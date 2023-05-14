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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
1:2
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
18' Желтая карточка
Уилсон Дэнни
21' Желтая карточка
Бедойя Алехандро
1:0
38' Пенальти
Ронен Коннор
41' Желтая карточка
Флэк Леон
42' Желтая карточка
Абубакар Лалас
1:1
45' Гол
Вагнер Кай
1:2
52' Гол
Карранса Хулиан
62' Желтая карточка
Кабрал Кевин
79' Желтая карточка
Николсон Сэм
90' Желтая карточка
Барриос Майкл
90' Красная карточка
Гальван Бриан
90' Желтая карточка
Глеснес Якоб
90' Желтая карточка
Эллиотт Джек
90' Красная карточка
Jesus Bueno
90'+15
22
Ярброуг
Вильям
6
Абубакар
Лалас
5
Махсо
Андреас
4
Уилсон
Дэнни
28
Николсон
Сэм
31
Anthony
Markanich
20
Ронен
Коннор
15
Лейва
Дэнни
11
Рубио
Диего
91
Кабрал
Кевин
7
Льюис
Джонатан
18
Блэйк
Андре
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
17
Лоу
Дэмион
15
Мбезо
Оливье
11
Бедойя
Алехандро
31
Флэк
Леон
16
МакГлинн
Джек
27
Вагнер
Кай
10
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
Колорадо Рэпидс
3-4-2-1
Филадельфия Юнион
3-5-2

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Филадельфия Юнион

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
4:1
М
6:0
М
1:1
М
3:0
М
2:1
М
1:1
М
0:0
М
3:3
М
1:2
М
1:2
М
1:1
М
4:1
М
1:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2
1.13

Среднее время на гол

45
80

Всего голов

18
5

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

28
14

Голов в среднем за матч

2.15
1.08

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

41
83

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Майкл 2 0.17
Кабрал Кевин 2 0.17
Рубио Диего 1 0.08
Ронен Коннор 1 (1) 0.08
Абубакар Лалас 1 0.08
Льюис Джонатан 1 0.08
Бассетт Коул 1 0.08
Max Alves 1 0.08
Николсон Сэм 0 0
Япи Даррен 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уре Микаэль 5 0.45
Газдаг Даниэль 4 (4) 0.36
Карранса Хулиан 4 0.36
Торрес Хоакин 1 0.09
Вагнер Кай 1 0.09
Перея Андрес 1 0.09
Бедойя Алехандро 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Мбезо Оливье 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Бриан 4 0
Абубакар Лалас 4 0
Кабрал Кевин 4 0
Уилсон Дэнни 3 0
Николсон Сэм 3 0
Присо-Мбонге Ральф 3 0
Max Alves 3 0
Барриос Майкл 2 0
Гальван Бриан 0 1
Рубио Диего 1 0
Прайс Джек 1 0
Махсо Андреас 1 0
Бассетт Коул 1 0
Япи Даррен 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедойя Алехандро 4 0
Флэк Леон 4 0
Карранса Хулиан 2 1
Мартинес Хосе Андрес 3 0
Эллиотт Джек 3 0
Глеснес Якоб 2 0
Газдаг Даниэль 2 0
Торрес Хоакин 2 0
Салливан Куинн 2 0
Jesus Bueno 0 1
Блэйк Андре 1 0
Вагнер Кай 1 0
Мбезо Оливье 1 0
Харриэль Натан 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Филадельфия Юнион
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
5
Колорадо Рэпидс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Филадельфия Юнион
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

7
9
Колорадо Рэпидс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Филадельфия Юнион
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

10
14

Голы по времени матча

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
4
50%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Забито

7
10
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
11%
2
40%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Забито

10
18
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
10%
4
22%
31-45
2
20%
6
33%
46-60
2
20%
3
17%
61-75
4
40%
2
11%
76-90

Пропущено

14
13
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
7%
3
23%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
4
29%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Северный Колорадо Хейлсторм 3:1
Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Майами - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Zacatecas Mineros - Колорадо Рэпидс 3:5 Селая - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1
Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Альянса Сан-Сальвадор - Филадельфия Юнион 0:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Филадельфия Юнион

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
4
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
3
3
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
3
2
10
1.5
5
6
1
11
2.5
2
9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 12 7 2 3 19 - 9 23
2.
Лос-Анджелес
 10 6 3 1 20 - 8 21
3.
Сент-Луис Сити
 11 6 1 4 22 - 13 19
4.
Даллас
 11 5 3 3 13 - 11 18
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 11 5 3 3 15 - 14 18
6.
Портленд Тимберс
 3:1 12 4 3 5 18 - 19 15
7.
Хьюстон Динамо
 10 4 2 4 10 - 9 14
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:3 11 3 5 3 15 - 12 14
9.
Миннесота Юнайтед
 11 3 3 5 10 - 14 12
10.
Колорадо Рэпидс
 12 2 6 4 10 - 14 12
11.
Реал Солт-Лейк
 11 3 2 6 10 - 20 11
12.
Остин
 11 2 4 5 10 - 17 10
13.
Спортинг Канзас-Сити
 12 2 3 7 8 - 16 9
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 10 1 3 6 8 - 17 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 11 7 3 1 15 - 12 24
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 12 7 3 2 19 - 11 24
3.
Нэшвилл
 12 5 4 3 15 - 7 19
4.
Атланта Юнайтед
 12 5 3 4 21 - 21 18
5.
Филадельфия Юнион
 11 5 2 4 17 - 14 17
6.
Интер Майами
 11 5 0 6 12 - 12 15
7.
Клёб де Фут Монреаль
 11 5 0 6 11 - 17 15
8.
Коламбус Кру
 11 4 3 4 21 - 14 15
9.
Орландо Сити
 11 4 3 4 12 - 14 15
10.
Ди Си Юнайтед
 12 4 3 5 16 - 16 15
11.
Нью-Йорк Сити
 12 4 3 5 14 - 15 15
12.
Шарлотт
 12 4 3 5 16 - 22 15
13.
Чикаго Файр
 11 3 5 3 14 - 16 14
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 12 2 6 4 8 - 11 12
15.
Торонто
 12 2 6 4 13 - 17 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Сиэтл Саундерс
 6 4 1 1 11 - 2 13
3.
Хьюстон Динамо
 6 4 1 1 7 - 1 13
4.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
5.
Ванкувер Уайткэпс
 1:3 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Портленд Тимберс
 3:1 6 3 2 1 11 - 6 11
7.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
8.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
9.
Реал Солт-Лейк
 6 2 1 3 7 - 11 7
10.
Остин
 6 1 3 2 6 - 7 6
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
13.
Миннесота Юнайтед
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Колорадо Рэпидс
 5 0 3 2 3 - 5 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 6 0 0 9 - 3 18
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Нэшвилл
 7 4 2 1 11 - 3 14
4.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
5.
Атланта Юнайтед
 6 4 1 1 12 - 7 13
6.
Клёб де Фут Монреаль
 5 4 0 1 9 - 3 12
7.
Интер Майами
 6 4 0 2 10 - 6 12
8.
Коламбус Кру
 6 3 2 1 16 - 6 11
9.
Чикаго Файр
 7 2 5 0 10 - 8 11
10.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
11.
Торонто
 6 2 3 1 8 - 7 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 2 3 1 5 - 4 9
13.
Ди Си Юнайтед
 6 2 2 2 9 - 8 8
14.
Шарлотт
 6 2 2 2 7 - 9 8
15.
Орландо Сити
 6 2 1 3 5 - 7 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
2.
Сиэтл Саундерс
 6 3 1 2 8 - 7 10
3.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
4.
Миннесота Юнайтед
 7 3 0 4 7 - 10 9
5.
Колорадо Рэпидс
 7 2 3 2 7 - 9 9
6.
Даллас
 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Спортинг Канзас-Сити
 7 1 2 4 4 - 9 5
8.
Остин
 5 1 1 3 4 - 10 4
9.
Реал Солт-Лейк
 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Портленд Тимберс
 3:1 6 1 1 4 7 - 13 4
11.
Ванкувер Уайткэпс
 1:3 5 0 3 2 4 - 7 3
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
14.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 3 1 2 7 - 8 10
2.
Орландо Сити
 5 2 2 1 7 - 7 8
3.
Ди Си Юнайтед
 6 2 1 3 7 - 8 7
4.
Филадельфия Юнион
 6 2 1 3 7 - 9 7
5.
Шарлотт
 6 2 1 3 9 - 13 7
6.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
7.
Нэшвилл
 5 1 2 2 4 - 4 5
8.
Атланта Юнайтед
 6 1 2 3 9 - 14 5
9.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
10.
Чикаго Файр
 4 1 0 3 4 - 8 3
11.
Интер Майами
 5 1 0 4 2 - 6 3
12.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 2 - 14 3
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 0 3 3 3 - 7 3
14.
Торонто
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Нью-Йорк Сити
 7 0 2 5 4 - 10 2
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 9 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Нэшвилл Мукхтар Хани 6 (4)
Даллас Феррейра Хесус 6
Весь список

Топ нарушителей
Портленд Тимберс Макгро Зак 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 4
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 4
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 2
Сент-Луис Сити Паркер Тим 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Карранса Хулиан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Вагнер Кай бьет в цель!
    • Желтая карточка
      42'
      Абубакар Лалас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      41'
      Флэк Леон получил желтую карточку от судьи
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