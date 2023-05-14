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Китай: Суперлига
2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Xing Guan
Шицзячжуан
1:1
Конец матча
Шаньдун Тайшань
0'
1:0
9' Пенальти
Локадия Юрген
18' Желтая карточка
Puliang Shao
70' Желтая карточка
Shihao Piao
1:1
78' Гол
Кризан
90'+6

Ход матча

9'
Локадия Юрген
1:0
18'
Puliang Shao
 
46'
 
Лю Биньбинь
Yuanyi Li
46'
 
Chen Pu
Long Song
62'
Peng Wang III
Жуков Георгий
 
62'
Овусу-Секьере Деабеас
Qinhan Sun
 
62'
Shihao Piao
Xuchen Yao
 
70'
Shihao Piao
 
70'
 
Tong Wang1
Цзи Сян
77'
 
Ляо Лишэн
Liuyu Duan
78'
1:1
Кризан
(Мойсес Лима)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 14
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 26 Владение мячом, % 74
14
Puliang
Shao
2
Peng
Li
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
3
Honglue
Zhao
19
Жуков
Георгий
16
Kaimu
Zheng
10
Oscar
Taty
Maritu
18
Xuchen
Yao
9
Локадия
Юрген
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
4
Жадсон
II
5
Чжэн
Чжэн
39
Long
Song
36
Liuyu
Duan
22
Yuanyi
Li
10
Мойсес
Лима
11
Лю
Ян
25
Феллайни
Маруан
9
Кризан
Шицзячжуан
3-4-2-1
Шаньдун Тайшань
4-3-3

История личных встреч

Шицзячжуан
Шаньдун Тайшань

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:3
С
0:2
С
2:1
С
0:2
С
4:0
С
2:1
С
3:1
С
1:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Среднее время на гол

120
72

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.75
1.5

Среднее время на гол

32
60

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.38

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
65

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локадия Юрген 3 (2) 0.43
Oscar Taty Maritu 2 0.29
Peng Wang III 1 0.14
Овусу-Секьере Деабеас 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллайни Маруан 3 0.43
Мойсес Лима 1 0.14
Кризан 1 0.14
Guowen Sun 1 0.14
Chen Pu 1 0.14
Лю Ян 0 0
Лю Биньбинь 0 0
Fernandinho V 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Wang III 3 0
Жуков Георгий 1 1
Шкорич Миле 2 0
Yang Liu II 2 0
Qinhan Sun 2 0
Локадия Юрген 1 0
Yun Yang 1 0
Puliang Shao 1 0
Honglue Zhao 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Shihao Piao 1 0
Zihao Yan 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0
Xuchen Yao 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 2 0
Лю Ян 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Yuanyi Li 1 0
Мойсес Лима 1 0
Hailong Li 1 0

Результаты матчей

Шицзячжуан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
4
Шицзячжуан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
3
Шицзячжуан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
7

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1
Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1
Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0

Результаты матчей

Шицзячжуан
Шаньдун Тайшань

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
4 раза 57%
0:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Шицзячжуан
Шаньдун Тайшань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 7 5 2 0 11 - 5 17
2.
Шанхай Шеньхуа
 7 5 2 0 9 - 3 17
3.
Ченду Беттер Сити
 7 3 4 0 12 - 8 13
4.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 8 - 4 13
5.
Чанчунь Ятай
 7 3 2 2 11 - 10 11
6.
Ухань Три Таунс
 7 2 4 1 8 - 6 10
7.
Мэйчжоу Хакка
 7 2 2 3 9 - 10 8
8.
Бэйцзин Гоань
 6 1 4 1 5 - 6 7
9.
Циндао Чжуннэн
 7 2 1 4 9 - 11 7
10.
Шэньчжэнь
 7 2 1 4 8 - 12 7
11.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 7 - 8 7
12.
Шицзячжуан
 7 1 4 2 6 - 7 7
13.
Далянь Ифан
 7 1 3 3 7 - 9 6
14.
Наньтун Чжиюнь
 6 1 2 3 5 - 7 5
15.
Чжэцзян Профессионал
 7 1 1 5 5 - 11 4
16.
Хэнань Цзянье
 7 0 4 3 3 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 4 3 1 0 4 - 1 10
2.
Тянцзинь Тэда
 4 2 2 0 4 - 2 8
3.
Ченду Беттер Сити
 4 2 2 0 9 - 7 8
4.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
6.
Циндао Чжуннэн
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Чанчунь Ятай
 3 1 1 1 6 - 7 4
10.
Наньтун Чжиюнь
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Бэйцзин Гоань
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Шицзячжуан
 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Ухань Три Таунс
 4 2 2 0 7 - 3 8
3.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Шицзячжуан
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Чжэцзян Профессионал
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Шаньдун Тайшань
 5 0 3 2 4 - 6 3
12.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Хэнань Цзянье
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Циндао Чжуннэн
 4 0 1 3 4 - 7 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 3 0 0 3 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 5 (1)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 4 (1)
Ченду Беттер Сити Ким Мин-У 4
Шицзячжуан Локадия Юрген 3 (2)
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 78'
    Мойсес Лима сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    78'
    Г О О О О Л - Кризан бьет в цель!
  • 77'
    Liuyu Duan уходит с поля. Ляо Лишэн выходит вместо него
  • 70'
    Цзи Сян уходит с поля. Ванг Тонг выходит вместо него
  • Желтая карточка
    70'
    Shihao Piao получил желтую карточку от судьи
  • 62'
    Xuchen Yao уходит с поля. Shihao Piao выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    18'
    Puliang Shao получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Локадия Юрген из команды Шицзячжуан забивает с точки!
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