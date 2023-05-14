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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Бадштюбнер Флориан
РБ Лейпциг
0:0
Первый тайм: 36'
Вердер
0'
23' Желтая карточка
Штарк Никлас
36' Желтая карточка
Хенрихс Бенджамин

Ход матча

23'
 
Штарк Никлас
36'
Хенрихс Бенджамин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 122
РБ Лейпциг 95.9% (117)
X 2.5% (3)
Вердер 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Вердер
12.00
7.40
9.73
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Бласвих
Янис
2
Симакан
Мохамед
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
39
Хенрихс
Бенджамин
17
Собослаи
Доминик
27
Лаймер
Конрад
8
Айдара
Амаду
10
Форсберг
Эмиль
18
Нкунку
Кристофер
11
Вернер
Тимо
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
10
Биттенкорт
Леонардо
28
Груев
Илия
6
Стаге
Йенс
3
Юнг
Антони
7
Дукш
Марвин
20
Шмид
Романо
РБ Лейпциг
4-4-2
Вердер
3-5-2

История личных встреч

РБ Лейпциг
Вердер

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б
1:2
К
1:2
Б
1:4
Б
2:0
Б
3:0
Б
0:3
Б
2:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
2:0
Б
3:0
Б
3:1
ТМК
3:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

2.5
1.63

Среднее время на гол

36
55

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.93
1.21

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

46
74

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 13 (2) 0.41
Вернер Тимо 9 0.28
Форсберг Эмиль 6 (2) 0.19
Собослаи Доминик 4 0.13
Андре Силва 4 0.13
Орбан Вилли 3 0.09
Ольмо Дани 2 0.06
Кампль Кевин 2 0.06
Хенрихс Бенджамин 2 0.06
Айдара Амаду 2 0.06
Симакан Мохамед 1 0.03
Хальстенберг Марсель 1 0.03
Поульсен Юссуф 1 0.03
Шлагер Ксавер 1 0.03
Лаймер Конрад 1 0.03
Диалло Абду 1 0.03
Гвардиол Йошко 1 0.03
Новоа Уго 1 0.03
Раум Давид 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 16 (5) 0.5
Дукш Марвин 12 0.38
Стаге Йенс 3 0.09
Шмидт Никлас 3 0.09
Вайзер Митчелл 2 0.06
Юнг Антони 2 0.06
Биттенкорт Леонардо 2 0.06
Пипер Амос 2 0.06
Бёрк Оливер 2 0.06
Велькович Милош 1 0.03
Гросс Кристиан 1 0.03
Филипп Максимилиан 1 0.03
Бьюкенен Ли 1 0.03
Шмид Романо 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 8 0
Лаймер Конрад 8 0
Хенрихс Бенджамин 7 0
Собослаи Доминик 3 2
Айдара Амаду 6 0
Раум Давид 5 0
Андре Силва 3 0
Нкунку Кристофер 3 0
Розе Марко 2 0
Форсберг Эмиль 2 0
Орбан Вилли 2 0
Вернер Тимо 2 0
Хальстенберг Марсель 2 0
Диалло Абду 2 0
Ольмо Дани 2 0
Шлагер Ксавер 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Поульсен Юссуф 1 0
Сорлот Александр 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Тедеско Доменико 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штарк Никлас 9 0
Пипер Амос 9 0
Фридль Марко 6 1
Биттенкорт Леонардо 7 0
Вайзер Митчелл 6 0
Гросс Кристиан 4 0
Дукш Марвин 4 0
Фюллькруг Никлас 4 0
Шмидт Никлас 4 0
Стаге Йенс 4 0
Шмид Романо 3 0
Велькович Милош 2 0
Груев Илия 2 0
Юнг Антони 1 0
Агу Феликс 1 0
Ole Werner 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Вердер
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

5
13
РБ Лейпциг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Вердер
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

14
22

Волевые поражения

21
14
РБ Лейпциг
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
55% (17)
23% (7)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)
Вердер
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (6)
55% (17)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

21
27

Волевые поражения

26
27

Голы по времени матча

Забито

33
26
18 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
5
15%
3
12%
1-15
6
18%
6
23%
16-30
7
21%
1
4%
31-45
7
21%
2
8%
46-60
2
6%
2
8%
61-75
6
18%
12
46%
76-90

Пропущено

14
31
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
14%
4
13%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
2
14%
3
10%
31-45
1
7%
6
19%
46-60
8
57%
2
6%
61-75
1
7%
10
32%
76-90

Забито

23
24
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
5
22%
6
25%
1-15
1
4%
5
21%
16-30
3
13%
1
4%
31-45
1
4%
3
13%
46-60
5
22%
1
4%
61-75
8
35%
8
33%
76-90

Пропущено

22
28
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
1
5%
2
7%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
8
36%
6
21%
31-45
6
27%
5
18%
46-60
2
9%
9
32%
61-75
2
9%
5
18%
76-90

Забито

56
50
27 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 15
6 Не забивали 4
10
18%
9
18%
1-15
7
13%
11
22%
16-30
10
18%
2
4%
31-45
8
14%
5
10%
46-60
7
13%
3
6%
61-75
14
25%
20
40%
76-90

Пропущено

36
59
16 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 37
11 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 27
3
8%
6
10%
1-15
3
8%
7
12%
16-30
10
28%
9
15%
31-45
7
19%
11
19%
46-60
10
28%
11
19%
61-75
3
8%
15
25%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0
РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6
Вердер
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вердер - Бавария 1:2 Шальке 04 - Вердер 2:1 Герта - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 1:2
Майнц - Вердер 2:2 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Байер Л 2:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Вердер - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Штутгарт - Вердер 0:2 Вердер - Вольфсбург 2:1 Вердер - Унион Берлин 1:2 Кёльн - Вердер 7:1 Шальке 04 - Вердер 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Мурсия - Вердер 0:2 Вердер - Меппен 1:0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Вердер

Точный счет

2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
5 раз 31%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:2
6 раз 19%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 29%
3
8 раз 26%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
10 раз 32%
0
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
3
11
4
1.5
7
9
6
9
2.5
3
13
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
2
5
11
1.5
8
7
4
12
2.5
2
13
1
15
3.5
1
14
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
26
5
16
15
1.5
15
16
10
21
2.5
5
26
2
29
3.5
2
29
1
30
4.5
1
30
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 32 20 8 4 89 - 34 68
2.
Боруссия Д
 Заявка 32 21 4 7 78 - 42 67
3.
Унион Берлин
 Заявка 32 17 8 7 48 - 34 59
4.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 32 17 7 8 55 - 37 58
5.
Фрайбург
 Заявка 32 16 8 8 48 - 42 56
6.
Вольфсбург
 Заявка 32 13 10 9 56 - 44 49
7.
Байер Л
 Заявка 32 14 7 11 55 - 44 49
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 32 12 10 10 54 - 49 46
9.
Майнц
 Заявка 32 12 9 11 51 - 49 45
10.
Кёльн
 Заявка 32 10 11 11 47 - 51 41
11.
Боруссия М
 Заявка 32 10 9 13 48 - 53 39
12.
Вердер
 0:0 Заявка 32 10 6 16 49 - 60 36
13.
Аугсбург
 Заявка 32 9 7 16 42 - 58 34
14.
Хоффенхайм
 Заявка 32 9 5 18 43 - 54 32
15.
Бохум
 Заявка 32 9 4 19 36 - 71 31
16.
Шальке 04
 Заявка 32 7 9 16 31 - 65 30
17.
Штутгарт
 Заявка 32 6 11 15 40 - 55 29
18.
Герта
 Заявка 32 6 7 19 39 - 67 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 16 14 1 1 53 - 15 43
2.
Бавария
 Заявка 16 11 5 0 52 - 14 38
3.
Унион Берлин
 Заявка 16 10 6 0 29 - 11 36
4.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 16 11 3 2 32 - 15 36
5.
Фрайбург
 Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 8 5 3 33 - 17 29
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 7 3 33 - 23 25
10.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
11.
Бохум
 Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
12.
Кёльн
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
13.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
14.
Штутгарт
 Заявка 16 5 5 6 22 - 21 20
15.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
16.
Герта
 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 0:0 Заявка 16 5 1 10 25 - 27 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
Фрайбург
 Заявка 16 7 4 5 22 - 29 25
3.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
4.
Вольфсбург
 Заявка 16 7 3 6 23 - 21 24
5.
Байер Л
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
6.
Унион Берлин
 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
7.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 16 6 4 6 23 - 22 22
8.
Майнц
 Заявка 16 6 3 7 21 - 28 21
9.
Вердер
 0:0 Заявка 16 5 5 6 24 - 33 20
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 Заявка 16 3 3 10 19 - 27 12
13.
Аугсбург
 Заявка 16 3 3 10 26 - 37 12
14.
Шальке 04
 Заявка 16 2 5 9 10 - 31 11
15.
Боруссия М
 Заявка 16 1 6 9 17 - 35 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 16 2 2 12 11 - 39 8
18.
Герта
 Заявка 16 1 2 13 16 - 41 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 14 (10)
Фрайбург Грифо Винченцо 14 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Бавария Гнабри Серж 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Хоффенхайм Акпогума Кевин 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    37'
    Херрихс на фланге врезал по ногам Вайзеру и получил жёлтую карточку.
  • 36'
    "Вердер" всё реже оказывается на чужой половине поля. Хозяева обозначают своё преимущество, перехватов в центре с их стороны становится всё больше.
  • 35'
    Собослаи попытался по центру вывести к воротам Нкунку, но Кристофер не смог удачно подработать мяч себе на ход.
  • 34'
    Форсберг слева вывел к воротам Нкунку, но Кристоферу успел помешать нанести удар Штарк.
  • Опасный момент
    32'
    Вернер слева навесил к дальней штанге, где Симакан головой пробил рядом со стойкой.
  • 31'
    Форсберг слева обыгрался с Хенрихсом и прорвался к воротам. Передачу Эмиля в центр соперники перехватили.
  • 30'
    Заброс Собослаи по центру в штрафную площадь на Вернера перехватил Велькович.
  • 29'
    Нкунку слева откатил мяч в центр на Форсберга, который с двадцати метров пробил в соперника.
  • Фол, нарушение
    28'
    Штарк на чужой половине поля толкнул в спину Форсберга. Арбитр с улыбкой на лице провёл небольшую беседу с игроками.
  • 27'
    Хенрихс слева с двадцати двух метров пробил выше ближней "девятки".
  • Фол, нарушение
    26'
    Форсберг на чужой половине поля подтолкнул в спину Штарка.
  • Желтая карточка
    25'
    Штарк в центре поля сбил Нкунку и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • Фол, нарушение
    24'
    Вайзер на фланге уложил на газон Форсберга.
  • 23'
    Лаймер у чужой штрафной площади "выцарапал" мяч у соперников и с пятнадцати метров пробил по воротам. Павленка успел сложиться и накрыть футбольный снаряд перчатками.
  • Опасный момент
    22'
    Вернер слева в штрафной площади принял мяч и вторым касанием с лёта пробил немного выше перекладины.
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    • 21'
      Вайзер справа исполнил перевод к дальней штанге, где Дукш не смог поймать мяч на ногу, упустив сферу за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      20'
      Форсберг на чужой половине поля сбил Вайзера.
    • 18'
      Территориальное преимущество в стартовые минуты на стороне хозяев. "Вердер" при этом старается отвечать быстрыми контратаками.
    • Офсайд
      17'
      Вернер слева оказался в офсайде.
    • Угловой
      16'
      Дукш и второй угловой удар исполнил без остроты. Хозяева выбили мяч от ворот после подачи Марвина.
    • 15'
      Вайзер справа убежал в отрыв и навесил на Шмида, которому вверху помешал удачно сыграть Симакан.
    • 14'
      Симакан на чужой половине поля нарушил правила. Пока в матче больше силовой и позиционной борьбы, а с ударами по воротам  дело складывается очень редко.
    • Фол, нарушение
      13'
      Вайзер у чужой штрафной площади ударил по ногам Айдара.
    • 12'
      Симакан справа прострелил на Вернера. Тимо пяткой переправил мяч к воротам, но Нкунку не среагировал на такой нестандартный пас партнёра.
    • Фол, нарушение
      11'
      Штарк в центральном круге сбил Нкунку.
    • 10'
      Айдара с двадцати метров пробил по центру ворот. Павленка оказался в нужном месте и мяч поймал.
    • 9'
      Собослаи по правому флангу убежал в отрыв, но его навес получился ненацеленным.
    • 8'
      Клостерманн не позволил Юнгу слева доставить мяч к воротам.
    • 7'
      Дукш неудачно исполнил подачу слева со штрафного. Мяч прилетел точно в руки Бласвиху.
    • Фол, нарушение
      6'
      Айдара на фланге сбил Вайзера.
    • Угловой
      5'
      Гости заработали первый угловой удар в матче. Подача Дукша от углового флага опасной не получилась.
    • Фол, нарушение
      4'
      Форсберг у чужой штрафной площади не смог опередить Вайзера и подтолкнул Митчелла в спину.
    • Фол, нарушение
      3'
      Биттенкорт в центре поля сбил Симакана.
    • 2'
      "РБ Лейпциг" играет в белой форме, "Вердер" - в чёрной.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Ред Булл Арене"!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Вердер

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    95.9% (118)
    Ничья
    2.4% (3)
    Вердер
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.52% (79)
    Меньше
    32.48% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    65.81% (77)
    Нет
    34.19% (40)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    45.5% (56)
    2:0 РБ Лейпциг
    23.6% (29)
    3:1 РБ Лейпциг
    10.6% (13)
    1:0 РБ Лейпциг
    5.7% (7)
    4:2 РБ Лейпциг
    1.6% (2)
    3:0 РБ Лейпциг
    1.6% (2)
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    РБ Лейпциг
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