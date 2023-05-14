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Китай: Суперлига
2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Kun Ai
Тянцзинь Тэда
0:0
Второй тайм: 55'
Хэнань Цзянье
0'
34' Желтая карточка
Yang Yu1
38' Желтая карточка
Пина Томас
45' Желтая карточка
Yuanjie Su
46' Желтая карточка
Songyi Li

Ход матча

15'
 
Dilemet Tudi
Шангуань Ван
34'
Yang Yu1
 
38'
 
Пина Томас
45'
Yuanjie Su
 
46'
 
Jiahui Liu
Shuai Yang2
46'
Ба Дунь
Yan Shi
 
46'
Jianan Wang
Feiya Chang
 
46'
Hao Guo
Taoyu Piao
 
46'
 
Songyi Li

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 0
  • 5 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Лучшие коэффициенты
Тянцзинь Тэда
Ничья
Хэнань Цзянье
4.80
3.70
5.60
Все Коэффициенты
26
Jiamin
Xu
19
Feiya
Chang
6
Pengfei
Han
5
Yang
Yu1
32
Yuanjie
Su
31
Yinong
Tian
10
Фарлей
Роса
24
Taoyu
Piao
30
Qiuming
Wang
40
Yan
Shi
9
Берич
Роберт
19
Guoming
Wang
24
Songyi
Li
5
Цао
Гу
3
Shuai
Yang2
2
Yixin
Liu
6
Шангуань
Ван
17
Пина
Томас
14
Tianyu
Gao
20
Чович
Неманья
8
Zichang
Huang
9
Boyuan
Feng
Тянцзинь Тэда
4-1-4-1
Хэнань Цзянье
4-2-3-1

История личных встреч

Тянцзинь Тэда
Хэнань Цзянье

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 5 побед

29 матчей

41.4%
41.4%
17.2%
12 побед 12 ничьих 5 побед

Первый тайм

31%
55.2%
13.8%
9 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

20.7%
62.1%
17.2%
6 побед 18 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
0:0
С
1:1
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
2:3
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
2:3
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
0:0
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
0:0

Голы

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1.47
0.71

Среднее время на гол

61
126

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

0.71
0.8

Среднее время на гол

126
112

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.1
0.76

Тотал матчей

2.5
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

81
118

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 3 0.43
Фарлей Роса 2 0.29
Берич Роберт 2 0.29
Qiuming Wang 0 0
Мин Тянь 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Межеевски Адриан 1 0.14
Boyuan Feng 1 0.14
Zichang Huang 1 0.14
Пина Томас 0 0
Чович Неманья 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 2 1
Yuanjie Su 3 0
Мерида Фран 2 0
Fan Yang1 0 1
Jiamin Xu 1 0
Hao Guo 1 0
Ба Дунь 1 0
Давид Андухар 1 0
Yang Yu1 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пина Томас 3 1
Шунич Тони 3 0
Шангуань Ван 2 0
Xin Luo 2 0
Yihao Zhong 0 1
Чович Неманья 1 0
Songyi Li 1 0
Boyuan Feng 1 0
Zhao Ke 1 0
Zichang Huang 1 0
Shuai Yang2 1 0
Tianyu Gao 1 0

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Хэнань Цзянье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
1
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Хэнань Цзянье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
2
Тянцзинь Тэда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Хэнань Цзянье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2
Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0
Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
Хэнань Цзянье

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Тянцзинь Тэда
Хэнань Цзянье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 7 5 2 0 9 - 3 17
2.
Шанхай СИПГ
 0:0 7 4 3 0 9 - 4 15
3.
Ченду Беттер Сити
 7 3 4 0 12 - 8 13
4.
Чанчунь Ятай
 7 3 2 2 11 - 10 11
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 7 2 5 0 7 - 4 11
6.
Ухань Три Таунс
 7 2 4 1 8 - 6 10
7.
Шицзячжуан
 1:0 7 2 3 2 6 - 6 9
8.
Мэйчжоу Хакка
 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Бэйцзин Гоань
 6 1 4 1 5 - 6 7
10.
Циндао Чжуннэн
 7 2 1 4 9 - 11 7
11.
Шэньчжэнь
 7 2 1 4 8 - 12 7
12.
Шаньдун Тайшань
 0:1 7 1 3 3 6 - 8 6
13.
Далянь Ифан
 7 1 3 3 7 - 9 6
14.
Наньтун Чжиюнь
 6 1 2 3 5 - 7 5
15.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 7 1 2 4 4 - 9 5
16.
Хэнань Цзянье
 0:0 7 0 5 2 3 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 4 3 1 0 4 - 1 10
2.
Ченду Беттер Сити
 4 2 2 0 9 - 7 8
3.
Шанхай СИПГ
 0:0 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
5.
Циндао Чжуннэн
 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
7.
Тянцзинь Тэда
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
8.
Шаньдун Тайшань
 0:1 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Шицзячжуан
 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Чанчунь Ятай
 3 1 1 1 6 - 7 4
11.
Наньтун Чжиюнь
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Бэйцзин Гоань
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Хэнань Цзянье
 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
15.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Шанхай СИПГ
 0:0 4 2 2 0 3 - 0 8
3.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Шицзячжуан
 1:0 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Хэнань Цзянье
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
12.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Шаньдун Тайшань
 0:1 5 0 2 3 3 - 6 2
14.
Циндао Чжуннэн
 4 0 1 3 4 - 7 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 3 0 0 3 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 4 (1)
Ченду Беттер Сити Ким Мин-У 4
Шицзячжуан Локадия Юрген 3 (2)
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 3 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    46'
    Songyi Li получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Taoyu Piao уходит с поля. Hao Guo выходит вместо него
  • 46'
    Feiya Chang уходит с поля. Jianan Wang выходит вместо него
  • 46'
    Yan Shi уходит с поля. Ба Дунь выходит вместо него
  • 46'
    Shuai Yang уходит с поля. Jiahui Liu выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    48'
    Yuanjie Su получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Пина Томас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Ю Янг получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Шангуань Ван уходит с поля. Dilemet Tudi выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Тянцзинь Тэда
Ничья
Хэнань Цзянье
4.80
3.70
5.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тянцзинь Тэда 0:0 Хэнань Цзянье онлайн

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Тянцзинь Тэда
Хэнань Цзянье
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