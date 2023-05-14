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Китай: Суперлига
2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Jing Wang
Циндао Чжуннэн
0:0
Первый тайм: 25'
Мэйчжоу Хакка
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Лучшие коэффициенты
Циндао Чжуннэн
Ничья
Мэйчжоу Хакка
2.70
3.45
3.55
Все Коэффициенты
28
Pengfei
Mou
2
Wei
Zhang
I
31
Aleksandar
Andrejevic
24
Dong
Xu
25
Chien-Ming
Wang
30
Jinbao
Zhong
4
Junshuai
Liu
32
Wei
Long
7
Сарич
Элвис
13
Табеку
Серж
10
Кангва
Эванс
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
4
Ximing
Pan
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
38
Yongjia
Li
13
Liang
Shi
11
Эгбучунам
Чисом
25
Rodrigo
Henrique
7
Chugui
Ye
9
Лобжанидзе
Элгуя
Циндао Чжуннэн
4-4-2
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Циндао Чжуннэн
Мэйчжоу Хакка

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛК
2:0
ПЛК
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
180

Бомбардиры внутри турнира

Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кангва Эванс 3 0.43
Aleksandar Andrejevic 2 0.29
Wei Zhang I 1 0.14
Сарич Элвис 1 (1) 0.14
Табеку Серж 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0
Chien-Ming Wang 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дугалич Раде 2 0.29
Chugui Ye 2 0.29
Чао-Шэн Ян 2 0.29
Liang Shi 1 0.14
Zhechao Chen 1 0.14
Rodrigo Henrique 1 0.14
Лобжанидзе Элгуя 0 0
Weihui Rao 0 0

Карточки

Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чен Чуньсинь 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Сарич Элвис 1 0
Jiashen Liu 1 0
Jinbao Zhong 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 2 0
Liang Shi 2 0
Junjian Liao 2 0
Tze-Nam Yue 2 0
Jie Chen 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Yuelei Cheng 1 0
Хунбо Инь 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Мэйчжоу Хакка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
2
Циндао Чжуннэн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Мэйчжоу Хакка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

0
2
Циндао Чжуннэн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Мэйчжоу Хакка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
4
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
4
57%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
3
27%
3
38%
31-45
4
36%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1
Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1 Циндао Яс Айленд - Циндао Чжуннэн 1:5 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 2:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Сычуань Цзюнью - Циндао Чжуннэн 0:2
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2
Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
Мэйчжоу Хакка

Точный счет

0:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Циндао Чжуннэн
Мэйчжоу Хакка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 7 5 2 0 9 - 3 17
2.
Шанхай СИПГ
 6 4 2 0 9 - 4 14
3.
Ченду Беттер Сити
 6 3 3 0 10 - 6 12
4.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 9 - 8 10
5.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 7 - 4 10
6.
Ухань Три Таунс
 7 2 4 1 8 - 6 10
7.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 7 2 3 2 9 - 8 9
8.
Бэйцзин Гоань
 6 1 4 1 5 - 6 7
9.
Шэньчжэнь
 7 2 1 4 8 - 12 7
10.
Шицзячжуан
 6 1 3 2 5 - 6 6
11.
Шаньдун Тайшань
 6 1 3 2 6 - 7 6
12.
Далянь Ифан
 7 1 3 3 7 - 9 6
13.
Наньтун Чжиюнь
 6 1 2 3 5 - 7 5
14.
Циндао Чжуннэн
 0:0 7 1 2 4 7 - 11 5
15.
Чжэцзян Профессионал
 6 1 1 4 4 - 9 4
16.
Хэнань Цзянье
 6 0 4 2 3 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 4 3 1 0 4 - 1 10
2.
Ченду Беттер Сити
 3 2 1 0 7 - 5 7
3.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
5.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
6.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Циндао Чжуннэн
 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Чанчунь Ятай
 3 1 1 1 6 - 7 4
10.
Наньтун Чжиюнь
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Бэйцзин Гоань
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Чанчунь Ятай
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 4 1 3 0 6 - 4 6
6.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Шицзячжуан
 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Чжэцзян Профессионал
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Шаньдун Тайшань
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Циндао Чжуннэн
 0:0 4 0 1 3 4 - 7 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 3 0 0 3 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 3 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 3 (1)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 3 (1)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 3
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Qingdao Tiantai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Циндао Чжуннэн
Ничья
Мэйчжоу Хакка
2.70
3.45
3.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Циндао Чжуннэн 0:0 Мэйчжоу Хакка онлайн

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