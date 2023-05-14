Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Пьеро Инкапье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Соса Борна навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Эндо Ватару выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Гирасси Серу не смог попасть в створ ударом издали

35' Мвумпа Силас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Жереми Фримпонг ослабляет давление, выбив мяч.

33' Удар от ворот произведет Штутгарт

33' Тапсоба Эдмон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

30' Судья сигнализирует, что Пьеро Инкапье из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Тиаго Томас

30' Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Пьеро Инкапье из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

26' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

26' Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Демирбай Керем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Штутгарт

24' Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе

23' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

22' Тапсоба Эдмон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Штутгарт

21' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Ито Хироки не смог попасть в створ ударом издали

19' Тиаго Томас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Жереми Фримпонг ослабляет давление, выбив мяч.

18' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

18' О, нет. Из многообещающей позиции Эндо Ватару из команды Штутгарт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

18' Мвумпа Силас из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Баккер Митчел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Вагноман Жоша выиграл воздушное противоборство у Пьеро Инкапье.

12' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Пьеро Инкапье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Загаду Дан-Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Пьеро Инкапье ослабляет давление, выбив мяч.

9' Та Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Штутгарт

8' Адли Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Штутгарт

6' Баккер Митчел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Пьеро Инкапье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Загаду Дан-Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Демирбай Керем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Мвумпа Силас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Загаду Дан-Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Пьеро Инкапье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Штутгарт начинает с центра поля