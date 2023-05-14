Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Пьеро Инкапье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Демирбай Керем получил желтую карточку от судьи

91' Демирбай Керем навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Паласиос Эсекиэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Вирц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Эндо Ватару выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Тапсоба Эдмон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Соса Борна навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Пьеро Инкапье из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

85' Жереми Фримпонг пробует нанести удар издали, но Фабиан Бредлоу держит все под контролем

84' Вирц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Демирбай Керем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе

84' Сегодняшная посещаемость составляет 47500 болельщиков

83' Демирбай Керем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Паласиос Эсекиэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Соса Борна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Демирбай Керем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Та Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Загаду Дан-Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

80' Удар от ворот произведет Штутгарт

80' Тапсоба Эдмон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Демирбай Керем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Матч возобновлен

76' Каразор Атакан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Пьеро Инкапье ослабляет давление, выбив мяч.

74' Тактическая замена. Тиаго Томас уходит с поля и его заменяет Мийо Энцо

74' Удар от ворот произведет Штутгарт

73' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Штутгарт

72' Диаби Мусса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Оооо... вот это был удар! Вагноман Жоша должен был забить с этой позиции.

70' 'Г О О О О О Л - Паласиос Эсекиэль из команды Байер Л забивает с пенальти! Он пробил правой. Фабиан Бредлоу был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

70' Рефери не любит споров - именно за это Кулибали Танги сейчас получил желтую

69' Матч возобновлен

68' Бредлов Фабиан получил желтую карточку от судьи

68' После проверки VAR судья изменил решение - Байер Л пробьет пенальти!

67' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

66' Тапсоба Эдмон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Демирбай Керем навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Тиаго Томас из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Антон Вальдемар получил желтую карточку от судьи

62' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Загаду Дан-Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Судья свистит. Диаби Мусса атаковал сзади соперника. Это Тиаго Томас заработал своей команде штрафной

60' Пьеро Инкапье получил желтую карточку от судьи

60' Судья свистит. Пьеро Инкапье атаковал сзади соперника. Это Тиаго Томас заработал своей команде штрафной

59' Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе

58' Команда Штутгарт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

57' Г О О О О О Л - Гирасси Серу из команды Штутгарт забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Лукаш Градецки прыгнул вправо!

57' Матч возобновлен

56' Паласиос Эсекиэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Вагноман Жоша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

53' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

53' Паласиос Эсекиэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Тиаго Томас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Пьеро Инкапье успешно блокирует удар.

52' Тиаго Томас нанес удар, но тот был заблокирован.

50' Баккер Митчел получил желтую карточку от судьи

50' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Тапсоба Эдмон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.