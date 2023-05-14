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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Lasse Graagaard
Силькеборг
0:0
Перерыв
Люнгбю
0'
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Буш Александер Магнус

Ход матча

4'
Буш Александер Магнус
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Люнгбю
2.08
3.75
5.30
Все Коэффициенты
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
29
Энгель
Лукас
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
22
Кристенсен
Лассе
10
Тенгстедт
Сёрен
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
23
Адамсен
Тонни
16
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
29
Lucas
Boel
Hey
3
Хамалайнен
Брайан
24
Tobias
Storm
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
8
Кнудсен
Петур
26
Гюткьяер
Фредерик
Силькеборг
4-3-2-1
Люнгбю
3-5-2

История личных встреч

Силькеборг
Люнгбю

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

33 матча

33.3%
30.3%
36.4%
11 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

15.2%
54.5%
30.3%
5 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

39.4%
33.3%
27.3%
13 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

СД
1:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
2:3
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
1:1
К
3:1
СД
2:1
ТМК
1:0
СД
1:1
СД
0:4
ПД
0:2
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
3:2
С
3:0
СЛ
2:3
СЛ
0:2
СЛ
0:1
СЛ
1:1
СЛ
2:2
ТМС
2:2
ПД
1:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.56
1.06

Среднее время на гол

57
85

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.06
1.44

Среднее время на гол

85
62

Всего голов

43
41

Голов в среднем за матч

1.3
1.24

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
30

Среднее время на гол

69
72

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 10 (1) 0.34
Йоргенсен Себастьян Винтер 6 0.21
Хелениус Никлас 5 0.17
Валлис Николай 4 0.14
Сонне Оливер 3 0.1
Сальквист Тобиас 2 0.07
Энгель Лукас 1 0.03
Клинг Андерс 1 0.03
Тенгстедт Сёрен 1 0.03
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0.03
Линд Александр 1 0.03
Маттссон Пелле 1 0.03
Буш Александер Магнус 1 0.03
Карстенсен Расмус 0 0
Каалунд Ларсен Мадс 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магнуссон Сайвар-Атли 6 0.21
Гюткьяер Фредерик 4 0.14
Йоргенсен Каспер 4 0.14
Финнбогасон Альфред 3 0.1
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.07
Чорлу Резан 2 0.07
Нильсен Эмиль 2 0.07
Финнссон Кольбейн 1 0.03
Ромер Марсель 1 0.03
Кнудсен Петур 1 0.03
Риис Кристиан 1 0.03
Чуквуани Точи 1 0.03
Хамалайнен Брайан 0 0
Теллуфсен Расмус 0 0
Коструп Магнус 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Lucas Boel Hey 0 0
Sanders Ngabo 0 0
William Kumado 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 5 0
Клинг Андерс 4 0
Сальквист Тобиас 2 1
Энгель Лукас 3 0
Сонне Оливер 3 0
Феликс Йоэль 2 0
Бринк Марк 2 0
Каалунд Ларсен Мадс 2 0
Клиттен Лукас 2 0
Йоргенсен Себастьян Винтер 2 0
Куск Каспер 1 0
Ларсен Николай 1 0
Валлис Николай 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Буш Александер Магнус 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромер Марсель 7 0
Чуквуани Точи 6 0
Винтер Каспер 6 0
Бьеллан Андреас 5 0
Гюткьяер Фредерик 5 0
Магнуссон Сайвар-Атли 4 0
Вестергорд Магнус 4 0
Mathias Kristensen2 4 0
Lucas Boel Hey 4 0
Грегор Паскаль 3 0
Чорлу Резан 3 0
Хамалайнен Брайан 2 0
Летсерт Тимо 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Коструп Магнус 2 0
Финнссон Кольбейн 1 0
Кнудсен Петур 1 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0
Mads Kikkenborg 1 0
Gustav Mortensen 1 0
Freyr Alexandersson 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Люнгбю
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

10
9
Силькеборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Люнгбю
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

15
10

Волевые поражения

12
14
Силькеборг
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
50% (14)
25% (7)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Люнгбю
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

19
11

Волевые поражения

22
23

Голы по времени матча

Забито

19
14
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
2
11%
1
7%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
4
21%
3
21%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
4
21%
5
36%
76-90

Пропущено

25
22
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
4
16%
2
9%
1-15
2
8%
5
23%
16-30
5
20%
2
9%
31-45
5
20%
3
14%
46-60
4
16%
4
18%
61-75
5
20%
6
27%
76-90

Забито

18
14
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
4
22%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
4
22%
3
21%
61-75
6
33%
2
14%
76-90

Пропущено

22
21
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
7
32%
7
33%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
4
18%
6
29%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
3
14%
3
14%
76-90

Забито

37
28
16 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
7 Не забивали 11
6
16%
4
14%
1-15
4
11%
3
11%
16-30
6
16%
5
18%
31-45
6
16%
4
14%
46-60
5
14%
5
18%
61-75
10
27%
7
25%
76-90

Пропущено

47
43
24 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 26
11
23%
9
21%
1-15
4
9%
6
14%
16-30
9
19%
4
9%
31-45
9
19%
9
21%
46-60
6
13%
6
14%
61-75
8
17%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1
Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Орхус Фремад 2:1 Силькеборг - Венсюссель 1:2
Люнгбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1
Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Ульсан Хёндэ - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Кальмар - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фремад Амагер 5:0 Люнгбю - Видовре 3:2 Люнгбю - Оденсе 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Копенгаген - Люнгбю 3:0

Результаты матчей

Силькеборг
Люнгбю

Точный счет

1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:2
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 18%
0:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
0
7 раз 25%
3
4 раза 14%
0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
7
7
1.5
4
10
3
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
6
6
8
1.5
4
10
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
17
11
13
15
1.5
8
20
4
24
2.5
3
25

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 28 14 8 6 45 - 28 50
2.
Копенгаген
 28 15 4 9 51 - 29 49
3.
Орхус
 28 13 7 8 32 - 22 46
4.
Виборг
 28 13 7 8 40 - 32 46
5.
Раннерс
 28 10 10 8 37 - 38 40
6.
Брондбю
 28 11 6 11 38 - 44 39

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1:1 29 10 12 7 44 - 34 42
2.
Оденсе
 29 10 10 9 39 - 48 40
3.
Силькеборг
 0:0 29 8 8 13 38 - 46 32
4.
Хорсенс
 1:1 29 7 7 15 32 - 53 28
5.
Ольборг
 29 6 9 14 33 - 40 27
6.
Люнгбю
 0:0 29 5 10 14 28 - 43 25

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 14 10 2 2 29 - 15 32
2.
Копенгаген
 14 9 2 3 26 - 11 29
3.
Виборг
 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Орхус
 14 6 5 3 19 - 12 23
5.
Раннерс
 14 6 3 5 15 - 17 21
6.
Брондбю
 14 6 3 5 21 - 25 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 15 5 5 5 19 - 22 20
2.
Хорсенс
 1:1 14 5 4 5 21 - 27 19
3.
Силькеборг
 0:0 15 5 4 6 21 - 23 19
4.
Митьюлланд
 1:1 15 4 5 6 15 - 19 17
5.
Люнгбю
 0:0 14 3 6 5 14 - 21 15
6.
Ольборг
 14 3 5 6 14 - 16 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орхус
 14 7 2 5 13 - 10 23
2.
Копенгаген
 14 6 2 6 25 - 18 20
3.
Виборг
 14 6 2 6 20 - 17 20
4.
Раннерс
 14 4 7 3 22 - 21 19
5.
Брондбю
 14 5 3 6 17 - 19 18
6.
Нордшелланн
 14 4 6 4 16 - 13 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1:1 14 6 7 1 29 - 15 25
2.
Оденсе
 14 5 5 4 20 - 26 20
3.
Силькеборг
 0:0 14 3 4 7 17 - 23 13
4.
Ольборг
 15 3 4 8 19 - 24 13
5.
Люнгбю
 0:0 15 2 4 9 14 - 22 10
6.
Хорсенс
 1:1 15 2 3 10 11 - 26 9

Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 14 (1)
Митьюлланд Исаксен Густав 13 (3)
Копенгаген Классон Виктор 10 (4)
Нордшелланн Ernest Nuamah 10 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 10 (1)
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Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 9
Ольборг Соуза Аллан II 8
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Люнгбю Ромер Марсель 7
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Силькеборг
    Ничья
    Люнгбю
    2.08
    3.75
    5.30
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