Тур: 29. Стадион: МСХ Арена. Главный судья: Jacob Karlsen
3:1
Конец матча
0'
1:0
20' ГолГартенманн Стефан
1:1
24' ГолThomas Santos
44' Желтая карточкаОлссон Кристоффер
2:1
50' Гол в свои воротаКиилерик Мальте
53' Желтая карточкаДалсгор Хенрик
53' Желтая карточкаAnders Jacobsen II
3:1
72' ГолИсаксен Густав
90'+5
Ход матча
20'
24'
50'
2:1
53'
63'
72'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
12 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
504 Количество передач 292
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
58
Симсир
Араль
23
Крузе
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
58 Симсир АральНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
26 Samson Iyede
-
28 Alagie Saine
-
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Митьюлланд
Хорсенс
26 матчей
96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.2%
26.9%
3.9%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
19.2%
3.9%
20 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
34 матча
73.5%
14.7%
11.8%
25 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
52.9%
41.2%
5.9%
18 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
58.8%
20.6%
20.6%
20 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
37
Голов в среднем за матч
2.31
2.06
Среднее время на гол
38
43
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
0.89
0.94
Среднее время на гол
101
96
Всего голов
53
52
Голов в среднем за матч
1.56
1.53
Тотал матчей
2.5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
57
58
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исаксен Густав
|14
|0.48
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|0.28
|Феррейра Эвандер
|4 (3)
|0.14
|Олссон Кристоффер
|3
|0.1
|Систо Пионе
|3
|0.1
|Гартенманн Стефан
|3
|0.1
|Каба Сори
|2
|0.07
|Симсир Араль
|1
|0.03
|Далсгор Хенрик
|1
|0.03
|Жуниньо
|1
|0.03
|Дюр Николас
|1
|0.03
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.03
|Ашур Имам
|1
|0.03
|Фредерик Хейсельберг
|1
|0.03
|Святченко Эрик
|0
|0
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Шарлес
|0
|0
|Паулиньо VI
|0
|0
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Jacobsen II
|7 (2)
|0.24
|Сигурдарсон Арон
|7 (5)
|0.24
|Thomas Santos
|4
|0.14
|Мусонда Лубамба
|3
|0.1
|Йенсен Магнус
|3
|0.1
|Опондо Мозес
|2
|0.07
|Макиенок Симон
|1
|0.03
|Геммер Йонас
|1
|0.03
|Лассен Миккель
|1
|0.03
|Гомес Джеймс
|1
|0.03
|Крузе Давид
|0
|0
|Джаст Элайджа
|0
|0
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Святченко Эрик
|6
|0
|Тюкосен Мадс
|6
|0
|Далсгор Хенрик
|3
|1
|Олссон Кристоффер
|4
|0
|Феррейра Эвандер
|4
|0
|Жуниньо
|2
|1
|Брумадо Жуниор
|2
|1
|Гартенманн Стефан
|3
|0
|Каба Сори
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Паулиньо VI
|3
|0
|Лоссль Йонас
|2
|0
|Андерссон Йоэль
|2
|0
|Шарлес
|2
|0
|Фредерик Хейсельберг
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Дрейер Андерс
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
|Серенсен Оливер
|1
|0
|Бак Виктор
|1
|0
|Сельмани Астрит
|1
|0
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киилерик Мальте
|6
|1
|Йенсен Магнус
|6
|0
|Гомес Джеймс
|4
|1
|Сигурдарсон Арон
|5
|0
|Геммер Йонас
|4
|0
|Мусонда Лубамба
|4
|0
|Крузе Давид
|4
|0
|Anders Jacobsen II
|3
|0
|Опондо Мозес
|3
|0
|Лассен Миккель
|3
|0
|Людвиг Александр
|1
|1
|Джанус Драчманн
|2
|0
|Делач Матей
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Samson Iyede
|2
|0
|Джаст Элайджа
|2
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
|Marcus Hannesbo
|1
|0
Результаты матчей
Митьюлланд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Хорсенс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
6
8
Митьюлланд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Хорсенс
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
2
14
Волевые поражения
27
19
Митьюлланд
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
Хорсенс
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
6
15
Волевые поражения
33
27
Голы по времени матча
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
2
13%
1
9%
1-15
4
25%
3
27%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
4
25%
2
18%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
2
13%
1
9%
76-90
Пропущено
20
28
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
0
0%
2
7%
1-15
5
25%
7
25%
16-30
4
20%
4
14%
31-45
5
25%
6
21%
46-60
2
10%
5
18%
61-75
4
20%
4
14%
76-90
Забито
28
21
15 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
9
32%
3
14%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
3
11%
4
19%
31-45
3
11%
5
24%
46-60
7
25%
2
10%
61-75
3
11%
5
24%
76-90
Пропущено
16
27
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
19%
6
22%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
5
31%
4
15%
31-45
2
13%
6
22%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
4
25%
2
7%
76-90
Забито
44
32
23 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 7
6 Не забивали 10
11
25%
4
13%
1-15
7
16%
5
16%
16-30
5
11%
5
16%
31-45
7
16%
7
22%
46-60
9
20%
5
16%
61-75
5
11%
6
19%
76-90
Пропущено
36
55
18 В 1-м тайме 28
18 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 24
3
8%
8
15%
1-15
6
17%
12
22%
16-30
9
25%
8
15%
31-45
7
19%
12
22%
46-60
3
8%
9
16%
61-75
8
22%
6
11%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1
Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Виборг - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Нордшелланн 0:0
Хорсенс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ольборг - Хорсенс 4:0 Хорсенс - Оденсе 2:2 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1
Силькеборг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Ольборг 0:4 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Орхус - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Брондбю - Хорсенс 5:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Заря - Хорсенс 0:0 Партизан - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Хорсенс - Хобро 1:1 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Оденсе 3:3 Вайле - Хорсенс 1:0
Результаты матчей
Митьюлланд
Хорсенс
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
3:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
0
6 раз 21%
3
6 раз 21%
2
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Митьюлланд
Хорсенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
95
411
68
213
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
96
86
213
68
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
1811
1217
821
821
425
227
128
128
128
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|29
|16
|4
|9
|52 - 29
|52
|2.
|28
|14
|8
|6
|45 - 28
|50
|3.
|28
|13
|7
|8
|32 - 22
|46
|4.
|28
|13
|7
|8
|40 - 32
|46
|5.
|28
|10
|10
|8
|37 - 38
|40
|6.
|0:1
|29
|11
|6
|12
|38 - 45
|39
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|11
|11
|7
|46 - 34
|44
|2.
|29
|10
|10
|9
|39 - 48
|40
|3.
|29
|9
|7
|13
|39 - 46
|34
|4.
|29
|7
|6
|16
|32 - 55
|27
|5.
|29
|6
|9
|14
|33 - 40
|27
|6.
|29
|5
|9
|15
|28 - 44
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|29 - 15
|32
|2.
|1:0
|14
|9
|2
|3
|26 - 11
|29
|3.
|14
|7
|5
|2
|20 - 15
|26
|4.
|14
|6
|5
|3
|19 - 12
|23
|5.
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|6.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|21 - 26
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|3
|6
|22 - 23
|21
|2.
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|3.
|14
|5
|4
|5
|21 - 27
|19
|4.
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|5.
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|6.
|14
|3
|5
|6
|14 - 16
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|2
|5
|13 - 10
|23
|2.
|1:0
|15
|7
|2
|6
|26 - 18
|23
|3.
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|4.
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|5.
|0:1
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|6.
|14
|4
|6
|4
|16 - 13
|18
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|7
|1
|29 - 15
|25
|2.
|14
|5
|5
|4
|20 - 26
|20
|3.
|14
|3
|4
|7
|17 - 23
|13
|4.
|15
|3
|4
|8
|19 - 24
|13
|5.
|15
|2
|3
|10
|14 - 23
|9
|6.
|15
|2
|2
|11
|11 - 28
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|14 (3)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|14 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|11 (4)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|10 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|10 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 9
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Люнгбю
|Ромер Марсель
|7