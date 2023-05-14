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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 18516
Погонь Щецин
3:2
Конец матча
Медзь
0'
24' Желтая карточка
Лонкар Даниель
0:0
25' Не забитый пенальти
Дрыгас Камил
0:1
26' Гол
Чука Виктор
29' Желтая карточка
Миюшкович Неманья
1:1
42' Гол
Дабровски Дамьян
52' Желтая карточка
Кобачки Олаф
64' Желтая карточка
Велковски Димитар
2:1
64' Пенальти
Гросицки Камил
2:2
73' Гол
Дрыгас Камил
3:2
77' Гол в свои ворота
Матыня Хуберт
90' Желтая карточка
Захович Лука
90'+6
1
Стипица
Данте
41
Столярски
Павел
68
Лонкар
Даниель
23
Цех
Бенедикт
32
Кутрис
Леонардо
99
Ленговски
Матеуш
8
Дабровски
Дамьян
22
Бичахчян
Ваан
20
Горгон
Александр
11
Гросицки
Камил
9
Алмквист
Понтус
31
Абрамович
Матеуш
5
Гюлен
Левент
25
Миюшкович
Неманья
27
Нивулис
Анджей
23
Каролина
Юрих
20
Damian
Tront
16
Dawid
Drachal
14
Дрыгас
Камил
8
Чука
Виктор
19
Велковски
Димитар
79
Кобачки
Олаф
Погонь Щецин
4-2-3-1
Медзь
4-1-4-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Медзь

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
2:4
Э
2:0
Э
1:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 12 (4) 0.38
Ковальчик Себастьян 6 (3) 0.19
Бичахчян Ваан 6 0.19
Захович Лука 5 0.16
Алмквист Понтус 4 0.13
Дабровски Дамьян 4 0.13
Дрыгас Камил 3 (1) 0.09
Ленговски Матеуш 2 0.06
Салес Жеан Карлос 2 0.06
Горгон Александр 2 0.06
Кутрис Леонардо 2 0.06
Вендрыховски Марцел 1 0.03
Бартковски Якуб 1 0.03
Смолиньски Кацпер 1 0.03
Вальквист Линус 0 0
Триантафиллопулос Константинос 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0
Медзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 7 (3) 0.22
Чука Виктор 6 0.19
Нарсинг Лусиано 5 0.16
Миюшкович Неманья 2 0.06
Обиета Колдо 2 0.06
Домингес Максим 1 0.03
Кобачки Олаф 1 0.03
Матушек Шимон 1 0.03
Масурас Яннис 1 0.03
Слива Мацей 1 0.03
Santiago Naveda 1 0.03
Dawid Drachal 1 0.03
Матыня Хуберт 0 0
Велковски Димитар 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Каролина Юрих 0 0
Хулио Карлос 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Триантафиллопулос Константинос 5 1
Леонардо Родригес 6 0
Ленговски Матеуш 6 0
Захович Лука 5 0
Бичахчян Ваан 5 0
Цех Бенедикт 4 0
Дабровски Дамьян 4 0
Стипица Данте 3 0
Ковальчик Себастьян 3 0
Форнальчик Мариуш 3 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Кухарчик Михал 2 0
Бартковски Якуб 2 0
Кужава Рафал 2 0
Малец Мариуш 2 0
Лонкар Даниель 2 0
Вальквист Линус 1 0
Кутрис Леонардо 1 0
Мата Луиш 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0
Медзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Домингес Максим 10 0
Энрикес Анхело 8 1
Миюшкович Неманья 8 1
Гюлен Левент 8 0
Хулио Карлос 6 0
Матыня Хуберт 4 1
Santiago Naveda 2 2
Дрыгас Камил 5 0
Каролина Юрих 5 0
Обиета Колдо 5 0
Кобачки Олаф 5 0
Нивулис Анджей 3 0
Велковски Димитар 3 0
Damian Tront 3 0
Dawid Drachal 3 0
Костка Михаэль 3 0
Матушек Шимон 2 0
Нарсинг Лусиано 2 0
Ауртенече Йон 2 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
Чука Виктор 2 0
Масурас Яннис 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Абрамович Матеуш 1 0
Запольник Камиль 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Медзь
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

6
13
Погонь Щецин
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Медзь
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
11

Волевые поражения

18
13
Погонь Щецин
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (9)
56% (18)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Медзь
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (7)
53% (17)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

21
11

Волевые поражения

24
26

Голы по времени матча

Забито

27
16
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 21
6
22%
2
13%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
5
19%
5
31%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
6
22%
3
19%
61-75
3
11%
2
13%
76-90

Пропущено

25
27
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
3
12%
3
11%
1-15
4
16%
3
11%
16-30
3
12%
4
15%
31-45
9
36%
3
11%
46-60
3
12%
6
22%
61-75
3
12%
8
30%
30%
76-90

Забито

21
18
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
4
19%
2
11%
1-15
3
14%
5
28%
16-30
2
10%
4
22%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
5
24%
1
6%
61-75
5
24%
2
11%
76-90

Пропущено

23
21
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
3
13%
2
10%
1-15
2
9%
5
24%
16-30
3
13%
4
19%
31-45
5
22%
3
14%
46-60
5
22%
3
14%
61-75
5
22%
4
19%
76-90

Забито

48
34
23 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 17
7 Не забивали 9
10
21%
4
12%
1-15
6
13%
7
21%
16-30
7
15%
9
26%
31-45
6
13%
6
18%
46-60
11
23%
4
12%
61-75
8
17%
4
12%
76-90

Пропущено

48
48
18 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 28
6
13%
5
10%
1-15
6
13%
8
17%
16-30
6
13%
8
17%
31-45
14
29%
29%
6
13%
46-60
8
17%
9
19%
61-75
8
17%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1
Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Карабах 4:2 Погонь Щецин - Стяуа 2:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ракув 0:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4
Медзь
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Медзь - Видзев Лодзь 0:1 Краковия - Медзь 1:1 Медзь - Ракув 0:2 Сталь Мелец - Медзь 1:1
Медзь - Легия 2:2 Корона Кельце - Медзь 1:0 Медзь - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Медзь - Ягеллония 1:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Медзь 0:3 Медзь - Шлёнск 1:0 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Медзь - Краковия 1:1

Результаты матчей

Погонь Щецин
Медзь

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 31%
1
9 раз 28%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
1
12 раз 38%
0
11 раз 34%
2
8 раз 25%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Медзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
6
10
6
1.5
6
10
5
11
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
5
7
9
1.5
3
13
2
14
2.5
1
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
21
11
17
15
1.5
9
23
7
25
2.5
1
31
2
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 32 22 6 4 60 - 20 72
2.
Легия
 32 18 9 5 54 - 35 63
3.
Погонь Щецин
 32 16 9 7 52 - 44 57
4.
Лех
 0:0 32 14 11 7 44 - 29 53
5.
Пяст
 32 14 7 11 36 - 30 49
6.
Варта Познань
 31 12 8 11 35 - 31 44
7.
Гурник Забже
 32 12 8 12 43 - 42 44
8.
Краковия
 32 11 9 12 37 - 34 42
9.
Видзев Лодзь
 32 11 8 13 37 - 41 41
10.
Заглембе Любин
 32 11 8 13 32 - 43 41
11.
Сталь Мелец
 32 10 10 12 35 - 38 40
12.
Ягеллония
 32 9 13 10 47 - 46 40
13.
Радомьяк Радом
 31 10 8 13 29 - 35 38
14.
Корона Кельце
 32 10 8 14 36 - 45 38
15.
Висла Плоцк
 32 10 7 15 40 - 45 37
16.
Шлёнск
 32 8 11 13 30 - 43 35
17.
Лехия Гданьск
 32 7 6 19 27 - 53 27
18.
Медзь
 32 4 10 18 31 - 51 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 16 14 2 0 40 - 7 44
2.
Легия
 16 11 5 0 35 - 16 38
3.
Погонь Щецин
 16 9 4 3 29 - 23 31
4.
Висла Плоцк
 16 8 4 4 22 - 14 28
5.
Ягеллония
 16 8 3 5 29 - 21 27
6.
Корона Кельце
 16 8 3 5 19 - 16 27
7.
Лех
 0:0 16 8 2 6 23 - 15 26
8.
Краковия
 16 7 5 4 20 - 10 26
9.
Пяст
 16 6 4 6 17 - 15 22
10.
Сталь Мелец
 16 5 7 4 17 - 14 22
11.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
12.
Шлёнск
 16 5 6 5 19 - 21 21
13.
Гурник Забже
 16 5 5 6 21 - 22 20
14.
Видзев Лодзь
 16 5 3 8 22 - 25 18
15.
Радомьяк Радом
 16 4 4 8 14 - 19 16
16.
Лехия Гданьск
 16 4 4 8 14 - 22 16
17.
Медзь
 16 3 6 7 16 - 23 15
18.
Заглембе Любин
 16 3 5 8 11 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 16 8 4 4 20 - 13 28
2.
Пяст
 16 8 3 5 19 - 15 27
3.
Заглембе Любин
 16 8 3 5 21 - 23 27
4.
Лех
 0:0 16 6 9 1 21 - 14 27
5.
Погонь Щецин
 16 7 5 4 23 - 21 26
6.
Легия
 16 7 4 5 19 - 19 25
7.
Гурник Забже
 16 7 3 6 22 - 20 24
8.
Варта Познань
 16 7 2 7 16 - 16 23
9.
Видзев Лодзь
 16 6 5 5 15 - 16 23
10.
Радомьяк Радом
 15 6 4 5 15 - 16 22
11.
Сталь Мелец
 16 5 3 8 18 - 24 18
12.
Краковия
 16 4 4 8 17 - 24 16
13.
Шлёнск
 16 3 5 8 11 - 22 14
14.
Ягеллония
 16 1 10 5 18 - 25 13
15.
Лехия Гданьск
 16 3 2 11 13 - 31 11
16.
Корона Кельце
 16 2 5 9 17 - 29 11
17.
Висла Плоцк
 16 2 3 11 18 - 31 9
18.
Медзь
 16 1 4 11 15 - 28 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 16 (6)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (5)
Легия Жозуэ Филипе 12 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Легия Енджейчик Артур 1 10
Ягеллония Нене III 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Весь список
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Погонь Щецин 3:2 Медзь онлайн

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