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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Mikkel Redder
Брондбю
0:1
Первый тайм: 29'
Копенгаген
0'
3' Желтая карточка
Классон Виктор
17' Желтая карточка
Лунд Йенсен Вальдемар
0:1
18' Гол
Классон Виктор
25' Желтая карточка
Винтер Фредерик

Ход матча

3'
 
Классон Виктор
17'
 
Лунд Йенсен Вальдемар
18'
0:1
Классон Виктор
(Йелерт Элиас)
25'
Винтер Фредерик
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Копенгаген
3.68
3.84
3.60
Все Коэффициенты
1
Хермансен
Мадс
18
Шиембе
Кевин
5
Лауритсен
Расмус
4
Винтер
Фредерик
14
Менса
Кевин
15
Риверос
Блас
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
36
Квистгарден
Матиас
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
1
Грабара
Камиль
22
Анкерсен
Петер
35
Стаменич
Марко
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
19
Йелерт
Элиас
12
Лерагер
Лукас
36
Клем
Виллиам
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
6
Соренсен
Кристиан
I
7
Классон
Виктор
15
Дарами
Мохаммед
Брондбю
3-4-2-1
Копенгаген
3-5-2

История личных встреч

Брондбю
Копенгаген

23 матча

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.5%
65.2%
10 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
39.1%
4.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед

35 матчей

20%
80%
0 побед 7 ничьих 28 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 14 ничьих 19 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 26 побед

58 матчей

25.9%
25.9%
48.2%
15 побед 15 ничьих 28 побед

Первый тайм

17.2%
50%
32.8%
10 побед 29 ничьих 19 побед

Второй тайм

22.4%
32.8%
44.8%
13 побед 19 ничьих 26 побед

История матчей

СД
0:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
1:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
4:2
СД
2:1
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
3:1
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:1
К
0:1
СД
0:1
СД
1:0
К
3:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:0
СД
1:1
К
0:1
СД
2:0
К
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:0
К
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:1
К
0:3
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
4:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1
0.76

Среднее время на гол

90
118

Всего голов

51
32

Голов в среднем за матч

1.76
1.1

Среднее время на гол

51
81

Всего голов

80
54

Голов в среднем за матч

1.38
0.93

Тотал матчей

2.5
53
Больше 91%
Меньше 9%
5
39
Больше 67%
Меньше 33%
19
24
Больше 41%
Меньше 59%
34
13
Больше 22%
Меньше 78%
45
4
Больше 7%
Меньше 93%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
57

Среднее время на гол

65
96

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 10 (1) 0.34
Квистгарден Матиас 3 0.1
Слимане Анис 3 0.1
Oscar Schwartau 3 0.1
Хедлунд Симон 2 0.07
Эвьен Хэкон 2 0.07
Радошевич Йосип 2 (2) 0.07
Каппис Кристиан 2 0.07
Васс Даниэль 1 0.03
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.03
Себулонсен Себастьян 1 0.03
Махсо Андреас 1 (1) 0.03
Дивкович Марко 0 0
Греве Матиас 0 0
Лауритсен Расмус 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 11 0.38
Дарами Мохаммед 8 0.28
Биэл Пеп 6 (2) 0.21
Лерагер Лукас 6 0.21
Харальдссон Хакон-Арнар 4 0.14
Бардгджи Руни 3 0.1
Гонсалвеш Диогу 3 (2) 0.1
Фальк Расмус 2 0.07
Йелерт Элиас 1 0.03
Вавро Денис 1 0.03
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.03
Кристиансен Виктор 1 0.03
Ларссон Джордан 1 0.03
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.03
Дикс Кевин 0 0
Клем Виллиам 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиембе Кевин 5 1
Васс Даниэль 6 0
Слимане Анис 6 0
Квистгарден Матиас 5 0
Хедлунд Симон 4 0
Радошевич Йосип 4 0
Валлис Николай 4 0
Каппис Кристиан 4 0
Махсо Андреас 3 0
Рустед Сигурд 1 1
Омойджуфано Охи 2 0
Менса Кевин 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Греве Матиас 1 0
Риверос Блас 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Винтер Фредерик 1 0
Хермансен Мадс 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харальдссон Хакон-Арнар 7 0
Дикс Кевин 5 1
Хочолава Давид 6 0
Кристиансен Виктор 6 0
Йелерт Элиас 6 0
Классон Виктор 5 0
Лерагер Лукас 5 0
Вавро Денис 5 0
Лунд Йенсен Вальдемар 4 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Стаменич Марко 3 0
Бойлесен Николай 2 0
Дарами Мохаммед 2 0
Клем Виллиам 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Фальк Расмус 1 0
Зека Карлос 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Гонсалвеш Диогу 1 0
Грабара Камиль 1 0

Результаты матчей

Брондбю
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Копенгаген
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

7
6
Брондбю
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Копенгаген
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

12
25
Брондбю
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Копенгаген
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
14% (4)
43% (12)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

17
7

Волевые поражения

19
31

Голы по времени матча

Забито

22
23
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
5
23%
3
13%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
5
23%
1
4%
31-45
3
14%
8
35%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
5
23%
7
30%
76-90

Пропущено

24
20
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
17%
3
15%
1-15
3
13%
5
25%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
8
33%
1
5%
61-75
4
17%
6
30%
76-90

Забито

16
26
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
17 Не забивали 16
0
0%
3
12%
1-15
3
19%
2
8%
16-30
4
25%
5
19%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
3
19%
6
23%
61-75
3
19%
6
23%
76-90

Пропущено

20
11
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
5
25%
0
0%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
3
15%
2
18%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
4
20%
4
36%
61-75
5
25%
2
18%
76-90

Забито

38
49
19 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 34
15 Забивали первыми 17
7 Не забивали 5
5
13%
6
12%
1-15
5
13%
3
6%
16-30
9
24%
6
12%
31-45
6
16%
12
24%
46-60
5
13%
9
18%
61-75
8
21%
13
27%
76-90

Пропущено

44
31
20 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 18
9
20%
3
10%
1-15
4
9%
6
19%
16-30
7
16%
5
16%
31-45
3
7%
4
13%
46-60
12
27%
5
16%
61-75
9
20%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Раннерс - Брондбю 1:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - Орхус 1:0
Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2 Брондбю - Викинг 3:2 Брондбю - Хальмстад 2:0 Брондбю - АИК 2:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 Брондбю - Видовре 4:1 Тенерифе - Брондбю 0:4 Миллуолл - Брондбю 1:1 Брондбю - Виборг 0:2
Копенгаген
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2
Орхус - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1 Копенгаген - Викинг 0:0 Копенгаген - Эльфсборг 4:1

Результаты матчей

Брондбю
Копенгаген

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
5
1 раз 4%
1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
6
8
3
11
2.5
3
11
1
13
3.5
2
12
1
13
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
8
6
2
12
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
24
4
10
18
1.5
14
14
5
23
2.5
7
21
1
27
3.5
3
25
1
27
4.5
1
27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:0 29 16 4 9 52 - 29 52
2.
Нордшелланн
 28 14 8 6 45 - 28 50
3.
Орхус
 28 13 7 8 32 - 22 46
4.
Виборг
 28 13 7 8 40 - 32 46
5.
Раннерс
 28 10 10 8 37 - 38 40
6.
Брондбю
 0:1 29 11 6 12 38 - 45 39

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 29 11 11 7 46 - 34 44
2.
Оденсе
 29 10 10 9 39 - 48 40
3.
Силькеборг
 29 9 7 13 39 - 46 34
4.
Хорсенс
 29 7 6 16 32 - 55 27
5.
Ольборг
 29 6 9 14 33 - 40 27
6.
Люнгбю
 29 5 9 15 28 - 44 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 14 10 2 2 29 - 15 32
2.
Копенгаген
 1:0 14 9 2 3 26 - 11 29
3.
Виборг
 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Орхус
 14 6 5 3 19 - 12 23
5.
Раннерс
 14 6 3 5 15 - 17 21
6.
Брондбю
 0:1 15 6 3 6 21 - 26 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 15 6 3 6 22 - 23 21
2.
Оденсе
 15 5 5 5 19 - 22 20
3.
Хорсенс
 14 5 4 5 21 - 27 19
4.
Митьюлланд
 15 5 4 6 17 - 19 19
5.
Люнгбю
 14 3 6 5 14 - 21 15
6.
Ольборг
 14 3 5 6 14 - 16 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орхус
 14 7 2 5 13 - 10 23
2.
Копенгаген
 1:0 15 7 2 6 26 - 18 23
3.
Виборг
 14 6 2 6 20 - 17 20
4.
Раннерс
 14 4 7 3 22 - 21 19
5.
Брондбю
 0:1 14 5 3 6 17 - 19 18
6.
Нордшелланн
 14 4 6 4 16 - 13 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 14 6 7 1 29 - 15 25
2.
Оденсе
 14 5 5 4 20 - 26 20
3.
Силькеборг
 14 3 4 7 17 - 23 13
4.
Ольборг
 15 3 4 8 19 - 24 13
5.
Люнгбю
 15 2 3 10 14 - 23 9
6.
Хорсенс
 15 2 2 11 11 - 28 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 14 (3)
Орхус Мортенсен Патрик 14 (1)
Копенгаген Классон Виктор 11 (4)
Нордшелланн Ernest Nuamah 10 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 9
Ольборг Соуза Аллан II 8
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Люнгбю Ромер Марсель 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Стаменич Марко ослабляет давление, выбив мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Брондбю: 58%, Копенгаген: 42%.
  • 29'
    Брондбю контролирует мяч.
  • 29'
    Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 29'
    Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 29'
    Вальдемар Лунд ослабляет давление, выбив мяч.
  • 28'
    Игра в одни ворота сейчас. Брондбю доминирует и владеет мячом
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    Лучшие коэффициенты
    Брондбю
    Ничья
    Копенгаген
    3.68
    3.84
    3.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Брондбю 0:1 Копенгаген онлайн

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