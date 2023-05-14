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Китай: Суперлига
2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Xing Guan
Шицзячжуан
1:0
Второй тайм: 59'
Шаньдун Тайшань
0'
1:0
9' Пенальти
Локадия Юрген
18' Желтая карточка
Puliang Shao

Ход матча

9'
Локадия Юрген
1:0
18'
Puliang Shao
 
46'
 
Лю Биньбинь
Yuanyi Li
46'
 
Chen Pu
Long Song

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 27 Владение мячом, % 73
Лучшие коэффициенты
Шицзячжуан
Ничья
Шаньдун Тайшань
5.60
4.12
5.10
Все Коэффициенты
14
Puliang
Shao
2
Peng
Li
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
3
Honglue
Zhao
19
Жуков
Георгий
16
Kaimu
Zheng
10
Oscar
Taty
Maritu
18
Xuchen
Yao
9
Локадия
Юрген
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
4
Жадсон
II
5
Чжэн
Чжэн
39
Long
Song
36
Liuyu
Duan
22
Yuanyi
Li
10
Мойсес
Лима
11
Лю
Ян
25
Феллайни
Маруан
9
Кризан
Шицзячжуан
3-4-2-1
Шаньдун Тайшань
4-3-3

История личных встреч

Шицзячжуан
Шаньдун Тайшань

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:3
С
0:2
С
2:1
С
0:2
С
4:0
С
2:1
С
3:1
С
1:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Среднее время на гол

120
72

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.75
1.5

Среднее время на гол

32
60

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.38

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
65

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локадия Юрген 3 (2) 0.43
Oscar Taty Maritu 2 0.29
Peng Wang III 1 0.14
Овусу-Секьере Деабеас 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллайни Маруан 3 0.43
Мойсес Лима 1 0.14
Guowen Sun 1 0.14
Chen Pu 1 0.14
Лю Ян 0 0
Лю Биньбинь 0 0
Fernandinho V 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Wang III 3 0
Жуков Георгий 1 1
Шкорич Миле 2 0
Yang Liu II 2 0
Qinhan Sun 2 0
Локадия Юрген 1 0
Yun Yang 1 0
Puliang Shao 1 0
Honglue Zhao 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Zihao Yan 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0
Xuchen Yao 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 2 0
Лю Ян 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Yuanyi Li 1 0
Мойсес Лима 1 0
Hailong Li 1 0

Результаты матчей

Шицзячжуан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Шицзячжуан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
3
Шицзячжуан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
6

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1
Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1
Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0

Результаты матчей

Шицзячжуан
Шаньдун Тайшань

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Шицзячжуан
Шаньдун Тайшань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 7 5 2 0 9 - 3 17
2.
Шанхай СИПГ
 0:0 7 4 3 0 9 - 4 15
3.
Ченду Беттер Сити
 7 3 4 0 12 - 8 13
4.
Чанчунь Ятай
 7 3 2 2 11 - 10 11
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 7 2 5 0 7 - 4 11
6.
Ухань Три Таунс
 7 2 4 1 8 - 6 10
7.
Шицзячжуан
 1:0 7 2 3 2 6 - 6 9
8.
Мэйчжоу Хакка
 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Бэйцзин Гоань
 6 1 4 1 5 - 6 7
10.
Циндао Чжуннэн
 7 2 1 4 9 - 11 7
11.
Шэньчжэнь
 7 2 1 4 8 - 12 7
12.
Шаньдун Тайшань
 0:1 7 1 3 3 6 - 8 6
13.
Далянь Ифан
 7 1 3 3 7 - 9 6
14.
Наньтун Чжиюнь
 6 1 2 3 5 - 7 5
15.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 7 1 2 4 4 - 9 5
16.
Хэнань Цзянье
 0:0 7 0 5 2 3 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 4 3 1 0 4 - 1 10
2.
Ченду Беттер Сити
 4 2 2 0 9 - 7 8
3.
Шанхай СИПГ
 0:0 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
5.
Циндао Чжуннэн
 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
7.
Тянцзинь Тэда
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
8.
Шаньдун Тайшань
 0:1 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Шицзячжуан
 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Чанчунь Ятай
 3 1 1 1 6 - 7 4
11.
Наньтун Чжиюнь
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Бэйцзин Гоань
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Хэнань Цзянье
 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
15.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Шанхай СИПГ
 0:0 4 2 2 0 3 - 0 8
3.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Шицзячжуан
 1:0 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Хэнань Цзянье
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
12.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Шаньдун Тайшань
 0:1 5 0 2 3 3 - 6 2
14.
Циндао Чжуннэн
 4 0 1 3 4 - 7 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 3 0 0 3 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 4 (1)
Ченду Беттер Сити Ким Мин-У 4
Шицзячжуан Локадия Юрген 3 (2)
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 3 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Сон Лон уходит с поля. Chen Pu выходит вместо него
  • 46'
    Yuanyi Li уходит с поля. Лю Биньбинь выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    18'
    Puliang Shao получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Локадия Юрген из команды Шицзячжуан забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cangzhou Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Шицзячжуан
Ничья
Шаньдун Тайшань
5.60
4.12
5.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шицзячжуан 1:0 Шаньдун Тайшань онлайн

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