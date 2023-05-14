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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Динамо Москва
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 126
Динамо Москва 56.3% (71)
X 30.2% (38)
Ахмат 13.5% (17)
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Прогноз на матч от Liveresult
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4.06
4.50
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Динамо Москва
Ахмат

История личных встреч

Динамо Москва
Ахмат

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

31 матч

38.7%
32.3%
29%
12 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.6%
54.8%
22.6%
7 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.9%
38.7%
19.4%
13 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

К
2:1
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМК
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМС
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.69
0.8

Среднее время на гол

53
112

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.07
0.88

Среднее время на гол

84
102

Всего голов

43
26

Голов в среднем за матч

1.39
0.84

Тотал матчей

2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

64
107

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 9 (5) 0.35
Тюкавин Константин 8 0.31
Фомин Даниил 5 (3) 0.19
Гладышев Ярослав 4 0.15
Макаров Денис 4 0.15
Захарян Арсен 3 0.12
Грулёв Вячеслав 3 0.12
Нгамалё Николя 2 0.08
Фернандес Роберто 2 0.08
Скопинцев Дмитрий 1 0.04
Паршивлюк Сергей 1 0.04
Даса Элазар 0 0
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 10 0.38
Тимофеев Артём 7 0.27
Бериша Бернард 5 (2) 0.19
Харин Евгений 4 0.15
Ильин Владимир 3 0.12
Трошечкин Александр 2 0.08
Садулаев Лечи 2 0.08
Швец Антон 2 0.08
Агаларов Гамид 2 0.08
Олейников Иван 1 0.04
Тодорович Дарко 1 0.04
Журавлёв Юрий 1 0.04
Камилов Владислав 1 0.04
Богосавац Мирослав 0 0
Карапузов Владислав 0 0
Семёнов Андрей 0 0
Диванович Заим 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 6 2
Сазонов Саба 8 0
Захарян Арсен 5 1
Скопинцев Дмитрий 6 0
Макаров Денис 6 0
Фомин Даниил 5 0
Карапузов Владислав 5 0
Гладышев Ярослав 3 1
Лаксальт Диего 4 0
Даса Элазар 3 0
Норманн Матиас 3 0
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Майсторович Милан 2 0
Нгамалё Николя 0 1
Шунин Антон 1 0
Смолов Фёдор 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Маричаль Николас 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 10 0
Садулаев Лечи 5 1
Бериша Бернард 6 0
Конате Мохамед II 3 1
Тимофеев Артём 4 0
Семёнов Андрей 3 0
Шелия Гиорги 3 0
Трошечкин Александр 3 0
Быстров Марат 3 0
Агаларов Гамид 3 0
Нижич Зоран 2 0
Ильин Владимир 2 0
Камилов Владислав 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Опарин Михаил 0 1
Олейников Иван 1 0
Богосавац Мирослав 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Харин Евгений 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Ахмат
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

1
7
Динамо Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Ахмат
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

12
11

Волевые поражения

14
12
Динамо Москва
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Ахмат
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

18
18

Волевые поражения

15
19

Голы по времени матча

Забито

23
25
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
2
9%
6
24%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
6
26%
5
20%
31-45
1
4%
3
12%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
8
35%
6
24%
76-90

Пропущено

13
19
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
2
15%
5
26%
46-60
6
46%
5
26%
61-75
2
15%
2
11%
76-90

Забито

19
16
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 15
1
5%
4
25%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
5
26%
5
31%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
6
32%
3
19%
76-90

Пропущено

24
15
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
5
21%
2
13%
1-15
2
8%
4
27%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
5
21%
4
27%
61-75
5
21%
4
27%
76-90

Забито

42
41
21 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 17
4 Не забивали 3
3
7%
10
24%
1-15
7
17%
4
10%
16-30
11
26%
10
24%
31-45
2
5%
5
12%
46-60
5
12%
3
7%
61-75
14
33%
9
22%
76-90

Пропущено

37
34
14 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 20
5
14%
2
6%
1-15
3
8%
8
24%
16-30
6
16%
4
12%
31-45
5
14%
5
15%
46-60
11
30%
30%
9
26%
61-75
7
19%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1
Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0 Динамо Москва - Енисей 4:1 Динамо Москва - Арда Карджали 3:1 Динамо Москва - Борац Баня-Лука 3:2
Ахмат
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1
Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2 Ахмат - Войводина 1:1 Ахмат - Партизан 1:3 Ростов - Ахмат 3:0

Результаты матчей

Динамо Москва
Ахмат

Точный счет

0:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
11 раз 42%
2
8 раз 31%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
4
9
4
9
2.5
1
12
2
11
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
1.5
Больше Меньше
8
5
3
10
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
23
3
11
15
1.5
12
14
7
19
2.5
4
22
2
24
3.5
1
25
1
25
4.5
1
25
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 27 20 5 2 70 - 17 65
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 27 16 6 5 51 - 24 54
3.
Ростов
 Заявка 26 14 8 4 44 - 34 50
4.
Спартак Москва
 Заявка 27 14 8 5 58 - 36 50
5.
Ахмат
 Заявка 26 13 4 9 41 - 34 43
6.
Краснодар
 Заявка 27 12 7 8 57 - 44 43
7.
Динамо Москва
 Заявка 26 12 6 8 44 - 35 42
8.
Оренбург
 Заявка 27 12 3 12 50 - 52 39
9.
Локомотив Москва
 1:1 Заявка 27 10 6 11 46 - 43 36
10.
Сочи
 Заявка 26 10 4 12 35 - 48 34
11.
Урал
 Заявка 27 8 6 13 29 - 42 30
12.
Крылья Советов
 1:1 Заявка 27 6 8 13 27 - 43 26
13.
Факел
 Заявка 26 4 12 10 33 - 45 24
14.
Пари НН
 Заявка 26 6 5 15 27 - 49 23
15.
Химки
 Заявка 27 4 6 17 25 - 59 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 27 3 4 20 20 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
5.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
6.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 23 - 13 26
7.
Краснодар
 Заявка 13 7 3 3 26 - 18 24
8.
Сочи
 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
11.
Локомотив Москва
 1:1 Заявка 13 4 3 6 26 - 22 15
12.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
13.
Химки
 Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
14.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 16 - 28 12
15.
Крылья Советов
 1:1 Заявка 13 2 6 5 10 - 17 12
16.
Торпедо Москва
 Заявка 13 2 1 10 8 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ростов
 Заявка 12 6 5 1 22 - 16 23
3.
Ахмат
 Заявка 13 7 2 4 25 - 19 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
6.
Локомотив Москва
 1:1 Заявка 14 6 3 5 20 - 21 21
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 13 4 4 5 21 - 22 16
9.
Урал
 Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
10.
Крылья Советов
 1:1 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
11.
Пари НН
 Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
12.
Оренбург
 Заявка 14 3 1 10 18 - 35 10
13.
Факел
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
14.
Сочи
 Заявка 13 3 1 9 11 - 31 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 13 1 2 10 12 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 18 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 1 9
Ахмат Швец Антон 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2023, осталось 34 минуты.



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    • Прогнозы 126
    Динамо Москва 56.3% (71)
    X 30.2% (38)
    Ахмат 13.5% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Ахмат
    3.80
    4.06
    4.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва - Ахмат

    Исход игры
    Динамо Москва
    56.3% (72)
    Ничья
    30.5% (39)
    Ахмат
    13.3% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (56)
    Меньше
    50% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    75.89% (85)
    Нет
    24.11% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    28.1% (36)
    1:1 Ничья
    22.7% (29)
    1:0 Динамо Москва
    16.4% (21)
    1:2 Ахмат
    5.5% (7)
    2:2 Ничья
    4.7% (6)
    2:0 Динамо Москва
    3.1% (4)
    3:1 Динамо Москва
    2.3% (3)
    1:3 Ахмат
    1.6% (2)
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