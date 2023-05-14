Тур: 7. Стадион: Huzhou Olympic Sports Center.
0:0
Второй тайм: 57'
Ход матча
46'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
29
Цзяци
Чжан
21
Shengpan
Ji
9
Di
Gao
30
Мушекви
Няша
2
Ли
Ан
32
Ли
Шуай
I
16
Xin
Xu
34
Каллон
Исса
7
Лэй
У
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Shengpan JiПолузащитник
-
9 Di GaoНападающий
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Куасси ЖанНападающий
-
12 Jinfeng Lai
-
23 Yuhang Wu
-
15 Haoxiang Jin
-
16 Shengxin Bao
-
-
-
26 Jie Yin
-
31 Bin Gu
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
32 Ли Шуай IЗащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Каллон ИссаНападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Цзин ФэнЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
14 Ли ШенглонгПолузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пинк МаркусНападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
29 Чжан Хуачэнь
-
45 Xiaolong Liu
-
15 Ли Шеньюань
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Чжэцзян Профессионал
Шанхай СИПГ
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Di Gao
|2
|0.29
|Андрияшевич Франко
|1
|0.14
|Мушекви Няша
|1
|0.14
|Bin Gu
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|3
|0.43
|Паулиньо Пауло
|2
|0.29
|Шэньчао Ван
|2
|0.29
|Пинк Маркус
|1
|0.14
|Браунинг Тайас
|1
|0.14
|Оскар дос Сантос
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Н'Думбу Александр
|2
|0
|Yu Dong
|2
|0
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|Xin Yue
|0
|1
|Цзяци Чжан
|1
|0
|Лён Нок-Хан
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Shengpan Ji
|1
|0
|Bo Zhao
|1
|0
|Dongsheng Wang
|1
|0
|Jordi Vinyals
|1
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунинг Тайас
|1
|1
|Линьпэн Чжан
|2
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|1
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Чжэцзян Профессионал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Шанхай СИПГ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
6
Чжэцзян Профессионал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Шанхай СИПГ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
6
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
75%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
3
75%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1
Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1
Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
Шанхай СИПГ
Точный счет
0:2
2 раза 100%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Чжэцзян Профессионал
Шанхай СИПГ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|9 - 3
|17
|2.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|3.
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|4.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|5.
|0:0
|7
|2
|5
|0
|7 - 4
|11
|6.
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|7.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|12.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|15.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|16.
|0:0
|7
|0
|5
|2
|3 - 5
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|4 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Ким Мин-У
|4
|Шицзячжуан
|Локадия Юрген
|3 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Феллайни Маруан
|3 (1)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|3 (1)
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|3
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|3