Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
1:1
Второй тайм: 46'
0'
18' Желтая карточкаУилсон Дэнни
21' Желтая карточкаБедойя Алехандро
1:0
38' ПенальтиРонен Коннор
41' Желтая карточкаФлэк Леон
42' Желтая карточкаАбубакар Лалас
1:1
45' ГолВагнер Кай
Ход матча
18'
21'
38'
1:0
41'
42'
45'
1:1
28
Николсон
Сэм
20
Ронен
Коннор
15
Лейва
Дэнни
11
Рубио
Диего
91
Кабрал
Кевин
18
Блэйк
Андре
17
Лоу
Дэмион
15
Мбезо
Оливье
31
Флэк
Леон
27
Вагнер
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Николсон СэмЗащитник
- Защитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
15 Лейва ДэнниПолузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
-
15 Мбезо ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Вагнер КайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Jesus Bueno
-
21 Ричард Одада
-
Главный тренер: Jim Curtin
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Филадельфия Юнион
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2
1.13
Среднее время на гол
45
80
Всего голов
18
5
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
28
14
Голов в среднем за матч
2.15
1.08
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
41
83
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|2
|0.17
|Кабрал Кевин
|2
|0.17
|Рубио Диего
|1
|0.08
|Ронен Коннор
|1 (1)
|0.08
|Абубакар Лалас
|1
|0.08
|Льюис Джонатан
|1
|0.08
|Бассетт Коул
|1
|0.08
|Max Alves
|1
|0.08
|Николсон Сэм
|0
|0
|Япи Даррен
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уре Микаэль
|5
|0.45
|Газдаг Даниэль
|4 (4)
|0.36
|Карранса Хулиан
|3
|0.27
|Торрес Хоакин
|1
|0.09
|Вагнер Кай
|1
|0.09
|Перея Андрес
|1
|0.09
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Бриан
|4
|0
|Абубакар Лалас
|4
|0
|Уилсон Дэнни
|3
|0
|Кабрал Кевин
|3
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Николсон Сэм
|2
|0
|Рубио Диего
|1
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Барриос Майкл
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедойя Алехандро
|4
|0
|Флэк Леон
|4
|0
|Карранса Хулиан
|2
|1
|Мартинес Хосе Андрес
|3
|0
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Торрес Хоакин
|2
|0
|Эллиотт Джек
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Вагнер Кай
|1
|0
|Мбезо Оливье
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Филадельфия Юнион
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
5
Колорадо Рэпидс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Филадельфия Юнион
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
7
9
Колорадо Рэпидс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Филадельфия Юнион
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
9
14
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
3
50%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
3
43%
76-90
Забито
7
10
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
3
43%
2
20%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
11%
2
40%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Забито
9
16
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
22%
5
31%
46-60
2
22%
3
19%
61-75
4
44%
2
13%
76-90
Пропущено
12
12
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
8%
3
25%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
4
33%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Северный Колорадо Хейлсторм 3:1
Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Майами - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Zacatecas Mineros - Колорадо Рэпидс 3:5 Селая - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1
Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Альянса Сан-Сальвадор - Филадельфия Юнион 0:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Филадельфия Юнион
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
4
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
32
25
23
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
73
29
46
110
28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|2.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|3.
|11
|6
|1
|4
|22 - 13
|19
|4.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|6.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|7.
|1:0
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|8.
|0:1
|11
|3
|5
|3
|14 - 10
|14
|9.
|1:1
|12
|2
|7
|3
|10 - 13
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|11.
|0:2
|11
|3
|2
|6
|10 - 19
|11
|12.
|0:1
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|8 - 16
|9
|14.
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|15 - 12
|24
|2.
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|3.
|12
|5
|4
|3
|15 - 7
|19
|4.
|12
|5
|3
|4
|21 - 21
|18
|5.
|11
|5
|0
|6
|12 - 12
|15
|6.
|11
|5
|0
|6
|11 - 17
|15
|7.
|11
|4
|3
|4
|21 - 14
|15
|8.
|1:1
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|10.
|12
|4
|3
|5
|16 - 16
|15
|11.
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|12.
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|13.
|11
|3
|5
|3
|14 - 16
|14
|14.
|12
|2
|6
|4
|8 - 11
|12
|15.
|12
|2
|6
|4
|13 - 17
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|7 - 0
|14
|3.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|4.
|2:0
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|5.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|7.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|9.
|0:2
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|0:1
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|11.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|1:1
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|14.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|9 - 3
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 3
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|7.
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|8.
|6
|3
|2
|1
|16 - 6
|11
|9.
|7
|2
|5
|0
|10 - 8
|11
|10.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|11.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|13.
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|2:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|3.
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|4.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|5.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|6.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|8.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|9.
|0:2
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|10.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|11.
|0:1
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|14.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|2.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|3.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|4.
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|5.
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|6.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|7.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|9.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|11.
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|12.
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|13.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|15.
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|9 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|6 (4)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 4
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 4
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|5
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5