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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Штурм
4:1
Конец матча
Аустрия Клагенфурт 2
0'
1:0
6' Гол
Шнегг Давид
2:0
8' Гол
Саркария Манприт
2:1
14' Гол
Блауэнштайнер Микаэль
60' Желтая карточка
Бенателли Рико
3:1
60' Пенальти
Саркария Манприт
63' Желтая карточка
Kosmas Gezos
3:1
69' Не забитый пенальти
Тейшейра Брайан
4:1
70' Гол
Аффенгрубер Давид
90' Желтая карточка
90'+5
1
Оконкво
Артур
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
11
Саркария
Манприт
17
Тейшейра
Брайан
13
Менцель
Филлип
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
5
Блауэнштайнер
Микаэль
21
Демаку
Весель
20
Бенателли
Рико
33
Шумахер
Тилль
14
Christopher
Cvetko
19
Andy
Irving
11
Сото
Себастьян
Штурм
4-3-1-2
Аустрия Клагенфурт 2
3-5-2

История личных встреч

Штурм
Аустрия Клагенфурт 2

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

19 матчей

47.4%
10.5%
42.1%
9 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

10.5%
68.4%
21.1%
2 победы 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.4%
5.3%
47.3%
9 побед 1 ничья 9 побед

История матчей

Б
0:2
Б
1:2
Б
0:2
Б
1:2
Б
3:1
Б
0:3
Б
2:1
ТМК
2:0
К
2:4
ТМК
2:1
РЛЦ
2:3
РЛЦ
4:0
РЛЦ
1:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

2
2.17

Среднее время на гол

45
41

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

1.23
1.62

Среднее время на гол

73
55

Всего голов

28
34

Голов в среднем за матч

1.47
1.79

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

61
50

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 9 0.31
Саркария Манприт 8 (2) 0.28
Китеишвили Отар 5 (1) 0.17
Аффенгрубер Давид 4 0.14
Хорват Томи 4 (1) 0.14
Шнегг Давид 3 0.1
Хёйлунн Расмус 3 0.1
Айети Альбиан 3 0.1
Прасс Александр 2 0.07
Фусейни Мохаммед II 2 0.07
Газибегович Юсуф 1 0.03
Вютрих Грегори 1 0.03
Боркович Александар 1 0.03
Бовинг Виллиам 1 0.03
Горенц-Станкович Йон 1 0.03
Любич Иван 1 0.03
Ланг Кристоф 1 0.03
Вельс Моритц 1 0.03
Янтшер Якоб 1 (1) 0.03
Данте Амаду 0 0
Демаку Весель 0 0
Тейшейра Брайан 0 0
Аустрия Клагенфурт 2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 16 0.55
Andy Irving 4 (4) 0.14
Ридер Флориан 4 0.14
Kosmas Gezos 4 (1) 0.14
Nicolas Wimmer 3 (1) 0.1
Арвайлер Йонас 3 0.1
Christopher Cvetko 1 0.03
Блауэнштайнер Микаэль 1 0.03
Thorsten Mahrer 1 0.03
Сото Себастьян 1 0.03
Бонна Соломон 1 0.03
Верницниг Кристофер 0 0
Sinan Karweina 0 0
Бенателли Рико 0 0
Шумахер Тилль 0 0
Штрауди Симон 0 0
Nicolas Binder 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аффенгрубер Давид 6 1
Горенц-Станкович Йон 6 0
Газибегович Юсуф 6 0
Шнегг Давид 6 0
Эмега Эмануэль 5 0
Хирлендер Штефан 4 0
Айети Альбиан 3 0
Прасс Александр 3 0
Любич Иван 2 0
Саркария Манприт 2 0
Демаку Весель 2 0
Вютрих Грегори 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Боркович Александар 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Christian Ilzer 1 0
Аустрия Клагенфурт 2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kosmas Gezos 7 0
Thorsten Mahrer 6 0
Nicolas Wimmer 6 0
Ридер Флориан 4 1
Верницниг Кристофер 5 0
Бенателли Рико 5 0
Andy Irving 5 0
Christopher Cvetko 2 1
Пинк Маркус 3 0
Менцель Филлип 3 0
Шумахер Тилль 3 0
Maximiliano Moreira 2 0
Штрауди Симон 2 0
Nikola Djoric 2 0
Florian Jaritz 1 0
Блауэнштайнер Микаэль 1 0
Sinan Karweina 1 0

Результаты матчей

Штурм
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Аустрия Клагенфурт 2
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

2
10
Штурм
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (10)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Аустрия Клагенфурт 2
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
18

Волевые поражения

21
11
Штурм
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
57% (16)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
Аустрия Клагенфурт 2
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
32% (9)
21% (6)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

11
27

Волевые поражения

23
21

Голы по времени матча

Забито

27
25
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
4
15%
2
8%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
3
11%
4
16%
31-45
4
15%
6
24%
46-60
7
26%
2
8%
61-75
4
15%
9
36%
76-90

Пропущено

13
31
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
8%
7
23%
1-15
3
23%
4
13%
16-30
2
15%
3
10%
31-45
3
23%
6
19%
46-60
2
15%
3
10%
61-75
2
15%
8
26%
76-90

Забито

22
14
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
4
18%
4
29%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
7
32%
2
14%
76-90

Пропущено

9
23
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
22%
2
9%
1-15
1
11%
2
9%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
2
22%
2
9%
46-60
2
22%
7
30%
61-75
2
22%
6
26%
76-90

Забито

49
39
21 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
8
16%
6
15%
1-15
7
14%
4
10%
16-30
6
12%
6
15%
31-45
7
14%
7
18%
46-60
10
20%
5
13%
61-75
11
22%
11
28%
76-90

Пропущено

22
54
9 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 32
7 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 24
3
14%
9
17%
1-15
4
18%
6
11%
16-30
2
9%
7
13%
31-45
5
23%
8
15%
46-60
4
18%
10
19%
61-75
4
18%
14
26%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Штурм 1:2 Рапид Вена - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 0:2
Аустрия Клагенфурт 2 - Штурм 0:2 ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Штурм - Рапид Вена 3:1 Хартберг - Штурм 3:0 Штурм - Санкт-Пёльтен 4:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Хартберг - Штурм 1:2 Штурм - Рапид Вена 1:0 Дойчландсбергер - Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Штурм - Вайц 3:4 Штурм - Рух Львов 3:2
Аустрия Клагенфурт 2
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аустрия Клагенфурт 2 - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 4:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Штурм 0:2
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2 2:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 2 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Санкт-Якоб-им-Розенталь 10:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 3:1 САК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Алюминий - Аустрия Клагенфурт 2 0:4 Белтинци - Аустрия Клагенфурт 2 1:7

Результаты матчей

Штурм
Аустрия Клагенфурт 2

Точный счет

2:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:2
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:3
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 39%
1
7 раз 25%
3
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
1 раз 4%
0
8 раз 29%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Штурм
Аустрия Клагенфурт 2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
9
5
1.5
4
10
5
9
2.5
2
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
2
8
6
1.5
8
6
1
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
20
8
17
11
1.5
12
16
6
22
2.5
5
23
1
27
3.5
2
26

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 29 21 7 1 61 - 18 42
2.
Штурм
 29 19 6 4 52 - 24 39
3.
ЛАСК
 29 13 11 5 50 - 34 31
4.
Рапид Вена
 28 11 5 12 44 - 39 21
5.
Аустрия Вена
 28 10 8 10 49 - 46 19
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 29 10 4 15 40 - 58 19

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 29 10 9 10 42 - 48 25
2.
Вольфсбергер
 29 9 6 14 45 - 50 22
3.
Хартберг
 29 8 6 15 36 - 49 21
4.
Сваровски Тироль
 29 9 7 13 39 - 48 20
5.
Альтах
 29 5 8 16 26 - 51 14
6.
Рид
 29 4 11 14 26 - 45 14

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 14 8 6 0 24 - 8 30
2.
ЛАСК
 15 8 3 4 28 - 20 27
3.
Рапид Вена
 14 6 3 5 25 - 19 21
4.
Штурм
 15 11 1 3 30 - 15 10
5.
Аустрия Вена
 14 6 3 5 23 - 19 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 14 4 2 8 14 - 23 -1

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хартберг
 14 4 3 7 21 - 25 15
2.
Альтах
 15 3 4 8 14 - 22 13
3.
Вольфсбергер
 15 2 4 9 20 - 29 10
4.
Аустрия Лустенау
 14 6 4 4 23 - 24 8
5.
Рид
 14 2 6 6 16 - 24 3
6.
Сваровски Тироль
 15 4 5 6 19 - 25 3

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 14 8 5 1 22 - 9 29
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 15 6 2 7 26 - 35 20
3.
Аустрия Вена
 14 4 5 5 26 - 27 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 15 13 1 1 37 - 10 12
5.
ЛАСК
 14 5 8 1 22 - 14 4
6.
Рапид Вена
 14 5 2 7 19 - 20 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 14 5 2 7 20 - 23 17
2.
Аустрия Лустенау
 15 4 5 6 19 - 24 17
3.
Вольфсбергер
 14 7 2 5 25 - 21 12
4.
Рид
 15 2 5 8 10 - 21 11
5.
Хартберг
 15 4 3 8 15 - 24 6
6.
Альтах
 14 2 4 8 12 - 29 1

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 18 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 15 (3)
Вольфсбергер Барибо Тай 14 (2)
Аустрия Вена Табакович Харис 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 7
Сваровски Тироль Felix Bacher 2 5
Весь список
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      60'
      Бенателли Рико получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Демаку Весель уходит с поля. Maximiliano Moreira выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Штурм 4:1 Аустрия Клагенфурт 2 онлайн

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