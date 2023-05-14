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Китай: Суперлига
2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Ming Fu
Ченду Беттер Сити
2:2
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
1:0
3' Гол
Ким Мин-У
6' Желтая карточка
Цуль Петер
2:0
15' Гол
Ромуло
28' Желтая карточка
Chengjian Liao
39' Желтая карточка
Yufeng Zhang
45' Желтая карточка
Gong Zhang
2:1
83' Гол
Yongjing Cao
2:2
90' Гол
Леонардо Родригес
90'+6

Ход матча

3'
Ким Мин-У
(Фелипе)
1:0
6'
 
Цуль Петер
15'
Ромуло
2:0
20'
 
Sabit Abdusalam
Сержиньо Солер
28'
 
Chengjian Liao
33'
 
Abduhamit Abdugheni
Chengjian Liao
39'
 
Yufeng Zhang
45'
Gong Zhang
 
62'
Ган Чао
Gong Zhang
 
70'
Паласиос Мануэль
Фелипе
 
76'
 
Hong Li
Тан Лонг
76'
 
Yongjing Cao
Jinhao Bi
83'
2:1
Yongjing Cao
(Леонардо Родригес)
90'
2:2
Леонардо Родригес
(Jinxian Wang)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
33
Чжан
Янь
23
Yiming
Yang
40
Виндбихлер
Рихард
26
Лю
Тао
3
Тан
Синь
11
Ким
Мин-У
8
Чоу
Тим
4
Gong
Zhang
10
Ромуло
9
Элкесон
Кардосо
21
Фелипе
23
Yake
Wu
19
Chengjian
Liao
3
Jinhao
Bi
4
Окоре
Жорес
21
Qi
Cui
20
Yufeng
Zhang
44
Цуль
Петер
29
Тан
Лонг
8
Jinxian
Wang
10
Сержиньо
Солер
9
Леонардо
Родригес
Ченду Беттер Сити
3-4-2-1
Чанчунь Ятай
4-2-3-1

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Чанчунь Ятай

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:2
С
0:1
КЛГП
0:3

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
45

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ким Мин-У 4 0.57
Ромуло 2 0.29
Фелипе 2 0.29
Элкесон Кардосо 2 0.29
Мяо Тан 1 0.14
Чоу Тим 1 0.14
Жуй Ган 0 0
Ган Чао 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 4 0.57
Chengjian Liao 2 0.29
Сержиньо Солер 2 0.29
Тан Лонг 1 0.14
Цуль Петер 1 0.14
Yongjing Cao 1 0.14
Jinxian Wang 0 0
Hong Li 0 0
Qi Cui 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ган Чао 3 0
Чоу Тим 2 0
Тан Синь 2 0
Gong Zhang 1 0
Чжан Янь 1 0
Yiming Yang 1 0
Фелипе 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуль Петер 2 0
Chengjian Liao 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Тан Лонг 1 0
Йи Тенг 1 0
Yake Wu 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Abduhamit Abdugheni 1 0
Yufeng Zhang 1 0
Yun Liu 1 0
Qi Cui 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Чанчунь Ятай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
2
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Чанчунь Ятай
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

3
4
Ченду Беттер Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Чанчунь Ятай
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
4
80%
76-90

Пропущено

7
3
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

12
11
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
25%
1
9%
1-15
4
33%
2
18%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
6
55%
76-90

Пропущено

8
10
0 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
3
38%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0
Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0
Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Чанчунь Ятай

Точный счет

2:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Чанчунь Ятай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 7 5 2 0 9 - 3 17
2.
Шанхай СИПГ
 0:0 7 4 3 0 9 - 4 15
3.
Ченду Беттер Сити
 7 3 4 0 12 - 8 13
4.
Чанчунь Ятай
 7 3 2 2 11 - 10 11
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 7 2 5 0 7 - 4 11
6.
Ухань Три Таунс
 7 2 4 1 8 - 6 10
7.
Шицзячжуан
 1:0 7 2 3 2 6 - 6 9
8.
Мэйчжоу Хакка
 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Бэйцзин Гоань
 6 1 4 1 5 - 6 7
10.
Циндао Чжуннэн
 7 2 1 4 9 - 11 7
11.
Шэньчжэнь
 7 2 1 4 8 - 12 7
12.
Шаньдун Тайшань
 0:1 7 1 3 3 6 - 8 6
13.
Далянь Ифан
 7 1 3 3 7 - 9 6
14.
Наньтун Чжиюнь
 6 1 2 3 5 - 7 5
15.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 7 1 2 4 4 - 9 5
16.
Хэнань Цзянье
 0:0 7 0 5 2 3 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 4 3 1 0 4 - 1 10
2.
Ченду Беттер Сити
 4 2 2 0 9 - 7 8
3.
Шанхай СИПГ
 0:0 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
5.
Циндао Чжуннэн
 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
7.
Тянцзинь Тэда
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
8.
Шаньдун Тайшань
 0:1 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Шицзячжуан
 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Чанчунь Ятай
 3 1 1 1 6 - 7 4
11.
Наньтун Чжиюнь
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Бэйцзин Гоань
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Хэнань Цзянье
 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
15.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Шанхай СИПГ
 0:0 4 2 2 0 3 - 0 8
3.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Шицзячжуан
 1:0 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Хэнань Цзянье
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
12.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Шаньдун Тайшань
 0:1 5 0 2 3 3 - 6 2
14.
Циндао Чжуннэн
 4 0 1 3 4 - 7 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 3 0 0 3 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 4 (1)
Ченду Беттер Сити Ким Мин-У 4
Шицзячжуан Локадия Юрген 3 (2)
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 3 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Весь список
  • 70'
    Felipe уходит с поля. Паласиос Мануэль выходит вместо него
  • 62'
    Gong Zhang уходит с поля. Ган Чао выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    50'
    Gong Zhang получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Yufeng Zhang получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Chengjian Liao уходит с поля. Abduhamit Abdugheni выходит вместо него
  • Желтая карточка
    28'
    Chengjian Liao получил желтую карточку от судьи
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    • 20'
      Сержиньо Солер уходит с поля. Sabit Abdusalam выходит вместо него
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Romulo бьет в цель!
    • Желтая карточка
      6'
      Цуль Петер получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Felipe сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Ким Мин-У бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Phoenix Mountain Professional Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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