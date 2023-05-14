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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Лугано
2:1
Второй тайм: 82'
Винтертур
0'
1:0
15' Гол
Алиседа Игнасио
1:1
17' Гол
Ардаис Хоакин
2:1
21' Гол
Allan Arigoni
69' Желтая карточка
Буэсс Роман

Ход матча

15'
Алиседа Игнасио
(Дапрела Фабио)
1:0
17'
1:1
Ардаис Хоакин
(Буркарт Нишан)
21'
Allan Arigoni
(Саббатини Хонатан)
2:1
46'
 
Буэсс Роман
Ардаис Хоакин
61'
 
Thibault Corbaz
Крьезиу Хекуран
65'
Маю Хишам
Бислими Уран
 
65'
Боттани Маттиа
Эль-Амин Амура Мохамед
 
69'
 
Буэсс Роман
71'
 
Родригес Франсиско
Samir Ramizi
71'
 
Samuel Ballet
Буркарт Нишан
77'
Фаччинетти Микаэль
Мацек Роман
 
77'
Бабич Борис
Целар Жан
 
77'
 
Michael Goncalves
Adrian Gantenbein

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Винтертур
4.00
7.00
5.10
Все Коэффициенты
1
Саипи
Амир
6
Эспиноса
Джон
4
Крешник
Хайризи
30
Дапрела
Фабио
34
Allan
Arigoni
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
25
Бислими
Уран
77
Мацек
Роман
14
Саббатини
Хонатан
31
Алиседа
Игнасио
9
Целар
Жан
30
Кустер
Маркус
19
Adrian
Gantenbein
25
Шмид
Янник
5
Гельми
Рой
18
Диаби
Сулейман
77
Абедини
Эрис
99
Буркарт
Нишан
40
Крьезиу
Хекуран
8
Samir
Ramizi
10
Ди
Джусто
Маттео
11
Ардаис
Хоакин
Лугано
4-5-1
Винтертур
4-1-4-1

История личных встреч

Лугано
Винтертур

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

26 матчей

50%
11.5%
38.5%
13 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:0
С
3:1
К
1:0
С
1:4
ТМК
0:0
К
0:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
3:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
3:2
ЧЛ
0:3
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:3
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:2
ЧЛ
4:1
ЧЛ
2:1

Голы

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.58
1.43

Среднее время на гол

56
63

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.29
1.08

Среднее время на гол

70
83

Всего голов

37
33

Голов в среднем за матч

1.42
1.27

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22

Среднее время на гол

63
70

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 15 (4) 0.45
Эль-Амин Амура Мохамед 7 0.21
Алиседа Игнасио 7 0.21
Штеффен Ренато 5 0.15
Саббатини Хонатан 3 0.09
Валенсуэла Мильтон 2 0.06
Циглер Рето 2 0.06
Думбия Усман 2 0.06
Бабич Борис 2 0.06
Бислими Уран 2 0.06
Боттани Маттиа 1 0.03
Маю Хишам 1 0.03
Allan Arigoni 1 0.03
Хайле-Селассие Марен 1 0.03
Де Кейрос Ноа 1 0.03
Махмуд Хадж 1 0.03
Мацек Роман 0 0
Эспиноса Джон 0 0
Дапрела Фабио 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 6 0.18
Ардаис Хоакин 5 (1) 0.15
Буэсс Роман 5 (3) 0.15
Samir Ramizi 5 (1) 0.15
Буркарт Нишан 3 0.09
Родригес Франсиско III 2 0.06
Зайлер Штефан 1 0.03
Камбери Флориан 1 0.03
Samuel Ballet 1 0.03
Лтайеф Сайфалла 1 0.03
Noe Holenstein 1 0.03
Adrian Gantenbein 0 0
Крьезиу Хекуран 0 0
Манзамби Нефтали 0 0
Thibault Corbaz 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Michael Goncalves 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсуэла Мильтон 9 1
Allan Arigoni 9 0
Штеффен Ренато 7 0
Хайдари Альбиан 7 0
Дапрела Фабио 5 1
Крешник Хайризи 6 0
Махмуд Хадж 4 1
Маю Хишам 3 1
Саббатини Хонатан 4 0
Думбия Усман 4 0
Мацек Роман 3 0
Целар Жан 3 0
Саипи Амир 3 0
Бислими Уран 3 0
Боттани Маттиа 1 1
Бабич Борис 2 0
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0
Циглер Рето 1 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Эспиноса Джон 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 11 1
Granit Lekaj 7 0
Арнольд Ремо 7 0
Диаби Сулейман 5 1
Michael Goncalves 6 0
Thibault Corbaz 5 0
Гельми Рой 5 0
Лтайеф Сайфалла 4 0
Крьезиу Хекуран 3 0
Буэсс Роман 3 0
Родригес Франсиско III 3 0
Шмид Янник 3 0
Абедини Эрис 3 0
Зайлер Штефан 3 0
Буркарт Нишан 3 0
Samuel Ballet 3 0
Adrian Gantenbein 3 0
Камбери Флориан 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Манзамби Нефтали 1 0
Ди Джусто Маттео 1 0

Результаты матчей

Лугано
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Винтертур
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

13
8
Лугано
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Винтертур
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
25

Волевые поражения

21
9
Лугано
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (14)
31% (10)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Винтертур
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

13
28

Волевые поражения

34
17

Голы по времени матча

Забито

29
15
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
4
14%
1
7%
1-15
4
14%
4
27%
16-30
7
24%
5
33%
31-45
1
3%
3
20%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
7
24%
2
13%
76-90

Пропущено

19
30
8 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
0
0%
4
13%
1-15
4
21%
8
27%
16-30
4
21%
6
20%
31-45
2
11%
4
13%
46-60
3
16%
3
10%
61-75
6
32%
5
17%
76-90

Забито

24
15
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
2
8%
3
20%
1-15
3
13%
4
27%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
2
8%
3
20%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
10
42%
2
13%
76-90

Пропущено

22
29
14 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
5
23%
4
14%
1-15
5
23%
7
24%
16-30
4
18%
3
10%
31-45
2
9%
4
14%
46-60
5
23%
4
14%
61-75
1
5%
7
24%
76-90

Забито

53
30
25 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 12
18 Забивали первыми 16
3 Не забивали 6
6
11%
4
13%
1-15
7
13%
8
27%
16-30
12
23%
6
20%
31-45
3
6%
6
20%
46-60
8
15%
2
7%
61-75
17
32%
4
13%
76-90

Пропущено

41
59
22 В 1-м тайме 32
19 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 25
5
12%
8
14%
1-15
9
22%
15
25%
16-30
8
20%
9
15%
31-45
4
10%
8
14%
46-60
8
20%
7
12%
61-75
7
17%
12
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 2:0
Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Сьон - Лугано 2:3 Лугано - Нёвшатель Ксамакс 3:0
Винтертур
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сьон - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:4 Люцерн - Винтертур 3:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2
Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Серветт - Винтертур 1:1 Винтертур - Сьон 1:1 Винтертур - Серветт 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Винтертур - Флора Таллин 2:1 Рапперсвиль-Йона - Винтертур 0:2 Винтертур - Дорнбирн 6:0 Винтертур - Линенсе 0:2

Результаты матчей

Лугано
Винтертур

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:4
2 раза 13%
0:6
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
15 раз 94%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
7 раз 22%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
1:0
6 раз 19%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 44%
2
11 раз 34%
0
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
24 раза 75%
0
6 раз 19%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Лугано
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
1.5
Больше Меньше
2
14
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
5
7
9
1.5
2
14
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
3
0.5
Больше Меньше
26
6
15
17
1.5
2
30
4
28
2.5
2
30
2
30
3.5
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 33 19 11 3 78 - 27 68
2.
Серветт
 33 12 15 6 48 - 43 51
3.
Лугано
 2:1 33 13 11 9 53 - 44 50
4.
Люцерн
 33 12 10 11 51 - 49 46
5.
Грасcхоппер
 33 12 7 14 52 - 57 43
6.
Базель
 1:5 33 10 12 11 44 - 44 42
7.
Санкт-Галлен
 5:1 33 10 10 13 58 - 49 40
8.
Цюрих
 33 8 14 11 35 - 51 38
9.
Винтертур
 1:2 33 8 8 17 31 - 61 32
10.
Сьон
 33 7 10 16 40 - 65 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 13 4 0 52 - 10 43
2.
Серветт
 17 8 8 1 28 - 13 32
3.
Лугано
 2:1 17 8 5 4 30 - 21 29
4.
Грасcхоппер
 17 9 2 6 33 - 27 29
5.
Санкт-Галлен
 5:1 17 7 6 4 32 - 21 27
6.
Базель
 1:5 16 5 7 4 23 - 19 22
7.
Люцерн
 16 5 6 5 25 - 22 21
8.
Цюрих
 16 4 8 4 19 - 22 20
9.
Винтертур
 1:2 16 5 4 7 15 - 29 19
10.
Сьон
 16 2 4 10 16 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 6 7 3 26 - 17 25
2.
Люцерн
 17 7 4 6 26 - 27 25
3.
Лугано
 2:1 16 5 6 5 23 - 23 21
4.
Сьон
 17 5 6 6 24 - 32 21
5.
Базель
 1:5 17 5 5 7 21 - 25 20
6.
Серветт
 16 4 7 5 20 - 30 19
7.
Цюрих
 17 4 6 7 16 - 29 18
8.
Грасcхоппер
 16 3 5 8 19 - 30 14
9.
Винтертур
 1:2 17 3 4 10 16 - 32 13
10.
Санкт-Галлен
 5:1 16 3 4 9 26 - 28 13
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 18 (4)
Лугано Целар Жан 15 (3)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 11 (7)
Люцерн Майер Макс 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Люцерн Белоко Стефан 13
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 10
Базель Бургер Ваутер 2 8
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Саббатини Хонатан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Allan Arigoni бьет в цель!
  • 17'
    Буркарт Нишан сделал результативную передачу.
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    • Лучшие коэффициенты
    Лугано
    Ничья
    Винтертур
    4.00
    7.00
    5.10
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    Где смотреть матч Лугано 2:1 Винтертур онлайн

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