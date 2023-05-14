Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
1:2
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаУилсон Дэнни
21' Желтая карточкаБедойя Алехандро
1:0
38' ПенальтиРонен Коннор
41' Желтая карточкаФлэк Леон
42' Желтая карточкаАбубакар Лалас
1:1
45' ГолВагнер Кай
1:2
52' ГолКарранса Хулиан
62' Желтая карточкаКабрал Кевин
79' Желтая карточкаНиколсон Сэм
90' Желтая карточкаБарриос Майкл
90' Красная карточкаГальван Бриан
90' Желтая карточкаГлеснес Якоб
90' Желтая карточкаЭллиотт Джек
90' Красная карточкаJesus Bueno
90'+15
Ход матча
18'
21'
38'
1:0
41'
42'
45'
1:1
52'
1:2
62'
79'
90'
90'
90'
90'
90'
28
Николсон
Сэм
20
Ронен
Коннор
15
Лейва
Дэнни
11
Рубио
Диего
91
Кабрал
Кевин
18
Блэйк
Андре
17
Лоу
Дэмион
15
Мбезо
Оливье
31
Флэк
Леон
27
Вагнер
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Николсон СэмЗащитник
- Защитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
15 Лейва ДэнниПолузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
-
15 Мбезо ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Вагнер КайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Jesus Bueno
-
21 Ричард Одада
-
Главный тренер: Jim Curtin
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Филадельфия Юнион
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2
1.13
Среднее время на гол
45
80
Всего голов
18
5
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
28
14
Голов в среднем за матч
2.15
1.08
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
41
83
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|2
|0.17
|Кабрал Кевин
|2
|0.17
|Рубио Диего
|1
|0.08
|Ронен Коннор
|1 (1)
|0.08
|Абубакар Лалас
|1
|0.08
|Льюис Джонатан
|1
|0.08
|Бассетт Коул
|1
|0.08
|Max Alves
|1
|0.08
|Николсон Сэм
|0
|0
|Япи Даррен
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уре Микаэль
|5
|0.45
|Газдаг Даниэль
|4 (4)
|0.36
|Карранса Хулиан
|4
|0.36
|Торрес Хоакин
|1
|0.09
|Вагнер Кай
|1
|0.09
|Перея Андрес
|1
|0.09
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Бриан
|4
|0
|Абубакар Лалас
|4
|0
|Кабрал Кевин
|4
|0
|Уилсон Дэнни
|3
|0
|Николсон Сэм
|3
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Барриос Майкл
|2
|0
|Гальван Бриан
|0
|1
|Рубио Диего
|1
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедойя Алехандро
|4
|0
|Флэк Леон
|4
|0
|Карранса Хулиан
|2
|1
|Мартинес Хосе Андрес
|3
|0
|Эллиотт Джек
|3
|0
|Глеснес Якоб
|2
|0
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Торрес Хоакин
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Jesus Bueno
|0
|1
|Блэйк Андре
|1
|0
|Вагнер Кай
|1
|0
|Мбезо Оливье
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Филадельфия Юнион
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
5
Колорадо Рэпидс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Филадельфия Юнион
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
7
9
Колорадо Рэпидс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Филадельфия Юнион
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
10
14
Голы по времени матча
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
4
50%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Забито
7
10
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
3
43%
2
20%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
11%
2
40%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Забито
10
18
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
10%
4
22%
31-45
2
20%
6
33%
46-60
2
20%
3
17%
61-75
4
40%
2
11%
76-90
Пропущено
14
13
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
7%
3
23%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
4
29%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Северный Колорадо Хейлсторм 3:1
Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Майами - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Zacatecas Mineros - Колорадо Рэпидс 3:5 Селая - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1
Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Альянса Сан-Сальвадор - Филадельфия Юнион 0:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Филадельфия Юнион
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
4
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
25
33
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
83
210
56
111
29
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|19 - 9
|23
|2.
|10
|6
|3
|1
|20 - 8
|21
|3.
|11
|6
|1
|4
|22 - 13
|19
|4.
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|6.
|3:1
|12
|4
|3
|5
|18 - 19
|15
|7.
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|8.
|1:3
|11
|3
|5
|3
|15 - 12
|14
|9.
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|10.
|12
|2
|6
|4
|10 - 14
|12
|11.
|11
|3
|2
|6
|10 - 20
|11
|12.
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|8 - 16
|9
|14.
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|7 - 1
|13
|4.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|5.
|1:3
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|3:1
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|11.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|4.
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|5.
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|10.
|3:1
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|11.
|1:3
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|9 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|6 (4)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|6
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 4
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 4
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 2
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|5