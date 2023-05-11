Тур: 27. Стадион: ВТБ Арена.
Позже
История личных встреч
Динамо Москва
Ахмат
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед
31 матч
38.7%
32.3%
29%
12 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.6%
54.8%
22.6%
7 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.9%
38.7%
19.4%
13 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
1.69
0.8
Среднее время на гол
53
112
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.07
0.88
Среднее время на гол
84
102
Всего голов
43
26
Голов в среднем за матч
1.39
0.84
Тотал матчей
2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
64
107
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|9 (5)
|0.35
|Тюкавин Константин
|8
|0.31
|Фомин Даниил
|5 (3)
|0.19
|Гладышев Ярослав
|4
|0.15
|Макаров Денис
|4
|0.15
|Захарян Арсен
|3
|0.12
|Грулёв Вячеслав
|3
|0.12
|Нгамалё Николя
|2
|0.08
|Фернандес Роберто
|2
|0.08
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.04
|Паршивлюк Сергей
|1
|0.04
|Даса Элазар
|0
|0
|Моро Никола
|0
|0
|Гагнидзе Лука
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|10
|0.38
|Тимофеев Артём
|7
|0.27
|Бериша Бернард
|5 (2)
|0.19
|Харин Евгений
|4
|0.15
|Ильин Владимир
|3
|0.12
|Трошечкин Александр
|2
|0.08
|Садулаев Лечи
|2
|0.08
|Швец Антон
|2
|0.08
|Агаларов Гамид
|2
|0.08
|Олейников Иван
|1
|0.04
|Тодорович Дарко
|1
|0.04
|Журавлёв Юрий
|1
|0.04
|Камилов Владислав
|1
|0.04
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|Карапузов Владислав
|0
|0
|Семёнов Андрей
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Роберто
|6
|2
|Сазонов Саба
|8
|0
|Захарян Арсен
|5
|1
|Скопинцев Дмитрий
|6
|0
|Макаров Денис
|6
|0
|Фомин Даниил
|5
|0
|Карапузов Владислав
|5
|0
|Гладышев Ярослав
|3
|1
|Лаксальт Диего
|4
|0
|Даса Элазар
|3
|0
|Норманн Матиас
|3
|0
|Гагнидзе Лука
|3
|0
|Моро Никола
|1
|1
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Майсторович Милан
|2
|0
|Нгамалё Николя
|0
|1
|Шунин Антон
|1
|0
|Смолов Фёдор
|1
|0
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|Маричаль Николас
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швец Антон
|10
|0
|Садулаев Лечи
|5
|1
|Бериша Бернард
|6
|0
|Конате Мохамед II
|3
|1
|Тимофеев Артём
|4
|0
|Семёнов Андрей
|3
|0
|Шелия Гиорги
|3
|0
|Трошечкин Александр
|3
|0
|Быстров Марат
|3
|0
|Агаларов Гамид
|3
|0
|Нижич Зоран
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Камилов Владислав
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Олейников Иван
|1
|0
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Харин Евгений
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Ахмат
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
1
7
Динамо Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Ахмат
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
12
11
Волевые поражения
14
12
Динамо Москва
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Ахмат
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
18
18
Волевые поражения
15
19
Голы по времени матча
Забито
23
25
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
2
9%
6
24%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
6
26%
5
20%
31-45
1
4%
3
12%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
8
35%
6
24%
76-90
Пропущено
13
19
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
2
15%
5
26%
46-60
6
46%
5
26%
61-75
2
15%
2
11%
76-90
Забито
19
16
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 15
1
5%
4
25%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
5
26%
5
31%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
6
32%
3
19%
76-90
Пропущено
24
15
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
5
21%
2
13%
1-15
2
8%
4
27%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
5
21%
4
27%
61-75
5
21%
4
27%
76-90
Забито
42
41
21 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 17
4 Не забивали 3
3
7%
10
24%
1-15
7
17%
4
10%
16-30
11
26%
10
24%
31-45
2
5%
5
12%
46-60
5
12%
3
7%
61-75
14
33%
9
22%
76-90
Пропущено
37
34
14 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 20
5
14%
2
6%
1-15
3
8%
8
24%
16-30
6
16%
4
12%
31-45
5
14%
5
15%
46-60
11
30%
30%
9
26%
61-75
7
19%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1
Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0 Динамо Москва - Енисей 4:1 Динамо Москва - Арда Карджали 3:1 Динамо Москва - Борац Баня-Лука 3:2
Ахмат
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1
Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2 Ахмат - Войводина 1:1 Ахмат - Партизан 1:3 Ростов - Ахмат 3:0
Результаты матчей
Динамо Москва
Ахмат
Точный счет
0:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
11 раз 42%
2
8 раз 31%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
67
49
49
112
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
85
310
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
233
1115
1214
719
422
224
125
125
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|20
|4
|2
|68 - 15
|64
|2.
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|48 - 24
|51
|3.
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|44 - 34
|50
|4.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|57 - 35
|49
|5.
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|41 - 34
|43
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|55 - 42
|42
|7.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|44 - 35
|42
|8.
|Заявка
|26
|12
|3
|11
|49 - 50
|39
|9.
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|45 - 42
|35
|10.
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|35 - 48
|34
|11.
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|27 - 41
|27
|12.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|26 - 42
|25
|13.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|33 - 45
|24
|14.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|27 - 49
|23
|15.
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|24 - 58
|17
|16.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|20 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|0
|1
|45 - 9
|36
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 10
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 17
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 16
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 13
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|8.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|26 - 22
|15
|11.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 21
|14
|12.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 28
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 16
|23
|3.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|29 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 21
|11
|12.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|17 - 33
|10
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 31
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 25
|6
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|22 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|18 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|15 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|12 (7)
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
Прогнозы на матч Динамо Москва - Ахмат
Исход игры
Динамо Москва
61.5% (32)
Ничья
28.8% (15)
Ахмат
9.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
51.02% (25)
Меньше
48.98% (24)
Обе команды забьют
Да
75.51% (37)
Нет
24.49% (12)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
32.7% (17)
1:1 Ничья
23.1% (12)
1:0 Динамо Москва
15.4% (8)
1:2 Ахмат
5.8% (3)
2:2 Ничья
3.8% (2)
2:0 Динамо Москва
3.8% (2)
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