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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Вилленборг Франк
Штутгарт
0:0
Перерыв
Байер Л
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 297 Количество передач 283
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 121
Штутгарт 21.5% (26)
X 24.8% (30)
Байер Л 53.7% (65)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штутгарт
Ничья
Байер Л
2.95
3.80
2.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Бредлов
Фабиан
2
Антон
Вальдемар
23
Загаду
Дан-Аксель
21
Ито
Хироки
4
Вагноман
Жоша
24
Соса
Борна
16
Каразор
Атакан
3
Эндо
Ватару
10
Томаш
Тьягу
14
Мвумпа
Силас
9
Гирасси
Серу
1
Градецки
Лукаш
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
5
Баккер
Митчел
10
Демирбай
Керем
25
Паласиос
Эсекиэль
9
Азмун
Сердар
19
Диаби
Мусса
21
Адли
Амин
Штутгарт
3-4-2-1
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

Штутгарт
Байер Л

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 18 побед

28 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
4 победы 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

7.1%
39.3%
53.6%
2 победы 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

21.4%
14.3%
64.3%
6 побед 4 ничьи 18 побед

История матчей

Б
2:0
Б
4:2
Б
1:3
Б
5:2
Б
1:1
К
2:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
4:3
Б
4:0
Б
3:3
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:2
Б
0:1
Б
4:2
Б
1:4
Б
2:1
Б
4:0
Б
2:4
Б
0:2
Б
3:0
Б
1:0

Голы

Всего голов

11
19

Голов в среднем за матч

0.85
1.27

Среднее время на гол

106
71

Всего голов

42
23

Голов в среднем за матч

2.8
1.77

Среднее время на гол

32
50

Всего голов

53
42

Голов в среднем за матч

1.89
1.5

Тотал матчей

2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

47
60

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 9 (1) 0.28
Мвумпа Силас 5 (1) 0.16
Эндо Ватару 4 0.13
Фюрих Крис 4 (1) 0.13
Кулибали Танги 3 (1) 0.09
Соса Борна 2 0.06
Томаш Тьягу 2 0.06
Вагноман Жоша 2 0.06
Ахамада Науиру 2 0.06
Мавропанос Константинос 2 0.06
Антон Вальдемар 1 0.03
Ито Хироки 1 0.03
Диаш Жиль 1 0.03
Переа Хуан 1 0.03
Калайджич Саша 0 0
Харагути Генки 0 0
Штенцель Паскаль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Мийо Энцо 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Мусса 9 0.28
Фримпонг Жереми 8 0.25
Гложек Адам 5 0.16
Адли Амин 4 0.13
Азмун Сердар 4 0.13
Амири Надим 4 (1) 0.13
Демирбай Керем 3 0.09
Баккер Митчел 3 0.09
Паласиос Эсекиэль 3 (2) 0.09
Шик Патрик 3 0.09
Андрих Роберт 2 0.06
Вирц Флориан 1 0.03
Арангис Чарлес 1 0.03
Паулиньо Жозе 1 0.03
Та Джонатан 1 0.03
Инкапье Пьеро 1 0.03
Тапсоба Эдмон 1 (1) 0.03
Синкгравен Дэйли 0 0
Хадсон-Одои Каллум 0 0
Коссуну Одилон 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 10 0
Мавропанос Константинос 8 1
Ито Хироки 5 0
Соса Борна 5 0
Гирасси Серу 3 1
Ахамада Науиру 3 1
Мвумпа Силас 4 0
Вагноман Жоша 2 1
Пеллегрино Матараццо 2 1
Антон Вальдемар 3 0
Загаду Дан-Аксель 3 0
Мийо Энцо 3 0
Пфайффер Лука 1 1
Эндо Ватару 2 0
Фюрих Крис 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Кулибали Танги 2 0
Харагути Генки 1 0
Бредлов Фабиан 1 0
Нартей Николас 1 0
Калайджич Саша 1 0
Мола Клинтон 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инкапье Пьеро 10 2
Андрих Роберт 8 0
Та Джонатан 6 0
Амири Надим 5 0
Баккер Митчел 3 1
Тапсоба Эдмон 4 0
Фримпонг Жереми 4 0
Адли Амин 2 1
Алонсо Хаби 3 0
Демирбай Керем 3 0
Диаби Мусса 3 0
Коссуну Одилон 3 0
Паласиос Эсекиэль 2 0
Гложек Адам 2 0
Вирц Флориан 2 0
Градецки Лукаш 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Азмун Сердар 1 0
Синкгравен Дэйли 1 0
Фосу-Менса Тимоти 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Байер Л
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

8
4
Штутгарт
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Байер Л
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

23
14

Волевые поражения

11
28
Штутгарт
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
Байер Л
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

27
20

Волевые поражения

19
32

Голы по времени матча

Забито

21
21
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
4
19%
1
5%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
2
10%
4
19%
31-45
1
5%
6
29%
46-60
3
14%
5
24%
61-75
8
38%
3
14%
76-90

Пропущено

20
22
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
4
20%
2
9%
1-15
4
20%
4
18%
16-30
3
15%
3
14%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
5
25%
7
32%
76-90

Забито

19
35
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
1
5%
3
9%
1-15
2
11%
6
17%
16-30
5
26%
6
17%
31-45
2
11%
10
29%
46-60
5
26%
4
11%
61-75
4
21%
6
17%
76-90

Пропущено

33
19
17 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
7
21%
3
16%
1-15
5
15%
2
11%
16-30
5
15%
4
21%
31-45
7
21%
3
16%
46-60
2
6%
3
16%
61-75
7
21%
4
21%
76-90

Забито

40
56
17 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 34
9 Забивали первыми 15
7 Не забивали 7
5
13%
4
7%
1-15
5
13%
8
14%
16-30
7
18%
10
18%
31-45
3
8%
16
29%
46-60
8
20%
9
16%
61-75
12
30%
9
16%
76-90

Пропущено

53
41
28 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 23
21 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 22
11
21%
5
12%
1-15
9
17%
6
15%
16-30
8
15%
7
17%
31-45
10
19%
6
15%
46-60
3
6%
6
15%
61-75
12
23%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Герта - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1
Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Бохум - Штутгарт 2:3 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Майнц 1:1
Байер Л
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рома - Байер Л 1:0 Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0
Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Аугсбург - Байер Л 1:0

Результаты матчей

Штутгарт
Байер Л

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
7 раз 44%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
6 раз 40%
3
5 раз 33%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:1
7 раз 23%
1:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:3
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
2
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
6 раз 19%
1
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
2
6
9
1.5
11
5
3
12
2.5
4
12
1
14
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
6
5
11
1.5
7
8
1
15
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
23
8
11
20
1.5
18
13
4
27
2.5
9
22
1
30
3.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 32 20 8 4 89 - 34 68
2.
Боруссия Д
 Заявка 32 21 4 7 78 - 42 67
3.
Унион Берлин
 Заявка 32 17 8 7 48 - 34 59
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 31 17 6 8 55 - 37 57
5.
Фрайбург
 Заявка 32 16 8 8 48 - 42 56
6.
Вольфсбург
 Заявка 32 13 10 9 56 - 44 49
7.
Байер Л
 0:0 Заявка 32 14 7 11 54 - 43 49
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 32 12 10 10 54 - 49 46
9.
Майнц
 Заявка 32 12 9 11 51 - 49 45
10.
Кёльн
 Заявка 32 10 11 11 47 - 51 41
11.
Боруссия М
 Заявка 32 10 9 13 48 - 53 39
12.
Вердер
 Заявка 31 10 5 16 49 - 60 35
13.
Аугсбург
 Заявка 32 9 7 16 42 - 58 34
14.
Хоффенхайм
 Заявка 32 9 5 18 43 - 54 32
15.
Бохум
 Заявка 32 9 4 19 36 - 71 31
16.
Шальке 04
 Заявка 32 7 9 16 31 - 65 30
17.
Штутгарт
 0:0 Заявка 32 6 11 15 39 - 54 29
18.
Герта
 Заявка 32 6 7 19 39 - 67 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 16 14 1 1 53 - 15 43
2.
Бавария
 Заявка 16 11 5 0 52 - 14 38
3.
Унион Берлин
 Заявка 16 10 6 0 29 - 11 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
5.
Фрайбург
 Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 8 5 3 33 - 17 29
8.
Байер Л
 0:0 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 7 3 33 - 23 25
10.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
11.
Бохум
 Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
12.
Кёльн
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
13.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
14.
Штутгарт
 0:0 Заявка 16 5 5 6 21 - 20 20
15.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
16.
Герта
 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 Заявка 16 5 1 10 25 - 27 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
Фрайбург
 Заявка 16 7 4 5 22 - 29 25
3.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
4.
Вольфсбург
 Заявка 16 7 3 6 23 - 21 24
5.
Байер Л
 0:0 Заявка 16 6 5 5 21 - 22 23
6.
Унион Берлин
 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 6 4 6 23 - 22 22
8.
Майнц
 Заявка 16 6 3 7 21 - 28 21
9.
Вердер
 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 Заявка 16 3 3 10 19 - 27 12
13.
Аугсбург
 Заявка 16 3 3 10 26 - 37 12
14.
Шальке 04
 Заявка 16 2 5 9 10 - 31 11
15.
Боруссия М
 Заявка 16 1 6 9 17 - 35 9
16.
Штутгарт
 0:0 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 16 2 2 12 11 - 39 8
18.
Герта
 Заявка 16 1 2 13 16 - 41 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 14 (10)
Фрайбург Грифо Винченцо 14 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Бавария Гнабри Серж 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Хоффенхайм Акпогума Кевин 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Контроль мяча: Штутгарт: 49%, Байер Л: 51%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Жереми Фримпонг наказан за толчок Эндо Ватару
  • 45'
    Контроль мяча: Штутгарт: 49%, Байер Л: 51%.
  • 45'
    Оооо... вот это был удар! Азмун Сердар должен был забить с этой позиции.
  • 45'
    Байер Л начинает контратаку
  • 45'
    Диаби Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 44'
    Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 44'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 43'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 43'
    Пьеро Инкапье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 43'
    Штутгарт начинает контратаку
  • 43'
    Вагноман Жоша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 42'
    Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 41'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Пьеро Инкапье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Штутгарт
    • 40'
      Адли Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 40'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Штутгарт: 51%, Байер Л: 49%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Байер Л
    • 40'
      Шанс! Эндо Ватару из команды Штутгарт пробил головой, но мимо
    • Угловой
      39'
      Тиаго Томас из команды Штутгарт подал угловой слева.
    • 39'
      Тапсоба Эдмон из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Та Джонатан успешно блокирует удар.
    • 39'
      Эндо Ватару нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 37'
      Диаби Мусса из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      37'
      Соса Борна навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Азмун Сердар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Азмун Сердар из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      36'
      Азмун Сердар наказан за толчок Каразор Атакан
    • 36'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 36'
      Эндо Ватару выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Байер Л
    • 35'
      Гирасси Серу не смог попасть в створ ударом издали
    • 35'
      Мвумпа Силас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Штутгарт: 47%, Байер Л: 53%.
    • 35'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Жереми Фримпонг ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Штутгарт
    • 33'
      Баккер Митчел нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 33'
      Адли Амин из команды Байер Л своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 33'
      Соса Борна ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Тапсоба Эдмон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Штутгарт начинает контратаку
    • 32'
      Соса Борна из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 31'
      Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Пьеро Инкапье из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Тиаго Томас
    • 30'
      Контроль мяча: Штутгарт: 46%, Байер Л: 54%.
    • 30'
      Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      29'
      Судья сигнализирует, что Соса Борна из команды Штутгарт поставил подножку. Пострадал Паласиос Эсекиэль
    • 29'
      Пьеро Инкапье из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 27'
      Вагноман Жоша из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
    • 26'
      Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Байер Л начинает контратаку
    • 26'
      Демирбай Керем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Штутгарт: 46%, Байер Л: 54%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Штутгарт
    • Фол, нарушение
      25'
      Судья сигнализирует, что Эндо Ватару из команды Штутгарт поставил подножку. Пострадал Паласиос Эсекиэль
    • 24'
      Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 24'
      Загаду Дан-Аксель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      23'
      Мвумпа Силас наказан за толчок Паласиос Эсекиэль
    • 22'
      Тапсоба Эдмон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Штутгарт
    • 21'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Штутгарт: 46%, Байер Л: 54%.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Байер Л
    • 19'
      Ито Хироки не смог попасть в створ ударом издали
    • 19'
      Та Джонатан из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      19'
      Тиаго Томас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Жереми Фримпонг ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      О, нет. Из многообещающей позиции Эндо Ватару из команды Штутгарт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 18'
      Мвумпа Силас из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 17'
      Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Тапсоба Эдмон из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Тиаго Томас
    • 16'
      Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Ито Хироки из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 16'
      Баккер Митчел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Штутгарт: 42%, Байер Л: 58%.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Мвумпа Силас из команды Штутгарт поставил подножку. Пострадал Жереми Фримпонг
    • 14'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 14'
      Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Тапсоба Эдмон из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Вагноман Жоша выиграл воздушное противоборство у Пьеро Инкапье.
    • 13'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 12'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Эндо Ватару ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Ито Хироки ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 11'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Пьеро Инкапье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Загаду Дан-Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Штутгарт: 36%, Байер Л: 64%.
    • 10'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Пьеро Инкапье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Та Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      9'
      Диаби Мусса наказан за толчок Загаду Дан-Аксель
    • 9'
      Удар от ворот произведет Штутгарт
    • 8'
      Адли Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 8'
      Диаби Мусса из команды Байер Л своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 7'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Удар от ворот произведет Штутгарт
    • 6'
      Баккер Митчел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 6'
      Демирбай Керем из команды Байер Л своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 6'
      Пьеро Инкапье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Загаду Дан-Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Штутгарт: 50%, Байер Л: 50%.
    • 4'
      Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Демирбай Керем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 2'
      Мвумпа Силас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Загаду Дан-Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Пьеро Инкапье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Штутгарт начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится победой Байер Л.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.58. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.58 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 121
    Штутгарт 21.5% (26)
    X 24.8% (30)
    Байер Л 53.7% (65)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Штутгарт
    Ничья
    Байер Л
    2.95
    3.80
    2.95
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Штутгарт 0:0 Байер Л онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт 0:0 Байер Л

    Исход игры
    Штутгарт
    21.5% (26)
    Ничья
    24.8% (30)
    Байер Л
    53.7% (65)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.66% (75)
    Меньше
    35.34% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    85.34% (99)
    Нет
    14.66% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    33.9% (41)
    1:1 Ничья
    20.7% (25)
    2:1 Штутгарт
    14.9% (18)
    0:1 Байер Л
    7.4% (9)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    2:3 Байер Л
    4.1% (5)
    1:3 Байер Л
    3.3% (4)
    0:2 Байер Л
    2.5% (3)
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    Штутгарт
    Байер Л
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