Тур: 27. Стадион: Солидарность Арена.
0:0
Первый тайм: 10'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Бейл
Гленн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бейл ГленнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
95 Гапонов ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
76 Бобёр ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
96 Тоцкий ЕгорНападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 ГилермеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Митай МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Раков ВадимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
История личных встреч
Крылья Советов
Локомотив Москва
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
116.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
27 матчей
11.1%
29.6%
59.3%
3 победы 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
11.1%
63%
25.9%
3 победы 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
11.1%
37%
51.9%
3 победы 10 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
0.85
0.5
Среднее время на гол
106
180
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.64
1.38
Среднее время на гол
54
65
Всего голов
34
25
Голов в среднем за матч
1.26
0.93
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
71
97
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|9
|0.33
|Пиняев Сергей
|4
|0.15
|Ежов Роман
|3
|0.11
|Костанца Фернандо
|3
|0.11
|Шитов Владислав
|2
|0.07
|Коваленко Александр
|1
|0.04
|Евгеньев Роман
|1
|0.04
|Бейл Гленн
|1 (1)
|0.04
|Якуба Денис
|1
|0.04
|Рахманович Амер
|1
|0.04
|Гапонов Илья
|1
|0.04
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0.04
|Гарре Бенжамин
|1
|0.04
|Бабкин Сергей
|1
|0.04
|Чиркович Александар
|1
|0.04
|Горшков Юрий
|0
|0
|Хубулов Владимир
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|8
|0.3
|Миранчук Антон
|7 (5)
|0.26
|Игнатьев Иван
|5
|0.19
|Изидор Вильсон
|5
|0.19
|Камано Франсуа
|3
|0.11
|Баринов Дмитрий
|2
|0.07
|Тикнизян Наир
|2
|0.07
|Марадишвили Константин
|2
|0.07
|Карпукас Артём
|2
|0.07
|Керк Джирано
|2
|0.07
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Жемалетдинов Рифат
|0
|0
|Ненахов Максим
|0
|0
|Магкеев Станислав
|0
|0
|Худяков Даниил
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейл Гленн
|5
|2
|Солдатенков Александр
|5
|0
|Рахманович Амер
|4
|0
|Ежов Роман
|4
|0
|Глушенков Максим
|4
|0
|Писарский Владимир
|2
|1
|Евгеньев Роман
|3
|0
|Ломаев Иван
|3
|0
|Витюгов Максим
|3
|0
|Коваленко Александр
|2
|0
|Зотов Георгий
|2
|0
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0
|Зуев Александр
|1
|0
|Рассказов Николай
|1
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
|Костанца Фернандо
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Чиркович Александар
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|7
|1
|Магкеев Станислав
|6
|1
|Ненахов Максим
|4
|2
|Тикнизян Наир
|5
|0
|Миранчук Антон
|4
|0
|Карпукас Артём
|4
|0
|Смольников Игорь
|2
|1
|Бека Бека Алексис
|2
|1
|Едвай Тин
|3
|0
|Камано Франсуа
|3
|0
|Марадишвили Константин
|3
|0
|Погостнов Егор
|3
|0
|Митай Марио
|1
|1
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Игнатьев Иван
|2
|0
|Изидор Вильсон
|2
|0
|Дзюба Артём
|1
|0
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Кузьмичёв Иван
|1
|0
|Щетинин Михаил
|1
|0
Результаты матчей
Крылья Советов
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Локомотив Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
2
Крылья Советов
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Локомотив Москва
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
21
13
Волевые поражения
12
19
Крылья Советов
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
58% (15)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Локомотив Москва
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
22
15
Волевые поражения
17
21
Голы по времени матча
Забито
9
18
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
2
22%
3
17%
1-15
1
11%
5
28%
16-30
1
11%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
2
22%
3
17%
76-90
Пропущено
16
21
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
5
31%
1
5%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
1
6%
12
57%
76-90
Забито
18
26
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
2
11%
3
12%
1-15
3
17%
3
12%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
5
28%
4
15%
46-60
4
22%
4
15%
61-75
2
11%
8
31%
76-90
Пропущено
25
22
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
4
16%
4
18%
1-15
3
12%
4
18%
16-30
5
20%
4
18%
31-45
1
4%
2
9%
46-60
6
24%
6
27%
61-75
6
24%
2
9%
76-90
Забито
27
44
11 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 13
9 Не забивали 6
4
15%
6
14%
1-15
4
15%
8
18%
16-30
3
11%
7
16%
31-45
5
19%
7
16%
46-60
7
26%
5
11%
61-75
4
15%
11
25%
76-90
Пропущено
41
43
20 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 21
5
12%
4
9%
1-15
8
20%
5
12%
16-30
7
17%
8
19%
31-45
4
10%
3
7%
46-60
10
24%
9
21%
61-75
7
17%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2
Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Крылья Советов - Шинник 1:2 Рубин - Крылья Советов 2:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Локомотив Москва - Сочи 3:0 Локомотив Москва - Химки 5:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4
Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Локомотив Москва - Бунёдкор 1:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1
Результаты матчей
Крылья Советов
Локомотив Москва
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
1
6 раз 46%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
6 раз 23%
4
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
6 раз 23%
3
4 раза 15%
2
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Крылья Советов
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
121
210
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
85
59
58
113
49
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
206
719
1115
125
818
125
422
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|70 - 17
|65
|2.
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|51 - 24
|54
|3.
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|44 - 34
|50
|4.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|58 - 36
|50
|5.
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|41 - 34
|43
|6.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|57 - 44
|43
|7.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|44 - 35
|42
|8.
|Заявка
|27
|12
|3
|12
|50 - 52
|39
|9.
|0:0 Заявка
|27
|10
|6
|11
|45 - 42
|36
|10.
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|35 - 48
|34
|11.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|29 - 42
|30
|12.
|0:0 Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 42
|26
|13.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|33 - 45
|24
|14.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|27 - 49
|23
|15.
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|25 - 59
|18
|16.
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|20 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 10
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 17
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 16
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 13
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|8.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 23
|16
|11.
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|26 - 22
|15
|12.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 21
|14
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 28
|12
|15.
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 16
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 16
|23
|3.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|6.
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 20
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|31 - 26
|19
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|10.
|0:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 21
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 35
|10
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 31
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 28
|6
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
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|18 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|17 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|1 9
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Крылья Советов 0:0 Локомотив Москва
Исход игры
Крылья Советов
10.9% (16)
Ничья
31.3% (46)
Локомотив Москва
57.8% (85)
Тотал 2.5
Больше
59.84% (73)
Меньше
40.16% (49)
Обе команды забьют
Да
85.25% (104)
Нет
14.75% (18)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
31.3% (46)
1:1 Ничья
21.8% (32)
2:2 Ничья
6.1% (9)
1:3 Локомотив Москва
4.8% (7)
0:2 Локомотив Москва
4.1% (6)
1:0 Крылья Советов
4.1% (6)
2:1 Крылья Советов
3.4% (5)
2:3 Локомотив Москва
2.7% (4)
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