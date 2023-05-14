Тур: 32. Стадион: Stadion Florian Krygier. Зрители: 18516
3:2
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаЛонкар Даниель
0:0
25' Не забитый пенальтиДрыгас Камил
0:1
26' ГолЧука Виктор
29' Желтая карточкаМиюшкович Неманья
1:1
42' ГолДабровски Дамьян
52' Желтая карточкаКобачки Олаф
64' Желтая карточкаВелковски Димитар
2:1
64' ПенальтиГросицки Камил
2:2
73' ГолДрыгас Камил
3:2
77' Гол в свои воротаМатыня Хуберт
90' Желтая карточкаЗахович Лука
90'+6
Ход матча
24'
25'
0:0
26'
0:1
42'
52'
64'
2:1
73'
77'
3:2
90'
23
Цех
Бенедикт
20
Damian
Tront
14
Дрыгас
Камил
79
Кобачки
Олаф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Damian TrontПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Кобачки ОлафНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обиета КолдоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Grzegorz Mokry
История личных встреч
Погонь Щецин
Медзь
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|12 (4)
|0.38
|Ковальчик Себастьян
|6 (3)
|0.19
|Бичахчян Ваан
|6
|0.19
|Захович Лука
|5
|0.16
|Алмквист Понтус
|4
|0.13
|Дабровски Дамьян
|4
|0.13
|Дрыгас Камил
|3 (1)
|0.09
|Ленговски Матеуш
|2
|0.06
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.06
|Горгон Александр
|2
|0.06
|Кутрис Леонардо
|2
|0.06
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.03
|Бартковски Якуб
|1
|0.03
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.03
|Вальквист Линус
|0
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|7 (3)
|0.22
|Чука Виктор
|6
|0.19
|Нарсинг Лусиано
|5
|0.16
|Миюшкович Неманья
|2
|0.06
|Обиета Колдо
|2
|0.06
|Домингес Максим
|1
|0.03
|Кобачки Олаф
|1
|0.03
|Матушек Шимон
|1
|0.03
|Масурас Яннис
|1
|0.03
|Слива Мацей
|1
|0.03
|Santiago Naveda
|1
|0.03
|Dawid Drachal
|1
|0.03
|Матыня Хуберт
|0
|0
|Велковски Димитар
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Каролина Юрих
|0
|0
|Хулио Карлос
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Триантафиллопулос Константинос
|5
|1
|Леонардо Родригес
|6
|0
|Ленговски Матеуш
|6
|0
|Захович Лука
|5
|0
|Бичахчян Ваан
|5
|0
|Цех Бенедикт
|4
|0
|Дабровски Дамьян
|4
|0
|Стипица Данте
|3
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Форнальчик Мариуш
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Кухарчик Михал
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Кужава Рафал
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Лонкар Даниель
|2
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Домингес Максим
|10
|0
|Энрикес Анхело
|8
|1
|Миюшкович Неманья
|8
|1
|Гюлен Левент
|8
|0
|Хулио Карлос
|6
|0
|Матыня Хуберт
|4
|1
|Santiago Naveda
|2
|2
|Дрыгас Камил
|5
|0
|Каролина Юрих
|5
|0
|Обиета Колдо
|5
|0
|Кобачки Олаф
|5
|0
|Нивулис Анджей
|3
|0
|Велковски Димитар
|3
|0
|Damian Tront
|3
|0
|Dawid Drachal
|3
|0
|Костка Михаэль
|3
|0
|Матушек Шимон
|2
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Ауртенече Йон
|2
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|Чука Виктор
|2
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Абрамович Матеуш
|1
|0
|Запольник Камиль
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Медзь
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
0
Волевые поражения
6
13
Погонь Щецин
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Медзь
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
11
Волевые поражения
18
13
Погонь Щецин
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (9)
56% (18)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Медзь
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (7)
53% (17)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
21
11
Волевые поражения
24
26
Голы по времени матча
Забито
27
16
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 21
6
22%
2
13%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
5
19%
5
31%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
6
22%
3
19%
61-75
3
11%
2
13%
76-90
Пропущено
25
27
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
3
12%
3
11%
1-15
4
16%
3
11%
16-30
3
12%
4
15%
31-45
9
36%
3
11%
46-60
3
12%
6
22%
61-75
3
12%
8
30%
30%
76-90
Забито
21
18
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
4
19%
2
11%
1-15
3
14%
5
28%
16-30
2
10%
4
22%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
5
24%
1
6%
61-75
5
24%
2
11%
76-90
Пропущено
23
21
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
3
13%
2
10%
1-15
2
9%
5
24%
16-30
3
13%
4
19%
31-45
5
22%
3
14%
46-60
5
22%
3
14%
61-75
5
22%
4
19%
76-90
Забито
48
34
23 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 17
7 Не забивали 9
10
21%
4
12%
1-15
6
13%
7
21%
16-30
7
15%
9
26%
31-45
6
13%
6
18%
46-60
11
23%
4
12%
61-75
8
17%
4
12%
76-90
Пропущено
48
48
18 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 28
6
13%
5
10%
1-15
6
13%
8
17%
16-30
6
13%
8
17%
31-45
14
29%
29%
6
13%
46-60
8
17%
9
19%
61-75
8
17%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1
Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Карабах 4:2 Погонь Щецин - Стяуа 2:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ракув 0:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4
Медзь
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Медзь - Видзев Лодзь 0:1 Краковия - Медзь 1:1 Медзь - Ракув 0:2 Сталь Мелец - Медзь 1:1
Медзь - Легия 2:2 Корона Кельце - Медзь 1:0 Медзь - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Медзь - Ягеллония 1:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Медзь 0:3 Медзь - Шлёнск 1:0 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Медзь - Краковия 1:1
Результаты матчей
Погонь Щецин
Медзь
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 31%
1
9 раз 28%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
1
12 раз 38%
0
11 раз 34%
2
8 раз 25%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Медзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
106
106
610
511
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
79
313
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
266
Больше Меньше
2111
1715
923
725
131
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|32
|22
|6
|4
|60 - 20
|72
|2.
|32
|18
|9
|5
|54 - 35
|63
|3.
|32
|16
|9
|7
|52 - 44
|57
|4.
|0:0
|32
|14
|11
|7
|44 - 29
|53
|5.
|32
|14
|7
|11
|36 - 30
|49
|6.
|31
|12
|8
|11
|35 - 31
|44
|7.
|32
|12
|8
|12
|43 - 42
|44
|8.
|32
|11
|9
|12
|37 - 34
|42
|9.
|32
|11
|8
|13
|37 - 41
|41
|10.
|32
|11
|8
|13
|32 - 43
|41
|11.
|32
|10
|10
|12
|35 - 38
|40
|12.
|32
|9
|13
|10
|47 - 46
|40
|13.
|31
|10
|8
|13
|29 - 35
|38
|14.
|32
|10
|8
|14
|36 - 45
|38
|15.
|32
|10
|7
|15
|40 - 45
|37
|16.
|32
|8
|11
|13
|30 - 43
|35
|17.
|32
|7
|6
|19
|27 - 53
|27
|18.
|32
|4
|10
|18
|31 - 51
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|14
|2
|0
|40 - 7
|44
|2.
|16
|11
|5
|0
|35 - 16
|38
|3.
|16
|9
|4
|3
|29 - 23
|31
|4.
|16
|8
|4
|4
|22 - 14
|28
|5.
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|16
|8
|3
|5
|19 - 16
|27
|7.
|0:0
|16
|8
|2
|6
|23 - 15
|26
|8.
|16
|7
|5
|4
|20 - 10
|26
|9.
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|10.
|16
|5
|7
|4
|17 - 14
|22
|11.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|12.
|16
|5
|6
|5
|19 - 21
|21
|13.
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|14.
|16
|5
|3
|8
|22 - 25
|18
|15.
|16
|4
|4
|8
|14 - 19
|16
|16.
|16
|4
|4
|8
|14 - 22
|16
|17.
|16
|3
|6
|7
|16 - 23
|15
|18.
|16
|3
|5
|8
|11 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|8
|4
|4
|20 - 13
|28
|2.
|16
|8
|3
|5
|19 - 15
|27
|3.
|16
|8
|3
|5
|21 - 23
|27
|4.
|0:0
|16
|6
|9
|1
|21 - 14
|27
|5.
|16
|7
|5
|4
|23 - 21
|26
|6.
|16
|7
|4
|5
|19 - 19
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|22 - 20
|24
|8.
|16
|7
|2
|7
|16 - 16
|23
|9.
|16
|6
|5
|5
|15 - 16
|23
|10.
|15
|6
|4
|5
|15 - 16
|22
|11.
|16
|5
|3
|8
|18 - 24
|18
|12.
|16
|4
|4
|8
|17 - 24
|16
|13.
|16
|3
|5
|8
|11 - 22
|14
|14.
|16
|1
|10
|5
|18 - 25
|13
|15.
|16
|3
|2
|11
|13 - 31
|11
|16.
|16
|2
|5
|9
|17 - 29
|11
|17.
|16
|2
|3
|11
|18 - 31
|9
|18.
|16
|1
|4
|11
|15 - 28
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11