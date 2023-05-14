Тур: 1. Стадион: Провиденс.
3:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолБоли Франк
2:0
18' ГолФеррейра Эвандер
2:1
24' Гол в свои воротаМакгро Зак
3:1
54' ГолФеррейра Эвандер
73' Желтая карточкаМакгро Зак
74' Желтая карточкаБраун Джавейн
90'+8
Ход матча
2'
1:0
18'
24'
2:1
54'
3:1
73'
74'
31
Ивачич
Альяз
18
Макгро
Зак
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
18
Такаока
Ёхеи
14
Мартинш
Луиш
20
Кубас
Андрес
45
Pedro
Vite
25
Голд
Райан
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Pedro ViteНападающий
- Нападающий
-
25 Голд РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Рапосо РайанЗащитник
-
12 Яо КарифаЗащитник
-
22 Ali AhmedПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
29 Simon Becher
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткэпс
24 матча
70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.2%
41.7%
4.1%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед
38 матчей
44.7%
23.7%
31.6%
17 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
34.2%
44.7%
21.1%
13 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
39.5%
31.6%
28.9%
15 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
1.53
1.26
Среднее время на гол
58
71
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.21
1.11
Среднее время на гол
74
81
Всего голов
52
45
Голов в среднем за матч
1.37
1.18
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
65
76
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|4 (1)
|0.33
|Juan Mosquera
|2
|0.17
|Асприлья Дайрон
|2
|0.17
|Боли Франк
|2
|0.17
|Чара Йимми
|1
|0.08
|Паредес Кристиан
|1
|0.08
|Браво Клаудио III
|1
|0.08
|Nathan Fogaca
|1
|0.08
|Жупарич Дарио
|1
|0.08
|Незгода Ярослав
|1
|0.08
|Макгро Зак
|1
|0.08
|Tega Ikoba
|1
|0.08
|Santiago Moreno
|0
|0
|Diego Gutierrez
|0
|0
|Уильямсон Эрик
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Simon Becher
|4
|0.36
|Уайт Брайан
|4
|0.36
|Грессель Юлиан
|1
|0.09
|Ali Ahmed
|1
|0.09
|Браун Джавейн
|1
|0.09
|Шёпф Алессандро
|1
|0.09
|Блэкмон Тристан
|1
|0.09
|Голд Райан
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Веселинович Ранко
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгро Зак
|6
|0
|Жупарич Дарио
|4
|0
|Браво Клаудио III
|3
|0
|Чара Диего
|2
|0
|Мабьяла Ларрис
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Nathan Fogaca
|2
|0
|Santiago Moreno
|2
|0
|Боли Франк
|1
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Juan Mosquera
|1
|0
|Феррейра Эвандер
|1
|0
|Бонилья Пабло
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|3
|0
|Уайт Брайан
|3
|0
|Шёпф Алессандро
|2
|0
|Блэкмон Тристан
|2
|0
|Браун Джавейн
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Mathias Laborda
|2
|0
|Мартинш Луиш
|1
|0
|Голд Райан
|1
|0
|Ali Ahmed
|1
|0
|Берхальтер Себастьян
|1
|0
|Рапосо Райан
|1
|0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ванкувер Уайткэпс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
3
Портленд Тимберс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
3
9
Портленд Тимберс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Ванкувер Уайткэпс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
6
12
Голы по времени матча
Забито
12
3
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
25%
1
33%
1-15
2
17%
1
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
33%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Забито
7
10
0 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
14%
4
40%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
2
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
3
50%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
19
13
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
3
16%
1
8%
1-15
2
11%
3
23%
16-30
1
5%
3
23%
31-45
2
11%
4
31%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
7
37%
1
8%
76-90
Пропущено
18
14
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
4
22%
4
29%
31-45
5
28%
1
7%
46-60
4
22%
4
29%
61-75
3
17%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1
Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 1:2 Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0
Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Эспанья 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Результаты матчей
Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
24
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
92
57
29
210
29
111
110
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|9 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|6 (4)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|6
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 4
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 4
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 2
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|5