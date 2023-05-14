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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 8. Стадион: . Зрители: 10240
Хальмстад
0:1
Конец матча
Мальмё
0'
90' Желтая карточка
Карлссон Каспер
90' Желтая карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло
0:1
90' Гол
Сейдиу Патриот
90'+11

Ход матча

46'
Йоханссон Александр
Алланссон Йоэль
 
67'
 
Веккья Стефано
Нильсен Лассе
76'
 
Рикс Сёрен
Али Таха Абди
76'
 
Ольссон Мартин
Корнелиус Дерек
90'
 
Сейдиу Патриот
Нанаси Себастьян
90'
Карлссон Каспер
 
90'
 
Габриэль Даль Тое Бусанелло
90'
0:1
Сейдиу Патриот
(Веккья Стефано)
90'
Gabriel Wallentin
Ульссон Маркус
 
90'
William Granath
Карлссон Каспер
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 24 Владение мячом, % 76
1
Нильссон
Малькольм
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
17
Офосу-Айе
Фил
2
Боаки
Томас
7
Карлссон
Каспер
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
9
Viktor
Granath
10
Ахльстранд
Эрик
27
Далин
Юхан
24
Нильсен
Лассе
19
Корнелиус
Дерек
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
15
Сисей
Йозеф
8
Пенья
Серхио
31
Ларссон
Хуго
11
Нанаси
Себастьян
10
Кристиансен
Андерс
9
Телин
Исаак
22
Али
Таха
Абди
Хальмстад
5-3-2
Мальмё
3-4-3

История личных встреч

Хальмстад
Мальмё

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

21 матч

4.8%
28.6%
66.6%
1 победа 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
3 победы 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

4.8%
38.1%
57.1%
1 победа 8 ничьих 12 побед

История матчей

А
0:0
А
0:0
К
4:1
А
2:0
А
0:3
А
0:0
А
3:1
А
0:1
А
3:1
А
1:3
А
1:1
ТМС
2:0
А
1:5
ШК
0:3
А
3:1
А
0:2
А
1:1
А
0:3
А
0:0
А
0:3
А
2:3

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.4
0.82

Среднее время на гол

225
110

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1.73
2.3

Среднее время на гол

52
39

Всего голов

23
32

Голов в среднем за матч

1.1
1.52

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

82
59

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахльстранд Эрик 2 0.25
Viktor Granath 2 0.25
Офосу-Айе Фил 1 0.13
Боаки Томас 1 0.13
Gabriel Wallentin 1 0.13
Сведберг Джонатан 0 0
Йоханссон Александр II 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 8 (1) 1
Нанаси Себастьян 4 (1) 0.5
Веккья Стефано 3 0.38
Али Таха Абди 2 0.25
Рикс Сёрен 1 0.13
Кристиансен Андерс 1 0.13
Ларссон Хуго 1 0.13
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Пенья Серхио 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Сейдиу Патриот 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Wallentin 2 1
Сведберг Джонатан 3 0
Алланссон Йоэль 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Аль-Аммари Амир 1 0
Ахльстранд Эрик 1 0
Naeem Mohammed 1 0
Карлссон Каспер 1 0
Viktor Granath 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 2 0
Кристиансен Андерс 1 0
Пенья Серхио 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Ларссон Хуго 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Мальмё
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Хальмстад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Мальмё
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
0

Волевые поражения

0
11
Хальмстад
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Мальмё
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
1

Волевые поражения

0
11

Голы по времени матча

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
3
33%
1-15
3
60%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
11
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
4
36%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

11
3
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
9%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
33%
46-60
4
36%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

7
20
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
7
35%
1-15
4
57%
1
5%
16-30
1
14%
3
15%
31-45
1
14%
3
15%
46-60
1
14%
2
10%
61-75
0
0%
4
20%
76-90

Пропущено

14
4
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
7%
1
25%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
29%
1
25%
46-60
4
29%
1
25%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0
Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эстерсунд - Хальмстад 0:0
Мальмё
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0
Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Брага - Мальмё 2:1 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Хеккен - Мальмё 2:1

Результаты матчей

Хальмстад
Мальмё

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 8 0 0 21 - 4 24
2.
Эльфсборг
 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Хеккен
 8 6 0 2 23 - 9 18
4.
ИФК Норрчепинг
 8 5 2 1 14 - 7 17
5.
Броммапойкарна
 8 4 1 3 10 - 11 13
6.
Мьельбю
 8 3 3 2 8 - 5 12
7.
Кальмар
 8 3 2 3 11 - 10 11
8.
Юргорден
 8 3 1 4 12 - 14 10
9.
Хаммарбю
 8 3 1 4 12 - 15 10
10.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 10 9
11.
Хальмстад
 8 3 0 5 7 - 15 9
12.
Дегерфорс
 8 2 0 6 8 - 23 6
13.
Гётеборг
 7 1 2 4 7 - 6 5
14.
АИК
 7 1 2 4 4 - 9 5
15.
Сириус
 8 0 5 3 8 - 15 5
16.
Варберг БоИС
 8 0 4 4 5 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
3.
Хаммарбю
 4 3 1 0 9 - 4 10
4.
Юргорден
 3 3 0 0 7 - 2 9
5.
Эльфсборг
 4 3 0 1 13 - 3 9
6.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
7.
Мьельбю
 5 2 2 1 7 - 3 8
8.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 5 - 2 7
9.
Кальмар
 4 2 1 1 7 - 5 7
10.
Вернаму
 4 2 0 2 4 - 3 6
11.
Дегерфорс
 4 2 0 2 6 - 6 6
12.
Броммапойкарна
 3 1 1 1 3 - 2 4
13.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
14.
Гётеборг
 4 1 1 2 7 - 3 4
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 3 0 1 2 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Эльфсборг
 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
ИФК Норрчепинг
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
Мьельбю
 3 1 1 1 1 - 2 4
7.
Кальмар
 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Сириус
 5 0 4 1 4 - 7 4
9.
Вернаму
 4 1 0 3 3 - 7 3
10.
Гётеборг
 3 0 1 2 0 - 3 1
11.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
АИК
 4 0 1 3 2 - 6 1
13.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
14.
Хальмстад
 3 0 0 3 2 - 11 0
15.
Хаммарбю
 4 0 0 4 3 - 11 0
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 8 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 6
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хальмстад 0:1 Мальмё онлайн

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