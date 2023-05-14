Тур: 7.
0'
1:0
5' ГолAlbin Skoglund
1:1
15' ГолSamouil Izountouemoi
24' Желтая карточкаБрандт Йеспер
2:1
26' ГолLucas Hedlund
37' Желтая карточкаJacob Stensson
3:1
72' ГолМартинссон Фредрик
78' Желтая карточкаХадая Элиас
4:1
87' ГолEmir Bosnic
90' Желтая карточкаSamouil Izountouemoi
90'+5
Ход матча
5'
1:0
15'
24'
26'
2:1
37'
72'
3:1
78'
85'
87'
30
Хадая
Элиас
7
Бом
Карл
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Бом КарлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Emir Bosnic
-
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Утсиктенс
Браге
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Hedlund
|3
|0.43
|Erik Westermark
|3
|0.43
|Erik Gunnarsson2
|2
|0.29
|Бом Карл
|1
|0.14
|Allan Mohideen
|1
|0.14
|Albin Skoglund
|1
|0.14
|Emir Bosnic
|1
|0.14
|Мартинссон Фредрик
|1
|0.14
|Edin Hamidovic
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Sebastian Lagerlund
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Samouil Izountouemoi
|3
|0.43
|Берггрен Густав
|2
|0.29
|Хеллберг Сет
|2
|0.29
|Тамими Джонатан
|0
|0
|Карлберг Дуглас
|0
|0
|Pontus Jonsson1
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wilhelm Nilsson
|3
|1
|Albin Skoglund
|4
|0
|Брандт Йеспер
|3
|0
|Predrag Randjelovic II
|3
|0
|Erik Gunnarsson2
|3
|0
|Фальцетас Александр
|2
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Lucas Hedlund
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samouil Izountouemoi
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Хеллберг Сет
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Редин Понтус
|1
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Malte Persson
|1
|0
|Henry Sletsjoee
|1
|0
|Andre Bernardini
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Браге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
1
Утсиктенс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Браге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
3
Утсиктенс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Браге
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
6
4
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
50%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
3
60%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
4
31%
2
29%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
29%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2
Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Далкурд - Утсиктенс 4:1
Браге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2
ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3 Браге - Сандвикен Берген 3:1 Браге - Kvarnsveden 3:0 Браге - Эребру 1:1 Гефле - Браге 2:1 Хальмстад - Браге 1:0 Браге - Вестерос 0:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Браге - Сковде АИК 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Эргрюте - Браге 4:0 Браге - Треллеборг 1:2
Результаты матчей
Утсиктенс
Браге
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
25
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|8
|5
|1
|2
|19 - 11
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|5.
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|6.
|4:1
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|9.
|7
|2
|4
|1
|14 - 13
|10
|10.
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|13.
|6
|0
|4
|2
|7 - 10
|4
|14.
|6
|1
|0
|5
|3 - 7
|3
|15.
|6
|1
|0
|5
|8 - 13
|3
|16.
|1:4
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|4:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|9.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|15.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|16.
|1:4
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|10 - 6
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|10.
|4:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|8 - 8
|3
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|15.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|16.
|1:4
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|6
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|6
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|5 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|4 (3)
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|4
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|4
|Ландскруна
|Camil Jebara
|1 2