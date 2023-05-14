19' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Команда Копенгаген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

18' Йелерт Элиас из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Вальдемар Лунд получил желтую карточку от судьи

16' Безумный фол. Вальдемар Лунд грубо играет против соперника. Пострадал Квистгарден Матиас

16' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Копенгаген

15' Винтер Фредерик из команды Брондбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

15' Лауритсен Расмус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

13' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Копенгаген

10' Риверос Блас из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

9' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

7' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Вальдемар Лунд из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Менса Кевин из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Винтер Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Винтер Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Вальдемар Лунд ослабляет давление, выбив мяч.

2' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Вальдемар Лунд ослабляет давление, выбив мяч.

1' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Копенгаген начинает с центра поля