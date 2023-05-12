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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 58
Крылья Советов 6.9% (4)
X 27.6% (16)
Локомотив Москва 65.5% (38)
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Крылья Советов
Ничья
Локомотив Москва
3.50
3.80
3.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Крылья Советов
Локомотив Москва

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
116.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

27 матчей

11.1%
29.6%
59.3%
3 победы 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

11.1%
63%
25.9%
3 победы 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

11.1%
37%
51.9%
3 победы 10 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
К
3:2
ПЛ
0:3
К
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

0.85
0.5

Среднее время на гол

106
180

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.64
1.38

Среднее время на гол

54
65

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

1.26
0.93

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

71
97

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 9 0.35
Пиняев Сергей 4 0.15
Ежов Роман 3 0.12
Костанца Фернандо 3 0.12
Шитов Владислав 2 0.08
Коваленко Александр 1 0.04
Евгеньев Роман 1 0.04
Бейл Гленн 1 (1) 0.04
Якуба Денис 1 0.04
Рахманович Амер 1 0.04
Гапонов Илья 1 0.04
Цыпченко Дмитрий 1 0.04
Гарре Бенжамин 1 0.04
Бабкин Сергей 1 0.04
Чиркович Александар 1 0.04
Горшков Юрий 0 0
Хубулов Владимир 0 0
Соколов Артём 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 8 0.31
Миранчук Антон 7 (5) 0.27
Игнатьев Иван 5 0.19
Изидор Вильсон 5 0.19
Камано Франсуа 3 0.12
Баринов Дмитрий 2 0.08
Тикнизян Наир 2 0.08
Марадишвили Константин 2 0.08
Карпукас Артём 2 0.08
Керк Джирано 2 0.08
Живоглядов Дмитрий 0 0
Жемалетдинов Рифат 0 0
Ненахов Максим 0 0
Магкеев Станислав 0 0
Худяков Даниил 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейл Гленн 5 2
Солдатенков Александр 5 0
Рахманович Амер 4 0
Ежов Роман 4 0
Глушенков Максим 4 0
Писарский Владимир 2 1
Евгеньев Роман 3 0
Ломаев Иван 3 0
Витюгов Максим 3 0
Коваленко Александр 2 0
Зотов Георгий 2 0
Цыпченко Дмитрий 2 0
Зуев Александр 1 0
Рассказов Николай 1 0
Гапонов Илья 1 0
Барач Матео 1 0
Горшков Юрий 1 0
Костанца Фернандо 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Чиркович Александар 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 7 1
Магкеев Станислав 6 1
Ненахов Максим 4 2
Тикнизян Наир 5 0
Миранчук Антон 4 0
Карпукас Артём 4 0
Смольников Игорь 2 1
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 3 0
Камано Франсуа 3 0
Марадишвили Константин 3 0
Погостнов Егор 3 0
Митай Марио 1 1
Мампасси Марк Рене 1 1
Игнатьев Иван 2 0
Изидор Вильсон 2 0
Дзюба Артём 1 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Керк Джирано 1 0
Куликов Даниил 1 0
Кузьмичёв Иван 1 0
Щетинин Михаил 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Локомотив Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
2
Крылья Советов
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Локомотив Москва
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

21
13

Волевые поражения

12
19
Крылья Советов
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
58% (15)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Локомотив Москва
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

22
15

Волевые поражения

17
21

Голы по времени матча

Забито

9
18
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
2
22%
3
17%
1-15
1
11%
5
28%
16-30
1
11%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
2
22%
3
17%
76-90

Пропущено

16
21
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
5
31%
1
5%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
1
6%
12
57%
76-90

Забито

18
26
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
2
11%
3
12%
1-15
3
17%
3
12%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
5
28%
4
15%
46-60
4
22%
4
15%
61-75
2
11%
8
31%
76-90

Пропущено

25
22
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
4
16%
4
18%
1-15
3
12%
4
18%
16-30
5
20%
4
18%
31-45
1
4%
2
9%
46-60
6
24%
6
27%
61-75
6
24%
2
9%
76-90

Забито

27
44
11 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 13
9 Не забивали 6
4
15%
6
14%
1-15
4
15%
8
18%
16-30
3
11%
7
16%
31-45
5
19%
7
16%
46-60
7
26%
5
11%
61-75
4
15%
11
25%
76-90

Пропущено

41
43
20 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 21
5
12%
4
9%
1-15
8
20%
5
12%
16-30
7
17%
8
19%
31-45
4
10%
3
7%
46-60
10
24%
9
21%
61-75
7
17%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2
Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Крылья Советов - Шинник 1:2 Рубин - Крылья Советов 2:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Локомотив Москва - Сочи 3:0 Локомотив Москва - Химки 5:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4
Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Локомотив Москва - Бунёдкор 1:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1

Результаты матчей

Крылья Советов
Локомотив Москва

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
1
6 раз 46%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
6 раз 23%
4
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
6 раз 23%
3
4 раза 15%
2
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
12
1
2
10
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
5
5
9
1.5
5
8
1
13
2.5
4
9
1
13
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
20
6
7
19
1.5
11
15
1
25
2.5
8
18
1
25
3.5
4
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 26 20 4 2 68 - 15 64
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 26 15 6 5 48 - 24 51
3.
Ростов
 Заявка 26 14 8 4 44 - 34 50
4.
Спартак Москва
 Заявка 26 14 7 5 57 - 35 49
5.
Ахмат
 Заявка 26 13 4 9 41 - 34 43
6.
Краснодар
 Заявка 26 12 6 8 55 - 42 42
7.
Динамо Москва
 Заявка 26 12 6 8 44 - 35 42
8.
Оренбург
 Заявка 26 12 3 11 49 - 50 39
9.
Локомотив Москва
 Заявка 26 10 5 11 45 - 42 35
10.
Сочи
 Заявка 26 10 4 12 35 - 48 34
11.
Урал
 Заявка 26 7 6 13 27 - 41 27
12.
Крылья Советов
 Заявка 26 6 7 13 26 - 42 25
13.
Факел
 Заявка 26 4 12 10 33 - 45 24
14.
Пари НН
 Заявка 26 6 5 15 27 - 49 23
15.
Химки
 Заявка 26 4 5 17 24 - 58 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 26 3 4 19 20 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 12 0 1 45 - 9 36
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 9 3 1 31 - 10 30
3.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
5.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
6.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 23 - 13 26
7.
Краснодар
 Заявка 13 7 3 3 26 - 18 24
8.
Сочи
 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Локомотив Москва
 Заявка 13 4 3 6 26 - 22 15
11.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
12.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
13.
Химки
 Заявка 13 3 3 7 12 - 21 12
14.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 16 - 28 12
15.
Крылья Советов
 Заявка 12 2 5 5 9 - 16 11
16.
Торпедо Москва
 Заявка 13 2 1 10 8 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ростов
 Заявка 12 6 5 1 22 - 16 23
3.
Ахмат
 Заявка 13 7 2 4 25 - 19 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Динамо Москва
 Заявка 13 4 4 5 21 - 22 16
9.
Урал
 Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
10.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
11.
Пари НН
 Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
12.
Оренбург
 Заявка 13 3 1 9 17 - 33 10
13.
Факел
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
14.
Сочи
 Заявка 13 3 1 9 11 - 31 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 13 1 3 9 12 - 25 6
16.
Химки
 Заявка 13 1 2 10 12 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 22 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 18 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 15 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Швец Антон 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2023, осталось 2 дня 5 часов 34 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 36.2% пользователей.
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    • Прогнозы 58
    Крылья Советов 6.9% (4)
    X 27.6% (16)
    Локомотив Москва 65.5% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Локомотив Москва
    3.50
    3.80
    3.15
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Крылья Советов - Локомотив Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Локомотив Москва

    Исход игры
    Крылья Советов
    6.9% (4)
    Ничья
    27.6% (16)
    Локомотив Москва
    65.5% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (36)
    Меньше
    35.71% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    83.93% (47)
    Нет
    16.07% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    36.2% (21)
    1:1 Ничья
    20.7% (12)
    1:3 Локомотив Москва
    8.6% (5)
    0:2 Локомотив Москва
    6.9% (4)
    2:3 Локомотив Москва
    6.9% (4)
    2:2 Ничья
    5.2% (3)
    2:1 Крылья Советов
    3.4% (2)
    0:1 Локомотив Москва
    3.4% (2)
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