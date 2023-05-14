Тур: 33. Стадион: Стад де Суиз.
Ход матча
21'
1:0
29'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
27
Lewin
Blum
15
Элиа
Мешак
32
Ридер
Фабиан
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
23
Ронер
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
-
32 Ридер ФабианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
-
17 Рюэгг КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Иттен СедрикНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Шимич РокоНападающий
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
История личных встреч
Янг Бойз
Цюрих
38 матчей
92.1%
7.9%
5.3290705182008E-15%
35 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60.5%
36.8%
2.7%
23 победы 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
89.5%
7.9%
2.6%
34 победы 3 ничьи 0 побед
25 матчей
36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
52%
48%
0 побед 13 ничьих 13 побед
63 матча
55.6%
19%
25.4%
35 побед 12 ничьих 16 побед
Первый тайм
36.5%
38.1%
25.4%
23 победы 24 ничьи 16 побед
Второй тайм
54%
25.4%
20.6%
34 победы 16 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
78
52
Голов в среднем за матч
2.44
1.68
Среднее время на гол
36
53
Всего голов
42
35
Голов в среднем за матч
1.35
1.09
Среднее время на гол
66
82
Всего голов
120
87
Голов в среднем за матч
1.9
1.38
Тотал матчей
2.5
61
Больше 97%
Меньше 3%
2
53
Больше 84%
Меньше 16%
10
47
Больше 75%
Меньше 25%
16
28
Больше 44%
Меньше 56%
35
12
Больше 19%
Меньше 81%
51
5
Больше 8%
Меньше 92%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
62
Среднее время на гол
47
65
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иттен Седрик
|19 (5)
|0.58
|Нсаме Жан-Пьер
|18 (1)
|0.55
|Фасснахт Кристиан
|8
|0.24
|Ридер Фабиан
|7 (1)
|0.21
|Элиа Мешак
|7
|0.21
|Имери Кастриот
|4
|0.12
|Канга Вилфрид
|3
|0.09
|Лаупер Сандро
|2
|0.06
|Зесигер Седрик
|2
|0.06
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|Угриниц Филип
|1
|0.03
|Монтейро Джоэл
|1
|0.03
|Нгамалё Николя
|1
|0.03
|Сьерро Венсан
|1
|0.03
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Бенито Лорис
|0
|0
|Lewin Blum
|0
|0
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тосин Айегун
|11 (1)
|0.33
|Окита Жонатан
|7 (2)
|0.21
|Джемаили Блерим
|4 (4)
|0.12
|Шимич Роко
|3 (1)
|0.09
|Мэтью Ифиний
|2
|0.06
|Маркезано Антонио
|1
|0.03
|Ронер Фабиан
|1
|0.03
|Конде Шейк
|1
|0.03
|Хорншу Марк
|1
|0.03
|Катич Никола
|1
|0.03
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.03
|Calixte Ligue
|1
|0.03
|Боранияшевич Никола
|0
|0
|Сельнес Оле
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
|Зайлер Штефан
|0
|0
|Вьюнник Богдан
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|9
|1
|Ридер Фабиан
|9
|0
|Ниассе Шейх
|7
|0
|Lewin Blum
|7
|0
|Гарсия Улиссес
|4
|1
|Иттен Седрик
|3
|1
|Фасснахт Кристиан
|4
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|0
|Лустенбергер Фабиан
|3
|0
|Элиа Мешак
|1
|1
|Угриниц Филип
|2
|0
|Али Мохамед
|2
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Лаупер Сандро
|1
|0
|Масейрас Кентен
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Рюэгг Кевин
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
|Miguel Chaiwa
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алити Фидан
|9
|0
|Крюезиу Мирлинд
|7
|1
|Боранияшевич Никола
|8
|0
|Конде Шейк
|8
|0
|Сантини Иван
|4
|1
|Сельнес Оле
|5
|0
|Катич Никола
|5
|0
|Камбери Линдрит
|5
|0
|Шимич Роко
|5
|0
|Ронер Фабиан
|3
|1
|Омерагич Бечир
|3
|1
|Джемаили Блерим
|4
|0
|Окита Жонатан
|2
|1
|Мэтью Ифиний
|3
|0
|Герреро Адрия
|3
|0
|Красничи Бледиан
|1
|1
|Бреше Янник
|2
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Тосин Айегун
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Хорншу Марк
|1
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Зайлер Штефан
|1
|0
|Селмин Ходжа
|1
|0
|Calixte Ligue
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
81% (13)
13% (2)
6% (1)
Цюрих
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
3
9
Янг Бойз
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Цюрих
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
13
Волевые поражения
23
15
Янг Бойз
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (18)
19% (6)
25% (8)
Цюрих
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (4)
59% (19)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
14
14
Волевые поражения
26
24
Голы по времени матча
Забито
50
15
24 В 1-м тайме 5
26 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 5
16 Не забивали 22
8
16%
2
13%
1-15
7
14%
2
13%
16-30
9
18%
1
7%
31-45
5
10%
3
20%
46-60
9
18%
2
13%
61-75
12
24%
5
33%
76-90
Пропущено
10
28
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
1
10%
3
11%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
3
30%
6
21%
31-45
3
30%
4
14%
46-60
1
10%
5
18%
61-75
2
20%
6
21%
76-90
Забито
27
19
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
3
16%
16-30
2
7%
5
26%
31-45
5
19%
2
11%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
8
30%
30%
7
37%
76-90
Пропущено
16
22
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
6%
1
5%
1-15
3
19%
5
23%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
1
6%
6
27%
46-60
5
31%
3
14%
61-75
3
19%
4
18%
76-90
Забито
77
34
34 В 1-м тайме 13
43 Во 2-м тайме 21
21 Забивали первыми 10
3 Не забивали 10
12
16%
2
6%
1-15
11
14%
5
15%
16-30
11
14%
6
18%
31-45
10
13%
5
15%
46-60
13
17%
4
12%
61-75
20
26%
12
35%
76-90
Пропущено
26
50
11 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 28
8 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 23
2
8%
4
8%
1-15
3
12%
9
18%
16-30
6
23%
9
18%
31-45
4
15%
10
20%
46-60
6
23%
8
16%
61-75
5
19%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Янг Бойз - Серветт 6:1
Базель - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Базель - Янг Бойз 2:4 Серветт - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Янг Бойз - Сьон 4:0 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Янг Бойз - Флора Таллин 4:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Вадуц 0:0
Цюрих
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 2:2 Серветт - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0
Люцерн - Цюрих 4:1 Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1 Лугано - Цюрих 2:0 Цюрих - Серветт 1:1 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 2:2 Цюрих - Виль 1:1 Цюрих - Виль 3:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Шальке 04 - Цюрих 2:2
Результаты матчей
Янг Бойз
Цюрих
Точный счет
3:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
5:1
3 раза 19%
4:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
5
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
3:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
5:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
5
4 раза 13%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%
1
12 раз 38%
0
10 раз 31%
2
9 раз 28%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
511
115
115
610
115
412
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
106
79
511
313
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
293
Больше Меньше
2210
2012
1022
1418
131
824
131
527
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|33
|19
|11
|3
|78 - 27
|68
|2.
|33
|12
|15
|6
|48 - 43
|51
|3.
|32
|12
|11
|9
|51 - 43
|47
|4.
|33
|12
|10
|11
|51 - 49
|46
|5.
|33
|12
|7
|14
|52 - 57
|43
|6.
|32
|10
|12
|10
|43 - 39
|42
|7.
|1:1
|33
|8
|14
|11
|35 - 51
|38
|8.
|32
|9
|10
|13
|53 - 48
|37
|9.
|32
|8
|8
|16
|30 - 59
|32
|10.
|33
|7
|10
|16
|40 - 65
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|17
|13
|4
|0
|52 - 10
|43
|2.
|17
|8
|8
|1
|28 - 13
|32
|3.
|17
|9
|2
|6
|33 - 27
|29
|4.
|16
|7
|5
|4
|28 - 20
|26
|5.
|16
|6
|6
|4
|27 - 20
|24
|6.
|16
|5
|7
|4
|23 - 19
|22
|7.
|16
|5
|6
|5
|25 - 22
|21
|8.
|1:1
|16
|4
|8
|4
|19 - 22
|20
|9.
|16
|5
|4
|7
|15 - 29
|19
|10.
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|16
|6
|7
|3
|26 - 17
|25
|2.
|17
|7
|4
|6
|26 - 27
|25
|3.
|16
|5
|6
|5
|23 - 23
|21
|4.
|17
|5
|6
|6
|24 - 32
|21
|5.
|16
|5
|5
|6
|20 - 20
|20
|6.
|16
|4
|7
|5
|20 - 30
|19
|7.
|1:1
|17
|4
|6
|7
|16 - 29
|18
|8.
|16
|3
|5
|8
|19 - 30
|14
|9.
|16
|3
|4
|9
|15 - 30
|13
|10.
|16
|3
|4
|9
|26 - 28
|13
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|19 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|18 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|15 (3)
|Люцерн
|Майер Макс
|11 (5)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Люцерн
|Белоко Стефан
|13
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 10
|Базель
|Бургер Ваутер
|2 8
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9