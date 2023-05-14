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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Сталь Мелец
0:0
Конец матча
Лехия Гданьск
0'
66' Желтая карточка
Цепеля Бартломей
70' Желтая карточка
Крук Камиль
90'+4
41
Bartosz
Mrozek
74
Крук
Камиль
21
Матрас
Матеуш
4
Флис
Марцин
17
Fabian
Hiszpanski
23
Гетингер
Крыстян
32
Гербовски
Фридерик
18
Piotr
Wlazlo
92
Цепеля
Бартломей
8
Koki
Hinokio
9
Саппинен
Рауно
12
Куцяк
Душан
5
Бартковски
Якуб
23
Малоча
Марио
4
Кристерс
Тоберс
97
Абу-Ханна
Джоэл
6
Кубицки
Ярослав
8
Де
Кампс
Юри
11
Dominik
Pila
88
Калузиньски
Якуб
99
Дурмуш
Илкай
24
Kacper
Sezonienko
Сталь Мелец
3-4-2-1
Лехия Гданьск
4-2-3-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Лехия Гданьск

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
1:0
Э
3:2
Э
3:3
Э
0:1
Э
4:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2.67
2

Среднее время на гол

33
45

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

2.2
1.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

40
56

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Said Hamulic 9 0.28
Доманьски Мацей 4 (1) 0.13
Piotr Wlazlo 4 (2) 0.13
Саппинен Рауно 3 0.09
Матрас Матеуш 2 0.06
Мак Матеуш 2 0.06
Крук Камиль 2 0.06
Касперкевич Аркадиуш 1 0.03
Жира Павел 1 0.03
Ратайчик Адам 1 0.03
Цепеля Бартломей 1 0.03
Гербовски Фридерик 1 0.03
Fabian Hiszpanski 1 0.03
Koki Hinokio 1 0.03
Флис Марцин 0 0
Гетингер Крыстян 0 0
Лебедински Миколай 0 0
Leandro VIII 0 0
Маж Пшемыслав 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 9 (2) 0.28
Пайшау Флавиу 7 (3) 0.22
Гаёс Мацей 3 0.09
Кубицки Ярослав 2 0.06
Налепа Михал 2 0.06
Дурмуш Илкай 1 0.03
Малоча Марио 1 0.03
Бартковски Якуб 1 0.03
Петшак Рафаль 0 0
Калузиньски Якуб 0 0
Bassekou Diabate 0 0
Конрадо 0 0
Кристерс Тоберс 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флис Марцин 7 0
Piotr Wlazlo 6 0
Крук Камиль 6 0
Матрас Матеуш 4 1
Вальехо Алекс 4 1
Касперкевич Аркадиуш 4 1
Fabian Hiszpanski 5 0
Гетингер Крыстян 3 0
Bartosz Mrozek 3 0
Цепеля Бартломей 3 0
Koki Hinokio 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Лебедински Миколай 1 0
Саппинен Рауно 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Вольски Мацей 1 0
Ратайчик Адам 1 0
Said Hamulic 1 0
David Poreba 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 8 0
Кубицки Ярослав 7 0
Гаёс Мацей 6 0
Де Кампс Юри 5 0
Штек Давид 5 0
Малоча Марио 3 1
Зволински Лукаш 4 0
Кастегрен Хенрик 4 0
Куцяк Душан 3 0
Конрадо 3 0
Кристерс Тоберс 3 0
Bassekou Diabate 3 0
Клеменс Кристиан 2 0
Фризенбихлер Кевин 2 0
Дурмуш Илкай 2 0
Абу-Ханна Джоэл 2 0
Kacper Sezonienko 2 0
Терраццино Марко 1 0
Пайшау Флавиу 1 0
Бухалик Михал 1 0
Петшак Рафаль 1 0
Dominik Pila 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Лехия Гданьск
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

4
7
Сталь Мелец
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Лехия Гданьск
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

20
16

Волевые поражения

13
10
Сталь Мелец
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (8)
53% (17)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Лехия Гданьск
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
34% (11)
41% (13)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

25
18

Волевые поражения

17
17

Голы по времени матча

Забито

15
14
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
23 Не забивали 23
1
7%
2
14%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
4
27%
3
21%
61-75
3
20%
4
29%
76-90

Пропущено

16
30
4 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
19%
3
10%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
6%
7
23%
31-45
3
19%
2
7%
46-60
2
13%
3
10%
61-75
7
44%
11
37%
76-90

Забито

19
17
12 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
7
37%
1
6%
31-45
3
16%
3
18%
46-60
3
16%
3
18%
61-75
1
5%
8
47%
76-90

Пропущено

23
19
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
4
17%
3
16%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
3
13%
4
21%
31-45
6
26%
4
21%
46-60
5
22%
3
16%
61-75
3
13%
2
11%
76-90

Забито

34
31
17 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 12
13 Не забивали 12
5
15%
2
6%
1-15
3
9%
4
13%
16-30
9
26%
2
6%
31-45
6
18%
5
16%
46-60
7
21%
6
19%
61-75
4
12%
12
39%
76-90

Пропущено

39
49
13 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 21
7
18%
6
12%
1-15
2
5%
7
14%
16-30
4
10%
11
22%
31-45
9
23%
6
12%
46-60
7
18%
6
12%
61-75
10
26%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Висла Плоцк - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Сталь Мелец - Медзь 1:1
Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Легия - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Кишварда 2 - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1
Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск - Градец Кралове 0:3 Лехия Гданьск - Црвена Звезда 1:3 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Лехия Гданьск - Картузия 5:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 2:1 Лехия Гданьск - Пяст 1:3

Результаты матчей

Сталь Мелец
Лехия Гданьск

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
0:2
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 41%
2
9 раз 28%
1
7 раз 22%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
14 раз 44%
1
13 раз 41%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
Лехия Гданьск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
9
7
5
11
1.5
3
13
2
14
2.5
1
15
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
9
7
7
9
1.5
2
14
1
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
13
0.5
Больше Меньше
18
14
12
20
1.5
5
27
3
29
2.5
3
29
1
31
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 31 22 5 4 60 - 20 71
2.
Легия
 32 18 9 5 54 - 35 63
3.
Погонь Щецин
 31 15 9 7 49 - 42 54
4.
Лех
 31 14 10 7 44 - 29 52
5.
Пяст
 32 14 7 11 36 - 30 49
6.
Варта Познань
 31 12 8 11 35 - 31 44
7.
Гурник Забже
 32 12 8 12 43 - 42 44
8.
Краковия
 32 11 9 12 37 - 34 42
9.
Видзев Лодзь
 32 11 8 13 37 - 41 41
10.
Заглембе Любин
 32 11 8 13 32 - 43 41
11.
Сталь Мелец
 32 10 10 12 35 - 38 40
12.
Ягеллония
 32 9 13 10 47 - 46 40
13.
Радомьяк Радом
 31 10 8 13 29 - 35 38
14.
Корона Кельце
 32 10 8 14 36 - 45 38
15.
Висла Плоцк
 32 10 7 15 40 - 45 37
16.
Шлёнск
 32 8 11 13 30 - 43 35
17.
Лехия Гданьск
 32 7 6 19 27 - 53 27
18.
Медзь
 31 4 10 17 29 - 48 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 14 1 0 40 - 7 43
2.
Легия
 16 11 5 0 35 - 16 38
3.
Погонь Щецин
 15 8 4 3 26 - 21 28
4.
Висла Плоцк
 16 8 4 4 22 - 14 28
5.
Ягеллония
 16 8 3 5 29 - 21 27
6.
Корона Кельце
 16 8 3 5 19 - 16 27
7.
Лех
 16 8 2 6 23 - 15 26
8.
Краковия
 16 7 5 4 20 - 10 26
9.
Пяст
 16 6 4 6 17 - 15 22
10.
Сталь Мелец
 16 5 7 4 17 - 14 22
11.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
12.
Шлёнск
 16 5 6 5 19 - 21 21
13.
Гурник Забже
 16 5 5 6 21 - 22 20
14.
Видзев Лодзь
 16 5 3 8 22 - 25 18
15.
Радомьяк Радом
 16 4 4 8 14 - 19 16
16.
Лехия Гданьск
 16 4 4 8 14 - 22 16
17.
Медзь
 16 3 6 7 16 - 23 15
18.
Заглембе Любин
 16 3 5 8 11 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 16 8 4 4 20 - 13 28
2.
Пяст
 16 8 3 5 19 - 15 27
3.
Заглембе Любин
 16 8 3 5 21 - 23 27
4.
Лех
 15 6 8 1 21 - 14 26
5.
Погонь Щецин
 16 7 5 4 23 - 21 26
6.
Легия
 16 7 4 5 19 - 19 25
7.
Гурник Забже
 16 7 3 6 22 - 20 24
8.
Варта Познань
 16 7 2 7 16 - 16 23
9.
Видзев Лодзь
 16 6 5 5 15 - 16 23
10.
Радомьяк Радом
 15 6 4 5 15 - 16 22
11.
Сталь Мелец
 16 5 3 8 18 - 24 18
12.
Краковия
 16 4 4 8 17 - 24 16
13.
Шлёнск
 16 3 5 8 11 - 22 14
14.
Ягеллония
 16 1 10 5 18 - 25 13
15.
Лехия Гданьск
 16 3 2 11 13 - 31 11
16.
Корона Кельце
 16 2 5 9 17 - 29 11
17.
Висла Плоцк
 16 2 3 11 18 - 31 9
18.
Медзь
 15 1 4 10 13 - 25 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 16 (6)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Легия Жозуэ Филипе 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Легия Енджейчик Артур 1 10
Ягеллония Нене III 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сталь Мелец 0:0 Лехия Гданьск онлайн

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