Тур: 33. Стадион: Корнаредо.
0'
1:0
15' ГолАлиседа Игнасио
1:1
17' ГолАрдаис Хоакин
2:1
21' ГолAllan Arigoni
69' Желтая карточкаБуэсс Роман
Ход матча
15'
1:0
17'
1:1
21'
69'
77'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
25
Бислими
Уран
77
Мацек
Роман
25
Шмид
Янник
77
Абедини
Эрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
27 Бабич БорисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
История личных встреч
Лугано
Винтертур
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
26 матчей
50%
11.5%
38.5%
13 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.58
1.43
Среднее время на гол
56
63
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.29
1.08
Среднее время на гол
70
83
Всего голов
37
33
Голов в среднем за матч
1.42
1.27
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
Среднее время на гол
63
70
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|15 (4)
|0.45
|Эль-Амин Амура Мохамед
|7
|0.21
|Алиседа Игнасио
|7
|0.21
|Штеффен Ренато
|5
|0.15
|Саббатини Хонатан
|3
|0.09
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0.06
|Циглер Рето
|2
|0.06
|Думбия Усман
|2
|0.06
|Бабич Борис
|2
|0.06
|Бислими Уран
|2
|0.06
|Боттани Маттиа
|1
|0.03
|Маю Хишам
|1
|0.03
|Allan Arigoni
|1
|0.03
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.03
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.03
|Махмуд Хадж
|1
|0.03
|Мацек Роман
|0
|0
|Эспиноса Джон
|0
|0
|Дапрела Фабио
|0
|0
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.18
|Ардаис Хоакин
|5 (1)
|0.15
|Буэсс Роман
|5 (3)
|0.15
|Samir Ramizi
|5 (1)
|0.15
|Буркарт Нишан
|3
|0.09
|Родригес Франсиско III
|2
|0.06
|Зайлер Штефан
|1
|0.03
|Камбери Флориан
|1
|0.03
|Samuel Ballet
|1
|0.03
|Лтайеф Сайфалла
|1
|0.03
|Noe Holenstein
|1
|0.03
|Adrian Gantenbein
|0
|0
|Крьезиу Хекуран
|0
|0
|Манзамби Нефтали
|0
|0
|Thibault Corbaz
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Michael Goncalves
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсуэла Мильтон
|9
|1
|Allan Arigoni
|9
|0
|Штеффен Ренато
|7
|0
|Хайдари Альбиан
|7
|0
|Дапрела Фабио
|5
|1
|Крешник Хайризи
|6
|0
|Махмуд Хадж
|4
|1
|Маю Хишам
|3
|1
|Саббатини Хонатан
|4
|0
|Думбия Усман
|4
|0
|Мацек Роман
|3
|0
|Целар Жан
|3
|0
|Саипи Амир
|3
|0
|Бислими Уран
|3
|0
|Боттани Маттиа
|1
|1
|Бабич Борис
|2
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Эспиноса Джон
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|11
|1
|Granit Lekaj
|7
|0
|Арнольд Ремо
|7
|0
|Диаби Сулейман
|5
|1
|Michael Goncalves
|6
|0
|Thibault Corbaz
|5
|0
|Гельми Рой
|5
|0
|Лтайеф Сайфалла
|4
|0
|Крьезиу Хекуран
|3
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Родригес Франсиско III
|3
|0
|Шмид Янник
|3
|0
|Абедини Эрис
|3
|0
|Зайлер Штефан
|3
|0
|Буркарт Нишан
|3
|0
|Samuel Ballet
|3
|0
|Adrian Gantenbein
|3
|0
|Камбери Флориан
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Фаюлу Тимоти
|2
|0
|Манзамби Нефтали
|1
|0
|Ди Джусто Маттео
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Винтертур
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
13
8
Лугано
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Винтертур
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
25
Волевые поражения
21
9
Лугано
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (14)
31% (10)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Винтертур
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
13
28
Волевые поражения
34
17
Голы по времени матча
Забито
29
15
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
4
14%
1
7%
1-15
4
14%
4
27%
16-30
7
24%
5
33%
31-45
1
3%
3
20%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
7
24%
2
13%
76-90
Пропущено
19
30
8 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
0
0%
4
13%
1-15
4
21%
8
27%
16-30
4
21%
6
20%
31-45
2
11%
4
13%
46-60
3
16%
3
10%
61-75
6
32%
5
17%
76-90
Забито
24
15
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
2
8%
3
20%
1-15
3
13%
4
27%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
2
8%
3
20%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
10
42%
2
13%
76-90
Пропущено
22
29
14 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
5
23%
4
14%
1-15
5
23%
7
24%
16-30
4
18%
3
10%
31-45
2
9%
4
14%
46-60
5
23%
4
14%
61-75
1
5%
7
24%
76-90
Забито
53
30
25 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 12
18 Забивали первыми 16
3 Не забивали 6
6
11%
4
13%
1-15
7
13%
8
27%
16-30
12
23%
6
20%
31-45
3
6%
6
20%
46-60
8
15%
2
7%
61-75
17
32%
4
13%
76-90
Пропущено
41
59
22 В 1-м тайме 32
19 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 25
5
12%
8
14%
1-15
9
22%
15
25%
16-30
8
20%
9
15%
31-45
4
10%
8
14%
46-60
8
20%
7
12%
61-75
7
17%
12
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 2:0
Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Сьон - Лугано 2:3 Лугано - Нёвшатель Ксамакс 3:0
Винтертур
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сьон - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:4 Люцерн - Винтертур 3:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2
Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Серветт - Винтертур 1:1 Винтертур - Сьон 1:1 Винтертур - Серветт 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Винтертур - Флора Таллин 2:1 Рапперсвиль-Йона - Винтертур 0:2 Винтертур - Дорнбирн 6:0 Винтертур - Линенсе 0:2
Результаты матчей
Лугано
Винтертур
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:4
2 раза 13%
0:6
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
15 раз 94%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
7 раз 22%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
1:0
6 раз 19%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 44%
2
11 раз 34%
0
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
24 раза 75%
0
6 раз 19%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Лугано
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
79
214
214
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
293
Больше Меньше
266
1517
230
428
230
230
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|19
|11
|3
|78 - 27
|68
|2.
|33
|12
|15
|6
|48 - 43
|51
|3.
|2:1
|33
|13
|11
|9
|53 - 44
|50
|4.
|33
|12
|10
|11
|51 - 49
|46
|5.
|33
|12
|7
|14
|52 - 57
|43
|6.
|1:5
|33
|10
|12
|11
|44 - 44
|42
|7.
|5:1
|33
|10
|10
|13
|58 - 49
|40
|8.
|33
|8
|14
|11
|35 - 51
|38
|9.
|1:2
|33
|8
|8
|17
|31 - 61
|32
|10.
|33
|7
|10
|16
|40 - 65
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|4
|0
|52 - 10
|43
|2.
|17
|8
|8
|1
|28 - 13
|32
|3.
|2:1
|17
|8
|5
|4
|30 - 21
|29
|4.
|17
|9
|2
|6
|33 - 27
|29
|5.
|5:1
|17
|7
|6
|4
|32 - 21
|27
|6.
|1:5
|16
|5
|7
|4
|23 - 19
|22
|7.
|16
|5
|6
|5
|25 - 22
|21
|8.
|16
|4
|8
|4
|19 - 22
|20
|9.
|1:2
|16
|5
|4
|7
|15 - 29
|19
|10.
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|7
|3
|26 - 17
|25
|2.
|17
|7
|4
|6
|26 - 27
|25
|3.
|2:1
|16
|5
|6
|5
|23 - 23
|21
|4.
|17
|5
|6
|6
|24 - 32
|21
|5.
|1:5
|17
|5
|5
|7
|21 - 25
|20
|6.
|16
|4
|7
|5
|20 - 30
|19
|7.
|17
|4
|6
|7
|16 - 29
|18
|8.
|16
|3
|5
|8
|19 - 30
|14
|9.
|1:2
|17
|3
|4
|10
|16 - 32
|13
|10.
|5:1
|16
|3
|4
|9
|26 - 28
|13
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|19 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|18 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|15 (3)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|11 (7)
|Люцерн
|Майер Макс
|11 (5)
|Люцерн
|Белоко Стефан
|13
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 10
|Базель
|Бургер Ваутер
|2 8
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9