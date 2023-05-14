Тур: 1. Стадион: Shell Energy Stadium.
0:0
Второй тайм: 50'
Ход матча
21'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кларк
Стив
31
Micael
16
Эррера
Эктор
11
Бэрд
Кори
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
33
Cody
Baker
99
Dylan
Teves
19
Эбер
Араужо
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 MicaelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Нападающий
-
11 Бэрд КориНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
-
33 Cody BakerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Dylan TevesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Эбер АраужоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Сиэтл Саундерс
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
26 матчей
23.1%
26.9%
50%
6 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
11.5%
42.3%
46.2%
3 победы 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
4
Голов в среднем за матч
1.36
0.33
Среднее время на гол
66
270
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.58
1.14
Среднее время на гол
56
78
Всего голов
38
20
Голов в среднем за матч
1.46
0.77
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
61
117
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|5 (4)
|0.5
|Эррера Эктор
|2
|0.2
|Стирс Дэниэл
|1
|0.1
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.1
|Шмитт Тейт
|1
|0.1
|Бэрд Кори
|0
|0
|Ivan Franco
|0
|0
|Дорси Гриффин
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|8
|0.67
|Руидиас Рауль
|2
|0.17
|Эбер Араужо
|2
|0.17
|Leo Chu
|1
|0.08
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.08
|Руснак Альберт
|1
|0.08
|Ролдан Кристиан
|1
|0.08
|Атенсио Джошуа
|1
|0.08
|Рольдан Александер
|0
|0
|Монтеро Фреди
|0
|0
|Obed Vargas
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эскобар Франко
|3
|0
|Artur Moraes III
|3
|0
|Эррера Эктор
|1
|1
|Басси Амине
|1
|1
|Карраскилья Адальберто
|2
|0
|Luis Caicedo III
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Ivan Franco
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Бартлоу Итан
|1
|0
|Nelson Quinones
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|5
|0
|Рольдан Александер
|4
|0
|Руснак Альберт
|3
|0
|Гомес Еймар
|3
|0
|Толо Нуху
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Leo Chu
|1
|0
|Jackson Ragen
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сиэтл Саундерс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
1
Хьюстон Динамо
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сиэтл Саундерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
1
9
Хьюстон Динамо
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Сиэтл Саундерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
1
10
Голы по времени матча
Забито
7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
4
57%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
67%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Забито
10
17
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
30%
3
18%
31-45
1
10%
4
24%
46-60
5
50%
4
24%
61-75
1
10%
3
18%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
1
13%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Тампа Бэй - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - КФ Монреаль 2:2 Пумас-УНАМ - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Америка Мехико 1:6 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4
Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Аль-Ахли Каир 0:1 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Сиэтл Саундерс
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
33
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
83
27
56
18
38
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|2.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|3.
|11
|6
|1
|4
|22 - 13
|19
|4.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|6.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|7.
|1:0
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|8.
|0:1
|11
|3
|5
|3
|14 - 10
|14
|9.
|1:1
|12
|2
|7
|3
|10 - 13
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|11.
|0:2
|11
|3
|2
|6
|10 - 19
|11
|12.
|0:1
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|8 - 16
|9
|14.
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|15 - 12
|24
|2.
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|3.
|12
|5
|4
|3
|15 - 7
|19
|4.
|12
|5
|3
|4
|21 - 21
|18
|5.
|11
|5
|0
|6
|12 - 12
|15
|6.
|11
|5
|0
|6
|11 - 17
|15
|7.
|11
|4
|3
|4
|21 - 14
|15
|8.
|1:1
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|10.
|12
|4
|3
|5
|16 - 16
|15
|11.
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|12.
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|13.
|11
|3
|5
|3
|14 - 16
|14
|14.
|12
|2
|6
|4
|8 - 11
|12
|15.
|12
|2
|6
|4
|13 - 17
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|7 - 0
|14
|3.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|4.
|2:0
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|5.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|7.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|9.
|0:2
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|0:1
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|11.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|1:1
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|14.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|9 - 3
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 3
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|7.
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|8.
|6
|3
|2
|1
|16 - 6
|11
|9.
|7
|2
|5
|0
|10 - 8
|11
|10.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|11.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|13.
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|2:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|3.
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|4.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|5.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|6.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|8.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|9.
|0:2
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|10.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|11.
|0:1
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|14.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|2.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|3.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|4.
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|5.
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|6.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|7.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|9.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|11.
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|12.
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|13.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|15.
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|9 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|6 (4)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 4
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 4
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|5
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5