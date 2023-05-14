Первый тайм

11' Хозяева разыграли угловой, после чего последовала подача Бейла в штрафную, но защитники "Локомотива" справляются.

10' Шитов с левого угла штрафной попытался пробить, но попал в защитника, дальше Владиславу удалось заработать угловой.

9' Матч первого круга завершился ничейным исходом - 1:1. В первом тайме Глушенков, игравший за Самару, и Камано не реализовали пенальти, после перерыва Максим всё-таки забил, но пенальти Миранчука в самом конце спас ничью для "Локо".

8' Тикнизян с левого фланга исполняет неудачную подачу, мяч в воздухе покидает пределы поля.

7' Камано зацепился за мяч около штрафной соперника, однако развернуться и исполнить точный пас гвинейцу не позволили два защитника.

6' Ненахов исполняет чересчур сильный заброс по правому флангу, Игнатьев был не в состоянии успеть к мячу.