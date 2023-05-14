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Китай: Суперлига
2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Ming Fu
Ченду Беттер Сити
1:0
Первый тайм: 6'
Чанчунь Ятай
0'
1:0
3' Гол
Ким Мин-У

Ход матча

3'
Ким Мин-У
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Лучшие коэффициенты
Ченду Беттер Сити
Ничья
Чанчунь Ятай
1.54
5.90
5.80
Все Коэффициенты
33
Чжан
Янь
23
Yiming
Yang
40
Виндбихлер
Рихард
26
Лю
Тао
3
Тан
Синь
11
Ким
Мин-У
8
Чоу
Тим
4
Gong
Zhang
10
Ромуло
9
Элкесон
Кардосо
21
Фелипе
23
Yake
Wu
19
Chengjian
Liao
3
Jinhao
Bi
4
Окоре
Жорес
21
Qi
Cui
20
Yufeng
Zhang
44
Цуль
Петер
29
Тан
Лонг
8
Jinxian
Wang
10
Сержиньо
Солер
9
Леонардо
Родригес
Ченду Беттер Сити
3-4-2-1
Чанчунь Ятай
4-2-3-1

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Чанчунь Ятай

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:2
С
0:1
КЛГП
0:3

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
45

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ким Мин-У 3 0.43
Элкесон Кардосо 2 0.29
Фелипе 2 0.29
Ромуло 1 0.14
Мяо Тан 1 0.14
Чоу Тим 1 0.14
Жуй Ган 0 0
Ган Чао 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 3 0.43
Chengjian Liao 2 0.29
Сержиньо Солер 2 0.29
Тан Лонг 1 0.14
Цуль Петер 1 0.14
Hong Li 0 0
Jinxian Wang 0 0
Qi Cui 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ган Чао 3 0
Чоу Тим 2 0
Тан Синь 2 0
Чжан Янь 1 0
Yiming Yang 1 0
Фелипе 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леонардо Родригес 1 0
Тан Лонг 1 0
Цуль Петер 1 0
Йи Тенг 1 0
Yake Wu 1 0
Chengjian Liao 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Abduhamit Abdugheni 1 0
Yun Liu 1 0
Qi Cui 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Чанчунь Ятай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
0
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Чанчунь Ятай
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

3
4
Ченду Беттер Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Чанчунь Ятай
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

5
4

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Пропущено

5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
10%
1
11%
1-15
4
40%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
4
44%
76-90

Пропущено

6
8
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
2
25%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0
Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0
Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Чанчунь Ятай

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Чанчунь Ятай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 7 5 2 0 9 - 3 17
2.
Шанхай СИПГ
 6 4 2 0 9 - 4 14
3.
Ченду Беттер Сити
 0:0 7 3 4 0 10 - 6 13
4.
Чанчунь Ятай
 0:0 7 3 2 2 9 - 8 11
5.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 7 - 4 10
6.
Ухань Три Таунс
 7 2 4 1 8 - 6 10
7.
Мэйчжоу Хакка
 7 2 2 3 9 - 10 8
8.
Бэйцзин Гоань
 6 1 4 1 5 - 6 7
9.
Циндао Чжуннэн
 7 2 1 4 9 - 11 7
10.
Шэньчжэнь
 7 2 1 4 8 - 12 7
11.
Шаньдун Тайшань
 6 1 3 2 6 - 7 6
12.
Шицзячжуан
 6 1 3 2 5 - 6 6
13.
Далянь Ифан
 7 1 3 3 7 - 9 6
14.
Наньтун Чжиюнь
 6 1 2 3 5 - 7 5
15.
Чжэцзян Профессионал
 6 1 1 4 4 - 9 4
16.
Хэнань Цзянье
 6 0 4 2 3 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 4 3 1 0 4 - 1 10
2.
Ченду Беттер Сити
 0:0 4 2 2 0 7 - 5 8
3.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
5.
Циндао Чжуннэн
 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
7.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Чанчунь Ятай
 0:0 3 1 1 1 6 - 7 4
10.
Наньтун Чжиюнь
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Бэйцзин Гоань
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Чанчунь Ятай
 0:0 4 2 1 1 3 - 1 7
5.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Ченду Беттер Сити
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Шицзячжуан
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Чжэцзян Профессионал
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Шаньдун Тайшань
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Циндао Чжуннэн
 4 0 1 3 4 - 7 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 3 0 0 3 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ченду Беттер Сити Ким Мин-У 4
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 3 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 3 (1)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    6'
    Цуль Петер получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Felipe сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Ким Мин-У бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Phoenix Mountain Professional Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ченду Беттер Сити
Ничья
Чанчунь Ятай
1.54
5.90
5.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ченду Беттер Сити 1:0 Чанчунь Ятай онлайн

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