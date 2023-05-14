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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Зрители: 31500
Янг Бойз
1:1
Конец матча
Цюрих
0'
1:0
21' Гол
Lewin Blum
28' Желтая карточка
Лустенбергер Фабиан
1:1
29' Пенальти
Красничи Бледиан
61' Желтая карточка
Алити Фидан
75' Желтая карточка
Конде Шейк
85' Желтая карточка
Элиа Мешак
90'+3

Ход матча

21'
Lewin Blum
(Гарсия Улиссес)
1:0
28'
Лустенбергер Фабиан
 
29'
1:1
Красничи Бледиан
46'
Зесигер Седрик
Лустенбергер Фабиан
 
61'
 
Алити Фидан
63'
Фасснахт Кристиан
Ррудхани Донат
 
63'
Бенито Лорис
Гарсия Улиссес
 
63'
Имери Кастриот
Угриниц Филип
 
65'
 
Сельнес Оле
Красничи Бледиан
74'
 
Окита Жонатан
Маркезано Антонио
74'
 
Шимич Роко
Ронер Фабиан
74'
Иттен Седрик
Нсаме Жан-Пьер
 
75'
 
Конде Шейк
85'
Элиа Мешак
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
33
Marvin
Keller
27
Lewin
Blum
4
Аменда
Орель
28
Лустенбергер
Фабиан
21
Гарсия
Улиссес
22
Ррудхани
Донат
30
Лаупер
Сандро
7
Угриниц
Филип
15
Элиа
Мешак
32
Ридер
Фабиан
18
Нсаме
Жан-Пьер
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
6
Алити
Фидан
17
Конде
Шейк
4
Омерагич
Бечир
12
Мэтью
Ифиний
7
Красничи
Бледиан
3
Герреро
Адрия
23
Ронер
Фабиан
10
Маркезано
Антонио
Янг Бойз
4-3-3
Цюрих
3-1-4-2

История личных встреч

Янг Бойз
Цюрих

38 матчей

92.1%
7.9%
5.3290705182008E-15%
35 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.5%
36.8%
2.7%
23 победы 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

89.5%
7.9%
2.6%
34 победы 3 ничьи 0 побед

25 матчей

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

52%
48%
0 побед 13 ничьих 13 побед

63 матча

55.6%
19%
25.4%
35 побед 12 ничьих 16 побед

Первый тайм

36.5%
38.1%
25.4%
23 победы 24 ничьи 16 побед

Второй тайм

54%
25.4%
20.6%
34 победы 16 ничьих 13 побед

История матчей

С
2:2
С
0:0
С
4:0
С
2:1
С
1:2
С
1:0
С
4:0
С
1:2
С
4:0
С
1:4
С
2:1
С
0:5
С
3:2
К
4:0
С
0:4
С
4:0
С
0:1
С
2:0
С
3:3
С
4:0
К
2:1
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
К
1:3
С
1:1
С
0:1
С
3:0
С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
1:3
С
0:1
С
1:3
С
2:4
С
4:0
С
1:1
С
4:1
С
1:0
С
2:2
С
1:2
С
2:3
С
2:1
К
3:4
С
4:2
С
2:2
С
1:0
ТМС
3:2
С
0:2
С
2:1
С
3:0
С
2:3
С
3:0
С
4:2
С
2:2
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
1:1

Голы

Всего голов

78
52

Голов в среднем за матч

2.44
1.68

Среднее время на гол

36
53

Всего голов

42
35

Голов в среднем за матч

1.35
1.09

Среднее время на гол

66
82

Всего голов

120
87

Голов в среднем за матч

1.9
1.38

Тотал матчей

2.5
61
Больше 97%
Меньше 3%
2
53
Больше 84%
Меньше 16%
10
47
Больше 75%
Меньше 25%
16
28
Больше 44%
Меньше 56%
35
12
Больше 19%
Меньше 81%
51
5
Больше 8%
Меньше 92%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
62

Среднее время на гол

47
65

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иттен Седрик 19 (5) 0.58
Нсаме Жан-Пьер 18 (1) 0.55
Фасснахт Кристиан 8 0.24
Ридер Фабиан 7 (1) 0.21
Элиа Мешак 7 0.21
Имери Кастриот 4 0.12
Канга Вилфрид 3 0.09
Лаупер Сандро 2 0.06
Зесигер Седрик 2 0.06
Гарсия Улиссес 1 0.03
Угриниц Филип 1 0.03
Монтейро Джоэл 1 0.03
Lewin Blum 1 0.03
Нгамалё Николя 1 0.03
Сьерро Венсан 1 0.03
Ррудхани Донат 0 0
Бенито Лорис 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосин Айегун 11 (1) 0.33
Окита Жонатан 7 (2) 0.21
Джемаили Блерим 4 (4) 0.12
Шимич Роко 3 (1) 0.09
Мэтью Ифиний 2 0.06
Маркезано Антонио 1 0.03
Ронер Фабиан 1 0.03
Конде Шейк 1 0.03
Красничи Бледиан 1 (1) 0.03
Хорншу Марк 1 0.03
Катич Никола 1 0.03
Крюезиу Мирлинд 1 0.03
Calixte Ligue 1 0.03
Боранияшевич Никола 0 0
Сельнес Оле 0 0
Алити Фидан 0 0
Зайлер Штефан 0 0
Вьюнник Богдан 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 9 1
Ридер Фабиан 9 0
Ниассе Шейх 7 0
Lewin Blum 7 0
Гарсия Улиссес 4 1
Иттен Седрик 3 1
Лустенбергер Фабиан 4 0
Фасснахт Кристиан 4 0
Нсаме Жан-Пьер 4 0
Элиа Мешак 2 1
Угриниц Филип 2 0
Али Мохамед 2 0
Сьерро Венсан 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Лаупер Сандро 1 0
Масейрас Кентен 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Аменда Орель 1 0
Miguel Chaiwa 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алити Фидан 10 0
Конде Шейк 9 0
Крюезиу Мирлинд 7 1
Боранияшевич Никола 8 0
Сантини Иван 4 1
Сельнес Оле 5 0
Катич Никола 5 0
Камбери Линдрит 5 0
Шимич Роко 5 0
Ронер Фабиан 3 1
Омерагич Бечир 3 1
Джемаили Блерим 4 0
Окита Жонатан 2 1
Мэтью Ифиний 3 0
Герреро Адрия 3 0
Красничи Бледиан 1 1
Бреше Янник 2 0
Афдияй Донис 2 0
Тосин Айегун 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Хорншу Марк 1 0
Гогия Акакий 1 0
Маркезано Антонио 1 0
Метс Кароль 1 0
Костадинович Живко 1 0
Зайлер Штефан 1 0
Селмин Ходжа 1 0
Calixte Ligue 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
76% (13)
18% (3)
6% (1)
Цюрих
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

4
10
Янг Бойз
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Цюрих
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
13

Волевые поражения

23
15
Янг Бойз
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (13)
42% (14)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (18)
21% (7)
24% (8)
Цюрих
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
12% (4)
61% (20)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

14
14

Волевые поражения

27
25

Голы по времени матча

Забито

51
16
25 В 1-м тайме 6
26 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 5
16 Не забивали 22
8
16%
2
13%
1-15
8
16%
3
19%
16-30
9
18%
1
6%
31-45
5
10%
3
19%
46-60
9
18%
2
13%
61-75
12
24%
5
31%
76-90

Пропущено

11
29
5 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
1
9%
3
10%
1-15
1
9%
5
17%
16-30
3
27%
6
21%
31-45
3
27%
4
14%
46-60
1
9%
5
17%
61-75
2
18%
6
21%
76-90

Забито

27
19
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
3
16%
16-30
2
7%
5
26%
31-45
5
19%
2
11%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
8
30%
30%
7
37%
76-90

Пропущено

16
22
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
6%
1
5%
1-15
3
19%
5
23%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
1
6%
6
27%
46-60
5
31%
3
14%
61-75
3
19%
4
18%
76-90

Забито

78
35
35 В 1-м тайме 14
43 Во 2-м тайме 21
22 Забивали первыми 10
3 Не забивали 10
12
15%
2
6%
1-15
12
15%
6
17%
16-30
11
14%
6
17%
31-45
10
13%
5
14%
46-60
13
17%
4
11%
61-75
20
26%
12
34%
76-90

Пропущено

27
51
12 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 28
8 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 24
2
7%
4
8%
1-15
4
15%
10
20%
16-30
6
22%
9
18%
31-45
4
15%
10
20%
46-60
6
22%
8
16%
61-75
5
19%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Янг Бойз - Серветт 6:1
Базель - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Базель - Янг Бойз 2:4 Серветт - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Янг Бойз - Сьон 4:0 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Янг Бойз - Флора Таллин 4:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Вадуц 0:0
Цюрих
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 2:2 Серветт - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0
Люцерн - Цюрих 4:1 Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1 Лугано - Цюрих 2:0 Цюрих - Серветт 1:1 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 2:2 Цюрих - Виль 1:1 Цюрих - Виль 3:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Шальке 04 - Цюрих 2:2

Результаты матчей

Янг Бойз
Цюрих

Точный счет

1:1
4 раза 24%
3:0
4 раза 24%
5:1
3 раза 18%
4:0
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
5
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
3:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
5:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
5
4 раза 12%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
9 раз 27%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
1.5
Больше Меньше
5
11
11
6
2.5
1
15
6
11
3.5
1
15
4
13
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
6
7
9
1.5
5
12
3
13
2.5
2
14
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
3
0.5
Больше Меньше
23
10
20
13
1.5
10
23
14
19
2.5
1
32
8
25
3.5
1
32
5
28
4.5
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 33 19 11 3 78 - 27 68
2.
Серветт
 33 12 15 6 48 - 43 51
3.
Лугано
 32 12 11 9 51 - 43 47
4.
Люцерн
 33 12 10 11 51 - 49 46
5.
Грасcхоппер
 33 12 7 14 52 - 57 43
6.
Базель
 32 10 12 10 43 - 39 42
7.
Цюрих
 33 8 14 11 35 - 51 38
8.
Санкт-Галлен
 32 9 10 13 53 - 48 37
9.
Винтертур
 32 8 8 16 30 - 59 32
10.
Сьон
 33 7 10 16 40 - 65 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 13 4 0 52 - 10 43
2.
Серветт
 17 8 8 1 28 - 13 32
3.
Грасcхоппер
 17 9 2 6 33 - 27 29
4.
Лугано
 16 7 5 4 28 - 20 26
5.
Санкт-Галлен
 16 6 6 4 27 - 20 24
6.
Базель
 16 5 7 4 23 - 19 22
7.
Люцерн
 16 5 6 5 25 - 22 21
8.
Цюрих
 16 4 8 4 19 - 22 20
9.
Винтертур
 16 5 4 7 15 - 29 19
10.
Сьон
 16 2 4 10 16 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 6 7 3 26 - 17 25
2.
Люцерн
 17 7 4 6 26 - 27 25
3.
Лугано
 16 5 6 5 23 - 23 21
4.
Сьон
 17 5 6 6 24 - 32 21
5.
Базель
 16 5 5 6 20 - 20 20
6.
Серветт
 16 4 7 5 20 - 30 19
7.
Цюрих
 17 4 6 7 16 - 29 18
8.
Грасcхоппер
 16 3 5 8 19 - 30 14
9.
Винтертур
 16 3 4 9 15 - 30 13
10.
Санкт-Галлен
 16 3 4 9 26 - 28 13
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 18 (4)
Лугано Целар Жан 15 (3)
Люцерн Майер Макс 11 (5)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Люцерн Белоко Стефан 13
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 10
Базель Бургер Ваутер 2 8
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Красничи Бледиан из команды Цюрих забивает с точки!
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