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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
РБ Лейпциг
 
Позже
Вердер
Прогнозы 49
РБ Лейпциг 89.8% (44)
X 6.1% (3)
Вердер 4.1% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Вердер
6.50
6.65
9.73
Все Коэффициенты

История личных встреч

РБ Лейпциг
Вердер

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б
1:2
К
1:2
Б
1:4
Б
2:0
Б
3:0
Б
0:3
Б
2:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
2:0
Б
3:0
Б
3:1
ТМК
3:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

2.5
1.63

Среднее время на гол

36
55

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.93
1.21

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

46
74

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 13 (2) 0.42
Вернер Тимо 9 0.29
Форсберг Эмиль 6 (2) 0.19
Собослаи Доминик 4 0.13
Андре Силва 4 0.13
Орбан Вилли 3 0.1
Ольмо Дани 2 0.06
Кампль Кевин 2 0.06
Хенрихс Бенджамин 2 0.06
Айдара Амаду 2 0.06
Симакан Мохамед 1 0.03
Хальстенберг Марсель 1 0.03
Поульсен Юссуф 1 0.03
Шлагер Ксавер 1 0.03
Лаймер Конрад 1 0.03
Диалло Абду 1 0.03
Гвардиол Йошко 1 0.03
Новоа Уго 1 0.03
Раум Давид 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 16 (5) 0.52
Дукш Марвин 12 0.39
Стаге Йенс 3 0.1
Шмидт Никлас 3 0.1
Вайзер Митчелл 2 0.06
Юнг Антони 2 0.06
Биттенкорт Леонардо 2 0.06
Пипер Амос 2 0.06
Бёрк Оливер 2 0.06
Велькович Милош 1 0.03
Гросс Кристиан 1 0.03
Филипп Максимилиан 1 0.03
Бьюкенен Ли 1 0.03
Шмид Романо 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 8 0
Лаймер Конрад 8 0
Хенрихс Бенджамин 7 0
Собослаи Доминик 3 2
Айдара Амаду 6 0
Раум Давид 5 0
Андре Силва 3 0
Нкунку Кристофер 3 0
Розе Марко 2 0
Форсберг Эмиль 2 0
Орбан Вилли 2 0
Вернер Тимо 2 0
Хальстенберг Марсель 2 0
Диалло Абду 2 0
Ольмо Дани 2 0
Шлагер Ксавер 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Поульсен Юссуф 1 0
Сорлот Александр 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Тедеско Доменико 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пипер Амос 9 0
Штарк Никлас 8 0
Фридль Марко 6 1
Биттенкорт Леонардо 7 0
Вайзер Митчелл 6 0
Гросс Кристиан 4 0
Дукш Марвин 4 0
Фюллькруг Никлас 4 0
Шмидт Никлас 4 0
Стаге Йенс 4 0
Шмид Романо 3 0
Велькович Милош 2 0
Груев Илия 2 0
Юнг Антони 1 0
Агу Феликс 1 0
Ole Werner 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Вердер
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

5
13
РБ Лейпциг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Вердер
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

14
22

Волевые поражения

21
14
РБ Лейпциг
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
55% (17)
23% (7)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)
Вердер
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (6)
55% (17)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

21
27

Волевые поражения

26
27

Голы по времени матча

Забито

33
26
18 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
5
15%
3
12%
1-15
6
18%
6
23%
16-30
7
21%
1
4%
31-45
7
21%
2
8%
46-60
2
6%
2
8%
61-75
6
18%
12
46%
76-90

Пропущено

14
31
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
14%
4
13%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
2
14%
3
10%
31-45
1
7%
6
19%
46-60
8
57%
2
6%
61-75
1
7%
10
32%
76-90

Забито

23
24
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
5
22%
6
25%
1-15
1
4%
5
21%
16-30
3
13%
1
4%
31-45
1
4%
3
13%
46-60
5
22%
1
4%
61-75
8
35%
8
33%
76-90

Пропущено

22
28
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
1
5%
2
7%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
8
36%
6
21%
31-45
6
27%
5
18%
46-60
2
9%
9
32%
61-75
2
9%
5
18%
76-90

Забито

56
50
27 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 15
6 Не забивали 4
10
18%
9
18%
1-15
7
13%
11
22%
16-30
10
18%
2
4%
31-45
8
14%
5
10%
46-60
7
13%
3
6%
61-75
14
25%
20
40%
76-90

Пропущено

36
59
16 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 37
11 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 27
3
8%
6
10%
1-15
3
8%
7
12%
16-30
10
28%
9
15%
31-45
7
19%
11
19%
46-60
10
28%
11
19%
61-75
3
8%
15
25%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0
РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6
Вердер
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вердер - Бавария 1:2 Шальке 04 - Вердер 2:1 Герта - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 1:2
Майнц - Вердер 2:2 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Байер Л 2:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Вердер - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Штутгарт - Вердер 0:2 Вердер - Вольфсбург 2:1 Вердер - Унион Берлин 1:2 Кёльн - Вердер 7:1 Шальке 04 - Вердер 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Мурсия - Вердер 0:2 Вердер - Меппен 1:0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Вердер

Точный счет

2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
5 раз 31%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:2
6 раз 19%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 29%
3
8 раз 26%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
10 раз 32%
0
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
3
11
4
1.5
7
9
6
9
2.5
3
13
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
2
5
11
1.5
8
7
4
12
2.5
2
13
1
15
3.5
1
14
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
26
5
16
15
1.5
15
16
10
21
2.5
5
26
2
29
3.5
2
29
1
30
4.5
1
30
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 31 19 8 4 83 - 34 65
2.
Боруссия Д
 Заявка 31 20 4 7 73 - 40 64
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 31 17 6 8 55 - 37 57
4.
Фрайбург
 Заявка 31 16 8 7 46 - 38 56
5.
Унион Берлин
 Заявка 31 16 8 7 44 - 32 56
6.
Байер Л
 Заявка 31 14 6 11 54 - 43 48
7.
Вольфсбург
 Заявка 31 12 10 9 54 - 43 46
8.
Майнц
 Заявка 31 12 9 10 51 - 46 45
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 31 11 10 10 51 - 49 43
10.
Боруссия М
 Заявка 31 10 9 12 46 - 48 39
11.
Кёльн
 Заявка 31 9 11 11 42 - 49 38
12.
Вердер
 Заявка 31 10 5 16 49 - 60 35
13.
Аугсбург
 Заявка 31 9 7 15 40 - 55 34
14.
Хоффенхайм
 Заявка 31 9 5 17 42 - 52 32
15.
Шальке 04
 Заявка 31 7 9 15 31 - 59 30
16.
Штутгарт
 Заявка 31 6 10 15 39 - 54 28
17.
Бохум
 Заявка 31 8 4 19 33 - 69 28
18.
Герта
 Заявка 31 6 7 18 37 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 15 13 1 1 48 - 13 40
2.
Бавария
 Заявка 15 10 5 0 46 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
4.
Унион Берлин
 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
5.
Фрайбург
 Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
10.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
11.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 7 3 31 - 22 22
12.
Герта
 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
13.
Бохум
 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
14.
Кёльн
 Заявка 15 5 5 5 22 - 16 20
15.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
16.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 Заявка 16 5 1 10 25 - 27 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
Фрайбург
 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Вольфсбург
 Заявка 16 7 3 6 23 - 21 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 6 4 6 23 - 22 22
8.
Майнц
 Заявка 15 6 3 6 21 - 25 21
9.
Вердер
 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Шальке 04
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
15.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 16 2 2 12 11 - 39 8
18.
Герта
 Заявка 15 1 2 12 14 - 36 5
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Майнц Кор Доминик 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Вердер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2023, осталось 2 дня 10 часов 4 минуты.



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    • Прогнозы 49
    РБ Лейпциг 89.8% (44)
    X 6.1% (3)
    Вердер 4.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Вердер
    6.50
    6.65
    9.73
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч РБ Лейпциг - Вердер онлайн

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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Вердер

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    89.8% (44)
    Ничья
    6.1% (3)
    Вердер
    4.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (30)
    Меньше
    37.5% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    64.58% (31)
    Нет
    35.42% (17)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    44.9% (22)
    2:0 РБ Лейпциг
    30.6% (15)
    3:1 РБ Лейпциг
    4.1% (2)
    4:2 РБ Лейпциг
    4.1% (2)
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    РБ Лейпциг
    Вердер
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