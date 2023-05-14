Тур: 8. Стадион: Boraas Arena.
0'
1:0
52' ГолОндрейка Якоб
59' Желтая карточкаЛагербильке Густав
67' Желтая карточкаEvaldo Neto
2:0
70' ГолБернхардссон Александер
Ход матча
52'
1:0
67'
70'
72'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
22
Терн
Симон
19
Бастос
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
-
21 Боман АндреЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Бастос МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Эльфсборг
Вернаму
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
56
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ондрейка Якоб
|6
|0.75
|Гудьонсен Свейнн
|3
|0.38
|Бернхардссон Александер
|3
|0.38
|Ларссон Йохан
|1
|0.13
|Michael Baidoo
|1
|0.13
|Лав Джек Купер
|1
|0.13
|Рёмер Андре
|1
|0.13
|Оккельс Йеппе
|1
|0.13
|Лагербильке Густав
|1
|0.13
|Седерберг Ноа
|1
|0.13
|Хульт Никлас
|0
|0
|Фрик Пер
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгвалль Густав
|2
|0.25
|Бастос Марко
|2 (1)
|0.25
|Йоханссон Оскар
|1
|0.13
|Берг Виктор
|0
|0
|Hampus Naesstroem
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Baidoo
|3
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Хульт Никлас
|1
|0
|Хольмен Себастьян
|1
|0
|Рёмер Андре
|1
|0
|Лагербильке Густав
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Ондрейка Якоб
|1
|0
|Касем Ахмед
|1
|0
|Besfort Zeneli
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Вендерсон
|2
|0
|Evaldo Neto
|0
|1
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Грозданич Эмин
|1
|0
|Эрикссон Виктор
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Вернаму
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
1
Эльфсборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Вернаму
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
7
4
Эльфсборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Вернаму
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
7
5
Голы по времени матча
Забито
11
1
2 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
1
100%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
18
5
4 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
33%
1
20%
46-60
5
28%
1
20%
61-75
3
17%
1
20%
76-90
Пропущено
7
10
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
4
57%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2
Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 АИК - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3
Вернаму
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0
ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3
Результаты матчей
Эльфсборг
Вернаму
Точный счет
0:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
13
21
13
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
43
16
34
16
34
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|20 - 4
|21
|2.
|2:0
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|8
|6
|0
|2
|23 - 9
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|5.
|3:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|8.
|2:3
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|9.
|3:2
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|10.
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|11.
|0:2
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|12.
|8
|2
|0
|6
|8 - 23
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|7 - 6
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|15.
|0:3
|8
|0
|5
|3
|8 - 15
|5
|16.
|8
|0
|4
|4
|5 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|5
|4
|0
|1
|17 - 7
|12
|3.
|3:2
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|2:3
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|5.
|2:0
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|3:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|8.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|9.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|0:2
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|12.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|7 - 3
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|2 - 10
|3
|16.
|0:3
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|6.
|3:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|0:3
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|9.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|10.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|13.
|2:3
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|15.
|3:2
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|8 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|5 (1)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|5
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 2
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3