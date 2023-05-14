Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Арал Симсир не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Исаксен Густав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Гигович Армин пробует нанести удар издали, но Матей Делак держит все под контролем

43' Олссон Кристоффер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Сигурдарсон Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Хорсенс

38' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Гигович Армин получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Гигович Армин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Исаксен Густав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Удар от ворот произведет Митьюлланд

34' Гартенманн Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Исаксен Густав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Emiliano Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Исаксен Густав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Удар от ворот произведет Хорсенс

31' Emiliano Martinez не смог попасть в створ ударом издали

30' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Фантастический гол, где все сам сделал Томас Сантос

24' Г О О О О Л - Томас Сантос забивает с правой ноги!

23' Удар от ворот произведет Митьюлланд

23' Хорсенс идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Удар от ворот произведет Хорсенс

21' Команда Митьюлланд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

20' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Крузе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

16' Далсгор Хенрик из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

15' Исаксен Густав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Паулиньо VI из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Крузе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Хорсенс

10' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Олссон Кристоффер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Опондо Мозес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Крузе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Хорсенс

4' Серенсен Оливер не смог попасть в створ ударом издали

3' Олссон Кристоффер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Арал Симсир нанес удар, но тот был заблокирован.

3' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Хорсенс начинает с центра поля