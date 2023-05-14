Тур: 8. Стадион: Oerjans Vall. Зрители: 10240
0'
90' Желтая карточкаКарлссон Каспер
90' Желтая карточкаГабриэль Даль Тое Бусанелло
0:1
90' ГолСейдиу Патриот
90'+11
Ход матча
90'
90'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 8
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
6 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
24 Владение мячом, % 76
27
Далин
Юхан
15
Сисей
Йозеф
31
Ларссон
Хуго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Samuel Kotto
-
38 Hugo Bolin
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Хальмстад
Мальмё
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
21 матч
4.8%
28.6%
66.6%
1 победа 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
3 победы 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
4.8%
38.1%
57.1%
1 победа 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.4
0.82
Среднее время на гол
225
110
Всего голов
19
23
Голов в среднем за матч
1.73
2.3
Среднее время на гол
52
39
Всего голов
23
32
Голов в среднем за матч
1.1
1.52
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
82
59
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахльстранд Эрик
|2
|0.25
|Viktor Granath
|2
|0.25
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.13
|Боаки Томас
|1
|0.13
|Gabriel Wallentin
|1
|0.13
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Йоханссон Александр II
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|8 (1)
|1
|Нанаси Себастьян
|4 (1)
|0.5
|Веккья Стефано
|3
|0.38
|Али Таха Абди
|2
|0.25
|Рикс Сёрен
|1
|0.13
|Кристиансен Андерс
|1
|0.13
|Ларссон Хуго
|1
|0.13
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Пенья Серхио
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
|Сейдиу Патриот
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Wallentin
|2
|1
|Сведберг Джонатан
|3
|0
|Алланссон Йоэль
|2
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Аль-Аммари Амир
|1
|0
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|Naeem Mohammed
|1
|0
|Карлссон Каспер
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|2
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Мальмё
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Хальмстад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Мальмё
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
0
Волевые поражения
0
11
Хальмстад
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Мальмё
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
1
Волевые поражения
0
11
Голы по времени матча
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
3
33%
1-15
3
60%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
11
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
4
36%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
11
3
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
9%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
33%
46-60
4
36%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
7
20
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
7
35%
1-15
4
57%
1
5%
16-30
1
14%
3
15%
31-45
1
14%
3
15%
46-60
1
14%
2
10%
61-75
0
0%
4
20%
76-90
Пропущено
14
4
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
7%
1
25%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
29%
1
25%
46-60
4
29%
1
25%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0
Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эстерсунд - Хальмстад 0:0
Мальмё
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0
Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Брага - Мальмё 2:1 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Хеккен - Мальмё 2:1
Результаты матчей
Хальмстад
Мальмё
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
52
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|8 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|6
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|5 (1)
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 2
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3