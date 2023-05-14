Тур: 8. Стадион: Теле2 Арена.
0'
24' Желтая карточкаТеки Тесфальдет
1:0
34' ПенальтиБесара Нахир
2:0
45' ГолNathaniel Adjei
2:1
50' Гол в свои воротаКуртулус Эдвин
3:1
56' ГолМиккельсен Эугуст
59' Желтая карточкаСтранд Симон
3:2
63' ГолРадетинац Харис
Ход матча
24'
34'
1:0
45'
2:0
50'
2:1
56'
59'
63'
68'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
30
Вайо
Томми
11
Берг
Оливер
10
Асоро
Йоэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Странд СимонЗащитник
-
15 Вагич ПавлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Jusef Erabi
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Хаммарбю
Юргорден
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.8%
11.8%
29.4%
10 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед
23 матча
60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
2.1
1.54
Среднее время на гол
42
58
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
34
32
Голов в среднем за матч
1.48
1.39
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
60
64
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуканович Виктор
|3
|0.38
|Бесара Нахир
|2 (1)
|0.25
|Налич Ади
|1
|0.13
|Теки Тесфальдет
|1
|0.13
|Нильссон Джоэл
|1
|0.13
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.13
|Nathaniel Adjei
|1
|0.13
|Садику Лорет
|0
|0
|Странд Симон
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финнделл Хампус
|3
|0.38
|Викхейм Густав
|2
|0.25
|Асоро Йоэль
|2
|0.25
|Сабович Бесард
|1
|0.13
|Эрикссон Магнус
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|2
|1
|Фенгер Мадс
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Пинас Шакилль
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Куртулус Эдвин
|1
|0
|Джуканович Виктор
|1
|0
|Nathaniel Adjei
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|3
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|1
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Хаммарбю
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Юргорден
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
0
Волевые поражения
0
6
Хаммарбю
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Юргорден
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
0
Волевые поражения
0
8
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
3
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
33%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
4
57%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
13
11
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
5
38%
1
9%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
15%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0
АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2 Торремолинос - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Линенсе 1:1 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2
Юргорден
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0
Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Юргорден - Мьельбю 0:1 Юргорден - Шемрок Роверс 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1
Результаты матчей
Хаммарбю
Юргорден
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
2:0
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
34
25
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|20 - 4
|21
|2.
|2:0
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|8
|6
|0
|2
|23 - 9
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|5.
|3:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|8.
|2:3
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|9.
|3:2
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|10.
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|11.
|0:2
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|12.
|8
|2
|0
|6
|8 - 23
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|7 - 6
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|15.
|0:3
|8
|0
|5
|3
|8 - 15
|5
|16.
|8
|0
|4
|4
|5 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|5
|4
|0
|1
|17 - 7
|12
|3.
|3:2
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|2:3
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|5.
|2:0
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|3:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|8.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|9.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|0:2
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|12.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|7 - 3
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|2 - 10
|3
|16.
|0:3
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|6.
|3:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|0:3
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|9.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|10.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|13.
|2:3
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|15.
|3:2
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|8 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|5 (1)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|5
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 2
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3