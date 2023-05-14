Тур: 32. Стадион: Мерседес-Бенц-Арена. Главный судья: Вилленборг Франк
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
297 Количество передач 283
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
10
Томаш
Тьягу
14
Мвумпа
Силас
19
Диаби
Мусса
21
Адли
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Защитник
-
24 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Томаш ТьягуПолузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Фюрих КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Диаш ЖильНападающий
-
11 Переа ХуанНападающий
-
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
21 Адли АминНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
18 Мбамба НоаПолузащитник
-
32 Азхиль АйманПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Вирц ФлорианНападающий
-
23 Гложек АдамНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Штутгарт
Байер Л
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 18 побед
28 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
4 победы 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
7.1%
39.3%
53.6%
2 победы 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
21.4%
14.3%
64.3%
6 побед 4 ничьи 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
19
Голов в среднем за матч
0.85
1.27
Среднее время на гол
106
71
Всего голов
42
23
Голов в среднем за матч
2.8
1.77
Среднее время на гол
32
50
Всего голов
53
42
Голов в среднем за матч
1.89
1.5
Тотал матчей
2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
47
60
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|9 (1)
|0.28
|Мвумпа Силас
|5 (1)
|0.16
|Эндо Ватару
|4
|0.13
|Фюрих Крис
|4 (1)
|0.13
|Кулибали Танги
|3 (1)
|0.09
|Соса Борна
|2
|0.06
|Томаш Тьягу
|2
|0.06
|Вагноман Жоша
|2
|0.06
|Ахамада Науиру
|2
|0.06
|Мавропанос Константинос
|2
|0.06
|Антон Вальдемар
|1
|0.03
|Ито Хироки
|1
|0.03
|Диаш Жиль
|1
|0.03
|Переа Хуан
|1
|0.03
|Калайджич Саша
|0
|0
|Харагути Генки
|0
|0
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Мийо Энцо
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаби Мусса
|9
|0.28
|Фримпонг Жереми
|8
|0.25
|Гложек Адам
|5
|0.16
|Адли Амин
|4
|0.13
|Азмун Сердар
|4
|0.13
|Амири Надим
|4 (1)
|0.13
|Демирбай Керем
|3
|0.09
|Баккер Митчел
|3
|0.09
|Паласиос Эсекиэль
|3 (2)
|0.09
|Шик Патрик
|3
|0.09
|Андрих Роберт
|2
|0.06
|Вирц Флориан
|1
|0.03
|Арангис Чарлес
|1
|0.03
|Паулиньо Жозе
|1
|0.03
|Та Джонатан
|1
|0.03
|Инкапье Пьеро
|1
|0.03
|Тапсоба Эдмон
|1 (1)
|0.03
|Синкгравен Дэйли
|0
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|10
|0
|Мавропанос Константинос
|8
|1
|Ито Хироки
|5
|0
|Соса Борна
|5
|0
|Гирасси Серу
|3
|1
|Ахамада Науиру
|3
|1
|Мвумпа Силас
|4
|0
|Вагноман Жоша
|2
|1
|Пеллегрино Матараццо
|2
|1
|Антон Вальдемар
|3
|0
|Загаду Дан-Аксель
|3
|0
|Мийо Энцо
|3
|0
|Пфайффер Лука
|1
|1
|Эндо Ватару
|2
|0
|Фюрих Крис
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Кулибали Танги
|2
|0
|Харагути Генки
|1
|0
|Бредлов Фабиан
|1
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Мола Клинтон
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инкапье Пьеро
|10
|2
|Андрих Роберт
|8
|0
|Та Джонатан
|6
|0
|Амири Надим
|5
|0
|Баккер Митчел
|3
|1
|Тапсоба Эдмон
|4
|0
|Фримпонг Жереми
|4
|0
|Адли Амин
|2
|1
|Алонсо Хаби
|3
|0
|Демирбай Керем
|3
|0
|Диаби Мусса
|3
|0
|Коссуну Одилон
|3
|0
|Паласиос Эсекиэль
|2
|0
|Гложек Адам
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Градецки Лукаш
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Синкгравен Дэйли
|1
|0
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Байер Л
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
8
4
Штутгарт
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Байер Л
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
23
14
Волевые поражения
11
28
Штутгарт
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
Байер Л
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
27
20
Волевые поражения
19
32
Голы по времени матча
Забито
21
21
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
4
19%
1
5%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
2
10%
4
19%
31-45
1
5%
6
29%
46-60
3
14%
5
24%
61-75
8
38%
3
14%
76-90
Пропущено
20
22
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
4
20%
2
9%
1-15
4
20%
4
18%
16-30
3
15%
3
14%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
5
25%
7
32%
76-90
Забито
19
35
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
1
5%
3
9%
1-15
2
11%
6
17%
16-30
5
26%
6
17%
31-45
2
11%
10
29%
46-60
5
26%
4
11%
61-75
4
21%
6
17%
76-90
Пропущено
33
19
17 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
7
21%
3
16%
1-15
5
15%
2
11%
16-30
5
15%
4
21%
31-45
7
21%
3
16%
46-60
2
6%
3
16%
61-75
7
21%
4
21%
76-90
Забито
40
56
17 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 34
9 Забивали первыми 15
7 Не забивали 7
5
13%
4
7%
1-15
5
13%
8
14%
16-30
7
18%
10
18%
31-45
3
8%
16
29%
46-60
8
20%
9
16%
61-75
12
30%
9
16%
76-90
Пропущено
53
41
28 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 23
21 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 22
11
21%
5
12%
1-15
9
17%
6
15%
16-30
8
15%
7
17%
31-45
10
19%
6
15%
46-60
3
6%
6
15%
61-75
12
23%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Герта - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1
Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Бохум - Штутгарт 2:3 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Майнц 1:1
Байер Л
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рома - Байер Л 1:0 Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0
Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Аугсбург - Байер Л 1:0
Результаты матчей
Штутгарт
Байер Л
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
7 раз 44%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
6 раз 40%
3
5 раз 33%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:1
7 раз 23%
1:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:3
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
2
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
6 раз 19%
1
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
142
69
115
312
412
114
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
96
511
78
115
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
238
1120
1813
427
922
130
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|89 - 34
|68
|2.
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|78 - 42
|67
|3.
|Заявка
|32
|17
|8
|7
|48 - 34
|59
|4.
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|55 - 37
|57
|5.
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|48 - 42
|56
|6.
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|56 - 44
|49
|7.
|0:0 Заявка
|32
|14
|7
|11
|54 - 43
|49
|8.
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|54 - 49
|46
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 49
|45
|10.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|47 - 51
|41
|11.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|48 - 53
|39
|12.
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|49 - 60
|35
|13.
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|42 - 58
|34
|14.
|Заявка
|32
|9
|5
|18
|43 - 54
|32
|15.
|Заявка
|32
|9
|4
|19
|36 - 71
|31
|16.
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|31 - 65
|30
|17.
|0:0 Заявка
|32
|6
|11
|15
|39 - 54
|29
|18.
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|39 - 67
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|53 - 15
|43
|2.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|52 - 14
|38
|3.
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|29 - 11
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 15
|35
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 17
|29
|8.
|0:0 Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|33 - 23
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|11.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
|14.
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 20
|20
|15.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 26
|20
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 34
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|25 - 27
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|37 - 20
|30
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 29
|25
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 21
|24
|5.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 22
|23
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|19 - 23
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 22
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 33
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|20 - 33
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 32
|17
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|19 - 27
|12
|13.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|26 - 37
|12
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 31
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|17 - 35
|9
|16.
|0:0 Заявка
|16
|1
|6
|9
|18 - 34
|9
|17.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 39
|8
|18.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|16 - 41
|5
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|14 (10)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|14 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|13 (4)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|11
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|11
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штутгарт 0:0 Байер Л
Исход игры
Штутгарт
21.5% (26)
Ничья
24.8% (30)
Байер Л
53.7% (65)
Тотал 2.5
Больше
64.66% (75)
Меньше
35.34% (41)
Обе команды забьют
Да
85.34% (99)
Нет
14.66% (17)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
33.9% (41)
1:1 Ничья
20.7% (25)
2:1 Штутгарт
14.9% (18)
0:1 Байер Л
7.4% (9)
2:2 Ничья
4.1% (5)
2:3 Байер Л
4.1% (5)
1:3 Байер Л
3.3% (4)
0:2 Байер Л
2.5% (3)
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