  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Канзас-Сити
3:0
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
9' Гол
Daniel Rosero
21' Желтая карточка
Daniel Rosero
2:0
22' Гол
Саллой Даниэль
2:0
26' Не забитый пенальти
Чжон Сан Бин
36' Желтая карточка
Miguel Tapias
66' Желтая карточка
Боксолл Михаэл
3:0
84' Гол
Кинда Гади
90'+7
29
Мелия
Тим
17
Jacob
Davis
5
Daniel
Rosero
3
Фонтас
Андреу
18
Нденбе
Логан
26
Томми
Эрик
6
Радоя
Неманья
54
Вальтер
Реми
7
Рассел
Джонни
9
Пулидо
Алан
20
Саллой
Даниэль
97
Сент-Клэр
Дейн
15
Боксолл
Михаэл
14
Коллман
Брент
4
Miguel
Tapias
27
Тейлор
Ди
Джей
31
Дотсон
Хассани
17
Лод
Робин
33
Ариага
Кервин
92
Лоуренс
Кемар
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
11
Чжон
Сан
Бин
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Миннесота Юнайтед
3-5-2

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Миннесота Юнайтед

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

М
4:1
М
1:1
М
2:1
М
4:0
М
0:0
М
0:3
М
1:0
М
1:2
М
1:2
М
2:1
М
1:0
ОК
4:1
М
2:0
М
4:1
М
1:1
М
1:1
ОК
4:0
М
3:0
М
2:0
ОК
1:2

Голы

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

2.4
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.7

Среднее время на гол

60
128

Всего голов

39
17

Голов в среднем за матч

1.95
0.85

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

46
105

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саллой Даниэль 2 0.17
Рассел Джонни 1 0.08
Томми Эрик 1 0.08
Кинда Гади 1 0.08
Пулидо Алан 1 0.08
Daniel Rosero 1 0.08
William Agada 1 0.08
Вальтер Реми 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mender Garcia 2 0.18
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0.18
Амарилья Луис 2 (2) 0.18
Боксолл Михаэл 1 0.09
Ариага Кервин 1 0.09
Miguel Tapias 1 0.09
Чжон Сан Бин 1 0.09
Валентин Зарек 0 0
Лод Робин 0 0
Фрагапане Франко 0 0
Дотсон Хассани 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томми Эрик 3 0
Daniel Rosero 3 0
Фонтас Андреу 1 1
Свит Бен 1 1
Эспиноза Роджер 2 0
Вальтер Реми 2 0
Володер Роберт 2 0
Кастелланос Роберт 0 1
Рассел Джонни 1 0
Пулидо Алан 1 0
Нденбе Логан 1 0
William Agada 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ариага Кервин 4 0
Miguel Tapias 3 0
Боксолл Михаэл 2 0
Трапп Уилл 2 0
Фрагапане Франко 2 0
Чжон Сан Бин 2 0
Амарилья Луис 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Zaydan Bello 1 0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Миннесота Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
3
Спортинг Канзас-Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Миннесота Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

2
2
Спортинг Канзас-Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 6
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
2
50%
76-90

Забито

8
10
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 3
4
50%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Пропущено

16
14
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
13%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
5
31%
1
7%
31-45
3
19%
4
29%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Спортинг Канзас-Сити - Талса Атлетикс 3:0
Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Финикс Райзинг - Спортинг Канзас-Сити 2:4 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Луисвилл Сити 2:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Детройт Сити - Миннесота Юнайтед 1:3
Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
Миннесота Юнайтед

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Спортинг Канзас-Сити
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
8
3
2
10
1.5
2
9
1
11
2.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:0 10 6 3 1 19 - 8 21
2.
Сиэтл Саундерс
 0:0 12 6 3 3 18 - 9 21
3.
Сент-Луис Сити
 11 6 1 4 22 - 13 19
4.
Даллас
 1:0 11 5 3 3 13 - 11 18
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 11 5 3 3 15 - 14 18
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 10 4 3 3 10 - 8 15
7.
Портленд Тимберс
 1:0 12 4 3 5 16 - 18 15
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 11 3 5 3 14 - 10 14
9.
Колорадо Рэпидс
 1:1 12 2 7 3 10 - 13 13
10.
Миннесота Юнайтед
 11 3 3 5 10 - 14 12
11.
Реал Солт-Лейк
 0:2 11 3 2 6 10 - 19 11
12.
Остин
 0:1 11 2 4 5 10 - 17 10
13.
Спортинг Канзас-Сити
 12 2 3 7 8 - 16 9
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 10 1 3 6 8 - 17 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 11 7 3 1 15 - 12 24
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 12 7 3 2 19 - 11 24
3.
Нэшвилл
 12 5 4 3 15 - 7 19
4.
Атланта Юнайтед
 12 5 3 4 21 - 21 18
5.
Интер Майами
 11 5 0 6 12 - 12 15
6.
Клёб де Фут Монреаль
 11 5 0 6 11 - 17 15
7.
Коламбус Кру
 11 4 3 4 21 - 14 15
8.
Филадельфия Юнион
 1:1 11 4 3 4 16 - 14 15
9.
Орландо Сити
 11 4 3 4 12 - 14 15
10.
Ди Си Юнайтед
 12 4 3 5 16 - 16 15
11.
Нью-Йорк Сити
 12 4 3 5 14 - 15 15
12.
Шарлотт
 12 4 3 5 16 - 22 15
13.
Чикаго Файр
 11 3 5 3 14 - 16 14
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 12 2 6 4 8 - 11 12
15.
Торонто
 12 2 6 4 13 - 17 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 6 4 2 0 7 - 0 14
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 6 4 1 1 11 - 2 13
4.
Лос-Анджелес
 2:0 4 4 0 0 12 - 3 12
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Портленд Тимберс
 1:0 6 3 2 1 9 - 5 11
7.
Даллас
 1:0 5 3 1 1 8 - 5 10
8.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
9.
Реал Солт-Лейк
 0:2 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Остин
 0:1 6 1 3 2 6 - 7 6
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
13.
Колорадо Рэпидс
 1:1 5 0 4 1 3 - 4 4
14.
Миннесота Юнайтед
 4 0 3 1 3 - 4 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 6 0 0 9 - 3 18
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Нэшвилл
 7 4 2 1 11 - 3 14
4.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
5.
Атланта Юнайтед
 6 4 1 1 12 - 7 13
6.
Клёб де Фут Монреаль
 5 4 0 1 9 - 3 12
7.
Интер Майами
 6 4 0 2 10 - 6 12
8.
Коламбус Кру
 6 3 2 1 16 - 6 11
9.
Чикаго Файр
 7 2 5 0 10 - 8 11
10.
Филадельфия Юнион
 1:1 5 3 1 1 10 - 5 10
11.
Торонто
 6 2 3 1 8 - 7 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 2 3 1 5 - 4 9
13.
Ди Си Юнайтед
 6 2 2 2 9 - 8 8
14.
Шарлотт
 6 2 2 2 7 - 9 8
15.
Орландо Сити
 6 2 1 3 5 - 7 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
2.
Лос-Анджелес
 2:0 6 2 3 1 7 - 5 9
3.
Миннесота Юнайтед
 7 3 0 4 7 - 10 9
4.
Колорадо Рэпидс
 1:1 7 2 3 2 7 - 9 9
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Даллас
 1:0 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Спортинг Канзас-Сити
 7 1 2 4 4 - 9 5
8.
Остин
 0:1 5 1 1 3 4 - 10 4
9.
Реал Солт-Лейк
 0:2 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Портленд Тимберс
 1:0 6 1 1 4 7 - 13 4
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 5 0 3 2 3 - 5 3
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
14.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 3 1 2 7 - 8 10
2.
Орландо Сити
 5 2 2 1 7 - 7 8
3.
Ди Си Юнайтед
 6 2 1 3 7 - 8 7
4.
Шарлотт
 6 2 1 3 9 - 13 7
5.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
6.
Нэшвилл
 5 1 2 2 4 - 4 5
7.
Филадельфия Юнион
 1:1 6 1 2 3 6 - 9 5
8.
Атланта Юнайтед
 6 1 2 3 9 - 14 5
9.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
10.
Чикаго Файр
 4 1 0 3 4 - 8 3
11.
Интер Майами
 5 1 0 4 2 - 6 3
12.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 2 - 14 3
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 0 3 3 3 - 7 3
14.
Торонто
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Нью-Йорк Сити
 7 0 2 5 4 - 10 2
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 9 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Нэшвилл Мукхтар Хани 6 (4)
Даллас Феррейра Хесус 6
Весь список

Топ нарушителей
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 4
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 4
Сент-Луис Сити Паркер Тим 5
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 5
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Miguel Tapias получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     