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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 8. Стадион: .
Эльфсборг
2:0
Второй тайм: 73'
Вернаму
0'
1:0
52' Гол
Ондрейка Якоб
59' Желтая карточка
Лагербильке Густав
67' Желтая карточка
Evaldo Neto
2:0
70' Гол
Бернхардссон Александер
72' Желтая карточка

Ход матча

52'
Ондрейка Якоб
(Хульт Никлас)
1:0
59'
Лагербильке Густав
 
59'
 
Evaldo Neto
Бастос Марко
59'
 
Hampus Naesstroem
Терн Симон
65'
Бернхардссон Александер
Оккельс Йеппе
 
67'
 
Evaldo Neto
70'
Бернхардссон Александер
2:0
72'
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Вернаму
6.00
6.00
7.48
Все Коэффициенты
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
2
Лагербильке
Густав
8
Хольмен
Себастьян
23
Хульт
Никлас
26
Emmanuel
Boateng2
18
Касем
Ахмед
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
7
Ондрейка
Якоб
1
Рашид
Джонатан
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
3
Берг
Виктор
9
Йоханссон
Оскар
22
Терн
Симон
18
Оливейра
Вендерсон
19
Бастос
Марко
14
Энгвалль
Густав
10
Зелькович
Айдин
Эльфсборг
4-3-3
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Эльфсборг
Вернаму

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

А
1:1
А
4:1
К
2:2
К
3:3
ШК
0:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
56

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ондрейка Якоб 6 0.75
Гудьонсен Свейнн 3 0.38
Бернхардссон Александер 3 0.38
Ларссон Йохан 1 0.13
Michael Baidoo 1 0.13
Лав Джек Купер 1 0.13
Рёмер Андре 1 0.13
Оккельс Йеппе 1 0.13
Лагербильке Густав 1 0.13
Седерберг Ноа 1 0.13
Хульт Никлас 0 0
Фрик Пер 0 0
Besfort Zeneli 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 2 0.25
Бастос Марко 2 (1) 0.25
Йоханссон Оскар 1 0.13
Берг Виктор 0 0
Hampus Naesstroem 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 3 0
Седерберг Ноа 2 0
Хульт Никлас 1 0
Хольмен Себастьян 1 0
Рёмер Андре 1 0
Лагербильке Густав 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Ондрейка Якоб 1 0
Касем Ахмед 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Вендерсон 2 0
Evaldo Neto 0 1
Энгвалль Густав 1 0
Бастос Марко 1 0
Грозданич Эмин 1 0
Эрикссон Виктор 1 0
Ларссон Виктор 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Вернаму
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
1
Эльфсборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Вернаму
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

7
4
Эльфсборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Вернаму
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

7
5

Голы по времени матча

Забито

11
1
2 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
1
100%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

18
5
4 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
33%
1
20%
46-60
5
28%
1
20%
61-75
3
17%
1
20%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
4
57%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2
Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 АИК - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3
Вернаму
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0
ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3

Результаты матчей

Эльфсборг
Вернаму

Точный счет

0:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
1
1.5
1
3
2
1
2.5
1
3
2
1
3.5
2
1
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
1
6
3
4
2.5
1
6
3
4
3.5
2
5
4.5
1
6
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 20 - 4 21
2.
Эльфсборг
 2:0 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Хеккен
 8 6 0 2 23 - 9 18
4.
ИФК Норрчепинг
 8 5 2 1 14 - 7 17
5.
Мьельбю
 3:0 8 3 3 2 8 - 5 12
6.
Кальмар
 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Броммапойкарна
 7 3 1 3 7 - 10 10
8.
Юргорден
 2:3 8 3 1 4 11 - 13 10
9.
Хаммарбю
 3:2 8 3 1 4 11 - 14 10
10.
Хальмстад
 7 3 0 4 7 - 14 9
11.
Вернаму
 0:2 8 3 0 5 7 - 10 9
12.
Дегерфорс
 8 2 0 6 8 - 23 6
13.
Гётеборг
 7 1 2 4 7 - 6 5
14.
АИК
 7 1 2 4 4 - 9 5
15.
Сириус
 0:3 8 0 5 3 8 - 15 5
16.
Варберг БоИС
 8 0 4 4 5 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
3.
Хаммарбю
 3:2 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
Юргорден
 2:3 3 3 0 0 7 - 2 9
5.
Эльфсборг
 2:0 4 3 0 1 13 - 3 9
6.
Хальмстад
 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Мьельбю
 3:0 5 2 2 1 7 - 3 8
8.
Кальмар
 3 2 1 0 6 - 2 7
9.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 5 - 2 7
10.
Вернаму
 0:2 4 2 0 2 4 - 3 6
11.
Дегерфорс
 4 2 0 2 6 - 6 6
12.
Броммапойкарна
 3 1 1 1 3 - 2 4
13.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
14.
Гётеборг
 4 1 1 2 7 - 3 4
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 0:3 3 0 1 2 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 2:0 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
ИФК Норрчепинг
 5 3 1 1 9 - 5 10
3.
Мальмё
 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Броммапойкарна
 4 2 0 2 4 - 8 6
6.
Мьельбю
 3:0 3 1 1 1 1 - 2 4
7.
Кальмар
 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Сириус
 0:3 5 0 4 1 4 - 7 4
9.
Вернаму
 0:2 4 1 0 3 3 - 7 3
10.
Гётеборг
 3 0 1 2 0 - 3 1
11.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
АИК
 4 0 1 3 2 - 6 1
13.
Юргорден
 2:3 5 0 1 4 4 - 11 1
14.
Хальмстад
 3 0 0 3 2 - 11 0
15.
Хаммарбю
 3:2 4 0 0 4 3 - 11 0
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 8 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
Кальмар Mileta Rajovic 5
Весь список

Топ нарушителей
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Весь список
  • 59'
    Бастос Марко уходит с поля. Netinho выходит вместо него
  • Желтая карточка
    59'
    Лагербильке Густав получил желтую карточку от судьи
  • 52'
    Хульт Никлас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    52'
    Г О О О О Л - Jacob Ondrejka бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 66% завершится победой Вернаму.
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Эльфсборг
Ничья
Вернаму
6.00
6.00
7.48
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Где смотреть матч Эльфсборг 2:0 Вернаму онлайн

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Эльфсборг
Вернаму
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