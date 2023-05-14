Тур: 29. Стадион: ДжиЮСК Парк. Главный судья: Lasse Graagaard
0:0
Перерыв
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 0
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
29
Энгель
Лукас
14
Бринк
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Энгель ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Андэрс ДахлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tobias StormПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бизоза ПарфеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Силькеборг
Люнгбю
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
33 матча
33.3%
30.3%
36.4%
11 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
15.2%
54.5%
30.3%
5 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
39.4%
33.3%
27.3%
13 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.56
1.06
Среднее время на гол
57
85
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
1.06
1.44
Среднее время на гол
85
62
Всего голов
43
41
Голов в среднем за матч
1.3
1.24
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
Среднее время на гол
69
72
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|10 (1)
|0.34
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|6
|0.21
|Хелениус Никлас
|5
|0.17
|Валлис Николай
|4
|0.14
|Сонне Оливер
|3
|0.1
|Сальквист Тобиас
|2
|0.07
|Энгель Лукас
|1
|0.03
|Клинг Андерс
|1
|0.03
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0.03
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0.03
|Линд Александр
|1
|0.03
|Маттссон Пелле
|1
|0.03
|Буш Александер Магнус
|1
|0.03
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магнуссон Сайвар-Атли
|6
|0.21
|Гюткьяер Фредерик
|4
|0.14
|Йоргенсен Каспер
|4
|0.14
|Финнбогасон Альфред
|3
|0.1
|Mathias Kristensen2
|2 (2)
|0.07
|Чорлу Резан
|2
|0.07
|Нильсен Эмиль
|2
|0.07
|Финнссон Кольбейн
|1
|0.03
|Ромер Марсель
|1
|0.03
|Кнудсен Петур
|1
|0.03
|Риис Кристиан
|1
|0.03
|Чуквуани Точи
|1
|0.03
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Теллуфсен Расмус
|0
|0
|Коструп Магнус
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Lucas Boel Hey
|0
|0
|Sanders Ngabo
|0
|0
|William Kumado
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|0
|Клинг Андерс
|4
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|1
|Энгель Лукас
|3
|0
|Сонне Оливер
|3
|0
|Феликс Йоэль
|2
|0
|Бринк Марк
|2
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|2
|0
|Клиттен Лукас
|2
|0
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Ларсен Николай
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Адамсен Тонни
|1
|0
|Буш Александер Магнус
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромер Марсель
|7
|0
|Чуквуани Точи
|6
|0
|Винтер Каспер
|6
|0
|Бьеллан Андреас
|5
|0
|Гюткьяер Фредерик
|5
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|4
|0
|Вестергорд Магнус
|4
|0
|Mathias Kristensen2
|4
|0
|Lucas Boel Hey
|4
|0
|Грегор Паскаль
|3
|0
|Чорлу Резан
|3
|0
|Хамалайнен Брайан
|2
|0
|Летсерт Тимо
|2
|0
|Нильсен Эмиль
|2
|0
|Коструп Магнус
|2
|0
|Финнссон Кольбейн
|1
|0
|Кнудсен Петур
|1
|0
|Риис Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Йоргенсен Каспер
|1
|0
|Mads Kikkenborg
|1
|0
|Gustav Mortensen
|1
|0
|Freyr Alexandersson
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Люнгбю
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
10
9
Силькеборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Люнгбю
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
15
10
Волевые поражения
12
14
Силькеборг
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
50% (14)
25% (7)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Люнгбю
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
19
11
Волевые поражения
22
23
Голы по времени матча
Забито
19
14
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
2
11%
1
7%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
4
21%
3
21%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
4
21%
5
36%
76-90
Пропущено
25
22
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
4
16%
2
9%
1-15
2
8%
5
23%
16-30
5
20%
2
9%
31-45
5
20%
3
14%
46-60
4
16%
4
18%
61-75
5
20%
6
27%
76-90
Забито
18
14
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
4
22%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
4
22%
3
21%
61-75
6
33%
2
14%
76-90
Пропущено
22
21
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
7
32%
7
33%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
4
18%
6
29%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
3
14%
3
14%
76-90
Забито
37
28
16 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
7 Не забивали 11
6
16%
4
14%
1-15
4
11%
3
11%
16-30
6
16%
5
18%
31-45
6
16%
4
14%
46-60
5
14%
5
18%
61-75
10
27%
7
25%
76-90
Пропущено
47
43
24 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 26
11
23%
9
21%
1-15
4
9%
6
14%
16-30
9
19%
4
9%
31-45
9
19%
9
21%
46-60
6
13%
6
14%
61-75
8
17%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1
Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Орхус Фремад 2:1 Силькеборг - Венсюссель 1:2
Люнгбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1
Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Ульсан Хёндэ - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Кальмар - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фремад Амагер 5:0 Люнгбю - Видовре 3:2 Люнгбю - Оденсе 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Копенгаген - Люнгбю 3:0
Результаты матчей
Силькеборг
Люнгбю
Точный счет
1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:2
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 18%
0:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
0
7 раз 25%
3
4 раза 14%
0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
77
410
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
86
68
410
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
1711
1315
820
424
325
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|14
|8
|6
|45 - 28
|50
|2.
|28
|15
|4
|9
|51 - 29
|49
|3.
|28
|13
|7
|8
|32 - 22
|46
|4.
|28
|13
|7
|8
|40 - 32
|46
|5.
|28
|10
|10
|8
|37 - 38
|40
|6.
|28
|11
|6
|11
|38 - 44
|39
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|29
|10
|12
|7
|44 - 34
|42
|2.
|29
|10
|10
|9
|39 - 48
|40
|3.
|0:0
|29
|8
|8
|13
|38 - 46
|32
|4.
|1:1
|29
|7
|7
|15
|32 - 53
|28
|5.
|29
|6
|9
|14
|33 - 40
|27
|6.
|0:0
|29
|5
|10
|14
|28 - 43
|25
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|29 - 15
|32
|2.
|14
|9
|2
|3
|26 - 11
|29
|3.
|14
|7
|5
|2
|20 - 15
|26
|4.
|14
|6
|5
|3
|19 - 12
|23
|5.
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|6.
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|2.
|1:1
|14
|5
|4
|5
|21 - 27
|19
|3.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|21 - 23
|19
|4.
|1:1
|15
|4
|5
|6
|15 - 19
|17
|5.
|0:0
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|6.
|14
|3
|5
|6
|14 - 16
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|2
|5
|13 - 10
|23
|2.
|14
|6
|2
|6
|25 - 18
|20
|3.
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|4.
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|5.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|6.
|14
|4
|6
|4
|16 - 13
|18
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|6
|7
|1
|29 - 15
|25
|2.
|14
|5
|5
|4
|20 - 26
|20
|3.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|17 - 23
|13
|4.
|15
|3
|4
|8
|19 - 24
|13
|5.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|14 - 22
|10
|6.
|1:1
|15
|2
|3
|10
|11 - 26
|9
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|14 (1)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|13 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|10 (4)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|10 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|10 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 9
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Люнгбю
|Ромер Марсель
|7