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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Канзас-Сити
1:0
Первый тайм: 14'
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
9' Гол
Daniel Rosero

Ход матча

9'
Daniel Rosero
(Саллой Даниэль)
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Миннесота Юнайтед
3.85
5.50
9.20
Все Коэффициенты
29
Мелия
Тим
17
Jacob
Davis
5
Daniel
Rosero
3
Фонтас
Андреу
18
Нденбе
Логан
6
Радоя
Неманья
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
7
Рассел
Джонни
9
Пулидо
Алан
20
Саллой
Даниэль
97
Сент-Клэр
Дейн
15
Боксолл
Михаэл
14
Коллман
Брент
4
Miguel
Tapias
27
Тейлор
Ди
Джей
17
Лод
Робин
31
Дотсон
Хассани
33
Ариага
Кервин
92
Лоуренс
Кемар
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
11
Чжон
Сан
Бин
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Миннесота Юнайтед
3-5-2

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Миннесота Юнайтед

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

М
4:1
М
1:1
М
2:1
М
4:0
М
0:0
М
0:3
М
1:0
М
1:2
М
1:2
М
2:1
М
1:0
ОК
4:1
М
2:0
М
4:1
М
1:1
М
1:1
ОК
4:0
М
3:0
М
2:0
ОК
1:2

Голы

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

2.4
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.7

Среднее время на гол

60
128

Всего голов

39
17

Голов в среднем за матч

1.95
0.85

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

46
105

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саллой Даниэль 1 0.08
Томми Эрик 1 0.08
Рассел Джонни 1 0.08
Пулидо Алан 1 0.08
Daniel Rosero 1 0.08
William Agada 1 0.08
Кинда Гади 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mender Garcia 2 0.18
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0.18
Амарилья Луис 2 (2) 0.18
Боксолл Михаэл 1 0.09
Ариага Кервин 1 0.09
Miguel Tapias 1 0.09
Чжон Сан Бин 1 0.09
Валентин Зарек 0 0
Лод Робин 0 0
Фрагапане Франко 0 0
Дотсон Хассани 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томми Эрик 3 0
Фонтас Андреу 1 1
Свит Бен 1 1
Эспиноза Роджер 2 0
Вальтер Реми 2 0
Daniel Rosero 2 0
Володер Роберт 2 0
Кастелланос Роберт 0 1
Рассел Джонни 1 0
Пулидо Алан 1 0
Нденбе Логан 1 0
William Agada 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ариага Кервин 4 0
Трапп Уилл 2 0
Фрагапане Франко 2 0
Miguel Tapias 2 0
Чжон Сан Бин 2 0
Боксолл Михаэл 1 0
Амарилья Луис 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Zaydan Bello 1 0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Миннесота Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
3
Спортинг Канзас-Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

2
2
Спортинг Канзас-Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Миннесота Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
2
50%
76-90

Забито

5
10
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 2
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

16
11
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
5
31%
1
9%
31-45
3
19%
4
36%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
2
13%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Спортинг Канзас-Сити - Талса Атлетикс 3:0
Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Финикс Райзинг - Спортинг Канзас-Сити 2:4 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Луисвилл Сити 2:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Детройт Сити - Миннесота Юнайтед 1:3
Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
Миннесота Юнайтед

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Спортинг Канзас-Сити
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
8
2
1
10
1.5
2
8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 0:0 12 6 3 3 18 - 9 21
2.
Сент-Луис Сити
 11 6 1 4 22 - 13 19
3.
Лос-Анджелес
 9 5 3 1 17 - 8 18
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 11 5 3 3 15 - 14 18
5.
Даллас
 0:0 11 4 4 3 12 - 11 16
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 10 4 3 3 10 - 8 15
7.
Ванкувер Уайткэпс
 10 3 5 2 14 - 9 14
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 11 3 4 4 10 - 11 13
9.
Портленд Тимберс
 11 3 3 5 15 - 18 12
10.
Колорадо Рэпидс
 11 2 6 3 9 - 12 12
11.
Реал Солт-Лейк
 10 3 2 5 10 - 17 11
12.
Остин
 0:0 11 2 5 4 10 - 16 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 12 1 4 7 5 - 16 7
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 10 1 3 6 8 - 17 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 11 7 3 1 15 - 12 24
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 12 7 3 2 19 - 11 24
3.
Нэшвилл
 0:0 12 5 4 3 14 - 6 19
4.
Атланта Юнайтед
 0:1 12 5 3 4 20 - 19 18
5.
Коламбус Кру
 2:0 11 5 2 4 21 - 12 17
6.
Нью-Йорк Сити
 0:0 12 4 4 4 14 - 14 16
7.
Интер Майами
 2:1 11 5 0 6 12 - 12 15
8.
Ди Си Юнайтед
 0:0 12 4 3 5 15 - 15 15
9.
Шарлотт
 1:0 12 4 3 5 14 - 21 15
10.
Филадельфия Юнион
 10 4 2 4 15 - 13 14
11.
Орландо Сити
 0:2 11 4 2 5 10 - 14 14
12.
Чикаго Файр
 11 3 5 3 14 - 16 14
13.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 11 4 1 6 9 - 17 13
14.
Торонто
 0:0 12 2 7 3 13 - 15 13
15.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 12 1 7 4 7 - 11 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 6 4 2 0 7 - 0 14
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 6 4 1 1 11 - 2 13
4.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
5.
Ванкувер Уайткэпс
 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Даллас
 0:0 5 3 1 1 8 - 5 10
7.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
8.
Портленд Тимберс
 5 2 2 1 8 - 5 8
9.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 8 7
10.
Остин
 0:0 6 1 4 1 6 - 6 7
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
13.
Миннесота Юнайтед
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 5 0 2 3 1 - 7 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 6 0 0 9 - 3 18
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Нэшвилл
 0:0 7 4 2 1 11 - 3 14
4.
Нью-Йорк Сити
 0:0 5 4 1 0 10 - 5 13
5.
Коламбус Кру
 2:0 6 4 1 1 16 - 4 13
6.
Атланта Юнайтед
 0:1 6 4 1 1 11 - 5 13
7.
Интер Майами
 2:1 6 4 0 2 10 - 6 12
8.
Чикаго Файр
 7 2 5 0 10 - 8 11
9.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
10.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 5 3 1 1 7 - 3 10
11.
Торонто
 0:0 6 2 3 1 8 - 7 9
12.
Ди Си Юнайтед
 0:0 6 2 2 2 8 - 7 8
13.
Шарлотт
 1:0 6 2 2 2 7 - 9 8
14.
Орландо Сити
 0:2 6 2 1 3 5 - 7 7
15.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 6 1 4 1 4 - 4 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
2.
Миннесота Юнайтед
 0:0 7 3 1 3 7 - 7 10
3.
Колорадо Рэпидс
 7 2 3 2 7 - 9 9
4.
Сиэтл Саундерс
 0:0 6 2 2 2 7 - 7 8
5.
Лос-Анджелес
 5 1 3 1 5 - 5 6
6.
Даллас
 0:0 6 1 3 2 4 - 6 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 7 1 2 4 4 - 9 5
8.
Остин
 0:0 5 1 1 3 4 - 10 4
9.
Реал Солт-Лейк
 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
11.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
14.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 6 3 1 2 7 - 8 10
2.
Орландо Сити
 0:2 5 2 1 2 5 - 7 7
3.
Ди Си Юнайтед
 0:0 6 2 1 3 7 - 8 7
4.
Шарлотт
 1:0 6 2 1 3 7 - 12 7
5.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
6.
Нэшвилл
 0:0 5 1 2 2 3 - 3 5
7.
Атланта Юнайтед
 0:1 6 1 2 3 9 - 14 5
8.
Филадельфия Юнион
 5 1 1 3 5 - 8 4
9.
Коламбус Кру
 2:0 5 1 1 3 5 - 8 4
10.
Торонто
 0:0 6 0 4 2 5 - 8 4
11.
Чикаго Файр
 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Интер Майами
 2:1 5 1 0 4 2 - 6 3
13.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 6 1 0 5 2 - 14 3
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 6 0 3 3 3 - 7 3
15.
Нью-Йорк Сити
 0:0 7 0 3 4 4 - 9 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 8 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Нэшвилл Мукхтар Хани 6 (4)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 4
Сент-Луис Сити Паркер Тим 5
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Шарлотт Джонс Деррик 5
Шарлотт Enzo Copetti 5
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Миннесота Юнайтед
3.85
5.50
9.20
Все Коэффициенты
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Миннесота Юнайтед
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