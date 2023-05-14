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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Клёб де Фут Монреаль
2:0
Конец матча
Торонто
0'
6' Желтая карточка
Кэмпбелл Джордж
24' Желтая карточка
Торкельссон Роберт-Орри
26' Желтая карточка
Маршалл-Ратти Джакил
40' Желтая карточка
Эррера Аарон
1:0
53' Гол
Лаппалайнен Ласси
56' Вторая желтая карточка
Маршалл-Ратти Джакил
2:0
68' Гол
Оффор Чинонсо
88' Желтая карточка
Ласситер Ариэль
90'+3
40
Сируа
Жонатан
25
Корбо
Габриэле
24
Кэмпбелл
Джордж
26
Торкельссон
Роберт-Орри
22
Эррера
Аарон
11
Ласситер
Ариэль
4
Камашо
Руди
2
Ваньяма
Виктор
29
Шуэньер
Матьё
30
Киото
Ромель
9
Оффор
Чинонсо
1
Джонсон
Шон
22
Ларьи
Ричи
6
Aime
Mabika
14
Кэй
Марк-Энтони
19
Kobe
Franklin
23
Сервания
Брандон
47
Kosi
Thompson
10
Бернардески
Федерико
7
Маршалл-Ратти
Джакил
9
Сапонг
Чарльз
24
Инсинье
Лоренцо
Клёб де Фут Монреаль
3-4-1-2
Торонто
3-4-3

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Торонто

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 12 побед

33 матча

39.4%
15.2%
45.4%
13 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

30.3%
33.3%
36.4%
10 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

М
3:4
М
1:0
М
1:1
М
3:1
М
4:2
М
1:2
М
0:1
М
0:1
М
3:4
М
2:1
М
0:2
М
2:0
М
3:1
М
1:0
М
1:0
М
3:5
М
1:3
М
5:2
М
3:2
М
2:2
М
0:1
М
0:2
М
3:0
М
2:1
М
2:1
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
1:0
М
3:3
М
2:1
М
0:0
М
3:0

Голы

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.65
1.38

Среднее время на гол

54
65

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.94
1.47

Среднее время на гол

46
61

Всего голов

59
47

Голов в среднем за матч

1.79
1.42

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

50
63

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 3 (1) 0.27
Шуэньер Матьё 2 0.18
Оффор Чинонсо 2 0.18
Лаппалайнен Ласси 1 0.09
Дюк Брайс 1 0.09
Эррера Аарон 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 3 (1) 0.25
Ларьи Ричи 2 0.17
Кэй Марк-Энтони 2 0.17
Осорио Джонатан 1 0.08
Брэдли Майкл 1 0.08
Сервания Брандон 1 0.08
Инсинье Лоренцо 1 0.08
Сапонг Чарльз 1 0.08
Deandre Kerr 1 0.08
Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэл 5 0
Ваньяма Виктор 4 0
Камашо Руди 2 1
Ilias Iliadis 2 1
Эррера Аарон 2 0
Корбо Габриэле 2 0
Шуэньер Матьё 2 0
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Ласситер Ариэль 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Кэмпбелл Джордж 1 0
Торкельссон Роберт-Орри 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Салиба Натан 1 0
Зухир Рида 1 0
Ри Шон 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Хеджес Мэтт 3 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 1
Брэдли Майкл 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Петретта Рауль 1 0
Kobe Franklin 1 0
Alonso Coello Camarero 1 0

Результаты матчей

Клёб де Фут Монреаль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Торонто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
6
Клёб де Фут Монреаль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Торонто
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

2
8
Клёб де Фут Монреаль
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Торонто
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

18
2

Волевые поражения

2
14

Голы по времени матча

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
60%
3
33%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
100%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
4
29%
1
14%
76-90

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
3
33%
3
21%
76-90

Пропущено

19
16
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
6
32%
1
6%
31-45
6
32%
4
25%
46-60
1
5%
4
25%
61-75
4
21%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1
Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2
Торонто
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2
Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Торонто - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4

Результаты матчей

Клёб де Фут Монреаль
Торонто

Точный счет

2:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:0
5 раз 45%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
2
4 раза 36%
3
1 раз 9%
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Клёб де Фут Монреаль
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
1
1.5
3
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
4
5
6
1.5
5
7
1
10
2.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:0 10 6 3 1 19 - 8 21
2.
Сиэтл Саундерс
 0:0 12 6 3 3 18 - 9 21
3.
Сент-Луис Сити
 11 6 1 4 22 - 13 19
4.
Даллас
 1:0 11 5 3 3 13 - 11 18
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 11 5 3 3 15 - 14 18
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 10 4 3 3 10 - 8 15
7.
Портленд Тимберс
 1:0 12 4 3 5 16 - 18 15
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 11 3 5 3 14 - 10 14
9.
Колорадо Рэпидс
 1:1 12 2 7 3 10 - 13 13
10.
Миннесота Юнайтед
 11 3 3 5 10 - 14 12
11.
Реал Солт-Лейк
 0:2 11 3 2 6 10 - 19 11
12.
Остин
 0:1 11 2 4 5 10 - 17 10
13.
Спортинг Канзас-Сити
 12 2 3 7 8 - 16 9
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 10 1 3 6 8 - 17 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 11 7 3 1 15 - 12 24
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 12 7 3 2 19 - 11 24
3.
Нэшвилл
 12 5 4 3 15 - 7 19
4.
Атланта Юнайтед
 12 5 3 4 21 - 21 18
5.
Интер Майами
 11 5 0 6 12 - 12 15
6.
Клёб де Фут Монреаль
 11 5 0 6 11 - 17 15
7.
Коламбус Кру
 11 4 3 4 21 - 14 15
8.
Филадельфия Юнион
 1:1 11 4 3 4 16 - 14 15
9.
Орландо Сити
 11 4 3 4 12 - 14 15
10.
Ди Си Юнайтед
 12 4 3 5 16 - 16 15
11.
Нью-Йорк Сити
 12 4 3 5 14 - 15 15
12.
Шарлотт
 12 4 3 5 16 - 22 15
13.
Чикаго Файр
 11 3 5 3 14 - 16 14
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 12 2 6 4 8 - 11 12
15.
Торонто
 12 2 6 4 13 - 17 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 6 4 2 0 7 - 0 14
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 6 4 1 1 11 - 2 13
4.
Лос-Анджелес
 2:0 4 4 0 0 12 - 3 12
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Портленд Тимберс
 1:0 6 3 2 1 9 - 5 11
7.
Даллас
 1:0 5 3 1 1 8 - 5 10
8.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
9.
Реал Солт-Лейк
 0:2 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Остин
 0:1 6 1 3 2 6 - 7 6
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
13.
Колорадо Рэпидс
 1:1 5 0 4 1 3 - 4 4
14.
Миннесота Юнайтед
 4 0 3 1 3 - 4 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 6 0 0 9 - 3 18
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Нэшвилл
 7 4 2 1 11 - 3 14
4.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
5.
Атланта Юнайтед
 6 4 1 1 12 - 7 13
6.
Клёб де Фут Монреаль
 5 4 0 1 9 - 3 12
7.
Интер Майами
 6 4 0 2 10 - 6 12
8.
Коламбус Кру
 6 3 2 1 16 - 6 11
9.
Чикаго Файр
 7 2 5 0 10 - 8 11
10.
Филадельфия Юнион
 1:1 5 3 1 1 10 - 5 10
11.
Торонто
 6 2 3 1 8 - 7 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 2 3 1 5 - 4 9
13.
Ди Си Юнайтед
 6 2 2 2 9 - 8 8
14.
Шарлотт
 6 2 2 2 7 - 9 8
15.
Орландо Сити
 6 2 1 3 5 - 7 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
2.
Лос-Анджелес
 2:0 6 2 3 1 7 - 5 9
3.
Миннесота Юнайтед
 7 3 0 4 7 - 10 9
4.
Колорадо Рэпидс
 1:1 7 2 3 2 7 - 9 9
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Даллас
 1:0 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Спортинг Канзас-Сити
 7 1 2 4 4 - 9 5
8.
Остин
 0:1 5 1 1 3 4 - 10 4
9.
Реал Солт-Лейк
 0:2 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Портленд Тимберс
 1:0 6 1 1 4 7 - 13 4
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 5 0 3 2 3 - 5 3
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
14.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 3 1 2 7 - 8 10
2.
Орландо Сити
 5 2 2 1 7 - 7 8
3.
Ди Си Юнайтед
 6 2 1 3 7 - 8 7
4.
Шарлотт
 6 2 1 3 9 - 13 7
5.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
6.
Нэшвилл
 5 1 2 2 4 - 4 5
7.
Филадельфия Юнион
 1:1 6 1 2 3 6 - 9 5
8.
Атланта Юнайтед
 6 1 2 3 9 - 14 5
9.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
10.
Чикаго Файр
 4 1 0 3 4 - 8 3
11.
Интер Майами
 5 1 0 4 2 - 6 3
12.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 2 - 14 3
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 0 3 3 3 - 7 3
14.
Торонто
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Нью-Йорк Сити
 7 0 2 5 4 - 10 2
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 9 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Нэшвилл Мукхтар Хани 6 (4)
Даллас Феррейра Хесус 6
Весь список

Топ нарушителей
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 4
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 4
Сент-Луис Сити Паркер Тим 5
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 5
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Весь список
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    • Первый тайм
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    • Желтая карточка
      40'
      Эррера Аарон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      Маршалл-Ратти Джакил получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Роберт Торкельссон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      6'
      Джордж Кэмпбелл получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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