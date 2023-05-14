Тур: 7. Стадион: Tianjin Olympic Sports Centre. Главный судья: Kun Ai
1:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаYang Yu1
38' Желтая карточкаПина Томас
45' Желтая карточкаYuanjie Su
46' Желтая карточкаSongyi Li
1:0
68' ГолQiuming Wang
90'+5
Ход матча
34'
38'
45'
46'
46'
68'
1:0
88'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
6 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
26
Jiamin
Xu
19
Feiya
Chang
5
Yang
Yu1
32
Yuanjie
Su
31
Yinong
Tian
10
Фарлей
Роса
24
Taoyu
Piao
30
Qiuming
Wang
40
Yan
Shi
19
Guoming
Wang
24
Songyi
Li
5
Цао
Гу
17
Пина
Томас
14
Tianyu
Gao
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
-
19 Feiya ChangЗащитник
- Защитник
-
5 Yang Yu1Защитник
-
32 Yuanjie SuЗащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
-
10 Фарлей РосаПолузащитник
-
24 Taoyu PiaoПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
40 Yan ShiПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
-
20 Jianan WangЗащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Hao GuoПолузащитник
-
-
11 Weijun Xie
-
18 Huaze Gao
-
17 Xuelong Sun
-
23 Yumiao Qian
-
-
-
Главный тренер: Genwei Yu
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
24 Songyi LiЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
-
14 Tianyu GaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Пень Пень
-
-
12 Minjie Yang
-
11 Zhao Ke
-
16 Dilemet Tudi
-
21 Keqiang Chen
-
28 Runtong Song
-
25 Xu Tang
-
26 Jiahui Liu
-
15 Zhixuan Du
-
Главный тренер: Sergio Zarco Diaz
История личных встреч
Тянцзинь Тэда
Хэнань Цзянье
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 5 побед
29 матчей
41.4%
41.4%
17.2%
12 побед 12 ничьих 5 побед
Первый тайм
31%
55.2%
13.8%
9 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
20.7%
62.1%
17.2%
6 побед 18 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
1.47
0.71
Среднее время на гол
61
126
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
0.71
0.8
Среднее время на гол
126
112
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.1
0.76
Тотал матчей
2.5
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
81
118
Бомбардиры внутри турнира
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|3
|0.43
|Фарлей Роса
|2
|0.29
|Берич Роберт
|2
|0.29
|Qiuming Wang
|1
|0.14
|Pengfei Han
|0
|0
|Мин Тянь
|0
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Межеевски Адриан
|1
|0.14
|Boyuan Feng
|1
|0.14
|Zichang Huang
|1
|0.14
|Пина Томас
|0
|0
|Чович Неманья
|0
|0
Карточки
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мин Тянь
|2
|1
|Yuanjie Su
|3
|0
|Мерида Фран
|2
|0
|Fan Yang1
|0
|1
|Jiamin Xu
|1
|0
|Hao Guo
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Давид Андухар
|1
|0
|Yang Yu1
|1
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пина Томас
|3
|1
|Шунич Тони
|3
|0
|Шангуань Ван
|2
|0
|Xin Luo
|2
|0
|Yihao Zhong
|0
|1
|Чович Неманья
|1
|0
|Songyi Li
|1
|0
|Boyuan Feng
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Shuai Yang2
|1
|0
|Tianyu Gao
|1
|0
Результаты матчей
Тянцзинь Тэда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Хэнань Цзянье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
1
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Хэнань Цзянье
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
2
Тянцзинь Тэда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Хэнань Цзянье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
3
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2
Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0
Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1
Результаты матчей
Тянцзинь Тэда
Хэнань Цзянье
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Тоталы голов в матче
Тянцзинь Тэда
Хэнань Цзянье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
25
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|5 (1)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|4 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Ким Мин-У
|4
|Шицзячжуан
|Локадия Юрген
|3 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Феллайни Маруан
|3 (1)
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|3
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|3