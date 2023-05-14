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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 8. Стадион: . Зрители: 5722
Эльфсборг
2:0
Конец матча
Вернаму
0'
1:0
52' Гол
Ондрейка Якоб
59' Желтая карточка
Лагербильке Густав
67' Желтая карточка
Evaldo Neto
2:0
70' Гол
Бернхардссон Александер
72' Желтая карточка
Emmanuel Boateng2
75' Желтая карточка
Timothy Noor Ouma
79' Желтая карточка
Хольмен Кевин
90'+7

Ход матча

52'
Ондрейка Якоб
(Хульт Никлас)
1:0
59'
Лагербильке Густав
 
59'
 
Evaldo Neto
Бастос Марко
59'
 
Hampus Naesstroem
Терн Симон
65'
Бернхардссон Александер
Оккельс Йеппе
 
67'
 
Evaldo Neto
70'
Бернхардссон Александер
(Касем Ахмед)
2:0
72'
Emmanuel Boateng2
 
73'
Timothy Noor Ouma
Emmanuel Boateng2
 
73'
 
Kenan Bilalovic
Зелькович Айдин
75'
Timothy Noor Ouma
 
76'
Лав Джек Купер
Гудьонсен Свейнн
 
76'
Хольмен Кевин
Касем Ахмед
 
79'
Хольмен Кевин
 
89'
 
Адеми Альбион
Йоханссон Оскар

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 22 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
2
Лагербильке
Густав
8
Хольмен
Себастьян
23
Хульт
Никлас
26
Emmanuel
Boateng2
18
Касем
Ахмед
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
7
Ондрейка
Якоб
1
Рашид
Джонатан
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
3
Берг
Виктор
9
Йоханссон
Оскар
22
Терн
Симон
18
Оливейра
Вендерсон
19
Бастос
Марко
14
Энгвалль
Густав
10
Зелькович
Айдин
Эльфсборг
4-3-3
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Эльфсборг
Вернаму

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

А
1:1
А
4:1
К
2:2
К
3:3
ШК
0:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
56

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ондрейка Якоб 6 0.75
Бернхардссон Александер 4 0.5
Гудьонсен Свейнн 3 0.38
Ларссон Йохан 1 0.13
Michael Baidoo 1 0.13
Лав Джек Купер 1 0.13
Рёмер Андре 1 0.13
Оккельс Йеппе 1 0.13
Лагербильке Густав 1 0.13
Седерберг Ноа 1 0.13
Хульт Никлас 0 0
Фрик Пер 0 0
Касем Ахмед 0 0
Besfort Zeneli 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 2 0.25
Бастос Марко 2 (1) 0.25
Йоханссон Оскар 1 0.13
Берг Виктор 0 0
Hampus Naesstroem 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 3 0
Седерберг Ноа 2 0
Хульт Никлас 1 0
Хольмен Себастьян 1 0
Рёмер Андре 1 0
Лагербильке Густав 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Emmanuel Boateng2 1 0
Ондрейка Якоб 1 0
Касем Ахмед 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Timothy Noor Ouma 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evaldo Neto 1 1
Оливейра Вендерсон 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Бастос Марко 1 0
Грозданич Эмин 1 0
Эрикссон Виктор 1 0
Ларссон Виктор 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Вернаму
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
1
Эльфсборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Вернаму
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

7
4
Эльфсборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Вернаму
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

7
5

Голы по времени матча

Забито

13
1
2 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
1
8%
1
100%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

20
5
4 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
7
35%
1
20%
46-60
6
30%
1
20%
61-75
3
15%
1
20%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
4
57%
2
17%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2
Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 АИК - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3
Вернаму
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0
ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3

Результаты матчей

Эльфсборг
Вернаму

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
1
1.5
1
3
2
2
2.5
1
3
2
2
3.5
2
2
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
5
3
1.5
1
7
3
5
2.5
1
7
3
5
3.5
2
6
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 8 7 1 0 20 - 4 22
2.
Эльфсборг
 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Хеккен
 8 6 0 2 23 - 9 18
4.
ИФК Норрчепинг
 8 5 2 1 14 - 7 17
5.
Кальмар
 0:0 8 3 3 2 10 - 7 12
6.
Мьельбю
 8 3 3 2 8 - 5 12
7.
Броммапойкарна
 0:0 8 3 2 3 7 - 10 11
8.
Юргорден
 8 3 1 4 12 - 14 10
9.
Хаммарбю
 8 3 1 4 12 - 15 10
10.
Хальмстад
 0:0 8 3 1 4 7 - 14 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 10 9
12.
Дегерфорс
 8 2 0 6 8 - 23 6
13.
Гётеборг
 7 1 2 4 7 - 6 5
14.
АИК
 7 1 2 4 4 - 9 5
15.
Сириус
 8 0 5 3 8 - 15 5
16.
Варберг БоИС
 8 0 4 4 5 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
3.
Хаммарбю
 4 3 1 0 9 - 4 10
4.
Хальмстад
 0:0 5 3 1 1 5 - 3 10
5.
Юргорден
 3 3 0 0 7 - 2 9
6.
Эльфсборг
 4 3 0 1 13 - 3 9
7.
Кальмар
 0:0 4 2 2 0 6 - 2 8
8.
Мьельбю
 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 5 - 2 7
10.
Вернаму
 4 2 0 2 4 - 3 6
11.
Дегерфорс
 4 2 0 2 6 - 6 6
12.
Броммапойкарна
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
13.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
14.
Гётеборг
 4 1 1 2 7 - 3 4
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 3 0 1 2 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
Эльфсборг
 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
ИФК Норрчепинг
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Броммапойкарна
 0:0 5 2 1 2 4 - 8 7
5.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
Мьельбю
 3 1 1 1 1 - 2 4
7.
Кальмар
 0:0 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Сириус
 5 0 4 1 4 - 7 4
9.
Вернаму
 4 1 0 3 3 - 7 3
10.
Гётеборг
 3 0 1 2 0 - 3 1
11.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
АИК
 4 0 1 3 2 - 6 1
13.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
14.
Хальмстад
 0:0 3 0 0 3 2 - 11 0
15.
Хаммарбю
 4 0 0 4 3 - 11 0
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 8 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
Кальмар Mileta Rajovic 5
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Топ нарушителей
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
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    • Желтая карточка
      59'
      Лагербильке Густав получил желтую карточку от судьи
    • 52'
      Хульт Никлас сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      52'
      Г О О О О Л - Jacob Ondrejka бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эльфсборг 2:0 Вернаму онлайн

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