Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Пелле Мэттсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Силькеборг

45' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

41' Кристенсен Лассе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Бринк Марк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Люнгбю

37' Тордарсон Стефан-Тейтюр не смог попасть в створ ударом издали

37' Сальквист Тобиас нанес удар головой, но Мэдс Киккенборг спокойно отбил мяч.

37' Бринк Марк из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

34' Удар от ворот произведет Люнгбю

33' Адамсен Тонни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Люнгбю

30' Тордарсон Стефан-Тейтюр не смог попасть в створ ударом издали

30' Хорошую попытку сделал Тордарсон Стефан-Тейтюр . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Адамсен Тонни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Хорошую попытку сделал Серен Тенгстедт. Удар в створ, но вратарь начеку

28' Кристенсен Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Силькеборг

23' Хамалайнен Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Серен Тенгстедт пробует нанести удар издали, но Мэдс Киккенборг держит все под контролем

19' Хорошую попытку сделал Сальквист Тобиас . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Серен Тенгстедт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Сальквист Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Пелле Мэттсон из команды Силькеборг в офсайде

6' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Силькеборг отменен из-за положения "вне игры".

5' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

4' Серен Тенгстедт сделал результативную передачу.

4' Серен Тенгстедт из команды Силькеборг подал угловой справа.

3' Серен Тенгстедт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Силькеборг начинает с центра поля