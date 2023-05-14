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Китай: Суперлига
2023

Тур: 7. Стадион: .
Чжэцзян Профессионал
1:2
Конец матча
Шанхай СИПГ
0'
46' Желтая карточка
Xin Yue
66' Желтая карточка
Yu Dong
0:1
71' Гол
Лэй У
0:2
90' Гол
Лэй У
1:2
90' Гол
Di Gao
90' Желтая карточка
90'+10

Ход матча

46'
Xin Yue
 
46'
 
Ян Шиюань
Хуэй-Кан Цай
46'
 
Паулиньо Пауло
Ли Шуай I
66'
Yu Dong
 
70'
 
Мирахметджан Музеппер
Xin Xu
70'
Ulrich Ewolo
Shengpan Ji
 
71'
0:1
Лэй У
(Мирахметджан Музеппер)
78'
Zheng'ao Sun
Поссиньоло Лукас
 
78'
Куасси Жан
Tixiang Li
 
90'
0:2
Лэй У
(Оскар дос Сантос)
90'
Di Gao
1:2
90'
 
90'
 
Guan He
Лэй У

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
36
Поссиньоло
Лукас
2
Лён
Нок-Хан
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
29
Цзяци
Чжан
11
Андрияшевич
Франко
21
Shengpan
Ji
9
Di
Gao
30
Мушекви
Няша
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
2
Ли
Ан
32
Ли
Шуай
I
16
Xin
Xu
6
Хуэй-Кан
Цай
8
Оскар
дос
Сантос
34
Каллон
Исса
7
Лэй
У
11
Вэньцзюнь
Люй
Чжэцзян Профессионал
4-4-2
Шанхай СИПГ
4-3-3

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Шанхай СИПГ

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
0:0
С
2:1
С
1:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Di Gao 3 0.43
Андрияшевич Франко 1 0.14
Мушекви Няша 1 0.14
Bin Gu 0 0
Xin Yue 0 0
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 5 0.71
Паулиньо Пауло 2 0.29
Шэньчао Ван 2 0.29
Пинк Маркус 1 0.14
Браунинг Тайас 1 0.14
Оскар дос Сантос 0 0
Мирахметджан Музеппер 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрияшевич Франко 3 0
Yu Dong 3 0
Xin Yue 1 1
Н'Думбу Александр 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Цзяци Чжан 1 0
Лён Нок-Хан 1 0
Junsheng Yao 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Bo Zhao 1 0
Dongsheng Wang 1 0
Jordi Vinyals 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунинг Тайас 1 1
Линьпэн Чжан 2 0
Цзюнь-Лин Янь 1 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Цзин Фэн 1 0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Чжэцзян Профессионал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Шанхай СИПГ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
6
Чжэцзян Профессионал
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Шанхай СИПГ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
100%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
75%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
40%
3
27%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
3
60%
61-75
4
36%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1
Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1
Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
Шанхай СИПГ

Точный счет

0:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Чжэцзян Профессионал
Шанхай СИПГ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 7 5 2 0 11 - 5 17
2.
Шанхай Шеньхуа
 7 5 2 0 9 - 3 17
3.
Ченду Беттер Сити
 7 3 4 0 12 - 8 13
4.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 8 - 4 13
5.
Чанчунь Ятай
 7 3 2 2 11 - 10 11
6.
Ухань Три Таунс
 7 2 4 1 8 - 6 10
7.
Мэйчжоу Хакка
 7 2 2 3 9 - 10 8
8.
Бэйцзин Гоань
 6 1 4 1 5 - 6 7
9.
Циндао Чжуннэн
 7 2 1 4 9 - 11 7
10.
Шэньчжэнь
 7 2 1 4 8 - 12 7
11.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 7 - 8 7
12.
Шицзячжуан
 7 1 4 2 6 - 7 7
13.
Далянь Ифан
 7 1 3 3 7 - 9 6
14.
Наньтун Чжиюнь
 6 1 2 3 5 - 7 5
15.
Чжэцзян Профессионал
 7 1 1 5 5 - 11 4
16.
Хэнань Цзянье
 7 0 4 3 3 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 4 3 1 0 4 - 1 10
2.
Тянцзинь Тэда
 4 2 2 0 4 - 2 8
3.
Ченду Беттер Сити
 4 2 2 0 9 - 7 8
4.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
6.
Циндао Чжуннэн
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Чанчунь Ятай
 3 1 1 1 6 - 7 4
10.
Наньтун Чжиюнь
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Бэйцзин Гоань
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Шицзячжуан
 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Ухань Три Таунс
 4 2 2 0 7 - 3 8
3.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Шицзячжуан
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Чжэцзян Профессионал
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Шаньдун Тайшань
 5 0 3 2 4 - 6 3
12.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Хэнань Цзянье
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Циндао Чжуннэн
 4 0 1 3 4 - 7 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 3 0 0 3 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 5 (1)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 4 (1)
Ченду Беттер Сити Ким Мин-У 4
Шицзячжуан Локадия Юрген 3 (2)
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    96'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    95'
    Г О О О О Л - Гао Ди бьет в цель!
  • 94'
    Лэй У уходит с поля. Guan He выходит вместо него
  • 90'
    Оскар дос Сантос сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Лэй У бьет в цель!
  • 78'
    Tixiang Li уходит с поля. Куасси Жан выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      46'
      Xin Yue получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huzhou Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Чжэцзян Профессионал 1:2 Шанхай СИПГ онлайн

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