Тур: 7. Стадион: Cangzhou Stadium. Главный судья: Xing Guan
1:1
Конец матча
0'
1:0
9' ПенальтиЛокадия Юрген
18' Желтая карточкаPuliang Shao
70' Желтая карточкаShihao Piao
1:1
78' ГолКризан
90'+6
Ход матча
9'
1:0
18'
46'
70'
70'
77'
78'
1:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 14
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
26 Владение мячом, % 74
14
Puliang
Shao
2
Peng
Li
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
16
Kaimu
Zheng
18
Xuchen
Yao
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
39
Long
Song
36
Liuyu
Duan
22
Yuanyi
Li
10
Мойсес
Лима
11
Лю
Ян
9
Кризан
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
2 Peng LiЗащитник
-
21 Шкорич МилеЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
13 Qinhan SunЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Kaimu ZhengПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Xuchen YaoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
- Полузащитник
-
17 Shihao PiaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
20 Xinyu Liu1
-
22 Wei Wu
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
37 Цзи СянЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Long SongЗащитник
-
36 Liuyu DuanПолузащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
11 Лю ЯнНападающий
- Нападающий
-
9 КризанНападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
16 Hailong LiЗащитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
26 Shibo Liu
-
-
19 Guowen Sun
-
29 Chen Pu
-
31 Jianfei Zhao
-
Главный тренер: Wei Hao
История личных встреч
Шицзячжуан
Шаньдун Тайшань
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Среднее время на гол
120
72
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.75
1.5
Среднее время на гол
32
60
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.38
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
65
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Локадия Юрген
|3 (2)
|0.43
|Oscar Taty Maritu
|2
|0.29
|Peng Wang III
|1
|0.14
|Овусу-Секьере Деабеас
|0
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллайни Маруан
|3
|0.43
|Мойсес Лима
|1
|0.14
|Кризан
|1
|0.14
|Guowen Sun
|1
|0.14
|Chen Pu
|1
|0.14
|Лю Ян
|0
|0
|Лю Биньбинь
|0
|0
|Fernandinho V
|0
|0
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Peng Wang III
|3
|0
|Жуков Георгий
|1
|1
|Шкорич Миле
|2
|0
|Yang Liu II
|2
|0
|Qinhan Sun
|2
|0
|Локадия Юрген
|1
|0
|Yun Yang
|1
|0
|Puliang Shao
|1
|0
|Honglue Zhao
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Shihao Piao
|1
|0
|Zihao Yan
|1
|0
|Oscar Taty Maritu
|1
|0
|Xuchen Yao
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феллайни Маруан
|2
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Yuanyi Li
|1
|0
|Мойсес Лима
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
Результаты матчей
Шицзячжуан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
4
Шицзячжуан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
3
Шицзячжуан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
7
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1
Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1
Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0
Результаты матчей
Шицзячжуан
Шаньдун Тайшань
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
4 раза 57%
0:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Шицзячжуан
Шаньдун Тайшань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|5 (1)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|4 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Ким Мин-У
|4
|Шицзячжуан
|Локадия Юрген
|3 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Феллайни Маруан
|3 (1)
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|3
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|3