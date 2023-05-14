Тур: 29. Стадион: МСХ Арена. Главный судья: Jacob Karlsen
1:1
Перерыв
Ход матча
20'
24'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
10 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
58
Симсир
Араль
23
Крузе
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
58 Симсир АральНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
26 Samson Iyede
-
28 Alagie Saine
-
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Митьюлланд
Хорсенс
26 матчей
96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.2%
26.9%
3.9%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
19.2%
3.9%
20 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
34 матча
73.5%
14.7%
11.8%
25 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
52.9%
41.2%
5.9%
18 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
58.8%
20.6%
20.6%
20 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
37
Голов в среднем за матч
2.31
2.06
Среднее время на гол
38
43
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
0.89
0.94
Среднее время на гол
101
96
Всего голов
53
52
Голов в среднем за матч
1.56
1.53
Тотал матчей
2.5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
57
58
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исаксен Густав
|13
|0.45
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|0.28
|Феррейра Эвандер
|4 (3)
|0.14
|Олссон Кристоффер
|3
|0.1
|Систо Пионе
|3
|0.1
|Гартенманн Стефан
|3
|0.1
|Каба Сори
|2
|0.07
|Симсир Араль
|1
|0.03
|Далсгор Хенрик
|1
|0.03
|Жуниньо
|1
|0.03
|Дюр Николас
|1
|0.03
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.03
|Ашур Имам
|1
|0.03
|Фредерик Хейсельберг
|1
|0.03
|Святченко Эрик
|0
|0
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Шарлес
|0
|0
|Паулиньо VI
|0
|0
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Jacobsen II
|7 (2)
|0.24
|Сигурдарсон Арон
|7 (5)
|0.24
|Thomas Santos
|4
|0.14
|Мусонда Лубамба
|3
|0.1
|Йенсен Магнус
|3
|0.1
|Опондо Мозес
|2
|0.07
|Макиенок Симон
|1
|0.03
|Геммер Йонас
|1
|0.03
|Лассен Миккель
|1
|0.03
|Гомес Джеймс
|1
|0.03
|Крузе Давид
|0
|0
|Джаст Элайджа
|0
|0
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Святченко Эрик
|6
|0
|Тюкосен Мадс
|6
|0
|Олссон Кристоффер
|4
|0
|Феррейра Эвандер
|4
|0
|Далсгор Хенрик
|2
|1
|Жуниньо
|2
|1
|Брумадо Жуниор
|2
|1
|Гартенманн Стефан
|3
|0
|Каба Сори
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Паулиньо VI
|3
|0
|Лоссль Йонас
|2
|0
|Андерссон Йоэль
|2
|0
|Шарлес
|2
|0
|Фредерик Хейсельберг
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Дрейер Андерс
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
|Серенсен Оливер
|1
|0
|Бак Виктор
|1
|0
|Сельмани Астрит
|1
|0
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киилерик Мальте
|6
|1
|Йенсен Магнус
|6
|0
|Гомес Джеймс
|4
|1
|Сигурдарсон Арон
|5
|0
|Геммер Йонас
|4
|0
|Мусонда Лубамба
|4
|0
|Крузе Давид
|4
|0
|Опондо Мозес
|3
|0
|Лассен Миккель
|3
|0
|Людвиг Александр
|1
|1
|Джанус Драчманн
|2
|0
|Делач Матей
|2
|0
|Anders Jacobsen II
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Samson Iyede
|2
|0
|Джаст Элайджа
|2
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
|Marcus Hannesbo
|1
|0
Результаты матчей
Митьюлланд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Хорсенс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
6
6
Митьюлланд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Хорсенс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
2
14
Волевые поражения
27
19
Митьюлланд
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (5)
39% (11)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
Хорсенс
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
4
15
Волевые поражения
33
25
Голы по времени матча
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
2
14%
1
11%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
2
14%
1
11%
76-90
Пропущено
18
26
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
0
0%
2
8%
1-15
4
22%
6
23%
16-30
4
22%
4
15%
31-45
4
22%
6
23%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
4
22%
4
15%
76-90
Забито
28
21
15 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
9
32%
3
14%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
3
11%
4
19%
31-45
3
11%
5
24%
46-60
7
25%
2
10%
61-75
3
11%
5
24%
76-90
Пропущено
16
27
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
19%
6
22%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
5
31%
4
15%
31-45
2
13%
6
22%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
4
25%
2
7%
76-90
Забито
42
30
22 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 7
6 Не забивали 10
11
26%
4
13%
1-15
6
14%
4
13%
16-30
5
12%
5
17%
31-45
7
17%
6
20%
46-60
8
19%
5
17%
61-75
5
12%
6
20%
76-90
Пропущено
34
53
17 В 1-м тайме 27
17 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 23
3
9%
8
15%
1-15
5
15%
11
21%
16-30
9
26%
8
15%
31-45
6
18%
12
23%
46-60
3
9%
8
15%
61-75
8
24%
6
11%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1
Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Виборг - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Нордшелланн 0:0
Хорсенс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ольборг - Хорсенс 4:0 Хорсенс - Оденсе 2:2 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1
Силькеборг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Ольборг 0:4 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Орхус - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Брондбю - Хорсенс 5:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Заря - Хорсенс 0:0 Партизан - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Хорсенс - Хобро 1:1 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Оденсе 3:3 Вайле - Хорсенс 1:0
Результаты матчей
Митьюлланд
Хорсенс
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
3:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
0:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
5:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
6 раз 21%
3
5 раз 18%
2
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Митьюлланд
Хорсенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
311
68
113
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
86
86
212
68
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
1711
1117
820
721
424
226
127
127
127
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|14
|8
|6
|45 - 28
|50
|2.
|28
|15
|4
|9
|51 - 29
|49
|3.
|28
|13
|7
|8
|32 - 22
|46
|4.
|28
|13
|7
|8
|40 - 32
|46
|5.
|28
|10
|10
|8
|37 - 38
|40
|6.
|28
|11
|6
|11
|38 - 44
|39
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|29
|10
|12
|7
|44 - 34
|42
|2.
|29
|10
|10
|9
|39 - 48
|40
|3.
|0:0
|29
|8
|8
|13
|38 - 46
|32
|4.
|1:1
|29
|7
|7
|15
|32 - 53
|28
|5.
|29
|6
|9
|14
|33 - 40
|27
|6.
|0:0
|29
|5
|10
|14
|28 - 43
|25
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|29 - 15
|32
|2.
|14
|9
|2
|3
|26 - 11
|29
|3.
|14
|7
|5
|2
|20 - 15
|26
|4.
|14
|6
|5
|3
|19 - 12
|23
|5.
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|6.
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|2.
|1:1
|14
|5
|4
|5
|21 - 27
|19
|3.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|21 - 23
|19
|4.
|1:1
|15
|4
|5
|6
|15 - 19
|17
|5.
|0:0
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|6.
|14
|3
|5
|6
|14 - 16
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|2
|5
|13 - 10
|23
|2.
|14
|6
|2
|6
|25 - 18
|20
|3.
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|4.
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|5.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|6.
|14
|4
|6
|4
|16 - 13
|18
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|6
|7
|1
|29 - 15
|25
|2.
|14
|5
|5
|4
|20 - 26
|20
|3.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|17 - 23
|13
|4.
|15
|3
|4
|8
|19 - 24
|13
|5.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|14 - 22
|10
|6.
|1:1
|15
|2
|3
|10
|11 - 26
|9
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|14 (1)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|13 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|10 (4)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|10 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|10 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 9
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Люнгбю
|Ромер Марсель
|7