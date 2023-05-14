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Китай: Суперлига
2023

Тур: 7. Стадион: .
Чжэцзян Профессионал
0:0
Второй тайм: 57'
Шанхай СИПГ
0'
46' Желтая карточка
Xin Yue

Ход матча

46'
Xin Yue
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Чжэцзян Профессионал
Ничья
Шанхай СИПГ
5.70
4.00
2.50
Все Коэффициенты
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
36
Поссиньоло
Лукас
2
Лён
Нок-Хан
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
29
Цзяци
Чжан
11
Андрияшевич
Франко
21
Shengpan
Ji
9
Di
Gao
30
Мушекви
Няша
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
2
Ли
Ан
32
Ли
Шуай
I
16
Xin
Xu
6
Хуэй-Кан
Цай
8
Оскар
дос
Сантос
34
Каллон
Исса
7
Лэй
У
11
Вэньцзюнь
Люй
Чжэцзян Профессионал
4-4-2
Шанхай СИПГ
4-3-3

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Шанхай СИПГ

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
0:0
С
2:1
С
1:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Di Gao 2 0.29
Андрияшевич Франко 1 0.14
Мушекви Няша 1 0.14
Bin Gu 0 0
Xin Yue 0 0
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 3 0.43
Паулиньо Пауло 2 0.29
Шэньчао Ван 2 0.29
Пинк Маркус 1 0.14
Браунинг Тайас 1 0.14
Оскар дос Сантос 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрияшевич Франко 3 0
Н'Думбу Александр 2 0
Yu Dong 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Xin Yue 0 1
Цзяци Чжан 1 0
Лён Нок-Хан 1 0
Junsheng Yao 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Bo Zhao 1 0
Dongsheng Wang 1 0
Jordi Vinyals 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунинг Тайас 1 1
Линьпэн Чжан 2 0
Цзюнь-Лин Янь 1 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Цзин Фэн 1 0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Чжэцзян Профессионал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Шанхай СИПГ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
6
Чжэцзян Профессионал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Шанхай СИПГ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
75%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
3
75%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1
Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1
Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
Шанхай СИПГ

Точный счет

0:2
2 раза 100%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Чжэцзян Профессионал
Шанхай СИПГ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 7 5 2 0 9 - 3 17
2.
Шанхай СИПГ
 0:0 7 4 3 0 9 - 4 15
3.
Ченду Беттер Сити
 7 3 4 0 12 - 8 13
4.
Чанчунь Ятай
 7 3 2 2 11 - 10 11
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 7 2 5 0 7 - 4 11
6.
Ухань Три Таунс
 7 2 4 1 8 - 6 10
7.
Шицзячжуан
 1:0 7 2 3 2 6 - 6 9
8.
Мэйчжоу Хакка
 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Бэйцзин Гоань
 6 1 4 1 5 - 6 7
10.
Циндао Чжуннэн
 7 2 1 4 9 - 11 7
11.
Шэньчжэнь
 7 2 1 4 8 - 12 7
12.
Шаньдун Тайшань
 0:1 7 1 3 3 6 - 8 6
13.
Далянь Ифан
 7 1 3 3 7 - 9 6
14.
Наньтун Чжиюнь
 6 1 2 3 5 - 7 5
15.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 7 1 2 4 4 - 9 5
16.
Хэнань Цзянье
 0:0 7 0 5 2 3 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 4 3 1 0 4 - 1 10
2.
Ченду Беттер Сити
 4 2 2 0 9 - 7 8
3.
Шанхай СИПГ
 0:0 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
5.
Циндао Чжуннэн
 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
7.
Тянцзинь Тэда
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
8.
Шаньдун Тайшань
 0:1 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Шицзячжуан
 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Чанчунь Ятай
 3 1 1 1 6 - 7 4
11.
Наньтун Чжиюнь
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Бэйцзин Гоань
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Хэнань Цзянье
 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
15.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Шанхай СИПГ
 0:0 4 2 2 0 3 - 0 8
3.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Шицзячжуан
 1:0 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Хэнань Цзянье
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
12.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Шаньдун Тайшань
 0:1 5 0 2 3 3 - 6 2
14.
Циндао Чжуннэн
 4 0 1 3 4 - 7 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 3 0 0 3 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 4 (1)
Ченду Беттер Сити Ким Мин-У 4
Шицзячжуан Локадия Юрген 3 (2)
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 3 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    46'
    Xin Yue получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huzhou Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Чжэцзян Профессионал
Ничья
Шанхай СИПГ
5.70
4.00
2.50
Все Коэффициенты
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