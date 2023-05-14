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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Митьюлланд
3:1
Конец матча
Хорсенс
0'
1:0
20' Гол
Гартенманн Стефан
1:1
24' Гол
Thomas Santos
44' Желтая карточка
Олссон Кристоффер
2:1
50' Гол в свои ворота
Киилерик Мальте
53' Желтая карточка
Далсгор Хенрик
53' Желтая карточка
Anders Jacobsen II
3:1
72' Гол
Исаксен Густав
90'+5

Ход матча

20'
Гартенманн Стефан
(Олссон Кристоффер)
1:0
24'
1:1
Thomas Santos
(Anders Jacobsen II)
37'
 
Джаст Элайджа
Людвиг Александр
44'
Олссон Кристоффер
 
50'
Киилерик Мальте
2:1
53'
Далсгор Хенрик
 
53'
 
Anders Jacobsen II
54'
 
Йенсен Магнус
Marcus Hannesbo
59'
Фредерик Хейсельберг
Гигович Армин
 
63'
Шарлес
Симсир Араль
 
72'
Исаксен Густав
(Олссон Кристоффер)
3:1
78'
 
Джанус Драчманн
Опондо Мозес
79'
 
Samson Iyede
Крузе Давид
79'
 
Геммер Йонас
Мусонда Лубамба
84'
Бак Виктор
Паулиньо VI
 
84'
Тюкосен Мадс
Гартенманн Стефан
 
84'
Чилуфя Эдвард
Серенсен Оливер
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 504 Количество передач 292
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
4
Гартенманн
Стефан
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
8
Олссон
Кристоффер
37
Гигович
Армин
11
Исаксен
Густав
58
Симсир
Араль
1
Делач
Матей
4
Киилерик
Мальте
33
Людвиг
Александр
17
Лассен
Миккель
24
Мусонда
Лубамба
11
Сигурдарсон
Арон
23
Крузе
Давид
6
Опондо
Мозес
19
Marcus
Hannesbo
9
Anders
Jacobsen
II
18
Thomas
Santos
Митьюлланд
4-4-2
Хорсенс
3-5-2

История личных встреч

Митьюлланд
Хорсенс

26 матчей

96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
26.9%
3.9%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
19.2%
3.9%
20 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

34 матча

73.5%
14.7%
11.8%
25 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

52.9%
41.2%
5.9%
18 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

58.8%
20.6%
20.6%
20 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

СД
0:2
СД
2:1
СД
3:3
СД
1:0
СД
2:2
СД
0:1
СД
0:2
СД
1:3
СД
3:0
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:2
СД
4:2
ТМК
0:1
СД
1:5
СД
5:2
ТМК
0:2
ТМК
4:2
СД
5:2
СД
0:2
СД
2:2
ММ(
1:0
СД
2:1
СЛ
4:1
СЛ
1:0
СЛ
1:0
ТМС
1:2
СЛ
0:2
СЛ
0:2
СЛ
2:3
СЛ
3:1
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

37
37

Голов в среднем за матч

2.31
2.06

Среднее время на гол

38
43

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

0.89
0.94

Среднее время на гол

101
96

Всего голов

53
52

Голов в среднем за матч

1.56
1.53

Тотал матчей

2.5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

57
58

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исаксен Густав 14 0.48
Дрейер Андерс 8 (1) 0.28
Феррейра Эвандер 4 (3) 0.14
Олссон Кристоффер 3 0.1
Систо Пионе 3 0.1
Гартенманн Стефан 3 0.1
Каба Сори 2 0.07
Симсир Араль 1 0.03
Далсгор Хенрик 1 0.03
Жуниньо 1 0.03
Дюр Николас 1 0.03
Чилуфя Эдвард 1 0.03
Ашур Имам 1 0.03
Фредерик Хейсельберг 1 0.03
Святченко Эрик 0 0
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Паулиньо VI 0 0
Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Jacobsen II 7 (2) 0.24
Сигурдарсон Арон 7 (5) 0.24
Thomas Santos 4 0.14
Мусонда Лубамба 3 0.1
Йенсен Магнус 3 0.1
Опондо Мозес 2 0.07
Макиенок Симон 1 0.03
Геммер Йонас 1 0.03
Лассен Миккель 1 0.03
Гомес Джеймс 1 0.03
Крузе Давид 0 0
Джаст Элайджа 0 0
Тенгстедт Каспер 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Святченко Эрик 6 0
Тюкосен Мадс 6 0
Далсгор Хенрик 3 1
Олссон Кристоффер 4 0
Феррейра Эвандер 4 0
Жуниньо 2 1
Брумадо Жуниор 2 1
Гартенманн Стефан 3 0
Каба Сори 3 0
Исаксен Густав 3 0
Паулиньо VI 3 0
Лоссль Йонас 2 0
Андерссон Йоэль 2 0
Шарлес 2 0
Фредерик Хейсельберг 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Дрейер Андерс 1 0
Дюр Николас 1 0
Гигович Армин 1 0
Серенсен Оливер 1 0
Бак Виктор 1 0
Сельмани Астрит 1 0
Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киилерик Мальте 6 1
Йенсен Магнус 6 0
Гомес Джеймс 4 1
Сигурдарсон Арон 5 0
Геммер Йонас 4 0
Мусонда Лубамба 4 0
Крузе Давид 4 0
Anders Jacobsen II 3 0
Опондо Мозес 3 0
Лассен Миккель 3 0
Людвиг Александр 1 1
Джанус Драчманн 2 0
Делач Матей 2 0
Thomas Santos 2 0
Samson Iyede 2 0
Джаст Элайджа 2 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Marcus Hannesbo 1 0

Результаты матчей

Митьюлланд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Хорсенс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

6
8
Митьюлланд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Хорсенс
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
14

Волевые поражения

27
19
Митьюлланд
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
Хорсенс
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

6
15

Волевые поражения

33
27

Голы по времени матча

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
2
13%
1
9%
1-15
4
25%
3
27%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
4
25%
2
18%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
2
13%
1
9%
76-90

Пропущено

20
28
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
0
0%
2
7%
1-15
5
25%
7
25%
16-30
4
20%
4
14%
31-45
5
25%
6
21%
46-60
2
10%
5
18%
61-75
4
20%
4
14%
76-90

Забито

28
21
15 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
9
32%
3
14%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
3
11%
4
19%
31-45
3
11%
5
24%
46-60
7
25%
2
10%
61-75
3
11%
5
24%
76-90

Пропущено

16
27
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
19%
6
22%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
5
31%
4
15%
31-45
2
13%
6
22%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
4
25%
2
7%
76-90

Забито

44
32
23 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 7
6 Не забивали 10
11
25%
4
13%
1-15
7
16%
5
16%
16-30
5
11%
5
16%
31-45
7
16%
7
22%
46-60
9
20%
5
16%
61-75
5
11%
6
19%
76-90

Пропущено

36
55
18 В 1-м тайме 28
18 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 24
3
8%
8
15%
1-15
6
17%
12
22%
16-30
9
25%
8
15%
31-45
7
19%
12
22%
46-60
3
8%
9
16%
61-75
8
22%
6
11%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1
Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Виборг - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Нордшелланн 0:0
Хорсенс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ольборг - Хорсенс 4:0 Хорсенс - Оденсе 2:2 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1
Силькеборг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Ольборг 0:4 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Орхус - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Брондбю - Хорсенс 5:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Заря - Хорсенс 0:0 Партизан - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Хорсенс - Хобро 1:1 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Оденсе 3:3 Вайле - Хорсенс 1:0

Результаты матчей

Митьюлланд
Хорсенс

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

3:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
6 раз 21%
3
6 раз 21%
2
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Митьюлланд
Хорсенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
5
4
11
1.5
6
8
2
13
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
6
8
6
1.5
2
13
6
8
2.5
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
18
11
12
17
1.5
8
21
8
21
2.5
4
25
2
27
3.5
1
28
1
28
4.5
1
28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:0 29 16 4 9 52 - 29 52
2.
Нордшелланн
 28 14 8 6 45 - 28 50
3.
Орхус
 28 13 7 8 32 - 22 46
4.
Виборг
 28 13 7 8 40 - 32 46
5.
Раннерс
 28 10 10 8 37 - 38 40
6.
Брондбю
 0:1 29 11 6 12 38 - 45 39

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 29 11 11 7 46 - 34 44
2.
Оденсе
 29 10 10 9 39 - 48 40
3.
Силькеборг
 29 9 7 13 39 - 46 34
4.
Хорсенс
 29 7 6 16 32 - 55 27
5.
Ольборг
 29 6 9 14 33 - 40 27
6.
Люнгбю
 29 5 9 15 28 - 44 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 14 10 2 2 29 - 15 32
2.
Копенгаген
 1:0 14 9 2 3 26 - 11 29
3.
Виборг
 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Орхус
 14 6 5 3 19 - 12 23
5.
Раннерс
 14 6 3 5 15 - 17 21
6.
Брондбю
 0:1 15 6 3 6 21 - 26 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 15 6 3 6 22 - 23 21
2.
Оденсе
 15 5 5 5 19 - 22 20
3.
Хорсенс
 14 5 4 5 21 - 27 19
4.
Митьюлланд
 15 5 4 6 17 - 19 19
5.
Люнгбю
 14 3 6 5 14 - 21 15
6.
Ольборг
 14 3 5 6 14 - 16 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орхус
 14 7 2 5 13 - 10 23
2.
Копенгаген
 1:0 15 7 2 6 26 - 18 23
3.
Виборг
 14 6 2 6 20 - 17 20
4.
Раннерс
 14 4 7 3 22 - 21 19
5.
Брондбю
 0:1 14 5 3 6 17 - 19 18
6.
Нордшелланн
 14 4 6 4 16 - 13 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 14 6 7 1 29 - 15 25
2.
Оденсе
 14 5 5 4 20 - 26 20
3.
Силькеборг
 14 3 4 7 17 - 23 13
4.
Ольборг
 15 3 4 8 19 - 24 13
5.
Люнгбю
 15 2 3 10 14 - 23 9
6.
Хорсенс
 15 2 2 11 11 - 28 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 14 (3)
Орхус Мортенсен Патрик 14 (1)
Копенгаген Классон Виктор 11 (4)
Нордшелланн Ernest Nuamah 10 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 9
Ольборг Соуза Аллан II 8
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Люнгбю Ромер Марсель 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Митьюлланд заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 63%, Хорсенс: 37%.
  • 95'
    Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Emiliano Martinez пробует нанести удар издали, но Матей Делак держит все под контролем
  • 94'
    Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Где смотреть матч Митьюлланд 3:1 Хорсенс онлайн

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