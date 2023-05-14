Тур: 1. Стадион: America First Field.
0:2
Второй тайм: 48'
Ход матча
8'
0:1
27'
35'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
18
Макмат
Зак
15
Глэд
Джастин
11
Carlos
Gomez
14
Рубин
Рубио
33
Лонг
Аарон
22
Опоку
Квадво
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Carlos GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Запасные игроки
-
19 Дэвис БодеЗащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
25 Emeka Eneli
-
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Опоку КвадвоНападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушНападающий
- Нападающий
-
-
27 Nathan Ordaz
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
3 победы 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.86
1.29
Среднее время на гол
105
70
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
1.86
2.57
Среднее время на гол
48
35
Всего голов
19
27
Голов в среднем за матч
1.36
1.93
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
46
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|3
|0.27
|Глэд Джастин
|2
|0.18
|Carlos Gomez
|1
|0.09
|Крейлах Дамир
|1
|0.09
|Руис Пабло
|1
|0.09
|Джулио Андерсон
|1
|0.09
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.09
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Мерам Джастин
|0
|0
|Чанг Майкель
|0
|0
|Tomas Gomez
|0
|0
|Мусовски Дэниел
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|9 (1)
|0.9
|Вела Карлос
|3 (2)
|0.3
|Тильман Тимоти
|2
|0.2
|Опоку Квадво
|2
|0.2
|Бюк Стипе
|1
|0.1
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.1
|Холлингсхед Райан
|1
|0.1
|Санчес Илье
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Сифуэнтес Хосе
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|3
|1
|Глэд Джастин
|4
|0
|Охеда Брайан
|3
|0
|Крейлах Дамир
|2
|0
|Овьедо Брайан
|2
|0
|Вера Брайан
|2
|0
|Emeka Eneli
|2
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Рубин Рубио
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Jasper Loeffelsend
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Хесус
|3
|0
|Акоста Келлин
|2
|0
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|Лонг Аарон
|2
|0
|Мальдонадо Дениль
|2
|0
|Санчес Илье
|1
|0
|Буанга Денис
|1
|0
|Паленсия Серги
|1
|0
|Тильман Тимоти
|1
|0
|Паласиос Диего
|1
|0
|Богуш Матеуш
|1
|0
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0
|Дуэньяс Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
2
Реал Солт-Лейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лос-Анджелес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
2
12
Реал Солт-Лейк
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Лос-Анджелес
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
3
14
Голы по времени матча
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Забито
3
12
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
100%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Забито
10
17
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
0
0%
2
12%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
3
30%
3
18%
46-60
4
40%
4
24%
61-75
1
10%
3
18%
76-90
Пропущено
17
8
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
18%
1
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
2
25%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
2
25%
61-75
3
18%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Лас-Вегас Лайтс - Реал Солт-Лейк 1:3
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Эль Пасо - Реал Солт-Лейк 0:5 Сакраменто Репаблик - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:2 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фресно - Лос-Анджелес 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1
Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Алахуэленсе 1:2 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Алахуэленсе - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Сан-Диего Лойал 3:1 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес
Точный счет
3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
72
37
54
28
45
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|2.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|3.
|11
|6
|1
|4
|22 - 13
|19
|4.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|6.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|7.
|1:0
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|8.
|0:1
|11
|3
|5
|3
|14 - 10
|14
|9.
|1:1
|12
|2
|7
|3
|10 - 13
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|11.
|0:2
|11
|3
|2
|6
|10 - 19
|11
|12.
|0:1
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|8 - 16
|9
|14.
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|15 - 12
|24
|2.
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|3.
|12
|5
|4
|3
|15 - 7
|19
|4.
|12
|5
|3
|4
|21 - 21
|18
|5.
|11
|5
|0
|6
|12 - 12
|15
|6.
|11
|5
|0
|6
|11 - 17
|15
|7.
|11
|4
|3
|4
|21 - 14
|15
|8.
|1:1
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|10.
|12
|4
|3
|5
|16 - 16
|15
|11.
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|12.
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|13.
|11
|3
|5
|3
|14 - 16
|14
|14.
|12
|2
|6
|4
|8 - 11
|12
|15.
|12
|2
|6
|4
|13 - 17
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|7 - 0
|14
|3.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|4.
|2:0
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|5.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|7.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|9.
|0:2
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|0:1
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|11.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|1:1
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|14.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|9 - 3
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 3
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|7.
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|8.
|6
|3
|2
|1
|16 - 6
|11
|9.
|7
|2
|5
|0
|10 - 8
|11
|10.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|11.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|13.
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|2:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|3.
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|4.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|5.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|6.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|8.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|9.
|0:2
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|10.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|11.
|0:1
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|14.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|2.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|3.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|4.
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|5.
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|6.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|7.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|9.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|11.
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|12.
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|13.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|15.
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|9 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|6 (4)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 4
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 4
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|5
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5