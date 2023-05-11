Тур: 36. Стадион: Гудисон Парк. Главный судья: Тейлор Энтони
Позже
История личных встреч
Эвертон
Манчестер Сити
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
58.3%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед
34 матча
32.4%
17.6%
50%
11 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
26.5%
41.2%
32.3%
9 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.5%
32.4%
44.1%
8 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.24
0.88
Среднее время на гол
72
102
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.59
1.41
Среднее время на гол
56
63
Всего голов
48
39
Голов в среднем за матч
1.41
1.15
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макнил Дуайт
|7
|0.2
|Дукуре Абдулай
|4
|0.11
|Грэй Демарай
|4 (2)
|0.11
|Гордон Энтони
|3
|0.09
|Айуоби Алекс
|2
|0.06
|Калверт-Льюин Доминик
|2 (1)
|0.06
|Онана Амаду
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Коуди Конор
|1
|0.03
|Кин Майкл
|1
|0.03
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.03
|Мопе Нил
|1
|0.03
|Мина Йерри
|1
|0.03
|Симмс Эллис
|1
|0.03
|Гуэйе Идрисса
|0
|0
|Пикфорд Джордан
|0
|0
|Годфри Бен
|0
|0
|Гарнер Джеймс
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|35 (7)
|1.03
|Фоден Фил
|10
|0.29
|Альварес Хулиан
|8 (1)
|0.24
|Де Брёйне Кевин
|7
|0.21
|Гюндоган Илкай
|6
|0.18
|Марез Рияд
|5 (1)
|0.15
|Грилиш Джек
|5
|0.15
|Силва Бернарду
|4
|0.12
|Родри Эрнандес
|2
|0.06
|Стоунс Джон
|2
|0.06
|Канселу Жоау
|2
|0.06
|Аке Натан
|1
|0.03
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Аканджи Мануэль
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онана Амаду
|9
|0
|Дукуре Абдулай
|6
|1
|Гуэйе Идрисса
|7
|0
|Тарковски Джеймс
|6
|0
|Гордон Энтони
|6
|0
|Макнил Дуайт
|5
|0
|Мопе Нил
|4
|0
|Пикфорд Джордан
|4
|0
|Миколенко Виталий
|4
|0
|Холгейт Мэйсон
|2
|1
|Паттерсон Нэйтан
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Дэвис Том
|3
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0
|Коуди Конор
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Мина Йерри
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Коулмэн Шеймус
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|5
|0
|Холанн Эрлинг
|5
|0
|Канселу Жоау
|3
|1
|Силва Бернарду
|4
|0
|Уокер Кайл
|3
|0
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Грилиш Джек
|3
|0
|Диаш Рубен
|3
|0
|Марез Рияд
|2
|0
|Стоунс Джон
|2
|0
|Аке Натан
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Палмер Коул
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Манчестер Сити
5.9%
94.1%
1 победа 16 поражений
Первый тайм
11% (2)
22% (4)
67% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
6% (1)
61% (11)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
8
6
Эвертон
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Манчестер Сити
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
19
2
Волевые поражения
15
58
Эвертон
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
34% (12)
31% (11)
Манчестер Сити
36.7%
63.3%
11 побед 19 поражений
Первый тайм
26% (9)
32% (11)
41% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
15% (5)
41% (14)
Сухие победы
12
5
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
19
8
Волевые поражения
23
64
Голы по времени матча
Забито
15
29
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 14
22 Не забивали 20
4
27%
4
14%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
2
13%
6
21%
31-45
2
13%
6
21%
46-60
2
13%
8
28%
61-75
5
33%
2
7%
76-90
Пропущено
24
15
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 11
2
8%
2
13%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
5
21%
2
13%
46-60
5
21%
3
20%
61-75
6
25%
5
33%
76-90
Забито
15
59
7 В 1-м тайме 31
8 Во 2-м тайме 28
5 Забивали первыми 15
27 Не забивали 16
3
20%
8
14%
1-15
4
27%
10
17%
16-30
0
0%
13
22%
31-45
3
20%
11
19%
46-60
2
13%
11
19%
61-75
3
20%
6
10%
76-90
Пропущено
31
17
15 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 13
0
0%
0
0%
1-15
5
16%
4
24%
16-30
10
32%
2
12%
31-45
5
16%
2
12%
46-60
3
10%
3
18%
61-75
8
26%
6
35%
76-90
Забито
30
88
13 В 1-м тайме 44
17 Во 2-м тайме 44
13 Забивали первыми 29
14 Не забивали 2
7
23%
12
14%
1-15
4
13%
13
15%
16-30
2
7%
19
22%
31-45
5
17%
17
19%
46-60
4
13%
19
22%
61-75
8
27%
8
9%
76-90
Пропущено
55
32
23 В 1-м тайме 11
32 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 5
27 Не пропускали 24
2
4%
2
6%
1-15
8
15%
5
16%
16-30
13
24%
4
13%
31-45
10
18%
4
13%
46-60
8
15%
6
19%
61-75
14
25%
11
34%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Брайтон - Эвертон 1:5 Лестер - Эвертон 2:2 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0
Эвертон - Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Эвертон - Лидс 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Эвертон - Брайтон 1:4 Манчестер Сити - Эвертон 1:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2
Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3
Результаты матчей
Эвертон
Манчестер Сити
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
12 раз 71%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
6 раз 33%
3
5 раз 28%
2
3 раза 17%
1
2 раза 11%
6
2 раза 11%
Точный счет
2:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 46%
0
13 раз 37%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
3
9 раз 26%
1
8 раз 24%
4
8 раз 24%
2
5 раз 15%
0
2 раза 6%
6
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
116
162
116
135
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
142
513
88
117
610
117
214
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2213
Больше Меньше
322
629
2410
233
1915
134
1024
134
232
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|26
|4
|4
|89 - 31
|82
|2.
|Заявка
|35
|25
|6
|4
|83 - 39
|81
|3.
|Заявка
|34
|18
|11
|5
|61 - 29
|65
|4.
|Заявка
|34
|19
|6
|9
|49 - 41
|63
|5.
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|67 - 42
|62
|6.
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|64 - 57
|57
|7.
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|63 - 45
|55
|8.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|46 - 43
|54
|9.
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|52 - 45
|50
|10.
|Заявка
|35
|14
|6
|15
|50 - 49
|48
|11.
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|34 - 39
|42
|12.
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|30 - 50
|40
|13.
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|35 - 46
|40
|14.
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|37 - 67
|39
|15.
|Заявка
|35
|10
|7
|18
|38 - 50
|37
|16.
|Заявка
|35
|8
|9
|18
|34 - 65
|33
|17.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|32 - 53
|32
|18.
|Заявка
|35
|8
|6
|21
|49 - 64
|30
|19.
|Заявка
|35
|7
|9
|19
|44 - 69
|30
|20.
|Заявка
|35
|6
|6
|23
|31 - 64
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|59 - 17
|49
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|45 - 16
|43
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|48 - 22
|42
|4.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|28 - 8
|39
|5.
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|36 - 22
|37
|6.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|7.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|32 - 18
|31
|9.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 19
|30
|10.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 19
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 27
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|26 - 24
|27
|13.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 23
|25
|14.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 22
|24
|15.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|16.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 27
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|21 - 23
|16
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 17
|39
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 14
|33
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 33
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|17 - 24
|22
|7.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 35
|20
|8.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 22
|20
|9.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 23
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 24
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 33
|14
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|28 - 41
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|17 - 29
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 27
|12
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 31
|11
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|21 - 38
|9
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|8 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|35 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|26 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 10
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
Прогнозы на матч Эвертон - Манчестер Сити
Исход игры
Эвертон
3.6% (2)
Ничья
3.6% (2)
Манчестер Сити
92.7% (51)
Тотал 2.5
Больше
72% (36)
Меньше
28% (14)
Обе команды забьют
Да
70% (35)
Нет
30% (15)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
29.1% (16)
1:3 Манчестер Сити
18.2% (10)
0:2 Манчестер Сити
18.2% (10)
2:4 Манчестер Сити
5.5% (3)
0:1 Манчестер Сити
3.6% (2)
1:1 Ничья
3.6% (2)
2:3 Манчестер Сити
3.6% (2)
0:3 Манчестер Сити
3.6% (2)
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