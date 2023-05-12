Тур: 32. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг).
Позже
История личных встреч
РБ Лейпциг
Вердер
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
2.5
1.63
Среднее время на гол
36
55
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.93
1.21
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
46
74
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|13 (2)
|0.42
|Вернер Тимо
|9
|0.29
|Форсберг Эмиль
|6 (2)
|0.19
|Собослаи Доминик
|4
|0.13
|Андре Силва
|4
|0.13
|Орбан Вилли
|3
|0.1
|Ольмо Дани
|2
|0.06
|Кампль Кевин
|2
|0.06
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0.06
|Айдара Амаду
|2
|0.06
|Симакан Мохамед
|1
|0.03
|Хальстенберг Марсель
|1
|0.03
|Поульсен Юссуф
|1
|0.03
|Шлагер Ксавер
|1
|0.03
|Лаймер Конрад
|1
|0.03
|Диалло Абду
|1
|0.03
|Гвардиол Йошко
|1
|0.03
|Новоа Уго
|1
|0.03
|Раум Давид
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|0.52
|Дукш Марвин
|12
|0.39
|Стаге Йенс
|3
|0.1
|Шмидт Никлас
|3
|0.1
|Вайзер Митчелл
|2
|0.06
|Юнг Антони
|2
|0.06
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.06
|Пипер Амос
|2
|0.06
|Бёрк Оливер
|2
|0.06
|Велькович Милош
|1
|0.03
|Гросс Кристиан
|1
|0.03
|Филипп Максимилиан
|1
|0.03
|Бьюкенен Ли
|1
|0.03
|Шмид Романо
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампль Кевин
|8
|0
|Лаймер Конрад
|8
|0
|Хенрихс Бенджамин
|7
|0
|Собослаи Доминик
|3
|2
|Айдара Амаду
|6
|0
|Раум Давид
|5
|0
|Андре Силва
|3
|0
|Нкунку Кристофер
|3
|0
|Розе Марко
|2
|0
|Форсберг Эмиль
|2
|0
|Орбан Вилли
|2
|0
|Вернер Тимо
|2
|0
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|Диалло Абду
|2
|0
|Ольмо Дани
|2
|0
|Шлагер Ксавер
|2
|0
|Симакан Мохамед
|2
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пипер Амос
|9
|0
|Штарк Никлас
|8
|0
|Фридль Марко
|6
|1
|Биттенкорт Леонардо
|7
|0
|Вайзер Митчелл
|6
|0
|Гросс Кристиан
|4
|0
|Дукш Марвин
|4
|0
|Фюллькруг Никлас
|4
|0
|Шмидт Никлас
|4
|0
|Стаге Йенс
|4
|0
|Шмид Романо
|3
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Груев Илия
|2
|0
|Юнг Антони
|1
|0
|Агу Феликс
|1
|0
|Ole Werner
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Вердер
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
5
13
РБ Лейпциг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Вердер
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
14
22
Волевые поражения
21
14
РБ Лейпциг
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
55% (17)
23% (7)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)
Вердер
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (6)
55% (17)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
21
27
Волевые поражения
26
27
Голы по времени матча
Забито
33
26
18 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
5
15%
3
12%
1-15
6
18%
6
23%
16-30
7
21%
1
4%
31-45
7
21%
2
8%
46-60
2
6%
2
8%
61-75
6
18%
12
46%
76-90
Пропущено
14
31
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
14%
4
13%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
2
14%
3
10%
31-45
1
7%
6
19%
46-60
8
57%
2
6%
61-75
1
7%
10
32%
76-90
Забито
23
24
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
5
22%
6
25%
1-15
1
4%
5
21%
16-30
3
13%
1
4%
31-45
1
4%
3
13%
46-60
5
22%
1
4%
61-75
8
35%
8
33%
76-90
Пропущено
22
28
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
1
5%
2
7%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
8
36%
6
21%
31-45
6
27%
5
18%
46-60
2
9%
9
32%
61-75
2
9%
5
18%
76-90
Забито
56
50
27 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 15
6 Не забивали 4
10
18%
9
18%
1-15
7
13%
11
22%
16-30
10
18%
2
4%
31-45
8
14%
5
10%
46-60
7
13%
3
6%
61-75
14
25%
20
40%
76-90
Пропущено
36
59
16 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 37
11 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 27
3
8%
6
10%
1-15
3
8%
7
12%
16-30
10
28%
9
15%
31-45
7
19%
11
19%
46-60
10
28%
11
19%
61-75
3
8%
15
25%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0
РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6
Вердер
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вердер - Бавария 1:2 Шальке 04 - Вердер 2:1 Герта - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 1:2
Майнц - Вердер 2:2 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Байер Л 2:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Вердер - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Штутгарт - Вердер 0:2 Вердер - Вольфсбург 2:1 Вердер - Унион Берлин 1:2 Кёльн - Вердер 7:1 Шальке 04 - Вердер 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Мурсия - Вердер 0:2 Вердер - Меппен 1:0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Вердер
Точный счет
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
5 раз 31%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:2
6 раз 19%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 29%
3
8 раз 26%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
10 раз 32%
0
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
133
114
79
69
313
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
132
511
87
412
213
115
114
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
265
1615
1516
1021
526
229
229
130
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|19
|8
|4
|83 - 34
|65
|2.
|Заявка
|31
|20
|4
|7
|73 - 40
|64
|3.
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|55 - 37
|57
|4.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|46 - 38
|56
|5.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|44 - 32
|56
|6.
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|54 - 43
|48
|7.
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|54 - 43
|46
|8.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|51 - 46
|45
|9.
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|51 - 49
|43
|10.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|46 - 48
|39
|11.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|42 - 49
|38
|12.
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|49 - 60
|35
|13.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|40 - 55
|34
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|42 - 52
|32
|15.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|31 - 59
|30
|16.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|39 - 54
|28
|17.
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|33 - 69
|28
|18.
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|37 - 62
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|48 - 13
|40
|2.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|46 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 15
|35
|4.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|25 - 9
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 17
|26
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|31 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 26
|20
|13.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 30
|20
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|22 - 16
|20
|15.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 34
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|25 - 27
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|37 - 20
|30
|2.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 25
|25
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 21
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|19 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 22
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 25
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 33
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|20 - 33
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 32
|17
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|18 - 25
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|24 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 30
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|18 - 34
|9
|17.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 39
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 36
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|13 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|11
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Майнц
|Кор Доминик
|10
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Вердер
Исход игры
РБ Лейпциг
89.8% (44)
Ничья
6.1% (3)
Вердер
4.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (30)
Меньше
37.5% (18)
Обе команды забьют
Да
64.58% (31)
Нет
35.42% (17)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
44.9% (22)
2:0 РБ Лейпциг
30.6% (15)
3:1 РБ Лейпциг
4.1% (2)
4:2 РБ Лейпциг
4.1% (2)
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