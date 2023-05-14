  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Янг Бойз
1:1
Первый тайм: 36'
Цюрих
0'
1:0
21' Гол
Lewin Blum
28' Желтая карточка
Лустенбергер Фабиан
1:1
29' Пенальти
Красничи Бледиан

Ход матча

21'
Lewin Blum
(Гарсия Улиссес)
1:0
28'
Лустенбергер Фабиан
 
29'
1:1
Красничи Бледиан

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Цюрих
1.75
4.74
6.45
Все Коэффициенты
33
Marvin
Keller
27
Lewin
Blum
4
Аменда
Орель
28
Лустенбергер
Фабиан
21
Гарсия
Улиссес
22
Ррудхани
Донат
30
Лаупер
Сандро
7
Угриниц
Филип
15
Элиа
Мешак
32
Ридер
Фабиан
18
Нсаме
Жан-Пьер
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
6
Алити
Фидан
17
Конде
Шейк
4
Омерагич
Бечир
12
Мэтью
Ифиний
7
Красничи
Бледиан
3
Герреро
Адрия
23
Ронер
Фабиан
10
Маркезано
Антонио
Янг Бойз
4-3-3
Цюрих
3-1-4-2

История личных встреч

Янг Бойз
Цюрих

38 матчей

92.1%
7.9%
5.3290705182008E-15%
35 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.5%
36.8%
2.7%
23 победы 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

89.5%
7.9%
2.6%
34 победы 3 ничьи 0 побед

25 матчей

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

52%
48%
0 побед 13 ничьих 13 побед

63 матча

55.6%
19%
25.4%
35 побед 12 ничьих 16 побед

Первый тайм

36.5%
38.1%
25.4%
23 победы 24 ничьи 16 побед

Второй тайм

54%
25.4%
20.6%
34 победы 16 ничьих 13 побед

История матчей

С
2:2
С
0:0
С
4:0
С
2:1
С
1:2
С
1:0
С
4:0
С
1:2
С
4:0
С
1:4
С
2:1
С
0:5
С
3:2
К
4:0
С
0:4
С
4:0
С
0:1
С
2:0
С
3:3
С
4:0
К
2:1
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
К
1:3
С
1:1
С
0:1
С
3:0
С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
1:3
С
0:1
С
1:3
С
2:4
С
4:0
С
1:1
С
4:1
С
1:0
С
2:2
С
1:2
С
2:3
С
2:1
К
3:4
С
4:2
С
2:2
С
1:0
ТМС
3:2
С
0:2
С
2:1
С
3:0
С
2:3
С
3:0
С
4:2
С
2:2
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
1:1

Голы

Всего голов

78
52

Голов в среднем за матч

2.44
1.68

Среднее время на гол

36
53

Всего голов

42
35

Голов в среднем за матч

1.35
1.09

Среднее время на гол

66
82

Всего голов

120
87

Голов в среднем за матч

1.9
1.38

Тотал матчей

2.5
61
Больше 97%
Меньше 3%
2
53
Больше 84%
Меньше 16%
10
47
Больше 75%
Меньше 25%
16
28
Больше 44%
Меньше 56%
35
12
Больше 19%
Меньше 81%
51
5
Больше 8%
Меньше 92%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
62

Среднее время на гол

47
65

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иттен Седрик 19 (5) 0.58
Нсаме Жан-Пьер 18 (1) 0.55
Фасснахт Кристиан 8 0.24
Ридер Фабиан 7 (1) 0.21
Элиа Мешак 7 0.21
Имери Кастриот 4 0.12
Канга Вилфрид 3 0.09
Лаупер Сандро 2 0.06
Зесигер Седрик 2 0.06
Гарсия Улиссес 1 0.03
Угриниц Филип 1 0.03
Монтейро Джоэл 1 0.03
Нгамалё Николя 1 0.03
Сьерро Венсан 1 0.03
Ррудхани Донат 0 0
Бенито Лорис 0 0
Lewin Blum 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосин Айегун 11 (1) 0.33
Окита Жонатан 7 (2) 0.21
Джемаили Блерим 4 (4) 0.12
Шимич Роко 3 (1) 0.09
Мэтью Ифиний 2 0.06
Маркезано Антонио 1 0.03
Ронер Фабиан 1 0.03
Конде Шейк 1 0.03
Хорншу Марк 1 0.03
Катич Никола 1 0.03
Крюезиу Мирлинд 1 0.03
Calixte Ligue 1 0.03
Боранияшевич Никола 0 0
Сельнес Оле 0 0
Алити Фидан 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Зайлер Штефан 0 0
Вьюнник Богдан 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 9 1
Ридер Фабиан 9 0
Ниассе Шейх 7 0
Lewin Blum 7 0
Гарсия Улиссес 4 1
Иттен Седрик 3 1
Фасснахт Кристиан 4 0
Нсаме Жан-Пьер 4 0
Лустенбергер Фабиан 3 0
Элиа Мешак 1 1
Угриниц Филип 2 0
Али Мохамед 2 0
Сьерро Венсан 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Лаупер Сандро 1 0
Масейрас Кентен 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Аменда Орель 1 0
Miguel Chaiwa 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алити Фидан 9 0
Крюезиу Мирлинд 7 1
Боранияшевич Никола 8 0
Конде Шейк 8 0
Сантини Иван 4 1
Сельнес Оле 5 0
Катич Никола 5 0
Камбери Линдрит 5 0
Шимич Роко 5 0
Ронер Фабиан 3 1
Омерагич Бечир 3 1
Джемаили Блерим 4 0
Окита Жонатан 2 1
Мэтью Ифиний 3 0
Герреро Адрия 3 0
Красничи Бледиан 1 1
Бреше Янник 2 0
Афдияй Донис 2 0
Тосин Айегун 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Хорншу Марк 1 0
Гогия Акакий 1 0
Маркезано Антонио 1 0
Метс Кароль 1 0
Костадинович Живко 1 0
Зайлер Штефан 1 0
Селмин Ходжа 1 0
Calixte Ligue 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
81% (13)
13% (2)
6% (1)
Цюрих
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

3
9
Янг Бойз
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Цюрих
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
13

Волевые поражения

23
15
Янг Бойз
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (18)
19% (6)
25% (8)
Цюрих
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (4)
59% (19)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

14
14

Волевые поражения

26
24

Голы по времени матча

Забито

50
15
24 В 1-м тайме 5
26 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 5
16 Не забивали 22
8
16%
2
13%
1-15
7
14%
2
13%
16-30
9
18%
1
7%
31-45
5
10%
3
20%
46-60
9
18%
2
13%
61-75
12
24%
5
33%
76-90

Пропущено

10
28
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
1
10%
3
11%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
3
30%
6
21%
31-45
3
30%
4
14%
46-60
1
10%
5
18%
61-75
2
20%
6
21%
76-90

Забито

27
19
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
3
16%
16-30
2
7%
5
26%
31-45
5
19%
2
11%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
8
30%
30%
7
37%
76-90

Пропущено

16
22
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
6%
1
5%
1-15
3
19%
5
23%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
1
6%
6
27%
46-60
5
31%
3
14%
61-75
3
19%
4
18%
76-90

Забито

77
34
34 В 1-м тайме 13
43 Во 2-м тайме 21
21 Забивали первыми 10
3 Не забивали 10
12
16%
2
6%
1-15
11
14%
5
15%
16-30
11
14%
6
18%
31-45
10
13%
5
15%
46-60
13
17%
4
12%
61-75
20
26%
12
35%
76-90

Пропущено

26
50
11 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 28
8 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 23
2
8%
4
8%
1-15
3
12%
9
18%
16-30
6
23%
9
18%
31-45
4
15%
10
20%
46-60
6
23%
8
16%
61-75
5
19%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Янг Бойз - Серветт 6:1
Базель - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Базель - Янг Бойз 2:4 Серветт - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Янг Бойз - Сьон 4:0 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Янг Бойз - Флора Таллин 4:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Вадуц 0:0
Цюрих
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 2:2 Серветт - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0
Люцерн - Цюрих 4:1 Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1 Лугано - Цюрих 2:0 Цюрих - Серветт 1:1 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 2:2 Цюрих - Виль 1:1 Цюрих - Виль 3:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Шальке 04 - Цюрих 2:2

Результаты матчей

Янг Бойз
Цюрих

Точный счет

3:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
5:1
3 раза 19%
4:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
5
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
3:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
5:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
5
4 раза 13%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%
1
12 раз 38%
0
10 раз 31%
2
9 раз 28%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
1.5
Больше Меньше
5
11
11
5
2.5
1
15
6
10
3.5
1
15
4
12
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
6
7
9
1.5
5
11
3
13
2.5
2
14
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
3
0.5
Больше Меньше
22
10
20
12
1.5
10
22
14
18
2.5
1
31
8
24
3.5
1
31
5
27
4.5
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 1:1 33 19 11 3 78 - 27 68
2.
Серветт
 33 12 15 6 48 - 43 51
3.
Лугано
 32 12 11 9 51 - 43 47
4.
Люцерн
 33 12 10 11 51 - 49 46
5.
Грасcхоппер
 33 12 7 14 52 - 57 43
6.
Базель
 32 10 12 10 43 - 39 42
7.
Цюрих
 1:1 33 8 14 11 35 - 51 38
8.
Санкт-Галлен
 32 9 10 13 53 - 48 37
9.
Винтертур
 32 8 8 16 30 - 59 32
10.
Сьон
 33 7 10 16 40 - 65 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 1:1 17 13 4 0 52 - 10 43
2.
Серветт
 17 8 8 1 28 - 13 32
3.
Грасcхоппер
 17 9 2 6 33 - 27 29
4.
Лугано
 16 7 5 4 28 - 20 26
5.
Санкт-Галлен
 16 6 6 4 27 - 20 24
6.
Базель
 16 5 7 4 23 - 19 22
7.
Люцерн
 16 5 6 5 25 - 22 21
8.
Цюрих
 1:1 16 4 8 4 19 - 22 20
9.
Винтертур
 16 5 4 7 15 - 29 19
10.
Сьон
 16 2 4 10 16 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 1:1 16 6 7 3 26 - 17 25
2.
Люцерн
 17 7 4 6 26 - 27 25
3.
Лугано
 16 5 6 5 23 - 23 21
4.
Сьон
 17 5 6 6 24 - 32 21
5.
Базель
 16 5 5 6 20 - 20 20
6.
Серветт
 16 4 7 5 20 - 30 19
7.
Цюрих
 1:1 17 4 6 7 16 - 29 18
8.
Грасcхоппер
 16 3 5 8 19 - 30 14
9.
Винтертур
 16 3 4 9 15 - 30 13
10.
Санкт-Галлен
 16 3 4 9 26 - 28 13
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 18 (4)
Лугано Целар Жан 15 (3)
Люцерн Майер Макс 11 (5)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Люцерн Белоко Стефан 13
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 10
Базель Бургер Ваутер 2 8
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Цюрих
1.75
4.74
6.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Янг Бойз 1:1 Цюрих онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Янг Бойз
Цюрих
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 