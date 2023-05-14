Заброс Собослаи по центру в штрафную площадь на Вернера перехватил Велькович.

Форсберг слева обыгрался с Хенрихсом и прорвался к воротам. Передачу Эмиля в центр соперники перехватили.

Вернер слева навесил к дальней штанге, где Симакан головой пробил рядом со стойкой.

Форсберг слева вывел к воротам Нкунку, но Кристоферу успел помешать нанести удар Штарк.

Собослаи попытался по центру вывести к воротам Нкунку, но Кристофер не смог удачно подработать мяч себе на ход.

"Вердер" всё реже оказывается на чужой половине поля. Хозяева обозначают своё преимущество, перехватов в центре с их стороны становится всё больше.

Херрихс на фланге врезал по ногам Вайзеру и получил жёлтую карточку.

Вернер слева в штрафной площади принял мяч и вторым касанием с лёта пробил немного выше перекладины.

Лаймер у чужой штрафной площади "выцарапал" мяч у соперников и с пятнадцати метров пробил по воротам. Павленка успел сложиться и накрыть футбольный снаряд перчатками.

Вайзер на фланге уложил на газон Форсберга.

Штарк в центре поля сбил Нкунку и получил первую жёлтую карточку в матче.

Форсберг на чужой половине поля подтолкнул в спину Штарка.

Хенрихс слева с двадцати двух метров пробил выше ближней "девятки".

Штарк на чужой половине поля толкнул в спину Форсберга. Арбитр с улыбкой на лице провёл небольшую беседу с игроками.

Нкунку слева откатил мяч в центр на Форсберга, который с двадцати метров пробил в соперника.

21' Вайзер справа исполнил перевод к дальней штанге, где Дукш не смог поймать мяч на ногу, упустив сферу за пределы поля.

20' Форсберг на чужой половине поля сбил Вайзера.

18' Территориальное преимущество в стартовые минуты на стороне хозяев. "Вердер" при этом старается отвечать быстрыми контратаками.

17' Вернер слева оказался в офсайде.

16' Дукш и второй угловой удар исполнил без остроты. Хозяева выбили мяч от ворот после подачи Марвина.

15' Вайзер справа убежал в отрыв и навесил на Шмида, которому вверху помешал удачно сыграть Симакан.

14' Симакан на чужой половине поля нарушил правила. Пока в матче больше силовой и позиционной борьбы, а с ударами по воротам дело складывается очень редко.

13' Вайзер у чужой штрафной площади ударил по ногам Айдара.

12' Симакан справа прострелил на Вернера. Тимо пяткой переправил мяч к воротам, но Нкунку не среагировал на такой нестандартный пас партнёра.