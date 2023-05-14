Тур: 7. Стадион: Phoenix Mountain Professional Football Stadium. Главный судья: Ming Fu
1:0
Первый тайм: 6'
Ход матча
3'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
33
Чжан
Янь
23
Yiming
Yang
26
Лю
Тао
3
Тан
Синь
11
Ким
Мин-У
8
Чоу
Тим
10
Ромуло
21
Фелипе
23
Yake
Wu
21
Qi
Cui
20
Yufeng
Zhang
44
Цуль
Петер
29
Тан
Лонг
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
23 Yiming YangЗащитник
- Защитник
-
26 Лю ТаоЗащитник
-
3 Тан СиньЗащитник
-
11 Ким Мин-УЗащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
10 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 ФелипеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
39 Ган ЧаоПолузащитник
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
17 Жуй ГанПолузащитник
- Нападающий
-
16 Jian Tao
-
14 Ран Вэйфэн
-
36 Гоу Чжунчен
-
13 Ху Цзин
-
27 Лю2 Бин
-
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Qi CuiЗащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
-
29 Тан ЛонгПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
5 Jie SunЗащитник
-
26 Йи ТенгЗащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
38 Ning Lu
-
24 Zhiyu Yan
-
17 Hong Li
-
-
36 Chao Fan
-
31 Lishan Shi
-
-
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Ченду Беттер Сити
Чанчунь Ятай
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Среднее время на гол
0
36
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
45
Бомбардиры внутри турнира
Ченду Беттер Сити
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Родригес
|3
|0.43
|Chengjian Liao
|2
|0.29
|Сержиньо Солер
|2
|0.29
|Тан Лонг
|1
|0.14
|Цуль Петер
|1
|0.14
|Hong Li
|0
|0
|Jinxian Wang
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Карточки
Ченду Беттер Сити
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леонардо Родригес
|1
|0
|Тан Лонг
|1
|0
|Цуль Петер
|1
|0
|Йи Тенг
|1
|0
|Yake Wu
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Sabit Abdusalam
|1
|0
|Abduhamit Abdugheni
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Чанчунь Ятай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
0
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Чанчунь Ятай
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
3
4
Ченду Беттер Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Чанчунь Ятай
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
5
4
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Пропущено
5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
10%
1
11%
1-15
4
40%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
4
44%
76-90
Пропущено
6
8
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
2
25%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0
Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0
Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
Чанчунь Ятай
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ченду Беттер Сити
Чанчунь Ятай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
33
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|9 - 3
|17
|2.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|3.
|0:0
|7
|3
|4
|0
|10 - 6
|13
|4.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|5.
|6
|2
|4
|0
|7 - 4
|10
|6.
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|8.
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|9.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|15.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|16.
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Ченду Беттер Сити
|Ким Мин-У
|4
|Шаньдун Тайшань
|Феллайни Маруан
|3 (1)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|3 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|3 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Ба Дунь
|3 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|4
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|3
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|3