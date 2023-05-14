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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 6.
Атлетико Минейро
1:0
Перерыв
Интернасьонал Порту Алегре
0'
1:0
3' Гол
Варгас Эдуардо
7' Желтая карточка
Павон Кристиан
7' Желтая карточка
Alexandre Zurawski
45' Желтая карточка
Ромуло
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
40
Nathan
VI
34
Жемерсон
де
Жесус
44
Rubens
9
Павон
Кристиан
15
Сарачо
Федерико
21
Батталья
Родриго
20
Hyoran
10
Паулиньо
Жозе
11
Варгас
Эдуардо
1
Keiller
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
36
Thauan
Lara
40
Ромуло
41
Matheus
Dias
27
José
Maurisio3
14
Де
Пена
Карлос
28
Энрике
Педро
9
Адриано
Луис
Атлетико Минейро
4-4-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Интернасьонал Порту Алегре

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 10 побед

33 матча

36.4%
15.2%
48.4%
12 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

СA
3:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:2
СA
0:1
КСМР
0:1
К
2:2
К
1:2
СA
3:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:3
КЛ
3:1
КЛ
2:2
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
2:1
БСА
0:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:4
СA
1:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.5
0.76

Среднее время на гол

60
117

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.53
1.44

Среднее время на гол

58
62

Всего голов

50
36

Голов в среднем за матч

1.52
1.09

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
10
Больше 30%
Меньше 70%
23

Среднее время на гол

59
82

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 3 (1) 0.5
Павон Кристиан 1 0.17
Варгас Эдуардо 1 0.17
Паулиньо Жозе 1 0.17
Hyoran 1 0.17
Лемос Маурисио 1 0.17
Батталья Родриго 0 0
Эденилсон дос Сантос 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
José Maurisio3 2 0.33
Вандерсон 1 0.17
Де Пена Карлос 1 0.17
Патрик Алан 0 0
Jean Dias 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 3 0
Павон Кристиан 2 0
Отавио II 2 0
Сарачо Федерико 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Халк Живанилдо 1 0
Эверсон 1 0
Батталья Родриго 1 0
Феррейра Мариано 1 0
Саравия Ренсо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Hyoran 1 0
Rubens 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моледо Родриго 2 0
Меркадо Габриэль 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
José Maurisio3 2 0
Патрик Алан 1 0
Lucca 1 0
Де Пена Карлос 1 0
Кампаньяро Густаво 1 0
Igor Gomes 1 0
Витао 1 0
Gabriel Barros 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
1
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

4
3
Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:0 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1 Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей - Атлетико Минейро 1:0 Мильонариос - Атлетико Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Карабобо 3:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Карабобо - Атлетико Минейро 0:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0
Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Эспортиву 4:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Айморе - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио Бразил - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ипиранга Эрешин 3:0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Флуминенсе
 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Атлетико Минейро
 1:0 6 3 1 2 8 - 5 10
5.
Крузейро
 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Атлетико Паранаэнсе
 5 3 0 2 7 - 5 9
7.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 9 - 4 9
8.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 9 9
9.
Сан-Паулу
 5 2 2 1 7 - 3 8
10.
Сантос
 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Гремио
 5 2 1 2 7 - 9 7
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 6 2 1 3 4 - 7 7
13.
Ред Булл Брагантино
 6 1 4 1 9 - 11 7
14.
Васко да Гама
 5 1 3 1 6 - 6 6
15.
Байя
 6 2 0 4 8 - 11 6
16.
Коринтианс
 5 1 1 3 5 - 10 4
17.
Куяба
 6 1 1 4 5 - 12 4
18.
Гойяс
 5 1 0 4 3 - 11 3
19.
Коритиба Парана
 5 0 2 3 3 - 11 2
20.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Сантос
 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Сан-Паулу
 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Фламенго
 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Атлетико Минейро
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Крузейро
 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 3 2 0 1 3 - 3 6
11.
Форталеза Сеара
 3 1 2 0 5 - 3 5
12.
Гремио
 2 1 1 0 4 - 3 4
13.
Коринтианс
 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Ред Булл Брагантино
 3 1 1 1 4 - 6 4
15.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 6 3
16.
Байя
 3 1 0 2 6 - 6 3
17.
Коритиба Парана
 3 0 2 1 2 - 5 2
18.
Васко да Гама
 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Куяба
 3 0 1 2 2 - 7 1
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Флуминенсе
 3 2 0 1 7 - 4 6
3.
Васко да Гама
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 7 - 2 4
5.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Атлетико Минейро
 1:0 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Крузейро
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 0 2 3 - 4 3
9.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Куяба
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Гремио
 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
13.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Сан-Паулу
 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
17.
Сантос
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Коритиба Парана
 2 0 0 2 1 - 6 0
19.
Гойяс
 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Коринтианс
 3 0 0 3 2 - 8 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 5 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 3 (1)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 3
Весь список

Топ нарушителей
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Гремио Каннеманн Вальтер 4
Америка Минейро Eder 2 4
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Romulo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Alexandre Zurawski получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Павон Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Павон Кристиан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Варгас Эдуардо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
1.76
6.70
6.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Атлетико Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре онлайн

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Атлетико Минейро
Интернасьонал Порту Алегре
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