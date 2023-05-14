Тур: 7. Стадион: Кингдао Тиантай. Главный судья: Jing Wang
2:0
Конец матча
0'
60' Желтая карточкаDong Xu
1:0
65' ГолWei Zhang I
88' Желтая карточкаWei Cui III
2:0
90' ГолЧен Чуньсинь
90'+5
Ход матча
60'
61'
65'
1:0
81'
88'
90'
2:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 9
-
8 Удары в створ 1
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
28
Pengfei
Mou
24
Dong
Xu
30
Jinbao
Zhong
32
Wei
Long
13
Табеку
Серж
10
Кангва
Эванс
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
38
Yongjia
Li
13
Liang
Shi
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Dong XuЗащитник
- Защитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Wei LongПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Табеку СержНападающий
-
10 Кангва ЭвансНападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
33 Jiashen LiuЗащитник
-
21 Нин ЦзянПолузащитник
-
19 Wenjie SongНападающий
-
27 Лун ЧжэнНападающий
-
5 Yibo Sha
-
-
-
11 Xipeng Sun
-
12 Чен Чуньсинь
-
17 Yuncheng Fu
-
18 Ming Hu
-
Главный тренер: Antonio Gomez
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
38 Yongjia LiПолузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
-
17 Yihu YangЗащитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
-
-
-
21 Wei Wang
-
37 Guokang Chen
-
Главный тренер: Milan Ristic
История личных встреч
Циндао Чжуннэн
Мэйчжоу Хакка
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
180
Бомбардиры внутри турнира
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кангва Эванс
|3
|0.43
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0.29
|Wei Zhang I
|2
|0.29
|Чен Чуньсинь
|1
|0.14
|Сарич Элвис
|1 (1)
|0.14
|Табеку Серж
|0
|0
|Нин Цзян
|0
|0
|Jinbao Zhong
|0
|0
|Dong Xu
|0
|0
|Chien-Ming Wang
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дугалич Раде
|2
|0.29
|Chugui Ye
|2
|0.29
|Чао-Шэн Ян
|2
|0.29
|Liang Shi
|1
|0.14
|Zhechao Chen
|1
|0.14
|Rodrigo Henrique
|1
|0.14
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
|Weihui Rao
|0
|0
Карточки
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чен Чуньсинь
|2
|0
|Yibo Sha
|2
|0
|Chaoyang Liu
|0
|1
|Сарич Элвис
|1
|0
|Jiashen Liu
|1
|0
|Jinbao Zhong
|1
|0
|Dong Xu
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дугалич Раде
|2
|0
|Liang Shi
|2
|0
|Junjian Liao
|2
|0
|Tze-Nam Yue
|2
|0
|Jie Chen
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Yuelei Cheng
|1
|0
|Хунбо Инь
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
Результаты матчей
Циндао Чжуннэн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мэйчжоу Хакка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
2
Циндао Чжуннэн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Мэйчжоу Хакка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
0
2
Циндао Чжуннэн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Мэйчжоу Хакка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
0
4
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
4
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
5
56%
2
22%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
4
36%
1
10%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1
Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1 Циндао Яс Айленд - Циндао Чжуннэн 1:5 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 2:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Сычуань Цзюнью - Циндао Чжуннэн 0:2
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2
Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0
Результаты матчей
Циндао Чжуннэн
Мэйчжоу Хакка
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Циндао Чжуннэн
Мэйчжоу Хакка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
25
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|9 - 3
|17
|2.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|3.
|0:0
|7
|3
|4
|0
|10 - 6
|13
|4.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|5.
|6
|2
|4
|0
|7 - 4
|10
|6.
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|8.
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|9.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|15.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|16.
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Ченду Беттер Сити
|Ким Мин-У
|4
|Шаньдун Тайшань
|Феллайни Маруан
|3 (1)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|3 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|3 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Ба Дунь
|3 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|4
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|3
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|3