Тур: 7. Стадион: Cangzhou Stadium. Главный судья: Xing Guan
1:0
Второй тайм: 59'
Ход матча
9'
1:0
18'
46'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
27 Владение мячом, % 73
14
Puliang
Shao
2
Peng
Li
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
16
Kaimu
Zheng
18
Xuchen
Yao
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
39
Long
Song
36
Liuyu
Duan
22
Yuanyi
Li
10
Мойсес
Лима
11
Лю
Ян
9
Кризан
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
2 Peng LiЗащитник
-
21 Шкорич МилеЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
13 Qinhan SunЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Kaimu ZhengПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Xuchen YaoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
- Полузащитник
-
17 Shihao PiaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
20 Xinyu Liu1
-
22 Wei Wu
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
37 Цзи СянЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Long SongЗащитник
-
36 Liuyu DuanПолузащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
11 Лю ЯнНападающий
- Нападающий
-
9 КризанНападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
16 Hailong LiЗащитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
26 Shibo Liu
-
-
19 Guowen Sun
-
29 Chen Pu
-
31 Jianfei Zhao
-
Главный тренер: Wei Hao
История личных встреч
Шицзячжуан
Шаньдун Тайшань
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Среднее время на гол
120
72
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.75
1.5
Среднее время на гол
32
60
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.38
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
65
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Локадия Юрген
|3 (2)
|0.43
|Oscar Taty Maritu
|2
|0.29
|Peng Wang III
|1
|0.14
|Овусу-Секьере Деабеас
|0
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллайни Маруан
|3
|0.43
|Мойсес Лима
|1
|0.14
|Guowen Sun
|1
|0.14
|Chen Pu
|1
|0.14
|Лю Ян
|0
|0
|Лю Биньбинь
|0
|0
|Fernandinho V
|0
|0
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Peng Wang III
|3
|0
|Жуков Георгий
|1
|1
|Шкорич Миле
|2
|0
|Yang Liu II
|2
|0
|Qinhan Sun
|2
|0
|Локадия Юрген
|1
|0
|Yun Yang
|1
|0
|Puliang Shao
|1
|0
|Honglue Zhao
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Zihao Yan
|1
|0
|Oscar Taty Maritu
|1
|0
|Xuchen Yao
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феллайни Маруан
|2
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Yuanyi Li
|1
|0
|Мойсес Лима
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
Результаты матчей
Шицзячжуан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Шицзячжуан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
3
Шицзячжуан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
6
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1
Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1
Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0
Результаты матчей
Шицзячжуан
Шаньдун Тайшань
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Шицзячжуан
Шаньдун Тайшань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|9 - 3
|17
|2.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|3.
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|4.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|5.
|0:0
|7
|2
|5
|0
|7 - 4
|11
|6.
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|7.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|12.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|15.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|16.
|0:0
|7
|0
|5
|2
|3 - 5
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|4 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Ким Мин-У
|4
|Шицзячжуан
|Локадия Юрген
|3 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Феллайни Маруан
|3 (1)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|3 (1)
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|3
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|3