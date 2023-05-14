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Китай: Суперлига
2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Jing Wang
Циндао Чжуннэн
2:0
Конец матча
Мэйчжоу Хакка
0'
60' Желтая карточка
Dong Xu
1:0
65' Гол
Wei Zhang I
88' Желтая карточка
Wei Cui III
2:0
90' Гол
Чен Чуньсинь
90'+5

Ход матча

28'
 
Weihui Rao
Zhechao Chen
46'
 
Чао-Шэн Ян
Эгбучунам Чисом
54'
 
Инь Цуняо
Chugui Ye
54'
 
Косович Небойша
Yongjia Li
60'
Dong Xu
 
61'
Лун Чжэн
Jinbao Zhong
 
61'
Нин Цзян
Wei Long
 
61'
Чен Чуньсинь
Chien-Ming Wang
 
65'
Wei Zhang I
(Чен Чуньсинь)
1:0
81'
 
Wei Cui III
Liang Shi
82'
Wenjie Song
Кангва Эванс
 
87'
Jiashen Liu
Junshuai Liu
 
88'
 
Wei Cui III
90'
Чен Чуньсинь
(Сарич Элвис)
2:0

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 9
  • 8 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
28
Pengfei
Mou
2
Wei
Zhang
I
31
Aleksandar
Andrejevic
24
Dong
Xu
25
Chien-Ming
Wang
30
Jinbao
Zhong
4
Junshuai
Liu
32
Wei
Long
7
Сарич
Элвис
13
Табеку
Серж
10
Кангва
Эванс
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
4
Ximing
Pan
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
38
Yongjia
Li
13
Liang
Shi
11
Эгбучунам
Чисом
25
Rodrigo
Henrique
7
Chugui
Ye
9
Лобжанидзе
Элгуя
Циндао Чжуннэн
4-4-2
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Циндао Чжуннэн
Мэйчжоу Хакка

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛК
2:0
ПЛК
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
180

Бомбардиры внутри турнира

Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кангва Эванс 3 0.43
Aleksandar Andrejevic 2 0.29
Wei Zhang I 2 0.29
Чен Чуньсинь 1 0.14
Сарич Элвис 1 (1) 0.14
Табеку Серж 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0
Chien-Ming Wang 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дугалич Раде 2 0.29
Chugui Ye 2 0.29
Чао-Шэн Ян 2 0.29
Liang Shi 1 0.14
Zhechao Chen 1 0.14
Rodrigo Henrique 1 0.14
Лобжанидзе Элгуя 0 0
Weihui Rao 0 0

Карточки

Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чен Чуньсинь 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Сарич Элвис 1 0
Jiashen Liu 1 0
Jinbao Zhong 1 0
Dong Xu 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 2 0
Liang Shi 2 0
Junjian Liao 2 0
Tze-Nam Yue 2 0
Jie Chen 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Yuelei Cheng 1 0
Хунбо Инь 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мэйчжоу Хакка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
2
Циндао Чжуннэн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Мэйчжоу Хакка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

0
2
Циндао Чжуннэн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Мэйчжоу Хакка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
4
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
5
56%
2
22%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
4
36%
1
10%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1
Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1 Циндао Яс Айленд - Циндао Чжуннэн 1:5 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 2:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Сычуань Цзюнью - Циндао Чжуннэн 0:2
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2
Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
Мэйчжоу Хакка

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Циндао Чжуннэн
Мэйчжоу Хакка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 7 5 2 0 9 - 3 17
2.
Шанхай СИПГ
 6 4 2 0 9 - 4 14
3.
Ченду Беттер Сити
 0:0 7 3 4 0 10 - 6 13
4.
Чанчунь Ятай
 0:0 7 3 2 2 9 - 8 11
5.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 7 - 4 10
6.
Ухань Три Таунс
 7 2 4 1 8 - 6 10
7.
Мэйчжоу Хакка
 7 2 2 3 9 - 10 8
8.
Бэйцзин Гоань
 6 1 4 1 5 - 6 7
9.
Циндао Чжуннэн
 7 2 1 4 9 - 11 7
10.
Шэньчжэнь
 7 2 1 4 8 - 12 7
11.
Шаньдун Тайшань
 6 1 3 2 6 - 7 6
12.
Шицзячжуан
 6 1 3 2 5 - 6 6
13.
Далянь Ифан
 7 1 3 3 7 - 9 6
14.
Наньтун Чжиюнь
 6 1 2 3 5 - 7 5
15.
Чжэцзян Профессионал
 6 1 1 4 4 - 9 4
16.
Хэнань Цзянье
 6 0 4 2 3 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 4 3 1 0 4 - 1 10
2.
Ченду Беттер Сити
 0:0 4 2 2 0 7 - 5 8
3.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
5.
Циндао Чжуннэн
 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
7.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Чанчунь Ятай
 0:0 3 1 1 1 6 - 7 4
10.
Наньтун Чжиюнь
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Бэйцзин Гоань
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Чанчунь Ятай
 0:0 4 2 1 1 3 - 1 7
5.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Ченду Беттер Сити
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Шицзячжуан
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Чжэцзян Профессионал
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Шаньдун Тайшань
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Циндао Чжуннэн
 4 0 1 3 4 - 7 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 3 0 0 3 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ченду Беттер Сити Ким Мин-У 4
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 3 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 3 (1)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Сарич Элвис сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Чен Чуньсинь бьет в цель!
  • Желтая карточка
    88'
    Wei Cui получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Junshuai Liu уходит с поля. Jiashen Liu выходит вместо него
  • 82'
    Эванс Кангва уходит с поля. Wenjie Song выходит вместо него
  • 81'
    Liang Shi уходит с поля. Wei Cui выходит вместо него
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    • 46'
      Эгбучунам Чисом уходит с поля. Чао-Шэн Ян выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Zhechao Chen уходит с поля. Яо Вейхуи выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Qingdao Tiantai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Циндао Чжуннэн 2:0 Мэйчжоу Хакка онлайн

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