Тур: 1. Стадион: Children's Mercy Park.
1:0
Первый тайм: 14'
Ход матча
9'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
29
Мелия
Тим
17
Jacob
Davis
18
Нденбе
Логан
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
17
Лод
Робин
11
Чжон
Сан
Бин
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
17 Jacob DavisЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Дюк КэмеронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кинда ГадиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
82 Chris Rindov
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чжон Сан БинНападающий
- Запасные игроки
-
13 Дик ЭрикВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Миннесота Юнайтед
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
20 матчей
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
2.4
1
Среднее время на гол
37
90
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.7
Среднее время на гол
60
128
Всего голов
39
17
Голов в среднем за матч
1.95
0.85
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
46
105
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саллой Даниэль
|1
|0.08
|Томми Эрик
|1
|0.08
|Рассел Джонни
|1
|0.08
|Пулидо Алан
|1
|0.08
|Daniel Rosero
|1
|0.08
|William Agada
|1
|0.08
|Кинда Гади
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mender Garcia
|2
|0.18
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0.18
|Амарилья Луис
|2 (2)
|0.18
|Боксолл Михаэл
|1
|0.09
|Ариага Кервин
|1
|0.09
|Miguel Tapias
|1
|0.09
|Чжон Сан Бин
|1
|0.09
|Валентин Зарек
|0
|0
|Лод Робин
|0
|0
|Фрагапане Франко
|0
|0
|Дотсон Хассани
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томми Эрик
|3
|0
|Фонтас Андреу
|1
|1
|Свит Бен
|1
|1
|Эспиноза Роджер
|2
|0
|Вальтер Реми
|2
|0
|Daniel Rosero
|2
|0
|Володер Роберт
|2
|0
|Кастелланос Роберт
|0
|1
|Рассел Джонни
|1
|0
|Пулидо Алан
|1
|0
|Нденбе Логан
|1
|0
|William Agada
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ариага Кервин
|4
|0
|Трапп Уилл
|2
|0
|Фрагапане Франко
|2
|0
|Miguel Tapias
|2
|0
|Чжон Сан Бин
|2
|0
|Боксолл Михаэл
|1
|0
|Амарилья Луис
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Zaydan Bello
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Миннесота Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
3
Спортинг Канзас-Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
2
2
Спортинг Канзас-Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Миннесота Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
2
50%
76-90
Забито
5
10
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 2
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
16
11
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
5
31%
1
9%
31-45
3
19%
4
36%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
2
13%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Спортинг Канзас-Сити - Талса Атлетикс 3:0
Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Финикс Райзинг - Спортинг Канзас-Сити 2:4 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Луисвилл Сити 2:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Детройт Сити - Миннесота Юнайтед 1:3
Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
Миннесота Юнайтед
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Спортинг Канзас-Сити
Миннесота Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
51
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
82
110
28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|2.
|11
|6
|1
|4
|22 - 13
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|4.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|5.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|6.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|7.
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|8.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|10.
|11
|2
|6
|3
|9 - 12
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|12.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|13.
|0:0
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|14.
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|15 - 12
|24
|2.
|1:2
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|3.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|14 - 6
|19
|4.
|0:1
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|5.
|2:0
|11
|5
|2
|4
|21 - 12
|17
|6.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|7.
|2:1
|11
|5
|0
|6
|12 - 12
|15
|8.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|9.
|1:0
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|10.
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|11.
|0:2
|11
|4
|2
|5
|10 - 14
|14
|12.
|11
|3
|5
|3
|14 - 16
|14
|13.
|0:0
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|14.
|0:0
|12
|2
|7
|3
|13 - 15
|13
|15.
|0:0
|12
|1
|7
|4
|7 - 11
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|7 - 0
|14
|3.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|4.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|10.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|11.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|12.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|13.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|9 - 3
|18
|2.
|1:2
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 3
|14
|4.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|5.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|6.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|7.
|2:1
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|8.
|7
|2
|5
|0
|10 - 8
|11
|9.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|10.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|11.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|12.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|13.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|14.
|0:2
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|15.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|3.
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|4.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|5.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|6.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|7.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|8.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|11.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|14.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|2.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|3.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|4.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|5.
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|6.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|7.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|9.
|2:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|10.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|2:1
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|13.
|0:0
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|14.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|15.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|8 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|6 (4)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 4
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|5
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|5
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|5