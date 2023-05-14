Тур: 29. Стадион: Меркур Арена.
2:1
Первый тайм: 19'
Ход матча
6'
1:0
9'
15'
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
19
Andy
Irving
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Andy IrvingНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Штурм
Аустрия Клагенфурт 2
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
19 матчей
47.4%
10.5%
42.1%
9 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
10.5%
68.4%
21.1%
2 победы 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.4%
5.3%
47.3%
9 побед 1 ничья 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
2
2.17
Среднее время на гол
45
41
Всего голов
16
21
Голов в среднем за матч
1.23
1.62
Среднее время на гол
73
55
Всего голов
28
34
Голов в среднем за матч
1.47
1.79
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
61
50
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|9
|0.31
|Саркария Манприт
|6 (1)
|0.21
|Китеишвили Отар
|5 (1)
|0.17
|Хорват Томи
|4 (1)
|0.14
|Хёйлунн Расмус
|3
|0.1
|Айети Альбиан
|3
|0.1
|Аффенгрубер Давид
|3
|0.1
|Прасс Александр
|2
|0.07
|Шнегг Давид
|2
|0.07
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0.07
|Газибегович Юсуф
|1
|0.03
|Вютрих Грегори
|1
|0.03
|Боркович Александар
|1
|0.03
|Бовинг Виллиам
|1
|0.03
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.03
|Любич Иван
|1
|0.03
|Ланг Кристоф
|1
|0.03
|Вельс Моритц
|1
|0.03
|Янтшер Якоб
|1 (1)
|0.03
|Данте Амаду
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Тейшейра Брайан
|0
|0
Аустрия Клагенфурт 2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|16
|0.55
|Andy Irving
|4 (4)
|0.14
|Ридер Флориан
|4
|0.14
|Kosmas Gezos
|4 (1)
|0.14
|Nicolas Wimmer
|3 (1)
|0.1
|Арвайлер Йонас
|3
|0.1
|Christopher Cvetko
|1
|0.03
|Thorsten Mahrer
|1
|0.03
|Сото Себастьян
|1
|0.03
|Бонна Соломон
|1
|0.03
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Sinan Karweina
|0
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
|Бенателли Рико
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
|Штрауди Симон
|0
|0
|Nicolas Binder
|0
|0
Карточки
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аффенгрубер Давид
|6
|1
|Горенц-Станкович Йон
|6
|0
|Газибегович Юсуф
|6
|0
|Шнегг Давид
|6
|0
|Эмега Эмануэль
|5
|0
|Хирлендер Штефан
|4
|0
|Айети Альбиан
|3
|0
|Прасс Александр
|3
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Саркария Манприт
|2
|0
|Демаку Весель
|2
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Китеишвили Отар
|1
|0
|Боркович Александар
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Christian Ilzer
|1
|0
Аустрия Клагенфурт 2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kosmas Gezos
|6
|0
|Thorsten Mahrer
|6
|0
|Nicolas Wimmer
|6
|0
|Ридер Флориан
|4
|1
|Верницниг Кристофер
|5
|0
|Andy Irving
|5
|0
|Бенателли Рико
|4
|0
|Christopher Cvetko
|2
|1
|Пинк Маркус
|3
|0
|Менцель Филлип
|3
|0
|Шумахер Тилль
|3
|0
|Maximiliano Moreira
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Nikola Djoric
|2
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|1
|0
|Sinan Karweina
|1
|0
Результаты матчей
Штурм
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Аустрия Клагенфурт 2
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
2
10
Штурм
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (10)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Аустрия Клагенфурт 2
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
2
18
Волевые поражения
21
11
Штурм
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
57% (16)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
Аустрия Клагенфурт 2
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
32% (9)
21% (6)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
11
27
Волевые поражения
23
21
Голы по времени матча
Забито
27
25
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
4
15%
2
8%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
3
11%
4
16%
31-45
4
15%
6
24%
46-60
7
26%
2
8%
61-75
4
15%
9
36%
76-90
Пропущено
13
31
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
8%
7
23%
1-15
3
23%
4
13%
16-30
2
15%
3
10%
31-45
3
23%
6
19%
46-60
2
15%
3
10%
61-75
2
15%
8
26%
76-90
Забито
22
14
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
4
18%
4
29%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
7
32%
2
14%
76-90
Пропущено
9
23
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
22%
2
9%
1-15
1
11%
2
9%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
2
22%
2
9%
46-60
2
22%
7
30%
61-75
2
22%
6
26%
76-90
Забито
49
39
21 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
8
16%
6
15%
1-15
7
14%
4
10%
16-30
6
12%
6
15%
31-45
7
14%
7
18%
46-60
10
20%
5
13%
61-75
11
22%
11
28%
76-90
Пропущено
22
54
9 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 32
7 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 24
3
14%
9
17%
1-15
4
18%
6
11%
16-30
2
9%
7
13%
31-45
5
23%
8
15%
46-60
4
18%
10
19%
61-75
4
18%
14
26%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Штурм 1:2 Рапид Вена - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 0:2
Аустрия Клагенфурт 2 - Штурм 0:2 ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Штурм - Рапид Вена 3:1 Хартберг - Штурм 3:0 Штурм - Санкт-Пёльтен 4:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Хартберг - Штурм 1:2 Штурм - Рапид Вена 1:0 Дойчландсбергер - Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Штурм - Вайц 3:4 Штурм - Рух Львов 3:2
Аустрия Клагенфурт 2
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аустрия Клагенфурт 2 - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 4:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Штурм 0:2
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2 2:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 2 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Санкт-Якоб-им-Розенталь 10:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 3:1 САК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Алюминий - Аустрия Клагенфурт 2 0:4 Белтинци - Аустрия Клагенфурт 2 1:7
Результаты матчей
Штурм
Аустрия Клагенфурт 2
Точный счет
2:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:2
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:3
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 39%
1
7 раз 25%
3
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
1 раз 4%
0
8 раз 29%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Штурм
Аустрия Клагенфурт 2
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
95
410
59
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
122
86
86
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
244
Больше Меньше
208
1711
1216
622
523
127
226
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|29
|20
|8
|1
|60 - 18
|40
|2.
|2:1
|29
|19
|6
|4
|50 - 24
|39
|3.
|0:0
|29
|13
|12
|4
|50 - 33
|32
|4.
|28
|11
|5
|12
|44 - 39
|21
|5.
|28
|10
|8
|10
|49 - 46
|19
|6.
|1:2
|29
|10
|4
|15
|40 - 56
|19
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|10
|9
|10
|42 - 48
|25
|2.
|29
|9
|6
|14
|45 - 50
|22
|3.
|29
|8
|6
|15
|36 - 49
|21
|4.
|29
|9
|7
|13
|39 - 48
|20
|5.
|29
|5
|8
|16
|26 - 51
|14
|6.
|29
|4
|11
|14
|26 - 45
|14
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|8
|6
|0
|24 - 8
|30
|2.
|0:0
|15
|8
|4
|3
|28 - 19
|28
|3.
|14
|6
|3
|5
|25 - 19
|21
|4.
|2:1
|15
|11
|1
|3
|28 - 15
|10
|5.
|14
|6
|3
|5
|23 - 19
|2
|6.
|1:2
|14
|4
|2
|8
|14 - 23
|-1
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|4
|3
|7
|21 - 25
|15
|2.
|15
|3
|4
|8
|14 - 22
|13
|3.
|15
|2
|4
|9
|20 - 29
|10
|4.
|14
|6
|4
|4
|23 - 24
|8
|5.
|14
|2
|6
|6
|16 - 24
|3
|6.
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|3
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|14
|8
|5
|1
|22 - 9
|29
|2.
|1:2
|15
|6
|2
|7
|26 - 33
|20
|3.
|14
|4
|5
|5
|26 - 27
|17
|4.
|0:0
|15
|12
|2
|1
|36 - 10
|10
|5.
|0:0
|14
|5
|8
|1
|22 - 14
|4
|6.
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|2.
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|3.
|14
|7
|2
|5
|25 - 21
|12
|4.
|15
|2
|5
|8
|10 - 21
|11
|5.
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|6
|6.
|14
|2
|4
|8
|12 - 29
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|18 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|14 (3)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|14 (2)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|14 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 8
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 7
|Сваровски Тироль
|Felix Bacher
|2 5