Emiliano Martinez пробует нанести удар издали, но Матей Делак держит все под контролем

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Исаксен Густав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Йенсен Магнус нанес удар головой, но Йонас Лессль спокойно отбил мяч.

87' Лассен Миккель из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Удар от ворот произведет Митьюлланд

86' Хорсенс идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Жуниньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Тактическая замена. Паулиньо VI уходит с поля и его заменяет Виктор Бак

83' Жуниньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

80' Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

80' Геммер Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Удар от ворот произведет Митьюлланд

77' Шарлес из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Лассен Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Г О О О О Л - Исаксен Густав забивает с левой ноги!

72' Олссон Кристоффер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

71' Йенсен Магнус из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Лассен Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

66' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Удар от ворот произведет Митьюлланд

64' Матч возобновлен

63' Арал Симсир получил травму и заменен. Шарлес выходит на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Митьюлланд

62' Мусонда Лубамба не смог попасть в створ ударом издали

62' Матч возобновлен

61' Ох, нехорошо это выглядит. Арал Симсир получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Арал Симсир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Митьюлланд

58' Йенсен Магнус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Хорошую попытку сделал Лассен Миккель . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

57' Крузе Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Удар от ворот произведет Хорсенс

55' Матч возобновлен

54' Маркус Ханнесбо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Далсгор Хенрик получает желтую карточку за неспортивное поведение

52' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

50' Г О О О О Л - Киилерик Мальте уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

50' Исаксен Густав из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Исаксен Густав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Хорошую попытку сделал Арал Симсир. Удар в створ, но вратарь начеку

50' Паулиньо VI создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Сигурдарсон Арон выиграл воздушное противоборство у Emiliano Martinez.

46' Удар от ворот произведет Хорсенс