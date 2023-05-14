Тур: 29. Стадион: Брондбю. Главный судья: Mikkel Redder
0:1
Первый тайм: 29'
0'
3' Желтая карточкаКлассон Виктор
17' Желтая карточкаЛунд Йенсен Вальдемар
0:1
18' ГолКлассон Виктор
25' Желтая карточкаВинтер Фредерик
Ход матча
18'
0:1
25'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
18
Шиембе
Кевин
14
Менса
Кевин
15
Риверос
Блас
10
Васс
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Эвьен ХэконНападающий
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Йелерт ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
46 Noah Sahsah
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брондбю
Копенгаген
23 матча
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.5%
65.2%
10 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
39.1%
4.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед
35 матчей
20%
80%
0 побед 7 ничьих 28 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 14 ничьих 19 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 26 побед
58 матчей
25.9%
25.9%
48.2%
15 побед 15 ничьих 28 побед
Первый тайм
17.2%
50%
32.8%
10 побед 29 ничьих 19 побед
Второй тайм
22.4%
32.8%
44.8%
13 побед 19 ничьих 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1
0.76
Среднее время на гол
90
118
Всего голов
51
32
Голов в среднем за матч
1.76
1.1
Среднее время на гол
51
81
Всего голов
80
54
Голов в среднем за матч
1.38
0.93
Тотал матчей
2.5
53
Больше 91%
Меньше 9%
5
39
Больше 67%
Меньше 33%
19
24
Больше 41%
Меньше 59%
34
13
Больше 22%
Меньше 78%
45
4
Больше 7%
Меньше 93%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
Среднее время на гол
65
96
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|10 (1)
|0.34
|Квистгарден Матиас
|3
|0.1
|Слимане Анис
|3
|0.1
|Oscar Schwartau
|3
|0.1
|Хедлунд Симон
|2
|0.07
|Эвьен Хэкон
|2
|0.07
|Радошевич Йосип
|2 (2)
|0.07
|Каппис Кристиан
|2
|0.07
|Васс Даниэль
|1
|0.03
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.03
|Себулонсен Себастьян
|1
|0.03
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.03
|Дивкович Марко
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
|Лауритсен Расмус
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|11
|0.38
|Дарами Мохаммед
|8
|0.28
|Биэл Пеп
|6 (2)
|0.21
|Лерагер Лукас
|6
|0.21
|Харальдссон Хакон-Арнар
|4
|0.14
|Бардгджи Руни
|3
|0.1
|Гонсалвеш Диогу
|3 (2)
|0.1
|Фальк Расмус
|2
|0.07
|Йелерт Элиас
|1
|0.03
|Вавро Денис
|1
|0.03
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.03
|Кристиансен Виктор
|1
|0.03
|Ларссон Джордан
|1
|0.03
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.03
|Дикс Кевин
|0
|0
|Клем Виллиам
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиембе Кевин
|5
|1
|Васс Даниэль
|6
|0
|Слимане Анис
|6
|0
|Квистгарден Матиас
|5
|0
|Хедлунд Симон
|4
|0
|Радошевич Йосип
|4
|0
|Валлис Николай
|4
|0
|Каппис Кристиан
|4
|0
|Махсо Андреас
|3
|0
|Рустед Сигурд
|1
|1
|Омойджуфано Охи
|2
|0
|Менса Кевин
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Винтер Фредерик
|1
|0
|Хермансен Мадс
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харальдссон Хакон-Арнар
|7
|0
|Дикс Кевин
|5
|1
|Хочолава Давид
|6
|0
|Кристиансен Виктор
|6
|0
|Йелерт Элиас
|6
|0
|Классон Виктор
|5
|0
|Лерагер Лукас
|5
|0
|Вавро Денис
|5
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|4
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Стаменич Марко
|3
|0
|Бойлесен Николай
|2
|0
|Дарами Мохаммед
|2
|0
|Клем Виллиам
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Зека Карлос
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
|Грабара Камиль
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Копенгаген
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
7
6
Брондбю
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Копенгаген
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
12
25
Брондбю
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Копенгаген
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
14% (4)
43% (12)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
17
7
Волевые поражения
19
31
Голы по времени матча
Забито
22
23
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
5
23%
3
13%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
5
23%
1
4%
31-45
3
14%
8
35%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
5
23%
7
30%
76-90
Пропущено
24
20
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
17%
3
15%
1-15
3
13%
5
25%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
8
33%
1
5%
61-75
4
17%
6
30%
76-90
Забито
16
26
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
17 Не забивали 16
0
0%
3
12%
1-15
3
19%
2
8%
16-30
4
25%
5
19%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
3
19%
6
23%
61-75
3
19%
6
23%
76-90
Пропущено
20
11
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
5
25%
0
0%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
3
15%
2
18%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
4
20%
4
36%
61-75
5
25%
2
18%
76-90
Забито
38
49
19 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 34
15 Забивали первыми 17
7 Не забивали 5
5
13%
6
12%
1-15
5
13%
3
6%
16-30
9
24%
6
12%
31-45
6
16%
12
24%
46-60
5
13%
9
18%
61-75
8
21%
13
27%
76-90
Пропущено
44
31
20 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 18
9
20%
3
10%
1-15
4
9%
6
19%
16-30
7
16%
5
16%
31-45
3
7%
4
13%
46-60
12
27%
5
16%
61-75
9
20%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Раннерс - Брондбю 1:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - Орхус 1:0
Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2 Брондбю - Викинг 3:2 Брондбю - Хальмстад 2:0 Брондбю - АИК 2:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 Брондбю - Видовре 4:1 Тенерифе - Брондбю 0:4 Миллуолл - Брондбю 1:1 Брондбю - Виборг 0:2
Копенгаген
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2
Орхус - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1 Копенгаген - Викинг 0:0 Копенгаген - Эльфсборг 4:1
Результаты матчей
Брондбю
Копенгаген
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
5
1 раз 4%
1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
68
68
311
311
113
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
410
86
212
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
244
1018
1414
523
721
127
325
127
127
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|29
|16
|4
|9
|52 - 29
|52
|2.
|28
|14
|8
|6
|45 - 28
|50
|3.
|28
|13
|7
|8
|32 - 22
|46
|4.
|28
|13
|7
|8
|40 - 32
|46
|5.
|28
|10
|10
|8
|37 - 38
|40
|6.
|0:1
|29
|11
|6
|12
|38 - 45
|39
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|11
|11
|7
|46 - 34
|44
|2.
|29
|10
|10
|9
|39 - 48
|40
|3.
|29
|9
|7
|13
|39 - 46
|34
|4.
|29
|7
|6
|16
|32 - 55
|27
|5.
|29
|6
|9
|14
|33 - 40
|27
|6.
|29
|5
|9
|15
|28 - 44
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|29 - 15
|32
|2.
|1:0
|14
|9
|2
|3
|26 - 11
|29
|3.
|14
|7
|5
|2
|20 - 15
|26
|4.
|14
|6
|5
|3
|19 - 12
|23
|5.
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|6.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|21 - 26
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|3
|6
|22 - 23
|21
|2.
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|3.
|14
|5
|4
|5
|21 - 27
|19
|4.
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|5.
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|6.
|14
|3
|5
|6
|14 - 16
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|2
|5
|13 - 10
|23
|2.
|1:0
|15
|7
|2
|6
|26 - 18
|23
|3.
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|4.
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|5.
|0:1
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|6.
|14
|4
|6
|4
|16 - 13
|18
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|7
|1
|29 - 15
|25
|2.
|14
|5
|5
|4
|20 - 26
|20
|3.
|14
|3
|4
|7
|17 - 23
|13
|4.
|15
|3
|4
|8
|19 - 24
|13
|5.
|15
|2
|3
|10
|14 - 23
|9
|6.
|15
|2
|2
|11
|11 - 28
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|14 (3)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|14 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|11 (4)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|10 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|10 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 9
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Люнгбю
|Ромер Марсель
|7