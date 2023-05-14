Тур: 29. Стадион: Брондбю. Зрители: 24478 Главный судья: Mikkel Redder
1:3
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаКлассон Виктор
17' Желтая карточкаЛунд Йенсен Вальдемар
0:1
18' ГолКлассон Виктор
25' Желтая карточкаВинтер Фредерик
55' Желтая карточкаАнкерсен Петер
1:1
57' ПенальтиОмойджуфано Охи
1:2
73' ГолЛарссон Джордан
82' Красная карточкаВасс Даниэль
82' Желтая карточкаХаральдссон Хакон-Арнар
83' Желтая карточкаШиембе Кевин
83' Желтая карточкаСтаменич Марко
1:3
85' ГолСоренсен Кристиан
90'+6
Ход матча
18'
0:1
25'
55'
57'
1:1
73'
82'
83'
83'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
397 Количество передач 271
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
18
Шиембе
Кевин
14
Менса
Кевин
15
Риверос
Блас
10
Васс
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Эвьен ХэконНападающий
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Йелерт ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
46 Noah Sahsah
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брондбю
Копенгаген
23 матча
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.5%
65.2%
10 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
39.1%
4.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед
35 матчей
20%
80%
0 побед 7 ничьих 28 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 14 ничьих 19 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 26 побед
58 матчей
25.9%
25.9%
48.2%
15 побед 15 ничьих 28 побед
Первый тайм
17.2%
50%
32.8%
10 побед 29 ничьих 19 побед
Второй тайм
22.4%
32.8%
44.8%
13 побед 19 ничьих 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1
0.76
Среднее время на гол
90
118
Всего голов
51
32
Голов в среднем за матч
1.76
1.1
Среднее время на гол
51
81
Всего голов
80
54
Голов в среднем за матч
1.38
0.93
Тотал матчей
2.5
53
Больше 91%
Меньше 9%
5
39
Больше 67%
Меньше 33%
19
24
Больше 41%
Меньше 59%
34
13
Больше 22%
Меньше 78%
45
4
Больше 7%
Меньше 93%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
Среднее время на гол
65
96
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|11 (2)
|0.38
|Квистгарден Матиас
|3
|0.1
|Слимане Анис
|3
|0.1
|Oscar Schwartau
|3
|0.1
|Хедлунд Симон
|2
|0.07
|Эвьен Хэкон
|2
|0.07
|Радошевич Йосип
|2 (2)
|0.07
|Каппис Кристиан
|2
|0.07
|Васс Даниэль
|1
|0.03
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.03
|Себулонсен Себастьян
|1
|0.03
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.03
|Дивкович Марко
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
|Лауритсен Расмус
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|11
|0.38
|Дарами Мохаммед
|8
|0.28
|Биэл Пеп
|6 (2)
|0.21
|Лерагер Лукас
|6
|0.21
|Харальдссон Хакон-Арнар
|4
|0.14
|Бардгджи Руни
|3
|0.1
|Гонсалвеш Диогу
|3 (2)
|0.1
|Фальк Расмус
|2
|0.07
|Ларссон Джордан
|2
|0.07
|Йелерт Элиас
|1
|0.03
|Вавро Денис
|1
|0.03
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.03
|Кристиансен Виктор
|1
|0.03
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.03
|Дикс Кевин
|0
|0
|Клем Виллиам
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васс Даниэль
|6
|1
|Шиембе Кевин
|6
|1
|Слимане Анис
|6
|0
|Квистгарден Матиас
|5
|0
|Хедлунд Симон
|4
|0
|Радошевич Йосип
|4
|0
|Валлис Николай
|4
|0
|Каппис Кристиан
|4
|0
|Махсо Андреас
|3
|0
|Рустед Сигурд
|1
|1
|Омойджуфано Охи
|2
|0
|Винтер Фредерик
|2
|0
|Менса Кевин
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Хермансен Мадс
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харальдссон Хакон-Арнар
|8
|0
|Дикс Кевин
|5
|1
|Хочолава Давид
|6
|0
|Кристиансен Виктор
|6
|0
|Йелерт Элиас
|6
|0
|Классон Виктор
|5
|0
|Лерагер Лукас
|5
|0
|Вавро Денис
|5
|0
|Стаменич Марко
|4
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|4
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Анкерсен Петер
|2
|0
|Бойлесен Николай
|2
|0
|Дарами Мохаммед
|2
|0
|Клем Виллиам
|2
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Зека Карлос
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
|Грабара Камиль
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Копенгаген
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
8
6
Брондбю
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Копенгаген
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
12
25
Брондбю
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)
Копенгаген
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
24% (7)
34% (10)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
17
8
Волевые поражения
20
31
Голы по времени матча
Забито
23
26
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
5
22%
3
12%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
5
22%
1
4%
31-45
4
17%
8
31%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
5
22%
8
31%
76-90
Пропущено
27
21
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
15%
3
14%
1-15
4
15%
5
24%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
9
33%
1
5%
61-75
5
19%
6
29%
76-90
Забито
16
26
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 17
0
0%
3
12%
1-15
3
19%
2
8%
16-30
4
25%
5
19%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
3
19%
6
23%
61-75
3
19%
6
23%
76-90
Пропущено
20
11
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
5
25%
0
0%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
3
15%
2
18%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
4
20%
4
36%
61-75
5
25%
2
18%
76-90
Забито
39
52
19 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 36
15 Забивали первыми 18
7 Не забивали 5
5
13%
6
12%
1-15
5
13%
4
8%
16-30
9
23%
6
12%
31-45
7
18%
12
23%
46-60
5
13%
10
19%
61-75
8
21%
14
27%
76-90
Пропущено
47
32
21 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 19
9
19%
3
9%
1-15
5
11%
6
19%
16-30
7
15%
5
16%
31-45
3
6%
5
16%
46-60
13
28%
5
16%
61-75
10
21%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Раннерс - Брондбю 1:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - Орхус 1:0
Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2 Брондбю - Викинг 3:2 Брондбю - Хальмстад 2:0 Брондбю - АИК 2:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 Брондбю - Видовре 4:1 Тенерифе - Брондбю 0:4 Миллуолл - Брондбю 1:1 Брондбю - Виборг 0:2
Копенгаген
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2
Орхус - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1 Копенгаген - Викинг 0:0 Копенгаген - Эльфсборг 4:1
Результаты матчей
Брондбю
Копенгаген
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
5
1 раз 3%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
122
69
68
312
311
114
212
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
132
410
96
212
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
254
1019
1514
524
821
128
326
128
128
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|16
|4
|9
|54 - 30
|52
|2.
|0:0
|29
|14
|9
|6
|45 - 28
|51
|3.
|0:0
|29
|13
|8
|8
|32 - 22
|47
|4.
|28
|13
|7
|8
|40 - 32
|46
|5.
|28
|10
|10
|8
|37 - 38
|40
|6.
|29
|11
|6
|12
|39 - 47
|39
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|11
|11
|7
|46 - 34
|44
|2.
|29
|10
|10
|9
|39 - 48
|40
|3.
|29
|9
|7
|13
|39 - 46
|34
|4.
|29
|7
|6
|16
|32 - 55
|27
|5.
|29
|6
|9
|14
|33 - 40
|27
|6.
|29
|5
|9
|15
|28 - 44
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|10
|2
|2
|29 - 15
|32
|2.
|14
|9
|2
|3
|26 - 11
|29
|3.
|14
|7
|5
|2
|20 - 15
|26
|4.
|0:0
|15
|6
|6
|3
|19 - 12
|24
|5.
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|6.
|15
|6
|3
|6
|22 - 28
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|3
|6
|22 - 23
|21
|2.
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|3.
|14
|5
|4
|5
|21 - 27
|19
|4.
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|5.
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|6.
|14
|3
|5
|6
|14 - 16
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|7
|2
|5
|13 - 10
|23
|2.
|15
|7
|2
|6
|28 - 19
|23
|3.
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|4.
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|5.
|0:0
|15
|4
|7
|4
|16 - 13
|19
|6.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|7
|1
|29 - 15
|25
|2.
|14
|5
|5
|4
|20 - 26
|20
|3.
|14
|3
|4
|7
|17 - 23
|13
|4.
|15
|3
|4
|8
|19 - 24
|13
|5.
|15
|2
|3
|10
|14 - 23
|9
|6.
|15
|2
|2
|11
|11 - 28
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|14 (3)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|14 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|11 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|11 (1)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|10 (4)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 9
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Копенгаген
|Харальдссон Хакон-Арнар
|8
|Брондбю
|Васс Даниэль
|1 6
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6