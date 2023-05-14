Тур: 32. Стадион: Stadion Stali Mielec.
0:0
Конец матча
Ход матча
66'
70'
74
Крук
Камиль
18
Piotr
Wlazlo
12
Куцяк
Душан
23
Малоча
Марио
11
Dominik
Pila
99
Дурмуш
Илкай
- Основной состав
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dominik PilaПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Штек ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: David Badia
История личных встреч
Сталь Мелец
Лехия Гданьск
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2.67
2
Среднее время на гол
33
45
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
2.2
1.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
40
56
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Said Hamulic
|9
|0.28
|Доманьски Мацей
|4 (1)
|0.13
|Piotr Wlazlo
|4 (2)
|0.13
|Саппинен Рауно
|3
|0.09
|Матрас Матеуш
|2
|0.06
|Мак Матеуш
|2
|0.06
|Крук Камиль
|2
|0.06
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.03
|Жира Павел
|1
|0.03
|Ратайчик Адам
|1
|0.03
|Цепеля Бартломей
|1
|0.03
|Гербовски Фридерик
|1
|0.03
|Fabian Hiszpanski
|1
|0.03
|Koki Hinokio
|1
|0.03
|Флис Марцин
|0
|0
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Лебедински Миколай
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Маж Пшемыслав
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|9 (2)
|0.28
|Пайшау Флавиу
|7 (3)
|0.22
|Гаёс Мацей
|3
|0.09
|Кубицки Ярослав
|2
|0.06
|Налепа Михал
|2
|0.06
|Дурмуш Илкай
|1
|0.03
|Малоча Марио
|1
|0.03
|Бартковски Якуб
|1
|0.03
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Bassekou Diabate
|0
|0
|Конрадо
|0
|0
|Кристерс Тоберс
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флис Марцин
|7
|0
|Piotr Wlazlo
|6
|0
|Крук Камиль
|6
|0
|Матрас Матеуш
|4
|1
|Вальехо Алекс
|4
|1
|Касперкевич Аркадиуш
|4
|1
|Fabian Hiszpanski
|5
|0
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|Bartosz Mrozek
|3
|0
|Цепеля Бартломей
|3
|0
|Koki Hinokio
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Лебедински Миколай
|1
|0
|Саппинен Рауно
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Вольски Мацей
|1
|0
|Ратайчик Адам
|1
|0
|Said Hamulic
|1
|0
|David Poreba
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|8
|0
|Кубицки Ярослав
|7
|0
|Гаёс Мацей
|6
|0
|Де Кампс Юри
|5
|0
|Штек Давид
|5
|0
|Малоча Марио
|3
|1
|Зволински Лукаш
|4
|0
|Кастегрен Хенрик
|4
|0
|Куцяк Душан
|3
|0
|Конрадо
|3
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Фризенбихлер Кевин
|2
|0
|Дурмуш Илкай
|2
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|2
|0
|Kacper Sezonienko
|2
|0
|Терраццино Марко
|1
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Бухалик Михал
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
Результаты матчей
Сталь Мелец
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Лехия Гданьск
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
4
7
Сталь Мелец
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Лехия Гданьск
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
20
16
Волевые поражения
13
10
Сталь Мелец
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (8)
53% (17)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Лехия Гданьск
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
34% (11)
41% (13)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
25
18
Волевые поражения
17
17
Голы по времени матча
Забито
15
14
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
23 Не забивали 23
1
7%
2
14%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
4
27%
3
21%
61-75
3
20%
4
29%
76-90
Пропущено
16
30
4 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
19%
3
10%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
6%
7
23%
31-45
3
19%
2
7%
46-60
2
13%
3
10%
61-75
7
44%
11
37%
76-90
Забито
19
17
12 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
7
37%
1
6%
31-45
3
16%
3
18%
46-60
3
16%
3
18%
61-75
1
5%
8
47%
76-90
Пропущено
23
19
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
4
17%
3
16%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
3
13%
4
21%
31-45
6
26%
4
21%
46-60
5
22%
3
16%
61-75
3
13%
2
11%
76-90
Забито
34
31
17 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 12
13 Не забивали 12
5
15%
2
6%
1-15
3
9%
4
13%
16-30
9
26%
2
6%
31-45
6
18%
5
16%
46-60
7
21%
6
19%
61-75
4
12%
12
39%
76-90
Пропущено
39
49
13 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 21
7
18%
6
12%
1-15
2
5%
7
14%
16-30
4
10%
11
22%
31-45
9
23%
6
12%
46-60
7
18%
6
12%
61-75
10
26%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Висла Плоцк - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Сталь Мелец - Медзь 1:1
Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Легия - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Кишварда 2 - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1
Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск - Градец Кралове 0:3 Лехия Гданьск - Црвена Звезда 1:3 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Лехия Гданьск - Картузия 5:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 2:1 Лехия Гданьск - Пяст 1:3
Результаты матчей
Сталь Мелец
Лехия Гданьск
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:2
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
0:2
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 41%
2
9 раз 28%
1
7 раз 22%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
14 раз 44%
1
13 раз 41%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сталь Мелец
Лехия Гданьск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
97
511
313
214
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
97
79
214
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1913
Больше Меньше
1814
1220
527
329
329
131
131
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11