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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
1:1
Второй тайм: 46'
Филадельфия Юнион
0'
18' Желтая карточка
Уилсон Дэнни
21' Желтая карточка
Бедойя Алехандро
1:0
38' Пенальти
Ронен Коннор
41' Желтая карточка
Флэк Леон
42' Желтая карточка
Абубакар Лалас
1:1
45' Гол
Вагнер Кай

Ход матча

18'
Уилсон Дэнни
 
21'
 
Бедойя Алехандро
38'
Ронен Коннор
1:0
41'
 
Флэк Леон
42'
Абубакар Лалас
 
45'
1:1
Вагнер Кай
(Карранса Хулиан)
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Филадельфия Юнион
3.30
3.48
3.30
Все Коэффициенты
22
Ярброуг
Вильям
6
Абубакар
Лалас
5
Махсо
Андреас
4
Уилсон
Дэнни
28
Николсон
Сэм
31
Anthony
Markanich
20
Ронен
Коннор
15
Лейва
Дэнни
11
Рубио
Диего
91
Кабрал
Кевин
7
Льюис
Джонатан
18
Блэйк
Андре
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
17
Лоу
Дэмион
15
Мбезо
Оливье
11
Бедойя
Алехандро
31
Флэк
Леон
16
МакГлинн
Джек
27
Вагнер
Кай
10
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
Колорадо Рэпидс
3-4-2-1
Филадельфия Юнион
3-5-2

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Филадельфия Юнион

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
4:1
М
6:0
М
1:1
М
3:0
М
2:1
М
1:1
М
0:0
М
3:3
М
1:2
М
1:2
М
1:1
М
4:1
М
1:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2
1.13

Среднее время на гол

45
80

Всего голов

18
5

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

28
14

Голов в среднем за матч

2.15
1.08

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

41
83

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Майкл 2 0.17
Кабрал Кевин 2 0.17
Рубио Диего 1 0.08
Ронен Коннор 1 (1) 0.08
Абубакар Лалас 1 0.08
Льюис Джонатан 1 0.08
Бассетт Коул 1 0.08
Max Alves 1 0.08
Николсон Сэм 0 0
Япи Даррен 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уре Микаэль 5 0.45
Газдаг Даниэль 4 (4) 0.36
Карранса Хулиан 3 0.27
Торрес Хоакин 1 0.09
Вагнер Кай 1 0.09
Перея Андрес 1 0.09
Бедойя Алехандро 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Бриан 4 0
Абубакар Лалас 4 0
Уилсон Дэнни 3 0
Кабрал Кевин 3 0
Присо-Мбонге Ральф 3 0
Max Alves 3 0
Николсон Сэм 2 0
Рубио Диего 1 0
Прайс Джек 1 0
Барриос Майкл 1 0
Махсо Андреас 1 0
Бассетт Коул 1 0
Япи Даррен 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедойя Алехандро 4 0
Флэк Леон 4 0
Карранса Хулиан 2 1
Мартинес Хосе Андрес 3 0
Газдаг Даниэль 2 0
Торрес Хоакин 2 0
Эллиотт Джек 2 0
Салливан Куинн 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Блэйк Андре 1 0
Вагнер Кай 1 0
Мбезо Оливье 1 0
Харриэль Натан 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Филадельфия Юнион
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
5
Колорадо Рэпидс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Филадельфия Юнион
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

7
9
Колорадо Рэпидс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Филадельфия Юнион
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

9
14

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
3
50%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
3
43%
76-90

Забито

7
10
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
11%
2
40%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Забито

9
16
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
22%
5
31%
46-60
2
22%
3
19%
61-75
4
44%
2
13%
76-90

Пропущено

12
12
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
8%
3
25%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
4
33%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Северный Колорадо Хейлсторм 3:1
Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Майами - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Zacatecas Mineros - Колорадо Рэпидс 3:5 Селая - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1
Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Альянса Сан-Сальвадор - Филадельфия Юнион 0:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Филадельфия Юнион

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
4
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
5
1.5
2
3
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
3
2
9
1.5
4
6
1
10
2.5
2
8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:0 10 6 3 1 19 - 8 21
2.
Сиэтл Саундерс
 0:0 12 6 3 3 18 - 9 21
3.
Сент-Луис Сити
 11 6 1 4 22 - 13 19
4.
Даллас
 1:0 11 5 3 3 13 - 11 18
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 11 5 3 3 15 - 14 18
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 10 4 3 3 10 - 8 15
7.
Портленд Тимберс
 1:0 12 4 3 5 16 - 18 15
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 11 3 5 3 14 - 10 14
9.
Колорадо Рэпидс
 1:1 12 2 7 3 10 - 13 13
10.
Миннесота Юнайтед
 11 3 3 5 10 - 14 12
11.
Реал Солт-Лейк
 0:2 11 3 2 6 10 - 19 11
12.
Остин
 0:1 11 2 4 5 10 - 17 10
13.
Спортинг Канзас-Сити
 12 2 3 7 8 - 16 9
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 10 1 3 6 8 - 17 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 11 7 3 1 15 - 12 24
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 12 7 3 2 19 - 11 24
3.
Нэшвилл
 12 5 4 3 15 - 7 19
4.
Атланта Юнайтед
 12 5 3 4 21 - 21 18
5.
Интер Майами
 11 5 0 6 12 - 12 15
6.
Клёб де Фут Монреаль
 11 5 0 6 11 - 17 15
7.
Коламбус Кру
 11 4 3 4 21 - 14 15
8.
Филадельфия Юнион
 1:1 11 4 3 4 16 - 14 15
9.
Орландо Сити
 11 4 3 4 12 - 14 15
10.
Ди Си Юнайтед
 12 4 3 5 16 - 16 15
11.
Нью-Йорк Сити
 12 4 3 5 14 - 15 15
12.
Шарлотт
 12 4 3 5 16 - 22 15
13.
Чикаго Файр
 11 3 5 3 14 - 16 14
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 12 2 6 4 8 - 11 12
15.
Торонто
 12 2 6 4 13 - 17 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 6 4 2 0 7 - 0 14
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 6 4 1 1 11 - 2 13
4.
Лос-Анджелес
 2:0 4 4 0 0 12 - 3 12
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Портленд Тимберс
 1:0 6 3 2 1 9 - 5 11
7.
Даллас
 1:0 5 3 1 1 8 - 5 10
8.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
9.
Реал Солт-Лейк
 0:2 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Остин
 0:1 6 1 3 2 6 - 7 6
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
13.
Колорадо Рэпидс
 1:1 5 0 4 1 3 - 4 4
14.
Миннесота Юнайтед
 4 0 3 1 3 - 4 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 6 0 0 9 - 3 18
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Нэшвилл
 7 4 2 1 11 - 3 14
4.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
5.
Атланта Юнайтед
 6 4 1 1 12 - 7 13
6.
Клёб де Фут Монреаль
 5 4 0 1 9 - 3 12
7.
Интер Майами
 6 4 0 2 10 - 6 12
8.
Коламбус Кру
 6 3 2 1 16 - 6 11
9.
Чикаго Файр
 7 2 5 0 10 - 8 11
10.
Филадельфия Юнион
 1:1 5 3 1 1 10 - 5 10
11.
Торонто
 6 2 3 1 8 - 7 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 2 3 1 5 - 4 9
13.
Ди Си Юнайтед
 6 2 2 2 9 - 8 8
14.
Шарлотт
 6 2 2 2 7 - 9 8
15.
Орландо Сити
 6 2 1 3 5 - 7 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
2.
Лос-Анджелес
 2:0 6 2 3 1 7 - 5 9
3.
Миннесота Юнайтед
 7 3 0 4 7 - 10 9
4.
Колорадо Рэпидс
 1:1 7 2 3 2 7 - 9 9
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Даллас
 1:0 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Спортинг Канзас-Сити
 7 1 2 4 4 - 9 5
8.
Остин
 0:1 5 1 1 3 4 - 10 4
9.
Реал Солт-Лейк
 0:2 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Портленд Тимберс
 1:0 6 1 1 4 7 - 13 4
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 5 0 3 2 3 - 5 3
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
14.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 3 1 2 7 - 8 10
2.
Орландо Сити
 5 2 2 1 7 - 7 8
3.
Ди Си Юнайтед
 6 2 1 3 7 - 8 7
4.
Шарлотт
 6 2 1 3 9 - 13 7
5.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
6.
Нэшвилл
 5 1 2 2 4 - 4 5
7.
Филадельфия Юнион
 1:1 6 1 2 3 6 - 9 5
8.
Атланта Юнайтед
 6 1 2 3 9 - 14 5
9.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
10.
Чикаго Файр
 4 1 0 3 4 - 8 3
11.
Интер Майами
 5 1 0 4 2 - 6 3
12.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 2 - 14 3
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 0 3 3 3 - 7 3
14.
Торонто
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Нью-Йорк Сити
 7 0 2 5 4 - 10 2
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 9 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Нэшвилл Мукхтар Хани 6 (4)
Даллас Феррейра Хесус 6
Весь список

Топ нарушителей
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 4
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 4
Сент-Луис Сити Паркер Тим 5
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 5
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    21'
    Бедойя Алехандро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Уилсон Дэнни получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Колорадо Рэпидс
Ничья
Филадельфия Юнион
3.30
3.48
3.30
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