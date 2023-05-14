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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Эвертон
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 136
Эвертон 3.7% (5)
X 5.1% (7)
Манчестер Сити 91.2% (124)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Манчестер Сити
8.98
5.60
8.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
3
Паттерсон
Нэйтан
13
Мина
Йерри
2
Тарковски
Джеймс
4
Холгейт
Мэйсон
37
Гарнер
Джеймс
27
Гуэйе
Идрисса
17
Айуоби
Алекс
16
Дукуре
Абдулай
7
Макнил
Дуайт
9
Калверт-Льюин
Доминик
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
25
Аканджи
Мануэль
14
Лапорт
Эмерик
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
26
Марез
Рияд
19
Альварес
Хулиан
47
Фоден
Фил
9
Холанн
Эрлинг
Эвертон
4-2-3-1
Манчестер Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Эвертон
Манчестер Сити

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
58.3%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед

34 матча

32.4%
17.6%
50%
11 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

26.5%
41.2%
32.3%
9 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.5%
32.4%
44.1%
8 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
5:0
К
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
КЛ
3:1
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.24
0.88

Среднее время на гол

72
102

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.59
1.41

Среднее время на гол

56
63

Всего голов

48
39

Голов в среднем за матч

1.41
1.15

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макнил Дуайт 7 0.2
Дукуре Абдулай 4 0.11
Грэй Демарай 4 (2) 0.11
Гордон Энтони 3 0.09
Айуоби Алекс 2 0.06
Калверт-Льюин Доминик 2 (1) 0.06
Онана Амаду 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Коуди Конор 1 0.03
Кин Майкл 1 0.03
Коулмэн Шеймус 1 0.03
Мопе Нил 1 0.03
Мина Йерри 1 0.03
Симмс Эллис 1 0.03
Гуэйе Идрисса 0 0
Пикфорд Джордан 0 0
Годфри Бен 0 0
Гарнер Джеймс 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 35 (7) 1.03
Фоден Фил 10 0.29
Альварес Хулиан 8 (1) 0.24
Де Брёйне Кевин 7 0.21
Гюндоган Илкай 6 0.18
Марез Рияд 5 (1) 0.15
Грилиш Джек 5 0.15
Силва Бернарду 4 0.12
Родри Эрнандес 2 0.06
Стоунс Джон 2 0.06
Канселу Жоау 2 0.06
Аке Натан 1 0.03
Эдерсон Мораес 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онана Амаду 9 0
Дукуре Абдулай 6 1
Гуэйе Идрисса 7 0
Тарковски Джеймс 6 0
Гордон Энтони 6 0
Макнил Дуайт 5 0
Мопе Нил 4 0
Пикфорд Джордан 4 0
Миколенко Виталий 4 0
Холгейт Мэйсон 2 1
Паттерсон Нэйтан 3 0
Грэй Демарай 3 0
Дэвис Том 3 0
Калверт-Льюин Доминик 3 0
Коуди Конор 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Мина Йерри 2 0
Годфри Бен 2 0
Коулмэн Шеймус 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Прайс Айзек 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 5 0
Холанн Эрлинг 5 0
Канселу Жоау 3 1
Силва Бернарду 4 0
Уокер Кайл 3 0
Эдерсон Мораес 3 0
Грилиш Джек 3 0
Диаш Рубен 3 0
Марез Рияд 2 0
Стоунс Джон 2 0
Аке Натан 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Фоден Фил 1 0
Палмер Коул 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Льюис Рико 1 0

Результаты матчей

Эвертон
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Манчестер Сити
5.9%
94.1%
1 победа 16 поражений
Первый тайм
11% (2)
22% (4)
67% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
6% (1)
61% (11)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

8
6
Эвертон
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Манчестер Сити
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

19
2

Волевые поражения

15
58
Эвертон
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
34% (12)
31% (11)
Манчестер Сити
36.7%
63.3%
11 побед 19 поражений
Первый тайм
26% (9)
32% (11)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
15% (5)
41% (14)

Сухие победы

12
5

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

19
8

Волевые поражения

23
64

Голы по времени матча

Забито

15
29
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 14
22 Не забивали 20
4
27%
4
14%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
2
13%
6
21%
31-45
2
13%
6
21%
46-60
2
13%
8
28%
61-75
5
33%
2
7%
76-90

Пропущено

24
15
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 11
2
8%
2
13%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
5
21%
2
13%
46-60
5
21%
3
20%
61-75
6
25%
5
33%
76-90

Забито

15
59
7 В 1-м тайме 31
8 Во 2-м тайме 28
5 Забивали первыми 15
27 Не забивали 16
3
20%
8
14%
1-15
4
27%
10
17%
16-30
0
0%
13
22%
31-45
3
20%
11
19%
46-60
2
13%
11
19%
61-75
3
20%
6
10%
76-90

Пропущено

31
17
15 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 13
0
0%
0
0%
1-15
5
16%
4
24%
16-30
10
32%
2
12%
31-45
5
16%
2
12%
46-60
3
10%
3
18%
61-75
8
26%
6
35%
76-90

Забито

30
88
13 В 1-м тайме 44
17 Во 2-м тайме 44
13 Забивали первыми 29
14 Не забивали 2
7
23%
12
14%
1-15
4
13%
13
15%
16-30
2
7%
19
22%
31-45
5
17%
17
19%
46-60
4
13%
19
22%
61-75
8
27%
8
9%
76-90

Пропущено

55
32
23 В 1-м тайме 11
32 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 5
27 Не пропускали 24
2
4%
2
6%
1-15
8
15%
5
16%
16-30
13
24%
4
13%
31-45
10
18%
4
13%
46-60
8
15%
6
19%
61-75
14
25%
11
34%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Брайтон - Эвертон 1:5 Лестер - Эвертон 2:2 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0
Эвертон - Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Эвертон - Лидс 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Эвертон - Брайтон 1:4 Манчестер Сити - Эвертон 1:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2
Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3

Результаты матчей

Эвертон
Манчестер Сити

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
12 раз 71%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
6 раз 33%
3
5 раз 28%
2
3 раза 17%
1
2 раза 11%
6
2 раза 11%

Точный счет

2:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 46%
0
13 раз 37%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
3
9 раз 26%
1
8 раз 24%
4
8 раз 24%
2
5 раз 15%
0
2 раза 6%
6
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
1
16
1.5
16
2
1
16
2.5
13
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
14
2
5
13
1.5
8
8
1
17
2.5
6
10
1
17
3.5
2
14
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
13
0.5
Больше Меньше
32
2
6
29
1.5
24
10
2
33
2.5
19
15
1
34
3.5
10
24
1
34
4.5
2
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 34 26 4 4 89 - 31 82
2.
Арсенал
 Заявка 35 25 6 4 83 - 39 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 35 18 12 5 63 - 31 66
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 35 20 6 9 51 - 41 66
5.
Ливерпуль
 Заявка 35 18 8 9 67 - 42 62
6.
Астон Вилла
 Заявка 36 17 6 13 48 - 44 57
7.
Тоттенхэм
 Заявка 36 17 6 13 65 - 59 57
8.
Брайтон
 Заявка 33 16 7 10 63 - 45 55
9.
Фулхэм
 Заявка 36 15 6 15 52 - 49 51
10.
Брентфорд
 Заявка 35 12 14 9 52 - 45 50
11.
Челси
 Заявка 35 11 10 14 36 - 41 43
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 36 11 10 15 37 - 46 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 36 11 7 18 30 - 52 40
14.
Борнмут
 Заявка 36 11 6 19 37 - 69 39
15.
Вест Хэм
 Заявка 35 10 7 18 38 - 50 37
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 36 8 10 18 36 - 67 34
17.
Эвертон
 Заявка 35 7 11 17 32 - 53 32
18.
Лидс
 Заявка 36 7 10 19 46 - 71 31
19.
Лестер
 Заявка 35 8 6 21 49 - 64 30
20.
Саутгемптон
 Заявка 36 6 6 24 31 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 Заявка 18 13 4 1 45 - 16 43
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 13 3 1 30 - 8 42
4.
Арсенал
 Заявка 17 13 3 1 48 - 22 42
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 17 9 3 5 33 - 19 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 18 8 4 6 29 - 27 28
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 7 6 5 26 - 24 27
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
14.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 4 7 23 - 23 25
15.
Челси
 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 18 6 4 8 20 - 27 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 35 - 17 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 21 - 33 24
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
8.
Тоттенхэм
 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
9.
Брентфорд
 Заявка 18 4 7 7 20 - 27 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 18 4 2 12 16 - 33 14
15.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
16.
Эвертон
 Заявка 18 2 8 8 17 - 29 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 17 3 3 11 15 - 27 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 35 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 27 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (8)
Ньюкасл Уилсон Каллум 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 10
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Челси Галлахер Конор 1 10
Весь список
  • До матча
  • Добрый день, уважаемые болельщики. В одном из поединков воскресного игрового дня АПЛ нас ждет интересная битва, "Эвертон" примет "Манчестер Сити". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2023, осталось 4 минуты.

    Главный судья: Тейлор Энтони

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  • 80 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 136
Эвертон 3.7% (5)
X 5.1% (7)
Манчестер Сити 91.2% (124)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Манчестер Сити
8.98
5.60
8.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Эвертон - Манчестер Сити онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эвертон - Манчестер Сити

Исход игры
Эвертон
3.6% (5)
Ничья
5.1% (7)
Манчестер Сити
91.2% (125)
Тотал 2.5
Больше
68.97% (80)
Меньше
31.03% (36)
Обе команды забьют
Да
68.1% (79)
Нет
31.9% (37)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
25.5% (35)
1:3 Манчестер Сити
20.4% (28)
0:2 Манчестер Сити
16.8% (23)
0:1 Манчестер Сити
5.1% (7)
1:1 Ничья
3.6% (5)
0:3 Манчестер Сити
3.6% (5)
2:3 Манчестер Сити
2.9% (4)
2:4 Манчестер Сити
2.2% (3)
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