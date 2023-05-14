Тур: 8. Стадион: Boraas Arena. Зрители: 5722
0'
1:0
52' ГолОндрейка Якоб
59' Желтая карточкаЛагербильке Густав
67' Желтая карточкаEvaldo Neto
2:0
70' ГолБернхардссон Александер
72' Желтая карточкаEmmanuel Boateng2
75' Желтая карточкаTimothy Noor Ouma
79' Желтая карточкаХольмен Кевин
90'+7
Ход матча
52'
1:0
67'
70'
79'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 5
-
8 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
22
Терн
Симон
19
Бастос
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
-
21 Боман АндреЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Бастос МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Эльфсборг
Вернаму
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
56
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ондрейка Якоб
|6
|0.75
|Бернхардссон Александер
|4
|0.5
|Гудьонсен Свейнн
|3
|0.38
|Ларссон Йохан
|1
|0.13
|Michael Baidoo
|1
|0.13
|Лав Джек Купер
|1
|0.13
|Рёмер Андре
|1
|0.13
|Оккельс Йеппе
|1
|0.13
|Лагербильке Густав
|1
|0.13
|Седерберг Ноа
|1
|0.13
|Хульт Никлас
|0
|0
|Фрик Пер
|0
|0
|Касем Ахмед
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгвалль Густав
|2
|0.25
|Бастос Марко
|2 (1)
|0.25
|Йоханссон Оскар
|1
|0.13
|Берг Виктор
|0
|0
|Hampus Naesstroem
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Baidoo
|3
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Хульт Никлас
|1
|0
|Хольмен Себастьян
|1
|0
|Рёмер Андре
|1
|0
|Лагербильке Густав
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Emmanuel Boateng2
|1
|0
|Ондрейка Якоб
|1
|0
|Касем Ахмед
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
|Besfort Zeneli
|1
|0
|Timothy Noor Ouma
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Evaldo Neto
|1
|1
|Оливейра Вендерсон
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Грозданич Эмин
|1
|0
|Эрикссон Виктор
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Вернаму
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
1
Эльфсборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Вернаму
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
7
4
Эльфсборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Вернаму
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
7
5
Голы по времени матча
Забито
13
1
2 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
1
8%
1
100%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
20
5
4 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
7
35%
1
20%
46-60
6
30%
1
20%
61-75
3
15%
1
20%
76-90
Пропущено
7
12
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
4
57%
2
17%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2
Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 АИК - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3
Вернаму
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0
ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3
Результаты матчей
Эльфсборг
Вернаму
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
13
22
13
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
53
17
35
17
35
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|7
|1
|0
|20 - 4
|22
|2.
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|8
|6
|0
|2
|23 - 9
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|5.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|10 - 7
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|7.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|9.
|8
|3
|1
|4
|12 - 15
|10
|10.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|11.
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|12.
|8
|2
|0
|6
|8 - 23
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|7 - 6
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|15.
|8
|0
|5
|3
|8 - 15
|5
|16.
|8
|0
|4
|4
|5 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|5
|4
|0
|1
|17 - 7
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|5.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|7.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|12.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|7 - 3
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|2 - 10
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|7.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|10.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|13.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|14.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|15.
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|8 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|5 (1)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|5
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 2
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3