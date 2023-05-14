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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
0:2
Второй тайм: 48'
Лос-Анджелес
0'
0:1
8' Гол
Опоку Квадво
27' Желтая карточка
Охеда Брайан
0:2
35' Гол
Буанга Денис

Ход матча

8'
0:1
Опоку Квадво
(Санчес Илье)
19'
 
Сифуэнтес Хосе
Акоста Келлин
27'
Охеда Брайан
 
35'
0:2
Буанга Денис
(Вела Карлос)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Лос-Анджелес
3.15
9.80
3.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Макмат
Зак
2
Броди
Эндрю
15
Глэд
Джастин
4
Вера
Брайан
3
Овьедо
Брайан
11
Carlos
Gomez
6
Охеда
Брайан
7
Руис
Пабло
10
Саварино
Джефферсон
17
Мусовски
Дэниел
14
Рубин
Рубио
77
Маккарти
Джон
24
Холлингсхед
Райан
2
Мальдонадо
Дениль
33
Лонг
Аарон
12
Паласиос
Диего
11
Тильман
Тимоти
6
Санчес
Илье
23
Акоста
Келлин
22
Опоку
Квадво
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
3 победы 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

ТМК
0:2
М
2:0
М
1:4
М
3:2
М
2:1
М
0:1
М
1:3
М
3:0
М
0:2
ОК
0:3
М
2:1
М
2:3
М
2:0
М
1:5

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.86
1.29

Среднее время на гол

105
70

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1.86
2.57

Среднее время на гол

48
35

Всего голов

19
27

Голов в среднем за матч

1.36
1.93

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
46

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 3 0.27
Глэд Джастин 2 0.18
Carlos Gomez 1 0.09
Крейлах Дамир 1 0.09
Руис Пабло 1 0.09
Джулио Андерсон 1 0.09
Jasper Loeffelsend 1 0.09
Овьедо Брайан 0 0
Мерам Джастин 0 0
Чанг Майкель 0 0
Tomas Gomez 0 0
Мусовски Дэниел 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 9 (1) 0.9
Вела Карлос 3 (2) 0.3
Тильман Тимоти 2 0.2
Опоку Квадво 2 0.2
Бюк Стипе 1 0.1
Кьеллини Джорджо 1 0.1
Холлингсхед Райан 1 0.1
Санчес Илье 0 0
Паленсия Серги 0 0
Сифуэнтес Хосе 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 3 1
Глэд Джастин 4 0
Охеда Брайан 3 0
Крейлах Дамир 2 0
Овьедо Брайан 2 0
Вера Брайан 2 0
Emeka Eneli 2 0
Мерам Джастин 1 0
Рубин Рубио 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Jasper Loeffelsend 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Хесус 3 0
Акоста Келлин 2 0
Холлингсхед Райан 2 0
Лонг Аарон 2 0
Мальдонадо Дениль 2 0
Санчес Илье 1 0
Буанга Денис 1 0
Паленсия Серги 1 0
Тильман Тимоти 1 0
Паласиос Диего 1 0
Богуш Матеуш 1 0
Сифуэнтес Хосе 1 0
Дуэньяс Эрик 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
2
Реал Солт-Лейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лос-Анджелес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

2
12
Реал Солт-Лейк
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Лос-Анджелес
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

3
14

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Забито

3
12
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
100%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Забито

10
17
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
0
0%
2
12%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
3
30%
3
18%
46-60
4
40%
4
24%
61-75
1
10%
3
18%
76-90

Пропущено

17
8
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
18%
1
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
2
25%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
2
25%
61-75
3
18%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Лас-Вегас Лайтс - Реал Солт-Лейк 1:3
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Эль Пасо - Реал Солт-Лейк 0:5 Сакраменто Репаблик - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:2 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фресно - Лос-Анджелес 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1
Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Алахуэленсе 1:2 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Алахуэленсе - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Сан-Диего Лойал 3:1 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес

Точный счет

3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
5
4
2
8
2.5
4
5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:0 10 6 3 1 19 - 8 21
2.
Сиэтл Саундерс
 0:0 12 6 3 3 18 - 9 21
3.
Сент-Луис Сити
 11 6 1 4 22 - 13 19
4.
Даллас
 1:0 11 5 3 3 13 - 11 18
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 11 5 3 3 15 - 14 18
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 10 4 3 3 10 - 8 15
7.
Портленд Тимберс
 1:0 12 4 3 5 16 - 18 15
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 11 3 5 3 14 - 10 14
9.
Колорадо Рэпидс
 1:1 12 2 7 3 10 - 13 13
10.
Миннесота Юнайтед
 11 3 3 5 10 - 14 12
11.
Реал Солт-Лейк
 0:2 11 3 2 6 10 - 19 11
12.
Остин
 0:1 11 2 4 5 10 - 17 10
13.
Спортинг Канзас-Сити
 12 2 3 7 8 - 16 9
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 10 1 3 6 8 - 17 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 11 7 3 1 15 - 12 24
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 12 7 3 2 19 - 11 24
3.
Нэшвилл
 12 5 4 3 15 - 7 19
4.
Атланта Юнайтед
 12 5 3 4 21 - 21 18
5.
Интер Майами
 11 5 0 6 12 - 12 15
6.
Клёб де Фут Монреаль
 11 5 0 6 11 - 17 15
7.
Коламбус Кру
 11 4 3 4 21 - 14 15
8.
Филадельфия Юнион
 1:1 11 4 3 4 16 - 14 15
9.
Орландо Сити
 11 4 3 4 12 - 14 15
10.
Ди Си Юнайтед
 12 4 3 5 16 - 16 15
11.
Нью-Йорк Сити
 12 4 3 5 14 - 15 15
12.
Шарлотт
 12 4 3 5 16 - 22 15
13.
Чикаго Файр
 11 3 5 3 14 - 16 14
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 12 2 6 4 8 - 11 12
15.
Торонто
 12 2 6 4 13 - 17 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 6 4 2 0 7 - 0 14
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 6 4 1 1 11 - 2 13
4.
Лос-Анджелес
 2:0 4 4 0 0 12 - 3 12
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Портленд Тимберс
 1:0 6 3 2 1 9 - 5 11
7.
Даллас
 1:0 5 3 1 1 8 - 5 10
8.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
9.
Реал Солт-Лейк
 0:2 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Остин
 0:1 6 1 3 2 6 - 7 6
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
13.
Колорадо Рэпидс
 1:1 5 0 4 1 3 - 4 4
14.
Миннесота Юнайтед
 4 0 3 1 3 - 4 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 6 0 0 9 - 3 18
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Нэшвилл
 7 4 2 1 11 - 3 14
4.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
5.
Атланта Юнайтед
 6 4 1 1 12 - 7 13
6.
Клёб де Фут Монреаль
 5 4 0 1 9 - 3 12
7.
Интер Майами
 6 4 0 2 10 - 6 12
8.
Коламбус Кру
 6 3 2 1 16 - 6 11
9.
Чикаго Файр
 7 2 5 0 10 - 8 11
10.
Филадельфия Юнион
 1:1 5 3 1 1 10 - 5 10
11.
Торонто
 6 2 3 1 8 - 7 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 2 3 1 5 - 4 9
13.
Ди Си Юнайтед
 6 2 2 2 9 - 8 8
14.
Шарлотт
 6 2 2 2 7 - 9 8
15.
Орландо Сити
 6 2 1 3 5 - 7 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
2.
Лос-Анджелес
 2:0 6 2 3 1 7 - 5 9
3.
Миннесота Юнайтед
 7 3 0 4 7 - 10 9
4.
Колорадо Рэпидс
 1:1 7 2 3 2 7 - 9 9
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Даллас
 1:0 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Спортинг Канзас-Сити
 7 1 2 4 4 - 9 5
8.
Остин
 0:1 5 1 1 3 4 - 10 4
9.
Реал Солт-Лейк
 0:2 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Портленд Тимберс
 1:0 6 1 1 4 7 - 13 4
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 5 0 3 2 3 - 5 3
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
14.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 3 1 2 7 - 8 10
2.
Орландо Сити
 5 2 2 1 7 - 7 8
3.
Ди Си Юнайтед
 6 2 1 3 7 - 8 7
4.
Шарлотт
 6 2 1 3 9 - 13 7
5.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
6.
Нэшвилл
 5 1 2 2 4 - 4 5
7.
Филадельфия Юнион
 1:1 6 1 2 3 6 - 9 5
8.
Атланта Юнайтед
 6 1 2 3 9 - 14 5
9.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
10.
Чикаго Файр
 4 1 0 3 4 - 8 3
11.
Интер Майами
 5 1 0 4 2 - 6 3
12.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 2 - 14 3
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 0 3 3 3 - 7 3
14.
Торонто
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Нью-Йорк Сити
 7 0 2 5 4 - 10 2
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 9 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Нэшвилл Мукхтар Хани 6 (4)
Даллас Феррейра Хесус 6
Весь список

Топ нарушителей
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 4
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 4
Сент-Луис Сити Паркер Тим 5
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 5
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Вела Карлос сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Буанга Денис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Охеда Брайан получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Акоста Келлин уходит с поля. Хосе Сифуэнтес выходит вместо него
  • 8'
    Санчес Илье сделал результативную передачу.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Лос-Анджелес
3.15
9.80
3.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес онлайн

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