|12
|1
|7
|4
|7 - 11
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|7 - 0
|14
|3.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|4.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|10.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|11.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|12.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|13.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|9 - 3
|18
|2.
|1:2
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 3
|14
|4.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|5.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|6.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|7.
|2:1
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|8.
|7
|2
|5
|0
|10 - 8
|11
|9.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|10.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|11.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|12.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|13.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|14.
|0:2
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|15.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|3.
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|4.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|5.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|6.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|7.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|8.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|11.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|14.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|2.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|3.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|4.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|5.
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|6.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|7.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|9.
|2:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|10.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|2:1
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|13.
|0:0
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|14.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|15.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|8 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|6 (4)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 4
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|5
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|5
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|5