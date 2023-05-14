  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Плей-офф
  4. Дания
  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Lasse Graagaard
Силькеборг
1:0
Конец матча
Люнгбю
0'
4' Undefined phrase: football_event_
Буш Александер Магнус
1:0
61' Гол
Сонне Оливер
78' Желтая карточка
Магнуссон Сайвар-Атли
87' Желтая карточка
Финнбогасон Альфред
90'+5

Ход матча

4'
Буш Александер Магнус
 
46'
 
Бьеллан Андреас
Хамалайнен Брайан
46'
 
Винтер Каспер
Кнудсен Петур
61'
Сонне Оливер
(Маттссон Пелле)
1:0
62'
 
William Kumado
Tobias Storm
68'
Куск Каспер
Тенгстедт Сёрен
 
68'
 
Финнбогасон Альфред
Финнссон Кольбейн
75'
Оггесен Андреас
Кристенсен Лассе
 
78'
 
Магнуссон Сайвар-Атли
82'
 
Чорлу Резан
Ромер Марсель
84'
Линд Александр
Адамсен Тонни
 
84'
Эстрём Робин
Тордарсон Стефан-Тейтюр
 
87'
 
Финнбогасон Альфред

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 400 Количество передач 384
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
29
Энгель
Лукас
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
22
Кристенсен
Лассе
10
Тенгстедт
Сёрен
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
23
Адамсен
Тонни
16
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
29
Lucas
Boel
Hey
3
Хамалайнен
Брайан
24
Tobias
Storm
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
8
Кнудсен
Петур
26
Гюткьяер
Фредерик
Силькеборг
4-3-2-1
Люнгбю
3-5-2

История личных встреч

Силькеборг
Люнгбю

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

33 матча

33.3%
30.3%
36.4%
11 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

15.2%
54.5%
30.3%
5 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

39.4%
33.3%
27.3%
13 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

СД
1:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
2:3
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
1:1
К
3:1
СД
2:1
ТМК
1:0
СД
1:1
СД
0:4
ПД
0:2
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
3:2
С
3:0
СЛ
2:3
СЛ
0:2
СЛ
0:1
СЛ
1:1
СЛ
2:2
ТМС
2:2
ПД
1:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.56
1.06

Среднее время на гол

57
85

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.06
1.44

Среднее время на гол

85
62

Всего голов

43
41

Голов в среднем за матч

1.3
1.24

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
30

Среднее время на гол

69
72

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 10 (1) 0.34
Йоргенсен Себастьян Винтер 6 0.21
Хелениус Никлас 5 0.17
Валлис Николай 4 0.14
Сонне Оливер 4 0.14
Сальквист Тобиас 2 0.07
Энгель Лукас 1 0.03
Клинг Андерс 1 0.03
Тенгстедт Сёрен 1 0.03
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0.03
Маттссон Пелле 1 0.03
Линд Александр 1 0.03
Буш Александер Магнус 1 0.03
Карстенсен Расмус 0 0
Каалунд Ларсен Мадс 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магнуссон Сайвар-Атли 6 0.21
Гюткьяер Фредерик 4 0.14
Йоргенсен Каспер 4 0.14
Финнбогасон Альфред 3 0.1
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.07
Чорлу Резан 2 0.07
Нильсен Эмиль 2 0.07
Финнссон Кольбейн 1 0.03
Ромер Марсель 1 0.03
Кнудсен Петур 1 0.03
Риис Кристиан 1 0.03
Чуквуани Точи 1 0.03
Хамалайнен Брайан 0 0
Теллуфсен Расмус 0 0
Коструп Магнус 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Lucas Boel Hey 0 0
Sanders Ngabo 0 0
William Kumado 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 5 0
Клинг Андерс 4 0
Сальквист Тобиас 2 1
Энгель Лукас 3 0
Сонне Оливер 3 0
Феликс Йоэль 2 0
Бринк Марк 2 0
Каалунд Ларсен Мадс 2 0
Клиттен Лукас 2 0
Йоргенсен Себастьян Винтер 2 0
Куск Каспер 1 0
Ларсен Николай 1 0
Валлис Николай 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Буш Александер Магнус 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромер Марсель 7 0
Чуквуани Точи 6 0
Винтер Каспер 6 0
Бьеллан Андреас 5 0
Гюткьяер Фредерик 5 0
Магнуссон Сайвар-Атли 5 0
Вестергорд Магнус 4 0
Mathias Kristensen2 4 0
Lucas Boel Hey 4 0
Грегор Паскаль 3 0
Чорлу Резан 3 0
Хамалайнен Брайан 2 0
Летсерт Тимо 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Коструп Магнус 2 0
Финнбогасон Альфред 1 0
Финнссон Кольбейн 1 0
Кнудсен Петур 1 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0
Mads Kikkenborg 1 0
Gustav Mortensen 1 0
Freyr Alexandersson 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Люнгбю
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

10
9
Силькеборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Люнгбю
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

15
10

Волевые поражения

12
14
Силькеборг
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (14)
28% (8)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Люнгбю
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

19
11

Волевые поражения

22
23

Голы по времени матча

Забито

20
14
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 21
2
10%
1
7%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
4
20%
2
14%
31-45
4
20%
3
21%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
4
20%
5
36%
76-90

Пропущено

25
23
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
4
16%
2
9%
1-15
2
8%
5
22%
16-30
5
20%
2
9%
31-45
5
20%
3
13%
46-60
4
16%
5
22%
61-75
5
20%
6
26%
76-90

Забито

18
14
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
4
22%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
4
22%
3
21%
61-75
6
33%
2
14%
76-90

Пропущено

22
21
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
7
32%
7
33%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
4
18%
6
29%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
3
14%
3
14%
76-90

Забито

38
28
16 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 12
6
16%
4
14%
1-15
4
11%
3
11%
16-30
6
16%
5
18%
31-45
6
16%
4
14%
46-60
6
16%
5
18%
61-75
10
26%
7
25%
76-90

Пропущено

47
44
24 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 27
11
23%
9
20%
1-15
4
9%
6
14%
16-30
9
19%
4
9%
31-45
9
19%
9
20%
46-60
6
13%
7
16%
61-75
8
17%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1
Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Орхус Фремад 2:1 Силькеборг - Венсюссель 1:2
Люнгбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1
Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Ульсан Хёндэ - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Кальмар - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фремад Амагер 5:0 Люнгбю - Видовре 3:2 Люнгбю - Оденсе 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Копенгаген - Люнгбю 3:0

Результаты матчей

Силькеборг
Люнгбю

Точный счет

1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
6 раз 40%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 24%
1:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
0
7 раз 24%
3
4 раза 14%
0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
5
7
8
1.5
4
10
3
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
7
6
8
1.5
4
11
1
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
17
12
13
16
1.5
8
21
4
25
2.5
3
26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:0 29 16 4 9 52 - 29 52
2.
Нордшелланн
 28 14 8 6 45 - 28 50
3.
Орхус
 28 13 7 8 32 - 22 46
4.
Виборг
 28 13 7 8 40 - 32 46
5.
Раннерс
 28 10 10 8 37 - 38 40
6.
Брондбю
 0:1 29 11 6 12 38 - 45 39

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 29 11 11 7 46 - 34 44
2.
Оденсе
 29 10 10 9 39 - 48 40
3.
Силькеборг
 29 9 7 13 39 - 46 34
4.
Хорсенс
 29 7 6 16 32 - 55 27
5.
Ольборг
 29 6 9 14 33 - 40 27
6.
Люнгбю
 29 5 9 15 28 - 44 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 14 10 2 2 29 - 15 32
2.
Копенгаген
 1:0 14 9 2 3 26 - 11 29
3.
Виборг
 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Орхус
 14 6 5 3 19 - 12 23
5.
Раннерс
 14 6 3 5 15 - 17 21
6.
Брондбю
 0:1 15 6 3 6 21 - 26 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 15 6 3 6 22 - 23 21
2.
Оденсе
 15 5 5 5 19 - 22 20
3.
Хорсенс
 14 5 4 5 21 - 27 19
4.
Митьюлланд
 15 5 4 6 17 - 19 19
5.
Люнгбю
 14 3 6 5 14 - 21 15
6.
Ольборг
 14 3 5 6 14 - 16 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орхус
 14 7 2 5 13 - 10 23
2.
Копенгаген
 1:0 15 7 2 6 26 - 18 23
3.
Виборг
 14 6 2 6 20 - 17 20
4.
Раннерс
 14 4 7 3 22 - 21 19
5.
Брондбю
 0:1 14 5 3 6 17 - 19 18
6.
Нордшелланн
 14 4 6 4 16 - 13 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 14 6 7 1 29 - 15 25
2.
Оденсе
 14 5 5 4 20 - 26 20
3.
Силькеборг
 14 3 4 7 17 - 23 13
4.
Ольборг
 15 3 4 8 19 - 24 13
5.
Люнгбю
 15 2 3 10 14 - 23 9
6.
Хорсенс
 15 2 2 11 11 - 28 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 14 (3)
Орхус Мортенсен Патрик 14 (1)
Копенгаген Классон Виктор 11 (4)
Нордшелланн Ernest Nuamah 10 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 9
Ольборг Соуза Аллан II 8
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Люнгбю Ромер Марсель 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Силькеборг: 50%, Люнгбю: 50%.
  • 94'
    Люнгбю контролирует мяч.
  • 93'
    Ларсен Николай из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Люнгбю пытается что-то создать.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Люнгбю
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Силькеборг 1:0 Люнгбю онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     