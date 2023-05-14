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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Аустрия Вена
3:1
Конец матча
Рапид Вена
0'
22' Желтая карточка
Холланд Джеймс
1:0
23' Гол
Табакович Харис
2:0
27' Гол
Табакович Харис
2:1
36' Гол
Бургшталлер Гвидо
40' Желтая карточка
Фитц Доминик
45' Желтая карточка
Грайль Патрик
52' Желтая карточка
Кюн Николас
74' Желтая карточка
Кершбаум Роман
90' Желтая карточка
Табакович Харис
3:1
90' Гол
Табакович Харис
90'+8
1
Фрюхтль
Кристиан
20
Мюль
Лукас
66
Мартинс
Марвин
40
Мейсль
Маттео
26
Ранфтль
Райнхольд
16
Лайднер
Дорон
30
Фишер
Манфред
8
Холланд
Джеймс
36
Фитц
Доминик
17
Грубер
Андреас
25
Табакович
Харис
45
Хедль
Никлас
2
Касиус
Денсо
19
Золльбауэр
Михаэль
6
Виммер
Кевин
26
Martin
Moormann
5
Кершбаум
Роман
24
Грайль
Патрик
7
Кюн
Николас
38
Дрёйф
Ферди
18
Штрунц
Оливер
9
Бургшталлер
Гвидо
Аустрия Вена
3-4-1-2
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Вена
Рапид Вена

27 матчей

59.3%
40.7%
16 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
51.9%
15 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

51.9%
37%
11.1%
14 побед 10 ничьих 0 побед

27 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

59.3%
40.7%
0 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 23 победы

54 матча

29.6%
37%
33.4%
16 побед 20 ничьих 18 побед

Первый тайм

27.8%
55.6%
16.6%
15 побед 30 ничьих 9 побед

Второй тайм

25.9%
31.5%
42.6%
14 побед 17 ничьих 23 победы

История матчей

Б
3:3
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
6:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:1
К
1:2
Б
0:1
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:4
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:5
Б
4:1
Б
2:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:0
Б
2:2
Б
1:2
Б
2:0
Б
0:3
Б(M
0:0
Б(M
1:1
Б(M
0:3
Б(M
0:1
Б(M
0:1
Б(M
0:1
Б(M
1:0
Б(M
2:0
Б(M
4:1
Б(M
1:1
Б(M
3:2
Б(M
2:2
Б(M
2:0
Б(M
2:0
Б(M
0:0
Б(M
2:2

Голы

Всего голов

33
37

Голов в среднем за матч

1.18
1.42

Среднее время на гол

76
63

Всего голов

35
41

Голов в среднем за матч

1.35
1.46

Среднее время на гол

66
61

Всего голов

68
78

Голов в среднем за матч

1.26
1.44

Тотал матчей

2.5
50
Больше 93%
Меньше 7%
4
41
Больше 76%
Меньше 24%
13
25
Больше 46%
Меньше 54%
29
17
Больше 31%
Меньше 69%
37
8
Больше 15%
Меньше 85%
46
3
Больше 6%
Меньше 94%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
52

Среднее время на гол

71
62

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 17 (2) 0.59
Грубер Андреас 7 0.24
Фитц Доминик 6 (2) 0.21
Ранфтль Райнхольд 4 0.14
Келес Джан 3 0.1
Джукич Александар 2 0.07
Фишер Манфред 2 0.07
Браунёдер Маттиас 2 0.07
Доведан Никола 1 0.03
Польстер Мануэль 1 0.03
Мартинс Марвин 1 0.03
Хускович Муарем 1 0.03
Лайднер Дорон 1 0.03
Джуричин Марко 1 0.03
Балтакса Матан 1 0.03
Тейгль Георг 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 19 (3) 0.66
Циммерманн Бернхард 7 0.24
Грюлль Марко 5 0.17
Штрунц Оливер 4 0.14
Кюн Николас 3 0.1
Дрёйф Ферди 2 0.07
Грайль Патрик 1 0.03
Байич Анте 1 0.03
Кершбаум Роман 1 0.03
Демир Юсуф 1 0.03
Кверфельд Леопольд 1 0.03
Ауэр Йонас 0 0
Шик Торстен 0 0
Касиус Денсо 0 0
Косцельник Мартин 0 0
Освальд Мориц 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 5 1
Ранфтль Райнхольд 6 0
Фитц Доминик 6 0
Табакович Харис 4 1
Браунёдер Маттиас 4 0
Тейгль Георг 3 0
Мартинс Марвин 3 0
Фишер Манфред 3 0
Польстер Мануэль 3 0
Холланд Джеймс 2 0
Доведан Никола 2 0
Мюль Лукас 2 0
Хускович Муарем 2 0
Джуричин Марко 1 0
Грубер Андреас 1 0
Балтакса Матан 1 0
Ibrahima Drame2 1 0
Келес Джан 1 0
Крейкер Дарио 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кершбаум Роман 8 0
Ауэр Йонас 7 0
Пеич Алекса 7 0
Байич Анте 5 1
Шик Торстен 6 0
Грюлль Марко 6 0
Бургшталлер Гвидо 5 0
Циммерманн Бернхард 4 0
Золльбауэр Михаэль 2 1
Касиус Денсо 2 1
Martin Moormann 2 1
Кверфельд Леопольд 1 1
Виммер Кевин 2 0
Хофманн Максимилиан 2 0
Косцельник Мартин 2 0
Грайль Патрик 2 0
Штрунц Оливер 2 0
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
Петрович Деян 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Кюн Николас 1 0
Освальд Мориц 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Рапид Вена
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

8
9
Аустрия Вена
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Рапид Вена
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
12

Волевые поражения

19
20
Аустрия Вена
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Рапид Вена
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

16
14

Волевые поражения

27
29

Голы по времени матча

Забито

26
20
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
1
4%
1
5%
1-15
4
15%
4
20%
16-30
4
15%
3
15%
31-45
10
38%
4
20%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
4
15%
6
30%
76-90

Пропущено

20
23
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
2
10%
4
17%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
4
20%
6
26%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
6
30%
4
17%
76-90

Забито

25
25
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
2
8%
3
12%
1-15
4
16%
2
8%
16-30
6
24%
4
16%
31-45
4
16%
2
8%
46-60
3
12%
4
16%
61-75
6
24%
10
40%
76-90

Пропущено

28
19
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
7%
6
32%
1-15
4
14%
3
16%
16-30
5
18%
2
11%
31-45
4
14%
1
5%
46-60
7
25%
2
11%
61-75
6
21%
5
26%
76-90

Забито

51
45
21 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
3
6%
4
9%
1-15
8
16%
6
13%
16-30
10
20%
7
16%
31-45
14
27%
6
13%
46-60
6
12%
6
13%
61-75
10
20%
16
36%
76-90

Пропущено

48
42
19 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 22
4
8%
10
24%
1-15
6
13%
6
14%
16-30
9
19%
8
19%
31-45
7
15%
4
10%
46-60
10
21%
5
12%
61-75
12
25%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аустрия Вена - Штурм 1:2 Штурм - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Рид - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Вена - Вашаш 3:1 Аустрия Вена - Трайскирхен 3:2 Аустрия Вена - Зброёвка 3:4 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Аустрия Вена 4:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Лех 1:1
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 3:1
Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Рапид Вена - Рид 2:1 Штурм - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Альтах 3:0 Рапид Вена - ТВЛ Электра 4:0 Штурм - Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0 Трайскирхен - Рапид Вена 2:4 Теплице - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Шлёнск 2:3

Результаты матчей

Аустрия Вена
Рапид Вена

Точный счет

2:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

3:3
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
3
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 34%
3
9 раз 31%
0
5 раз 17%
1
5 раз 17%
1
15 раз 52%
0
4 раза 14%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
1
9
6
1.5
6
8
4
11
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
3
10
4
1.5
4
11
5
9
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
25
4
19
10
1.5
10
19
9
20
2.5
6
23

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 29 21 7 1 61 - 18 42
2.
Штурм
 29 19 6 4 52 - 24 39
3.
ЛАСК
 29 13 11 5 50 - 34 31
4.
Аустрия Вена
 29 11 8 10 52 - 47 22
5.
Рапид Вена
 29 11 5 13 45 - 42 21
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 29 10 4 15 40 - 58 19

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 29 10 9 10 42 - 48 25
2.
Вольфсбергер
 29 9 6 14 45 - 50 22
3.
Хартберг
 29 8 6 15 36 - 49 21
4.
Сваровски Тироль
 29 9 7 13 39 - 48 20
5.
Альтах
 29 5 8 16 26 - 51 14
6.
Рид
 29 4 11 14 26 - 45 14

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 14 8 6 0 24 - 8 30
2.
ЛАСК
 15 8 3 4 28 - 20 27
3.
Рапид Вена
 14 6 3 5 25 - 19 21
4.
Штурм
 15 11 1 3 30 - 15 10
5.
Аустрия Вена
 15 7 3 5 26 - 20 5
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 14 4 2 8 14 - 23 -1

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хартберг
 14 4 3 7 21 - 25 15
2.
Альтах
 15 3 4 8 14 - 22 13
3.
Вольфсбергер
 15 2 4 9 20 - 29 10
4.
Аустрия Лустенау
 14 6 4 4 23 - 24 8
5.
Рид
 14 2 6 6 16 - 24 3
6.
Сваровски Тироль
 15 4 5 6 19 - 25 3

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 14 8 5 1 22 - 9 29
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 15 6 2 7 26 - 35 20
3.
Аустрия Вена
 14 4 5 5 26 - 27 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 15 13 1 1 37 - 10 12
5.
ЛАСК
 14 5 8 1 22 - 14 4
6.
Рапид Вена
 15 5 2 8 20 - 23 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 14 5 2 7 20 - 23 17
2.
Аустрия Лустенау
 15 4 5 6 19 - 24 17
3.
Вольфсбергер
 14 7 2 5 25 - 21 12
4.
Рид
 15 2 5 8 10 - 21 11
5.
Хартберг
 15 4 3 8 15 - 24 6
6.
Альтах
 14 2 4 8 12 - 29 1

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 19 (1)
Аустрия Вена Табакович Харис 17 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 15 (3)
Вольфсбергер Барибо Тай 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 7
Сваровски Тироль Felix Bacher 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    Грайль Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Фитц Доминик получил желтую карточку от судьи
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