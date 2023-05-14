Тур: 29. Стадион: Дженерали Арена.
3:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаХолланд Джеймс
1:0
23' ГолТабакович Харис
2:0
27' ГолТабакович Харис
2:1
36' ГолБургшталлер Гвидо
40' Желтая карточкаФитц Доминик
45' Желтая карточкаГрайль Патрик
52' Желтая карточкаКюн Николас
74' Желтая карточкаКершбаум Роман
90' Желтая карточкаТабакович Харис
3:1
90' ГолТабакович Харис
90'+8
Ход матча
22'
23'
1:0
27'
2:0
36'
40'
45'
52'
74'
90'
90'
20
Мюль
Лукас
36
Фитц
Доминик
45
Хедль
Никлас
38
Дрёйф
Ферди
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Дрёйф ФердиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Баришич Зоран
История личных встреч
Аустрия Вена
Рапид Вена
27 матчей
59.3%
40.7%
16 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
51.9%
15 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
51.9%
37%
11.1%
14 побед 10 ничьих 0 побед
27 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
59.3%
40.7%
0 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 23 победы
54 матча
29.6%
37%
33.4%
16 побед 20 ничьих 18 побед
Первый тайм
27.8%
55.6%
16.6%
15 побед 30 ничьих 9 побед
Второй тайм
25.9%
31.5%
42.6%
14 побед 17 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
33
37
Голов в среднем за матч
1.18
1.42
Среднее время на гол
76
63
Всего голов
35
41
Голов в среднем за матч
1.35
1.46
Среднее время на гол
66
61
Всего голов
68
78
Голов в среднем за матч
1.26
1.44
Тотал матчей
2.5
50
Больше 93%
Меньше 7%
4
41
Больше 76%
Меньше 24%
13
25
Больше 46%
Меньше 54%
29
17
Больше 31%
Меньше 69%
37
8
Больше 15%
Меньше 85%
46
3
Больше 6%
Меньше 94%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
Среднее время на гол
71
62
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|17 (2)
|0.59
|Грубер Андреас
|7
|0.24
|Фитц Доминик
|6 (2)
|0.21
|Ранфтль Райнхольд
|4
|0.14
|Келес Джан
|3
|0.1
|Джукич Александар
|2
|0.07
|Фишер Манфред
|2
|0.07
|Браунёдер Маттиас
|2
|0.07
|Доведан Никола
|1
|0.03
|Польстер Мануэль
|1
|0.03
|Мартинс Марвин
|1
|0.03
|Хускович Муарем
|1
|0.03
|Лайднер Дорон
|1
|0.03
|Джуричин Марко
|1
|0.03
|Балтакса Матан
|1
|0.03
|Тейгль Георг
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|19 (3)
|0.66
|Циммерманн Бернхард
|7
|0.24
|Грюлль Марко
|5
|0.17
|Штрунц Оливер
|4
|0.14
|Кюн Николас
|3
|0.1
|Дрёйф Ферди
|2
|0.07
|Грайль Патрик
|1
|0.03
|Байич Анте
|1
|0.03
|Кершбаум Роман
|1
|0.03
|Демир Юсуф
|1
|0.03
|Кверфельд Леопольд
|1
|0.03
|Ауэр Йонас
|0
|0
|Шик Торстен
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Косцельник Мартин
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|5
|1
|Ранфтль Райнхольд
|6
|0
|Фитц Доминик
|6
|0
|Табакович Харис
|4
|1
|Браунёдер Маттиас
|4
|0
|Тейгль Георг
|3
|0
|Мартинс Марвин
|3
|0
|Фишер Манфред
|3
|0
|Польстер Мануэль
|3
|0
|Холланд Джеймс
|2
|0
|Доведан Никола
|2
|0
|Мюль Лукас
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Грубер Андреас
|1
|0
|Балтакса Матан
|1
|0
|Ibrahima Drame2
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
|Крейкер Дарио
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кершбаум Роман
|8
|0
|Ауэр Йонас
|7
|0
|Пеич Алекса
|7
|0
|Байич Анте
|5
|1
|Шик Торстен
|6
|0
|Грюлль Марко
|6
|0
|Бургшталлер Гвидо
|5
|0
|Циммерманн Бернхард
|4
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|1
|Касиус Денсо
|2
|1
|Martin Moormann
|2
|1
|Кверфельд Леопольд
|1
|1
|Виммер Кевин
|2
|0
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|Косцельник Мартин
|2
|0
|Грайль Патрик
|2
|0
|Штрунц Оливер
|2
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|Петрович Деян
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Освальд Мориц
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Рапид Вена
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
8
9
Аустрия Вена
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Рапид Вена
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
12
Волевые поражения
19
20
Аустрия Вена
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Рапид Вена
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
16
14
Волевые поражения
27
29
Голы по времени матча
Забито
26
20
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
1
4%
1
5%
1-15
4
15%
4
20%
16-30
4
15%
3
15%
31-45
10
38%
4
20%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
4
15%
6
30%
76-90
Пропущено
20
23
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
2
10%
4
17%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
4
20%
6
26%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
6
30%
4
17%
76-90
Забито
25
25
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
2
8%
3
12%
1-15
4
16%
2
8%
16-30
6
24%
4
16%
31-45
4
16%
2
8%
46-60
3
12%
4
16%
61-75
6
24%
10
40%
76-90
Пропущено
28
19
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
7%
6
32%
1-15
4
14%
3
16%
16-30
5
18%
2
11%
31-45
4
14%
1
5%
46-60
7
25%
2
11%
61-75
6
21%
5
26%
76-90
Забито
51
45
21 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
3
6%
4
9%
1-15
8
16%
6
13%
16-30
10
20%
7
16%
31-45
14
27%
6
13%
46-60
6
12%
6
13%
61-75
10
20%
16
36%
76-90
Пропущено
48
42
19 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 22
4
8%
10
24%
1-15
6
13%
6
14%
16-30
9
19%
8
19%
31-45
7
15%
4
10%
46-60
10
21%
5
12%
61-75
12
25%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аустрия Вена - Штурм 1:2 Штурм - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Рид - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Вена - Вашаш 3:1 Аустрия Вена - Трайскирхен 3:2 Аустрия Вена - Зброёвка 3:4 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Аустрия Вена 4:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Лех 1:1
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 3:1
Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Рапид Вена - Рид 2:1 Штурм - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Альтах 3:0 Рапид Вена - ТВЛ Электра 4:0 Штурм - Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0 Трайскирхен - Рапид Вена 2:4 Теплице - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Шлёнск 2:3
Результаты матчей
Аустрия Вена
Рапид Вена
Точный счет
2:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
3:3
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
3
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 34%
3
9 раз 31%
0
5 раз 17%
1
5 раз 17%
1
15 раз 52%
0
4 раза 14%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
131
96
68
411
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
123
104
411
59
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
254
1910
1019
920
623
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|21
|7
|1
|61 - 18
|42
|2.
|29
|19
|6
|4
|52 - 24
|39
|3.
|29
|13
|11
|5
|50 - 34
|31
|4.
|29
|11
|8
|10
|52 - 47
|22
|5.
|29
|11
|5
|13
|45 - 42
|21
|6.
|29
|10
|4
|15
|40 - 58
|19
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|10
|9
|10
|42 - 48
|25
|2.
|29
|9
|6
|14
|45 - 50
|22
|3.
|29
|8
|6
|15
|36 - 49
|21
|4.
|29
|9
|7
|13
|39 - 48
|20
|5.
|29
|5
|8
|16
|26 - 51
|14
|6.
|29
|4
|11
|14
|26 - 45
|14
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|6
|0
|24 - 8
|30
|2.
|15
|8
|3
|4
|28 - 20
|27
|3.
|14
|6
|3
|5
|25 - 19
|21
|4.
|15
|11
|1
|3
|30 - 15
|10
|5.
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|5
|6.
|14
|4
|2
|8
|14 - 23
|-1
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|4
|3
|7
|21 - 25
|15
|2.
|15
|3
|4
|8
|14 - 22
|13
|3.
|15
|2
|4
|9
|20 - 29
|10
|4.
|14
|6
|4
|4
|23 - 24
|8
|5.
|14
|2
|6
|6
|16 - 24
|3
|6.
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|3
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|22 - 9
|29
|2.
|15
|6
|2
|7
|26 - 35
|20
|3.
|14
|4
|5
|5
|26 - 27
|17
|4.
|15
|13
|1
|1
|37 - 10
|12
|5.
|14
|5
|8
|1
|22 - 14
|4
|6.
|15
|5
|2
|8
|20 - 23
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|2.
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|3.
|14
|7
|2
|5
|25 - 21
|12
|4.
|15
|2
|5
|8
|10 - 21
|11
|5.
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|6
|6.
|14
|2
|4
|8
|12 - 29
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|19 (1)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|17 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|15 (3)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|14 (2)
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 8
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 7
|Сваровски Тироль
|Felix Bacher
|2 5